TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Eli Lilly, McDonald's, Welltower

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu mardi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Eli Lilly, McDonald's et Welltower.

POINTS FORTS

* Dave Inc. DAVE.O : JP Morgan lance la couverture du

titre avec une recommandation "surpondérer"; objectif de

cours: 480 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève sa recommandation de

"conserver" à "acheter"

* McDonald's MCD.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 350 $ à 325 $

* Spacex SPCX.O : HSBC relève son objectif de cours de 117

$ à 150 $

* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies lance la couverture du

titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours:

275 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aaon, Inc. AAON.O : D.A. Davidson lance la couverture

avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 110 $

* Agilon Health, Inc. AGL.N : Bernstein relève sa

recommandation de "en ligne avec le marché" à

"surperformer"

* Agilon Health, Inc. AGL.N : Bernstein relève son

objectif de cours de 86 $ à 125 $

* Astrana Health, Inc. ASTH.O : Oppenheimer lance sa

couverture avec une recommandation "surperformer"; objectif

de cours de 53 $

* BKV Corporation BKV.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 36 $ à 35 $

* BKV Corporation BKV.N : Gerdes Energy Research augmente

son objectif de cours de 1 $ pour le porter à 29 $

* BKV Corporation BKV.N : Gerdes Energy Research passe de

"neutre" à "acheter"

* Boston Scientific Corp BSX.N : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 72 $ à 60 $

* Cardiff Oncology, Inc. CRDF.O : H.C. Wainwright passe

de "neutre" à "acheter"

* Centerpoint Energy CNP.N : RBC lance la couverture du

titre avec une recommandation "en ligne avec le secteur";

objectif de cours: 40 $

* Corning GLW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de

210 $ à 180 $

* Dave & Buster's Entertainment, Inc. PLAY.O : BMO

abaisse son objectif de cours de 22 $ à 13 $

* Dave Inc. DAVE.O : JP Morgan lance la couverture avec

une recommandation "surpondérer"; objectif de cours: 480 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Canaccord Genuity

relève son objectif de cours de 64 $ à 78 $

* Dynatrace, Inc DT.N : BMO relève son objectif de cours

de 60 $ à 62 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours

de 1.220 $ à 1.400 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg passe de "conserver" à

"acheter"

* Enova International, Inc. ENVA.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 257 $ à 220 $

* Gentherm Incorporated THRM.O : JP Morgan relève sa

recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Healthcare Realty Trust HR.N : Jefferies initie la

couverture avec une recommandation "conserver"; objectif de

cours: 20 $

* Healthpeak Properties, Inc DOC.N : Jefferies lance sa

couverture avec une recommandation "conserver"; objectif de

cours: 21 $

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Stifel lance

la couverture avec une recommandation "acheter"; objectif

de cours: 240 $

* Janus Living Inc JAN.N : Jefferies lance la couverture

avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 36 $

* Lear Corporation LEA.N : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 175 $ à 150 $

* Lear Corporation LEA.N : JP Morgan abaisse sa

recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Life360, Inc. LIF.O : D.A. Davidson abaisse son

objectif de cours de 47 $ à 40 $

* Lyntris Inc. LYNX.N : Citigroup lance la couverture du

titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours:

19 $

* McDonald's MCD.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 350 $ à 325 $

* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de

295 $ à 290 $

* Netskope, Inc. NTSK.O : Stephens lance sa couverture

avec une recommandation "surpondérer"; objectif de cours:

21 $

* Nike, Inc. NKE.N : Telsey Advisory Group abaisse son

objectif de cours de 47 $ à 44 $

* PPL Corp PPL.N : RBC lance la couverture avec une

recommandation "en ligne avec le secteur"; objectif de

cours: 35 $

* ResMed Inc. RMD.N : RBC relève sa recommandation de "en

ligne avec le secteur" à "surperformer"

* ResMed Inc. RMD.N : RBC relève son objectif de cours de

244 $ à 262 $

* Rivian RIVN.O : Citigroup lance sa couverture avec une

note "neutre"; objectif de cours: 18 $

* Roblox Corporation RBLX.N : BTIG relève son objectif de

cours de 30 $ à 41 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Roth MKM relève son objectif

de cours de 55 $ à 60 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays abaisse sa

recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays relève son

objectif de cours de 55 $ à 58 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : H.C. Wainwright

relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : Jefferies

relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $

* Spacex SPCX.O : HSBC relève son objectif de cours de 117

$ à 150 $

* MicroStrategy Inc. MSTR.O : Barclays relève son

objectif de cours de 125 $ à 160 $

* Stryker Corporation SYK.N : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 420 $ à 385 $

* Symbotic Inc SYM.O : Needham abaisse son objectif de

cours de 75 $ à 60 $

* The Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : BMO relève

son objectif de cours de 26 $ à 32,5 $

* The Cheesecake Factory Incorporated CAKE.O : Wells

Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* The Middleby Corporation MIDD.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 141 $ à 147 $

* The Middleby Corporation MIDD.O : JP Morgan passe de

"neutre" à "surpondérer"

* Thor Industries, Inc. THO.N : BMO abaisse son objectif

de cours de 110 $ à 95 $

* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 450 $ à 525 $

* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Wells Fargo passe de

"sous-pondérer" à "neutre"

* Ventas, Inc. VTR.N : Jefferies lance la couverture du

titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours:

102 $

* Vishay Intertechnology VSH.N : Oppenheimer lance sa

couverture avec une recommandation "surperformer"; objectif

de cours: 42 $

* Visteon Corporation VC.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 170 $ à 145 $

* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies lance la couverture

avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 275 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Needham relève son objectif

de cours de 410 $ à 435 $