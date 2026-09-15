TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Eli Lilly, McDonald's, Welltower

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont revu mardi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Eli Lilly, McDonald's et Welltower.
POINTS FORTS
* Dave Inc. DAVE.O : JP Morgan lance la couverture du
titre avec une recommandation "surpondérer"; objectif de
cours: 480 $
* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève sa recommandation de
"conserver" à "acheter"
* McDonald's MCD.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 350 $ à 325 $
* Spacex SPCX.O : HSBC relève son objectif de cours de 117
$ à 150 $
* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies lance la couverture du
titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours:
275 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aaon, Inc. AAON.O : D.A. Davidson lance la couverture
avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 110 $
* Agilon Health, Inc. AGL.N : Bernstein relève sa
recommandation de "en ligne avec le marché" à
"surperformer"
* Agilon Health, Inc. AGL.N : Bernstein relève son
objectif de cours de 86 $ à 125 $
* Astrana Health, Inc. ASTH.O : Oppenheimer lance sa
couverture avec une recommandation "surperformer"; objectif
de cours de 53 $
* BKV Corporation BKV.N : Barclays abaisse son objectif
de cours de 36 $ à 35 $
* BKV Corporation BKV.N : Gerdes Energy Research augmente
son objectif de cours de 1 $ pour le porter à 29 $
* BKV Corporation BKV.N : Gerdes Energy Research passe de
"neutre" à "acheter"
* Boston Scientific Corp BSX.N : Bernstein abaisse son
objectif de cours de 72 $ à 60 $
* Cardiff Oncology, Inc. CRDF.O : H.C. Wainwright passe
de "neutre" à "acheter"
* Centerpoint Energy CNP.N : RBC lance la couverture du
titre avec une recommandation "en ligne avec le secteur";
objectif de cours: 40 $
* Corning GLW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de
210 $ à 180 $
* Dave & Buster's Entertainment, Inc. PLAY.O : BMO
abaisse son objectif de cours de 22 $ à 13 $
* Dave Inc. DAVE.O : JP Morgan lance la couverture avec
une recommandation "surpondérer"; objectif de cours: 480 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Canaccord Genuity
relève son objectif de cours de 64 $ à 78 $
* Dynatrace, Inc DT.N : BMO relève son objectif de cours
de 60 $ à 62 $
* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours
de 1.220 $ à 1.400 $
* Eli Lilly LLY.N : Berenberg passe de "conserver" à
"acheter"
* Enova International, Inc. ENVA.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 257 $ à 220 $
* Gentherm Incorporated THRM.O : JP Morgan relève sa
recommandation de "neutre" à "surpondérer"
* Healthcare Realty Trust HR.N : Jefferies initie la
couverture avec une recommandation "conserver"; objectif de
cours: 20 $
* Healthpeak Properties, Inc DOC.N : Jefferies lance sa
couverture avec une recommandation "conserver"; objectif de
cours: 21 $
* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Stifel lance
la couverture avec une recommandation "acheter"; objectif
de cours: 240 $
* Janus Living Inc JAN.N : Jefferies lance la couverture
avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 36 $
* Lear Corporation LEA.N : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 175 $ à 150 $
* Lear Corporation LEA.N : JP Morgan abaisse sa
recommandation de "surpondérer" à "neutre"
* Life360, Inc. LIF.O : D.A. Davidson abaisse son
objectif de cours de 47 $ à 40 $
* Lyntris Inc. LYNX.N : Citigroup lance la couverture du
titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours:
19 $
* McDonald's MCD.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 350 $ à 325 $
* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de
295 $ à 290 $
* Netskope, Inc. NTSK.O : Stephens lance sa couverture
avec une recommandation "surpondérer"; objectif de cours:
21 $
* Nike, Inc. NKE.N : Telsey Advisory Group abaisse son
objectif de cours de 47 $ à 44 $
* PPL Corp PPL.N : RBC lance la couverture avec une
recommandation "en ligne avec le secteur"; objectif de
cours: 35 $
* ResMed Inc. RMD.N : RBC relève sa recommandation de "en
ligne avec le secteur" à "surperformer"
* ResMed Inc. RMD.N : RBC relève son objectif de cours de
244 $ à 262 $
* Rivian RIVN.O : Citigroup lance sa couverture avec une
note "neutre"; objectif de cours: 18 $
* Roblox Corporation RBLX.N : BTIG relève son objectif de
cours de 30 $ à 41 $
* Roblox Corporation RBLX.N : Roth MKM relève son objectif
de cours de 55 $ à 60 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays abaisse sa
recommandation de "surpondérer" à "neutre"
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays relève son
objectif de cours de 55 $ à 58 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : H.C. Wainwright
relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : Jefferies
relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $
* Spacex SPCX.O : HSBC relève son objectif de cours de 117
$ à 150 $
* MicroStrategy Inc. MSTR.O : Barclays relève son
objectif de cours de 125 $ à 160 $
* Stryker Corporation SYK.N : Bernstein abaisse son
objectif de cours de 420 $ à 385 $
* Symbotic Inc SYM.O : Needham abaisse son objectif de
cours de 75 $ à 60 $
* The Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : BMO relève
son objectif de cours de 26 $ à 32,5 $
* The Cheesecake Factory Incorporated CAKE.O : Wells
Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* The Middleby Corporation MIDD.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 141 $ à 147 $
* The Middleby Corporation MIDD.O : JP Morgan passe de
"neutre" à "surpondérer"
* Thor Industries, Inc. THO.N : BMO abaisse son objectif
de cours de 110 $ à 95 $
* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 450 $ à 525 $
* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Wells Fargo passe de
"sous-pondérer" à "neutre"
* Ventas, Inc. VTR.N : Jefferies lance la couverture du
titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours:
102 $
* Vishay Intertechnology VSH.N : Oppenheimer lance sa
couverture avec une recommandation "surperformer"; objectif
de cours: 42 $
* Visteon Corporation VC.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 170 $ à 145 $
* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies lance la couverture
avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 275 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Needham relève son objectif
de cours de 410 $ à 435 $
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