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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Eli Lilly, General Dynamics, S&P Global
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 16:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Eli Lilly, General Dynamics et S&P Global.

POINTS FORTS

* AbbVie ABBV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 310 $ à 346 $

* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 450,00 $ à

461,00 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1 400 $ à 1 570 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 440 $ à 455 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Barclays relève son objectif de cours de 553 $ à 572 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Bernstein relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Abbvie ABBV.N : BMO relève son objectif de cours de 300 $ à 340 $

* AbbVie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 290 $ à 338 $

* AbbVie ABBV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 260 $ à 295 $

* AbbVie ABBV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 279 $ à 325 $

* AbbVie ABBV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 310 $ à 346 $

* Abbvie, Inc. ABBV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 340 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 660 $ à

600 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : BMO relève son objectif de cours de 101 $ à 102 $

* AGCO Corporation AGCO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 146 $ à 136 $

* Akamai Technologies, Inc. AKAM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 165,00

$ à 149,00 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 51 $ à 48 $

* Alerus Financial Corp ALRS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO relève son objectif de cours de 76 $ à 79 $

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 81 $ à 82 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $

* Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 450 $ à 380 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 376 $ à

199 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Bernstein abaisse sa recommandation de «

surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de

315 $ à 225 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de «

acheter » à « conserver »

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 445 $ à 400 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 371 $ à 365 $

* Altria Group Inc. MO.N : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 73 $ à 50 $

* American Electric Power Company AEP.O : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à

132 $

* American Express Company AXP.N : UBS relève son objectif de cours de 345 $ à 346 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 561 $ à

518 $

* Amphenol Corp. APH.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 111 $

* Amrize AG AMRZ.N : Stephens relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $

* Amrize Ltd. AMRZ.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 123 dollars

* Antero Midstream Corporation AM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 24 $ à 25

$

* Applied Optoelectronics AAOI.O : Northland Capital relève sa recommandation de « en ligne

avec le marché » à « surperformer »

* Aptargroup, Inc. ATR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Ares Management Corporation ARES.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 133 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Neutre »

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : UBS relève son objectif de cours de 299 $ à 320 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 284 $ à 312

$

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Argus Research relève son objectif de cours à 330

dollars

* Avis Budget Group Inc. CAR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 160 $ à 115 $

* Azora Therapeutics, Inc. AZR.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Baker Hughes Company BKR.O : Capital One Securities abaisse son objectif de cours de 71 $

à 70 $

* Bancorp Inc TBBK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 65 $ à 56 $

* Bancorp Inc TBBK.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 88 $ à 72 $

* Bank of America Corp BAC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 67 $ à 62 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 82 $ à 76 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : Stephens relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* BAT BATS.L : Goldman Sachs relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Biogen, Inc BIIB.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 251 $ à 270 $

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : UBS relève son objectif de cours de 9 $ à 11,5 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : BMO relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 195 $ à 175 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : Stephens abaisse son cours cible de 202 $ à 188 $

* BorgWarner BWA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 79 $ à 74 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* BP BP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 57 $ à 63 $

* Bread Financial Holdings, Inc. BFH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 127 $ à 120 $

* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 106 $ à

108 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc. BFAM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de

95 $ à 80 $

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 70

$ à 73,5 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de

72 $ à 92 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Stephens relève son objectif de cours de 78 $ à

80 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : UBS relève son objectif de cours de 85 $ à 92 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 78 $

à 82 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 610 $ à 450 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stephens relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $

* Capital One Financial Corp COF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 280 $ à 274 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 46 $ à 90 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : Stephens relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $

* Carter's, Inc. CRI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 38 $ à 33 $

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 882 $ à 685 $

* Cavco Industries Inc. CVCO.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 720 $ à 735 $

* Cb Financial Services Inc CBFV.O : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 46 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève son objectif de cours de 343 $ à 392 $

* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 358 $ à

368 $

* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 450,00 $

à 461,00 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : KBW relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : Piper Sandler relève son objectif de cours de 320 $ à

360 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : RBC relève son objectif de cours de 303 $ à 360 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : TD Cowen relève son objectif de cours de 342 $ à 417 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : Wells Fargo relève son objectif de cours de 309 $ à 357

$

* Centene CNC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $

* Centene Corp CNC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 330 $ à 250 $

* Ceva, Inc. CEVA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : BMO relève son objectif de cours de 306 $ à 350 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Capital One Securities relève son objectif de cours de 325 $

à 375 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 330 $ à 377 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 208 $ à 244 $

* Chevron Corporation CVX.N : Bernstein relève son objectif de cours de 209 $ à 248 $

* Chevron Corporation CVX.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Chevron Corporation CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 241 $ à 261 $

* Chevron Corporation CVX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 226 $ à 230 $

* Chevron Corporation CVX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 226,00 $ à

230,00 $

* Chevron Corporation CVX.N : UBS relève son objectif de cours de 235 $ à 265 $

* Chevron Corporation CVX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 230 $ à 268 $

* Church & Dwight CHD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 112 $ à 116 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 124 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Raymond James relève son objectif de cours de 112 $ à 115 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC relève son objectif de cours de 115 $ à 117 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : UBS relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $

* Church & Dwight Co., Inc. CHD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 105 $ à 115

$

* Churchill Downs Inc CHDN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 100 $ à

105 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 28 $ à 11 $

* Circle Internet Group Inc. CRCL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 37,00

$ à 34,00 $

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 155 $ à 150 $

* Cleanspark, Inc. CLSK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 25 $ à 11,50 $

* Cloudflare NET.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de

40 $ à 14 $

* Coherent Corp. COHR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 465 $ à 385 $

* Coherent Corp. COHR.N : Northland Capital relève sa recommandation de « en ligne avec le

marché » à « surperformer »

* Coinbase Global Inc COIN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 258,00 $ à

120,00 $

* Colgate-Palmolive CL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 101 $ à 105 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 99 $ à 98 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 89 $ à 92 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 101

$

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 102 $ à 105

$

* Colgate-Palmolive Company CL.N : RBC relève son objectif de cours de 104 $ à 105 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 97 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : UBS relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Conocophillips COP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 168 $ à 170 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 142 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW abaisse son objectif de cours de 28 $ à 21 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 145 $ à 85 $

* Covista Inc. CVSA.N : BMO relève son objectif de cours de 145 $ à 146 $

* CSW Industrials, Inc. CSW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 332 $ à

328 $

* CubeSmart CUBE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à «

en ligne avec le marché »

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $

à 34 $

* Damora Therapeutics (Avant la reconstitution) DMRA.O : Guggenheim attribue une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 60 $

* Dana Incorporated DAN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Dave Inc. DAVE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 490 $ à 435 $

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 228 $

* Davita Inc. DVA.N : UBS relève son objectif de cours de 270 $ à 287 $

* Davita Inc. DVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 224 $ à 216 $

* Dell Technologies (avant la reconstitution) DELL.N : Melius Research abaisse son objectif

de cours de 735 $ à 590 $

* Digital Realty Trust DLR.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 229 $ à 213

$

* Dominion Energy D.N : Mizuho relève son objectif de cours de 67 $ à 68 $

* D-Wave Quantum Inc. QBTS.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 40 $ à 27 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 232 $ à 236

$

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 77 $ à 79 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 66 $ à 65 $

* Eastman Chemical Co. EMN.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $

* Edison International EIX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1 400 $ à 1 570 $

* Emcor Group, Inc. EME.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 1 200 $ à 1 000 $

* Encompass Health Corporation EHC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* Encompass Health Corporation EHC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 150 $ à

155 $

* EQT Corporation EQT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : BMO relève son objectif de cours de 1 225 $ à 1 250 $

* Evercore Inc. EVR.N : BMO relève son objectif de cours de 285 $ à 305 $

* EVgo Inc EVGO.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Exelixis, Inc. EXEL.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 56 $ à 78 $

* Exelon Corp EXC.O : BMO relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Exxon Mobil XOM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 175 $ à 217 $

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 182 $ à 193 $

* Exxon Mobil XOM.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $

* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 172 $ à 180 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 186 $ à 199 $

* Exxon Mobil XOM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185 $ à 187 $

* Exxon Mobil XOM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 182 $ à 189 $

* Exxon Mobil Holdings Corp XOM.N : UBS relève son objectif de cours de 199 $ à 213 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 675 $ à 925 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 131

$ à 135 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 135

$ à 128 $

* Federal Signal Corp FSS.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 132 $ à 126 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 56 $ à 62 $

* Federated Hermes, Inc. FHI.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à

83 $

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : Raymond James relève son objectif de cours

de 75 $ à 83 $

* First Financial Bancorp. FFBC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 37 $ à

38 $

* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 66

$ à 60 $

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 56 $ à 57

$

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Stephens relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $

* First Solar FSLR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 259 $ à 230 $

* First Solar FSLR.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 295 $ à 266 $

* First Solar FSLR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 324 $ à 328 $

* Five Star Bancorp FSBC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 120 $ à

110 $

* Franklin Electric Co., Inc. FELE.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 105 $ à

135 $

* Franklin Electric Co., Inc. FELE.O : D.A. Davidson passe de « neutre » à « acheter »

* FTI Consulting, Inc. FCN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 158 $ à 180

$

* Gamestop Corp. GME.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 33 dollars

* Gates Industrial Corporation Ltd. GTES.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30

$ à 28 $

* General Dynamics Corp GD.N : Citigroup relève son objectif de cours de 374 $ à 400 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 440 $ à 455 $

* General Dynamics Corp GD.N : RBC relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $

* Gilead GILD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 105 $ à 135 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 125 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Wedbush relève son objectif de cours de 93 $ à 146 $

* Goldman Sachs Group Inc GS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 1 010 $ à 1 000 $

* H2O America HTO.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une note « surperformer »;

objectif de cours: 67 dollars

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 381 $ à 468 $

* Hershey HSY.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 210 $ à 200 $

* Hilton Grand Vacations Inc. HGV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 39 $

* HollyFrontier Corp DINO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 127,00 $ à

130,00 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Hope Bancorp Inc HOPE.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Hope Bancorp Inc HOPE.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de « acheter » à «

neutre »

* Howmet Aerospace HWM.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 340 $ à 280 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 370 $ à 350 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève son objectif de cours de 167 $ à 188 $

* Impinj Inc. PI.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 217 $

* Infleqtion Inc INFQ.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 23 $ à 17 $

* Inovio Pharmaceuticals, Inc. INO.O : H.C. Wainwright passe de « neutre » à « acheter »

* Instacart CART.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Intel Corp. INTC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $

* Invesco Ltd IVZ.N : BMO abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $

* Ionq, Inc. IONQ.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $

* Janus Living Inc JAN.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une note « surperformer

»; objectif de cours: 33 $

* JP Morgan Chase & Co. JPM.N : UBS relève son objectif de cours de 395 $ à 400 $

* KBR, Inc. KBR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Kenvue Inc. KVUE.N : UBS relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Kilroy Realty Corporation KRC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Knife River Corp KNF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Barclays relève son objectif de cours de 139 $ à 170 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : JP Morgan réitère sa recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 320 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : Morgan Stanley reprend sa couverture avec une

recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 402 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $

* Lear Corporation LEA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 122 $ à 121 $

* Lear Corporation LEA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 139 $ à 135 $

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 600 $ à

700 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 370 $ à 320 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays relève son objectif de cours de 239 $ à 275 $

* Maplebear Inc. CART.O : Citigroup relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 445 $ à

300 $

* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 320 $ à 310 $

* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 380 $ à 332 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à

104 $

* Microsoft MSFT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de

121 $ à 125 $

* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours

de 12 $ à 11 $

* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de «

acheter » à « conserver »

* Mohawk Industries Inc. MHK.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 145 $ à 160

$

* Morgan Stanley MS.N : UBS relève son objectif de cours de 236 $ à 240 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Barclays relève son objectif de cours de 735 $ à 760 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 650 $ à 625 $

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 44 $ à 39 $

* Netskope, Inc. NTSK.O : BTIG relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Newell Brands NWL.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $

* Newell Brands NWL.O : UBS relève son objectif de cours de 5,5 $ à 5,75 $

* Nkarta, Inc. NKTX.O : H.C. Wainwright initie la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 12 dollars

* NPK International Inc. NPKI.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 21 $ à 15 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 420 $ à 315 $

* Olin Corp OLN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Onemain Holdings OMF.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Onemain Holdings, Inc OMF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $

* Onemain Holdings, Inc. OMF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 52 $ à 56 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 28 $ à 21 $

* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 71 $

à 67 $

* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80

$

* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : KBW abaisse sa recommandation de «

surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 10,75 $ à

10 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec

le marché » à « surperformance »

* Permian Resources Corporation PR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 29 $ à

34 $

* Phillips 66 PSX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 284,00 $ à 290,00 $

* Pilgrims Pride Corp PPC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Pinterest PINS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* Pinterest PINS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 38 $ à 33 $

* Pinterest PINS.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 4 $, le ramenant à 30 $

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 269 $ à

274 $

* Portland General Electric Co POR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 47 $

* Primis Financial Corp FRST.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Prologis, Inc. PLD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 166 $ à 158 $

* Public Storage PSA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 341 $ à 348 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 202 $ à 192 $

* Quaker Houghton KWR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 190 $ à 192 $

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 165 $ à 155 $

* Qualcomm QCOM.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Quanta Services, Inc. PWR.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 835 $ à 800 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Truist Securities relève son objectif de 43 $ à 51 $

* Red River Bancshares Inc RRBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Reddit RDDT.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 185 $ à 125 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Baird relève son objectif de cours de 761 $ à 875

$

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 756 $ à

812 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : BMO relève son objectif de cours de 920 $ à 1 050

$

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de

922 $ à 1 175 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 740 $ à

825 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 930 $ à

1 065 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 950 $ à

1 050 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Leerink Partners relève son objectif de 835 $ à

997 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 865

$ à 1 000 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 911

$ à 1 020 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : RBC relève son objectif de cours de 810 $ à 913 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de

780 $ à 982 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 750 $

à 925 $

* Republic Services Inc RSG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 259 $ à 281 $

* Republic Services Inc RSG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 256 $ à 270 $

* Republic Services Inc RSG.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 236 $ à 238 $

* Republic Services Inc RSG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 265 $

* Republic Services Inc. RSG.N : Barclays relève son objectif de cours de 240 $ à 254 $

* Republic Services, Inc. RSG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 234 $ à 270 $

* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 43 $

à 47 $

* Rigetti Computing, Inc. RGTI.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 35 $ à 25 $

* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 35 $ à 20 $

* River City Bank RCBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 55 $ à 61 $

* Rivian RIVN.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $

* Rivian RIVN.O : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Roblox RBLX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Roblox Corp RBLX.N : HSBC relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Roblox Corporation RBLX.N : B. Riley relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* RXO Inc RXO.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 19 $ à 30 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 41 $ à

46 $

* Ryerson Holding Corporation RYZ.N : BMO relève son objectif de cours de 29 $ à 33 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Barclays relève son objectif de cours de 553 $ à 572 $

* Sharkninja, Inc. SN.N : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 245 dollars

* Siteone SITE.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 91 $ à 111 $

* SL Green Realty Corp. SLG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56,5 $ à 54 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 63 $

* SPX Technologies SPXC.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 265 $ à 260 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 266 $ à

233 $

* Stryker Corporation SYK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 330 $ à 323 $

* Stryker Corporation SYK.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 330 $ à 325 $

* Stryker Corporation SYK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 310 $ à 305

$

* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 19 $ à 23,5 $

* Synchrony Financial SYF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 81 $ à 80 $

* Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 300

$ à 280 $

* Teladoc Health TDOC.N : Argus Research passe de « conserver » à « vendre »; abandonne la

couverture du titre

* Teladoc Health TDOC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 7 $ à 10 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 309 $ à 342

$

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC relève son objectif de cours de 283 $ à 304 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 263 $ à 302 $

* Tenet Healthcare Corporation THC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 281 $ à

321 $

* Terawulf Inc. WULF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 29 $ à 20 $

* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de

160 $ à 150 $

* The Hershey Company HSY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 178 $ à 171 $

* PNC Financial Services Group, Inc. PNC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 286 $ à 278 $

* The Scotts Miracle-Gro Company SMG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à

71 $

* TPG Inc. TPG.O : Barclays relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $

* Trex Bio, Inc. TRXB.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 30 $

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $

* U.S. Bancorp USB.N : UBS relève son objectif de cours de 64 $ à 66 $

* Uber Technologies, Inc. UBER.N : UBS abaisse son objectif de cours de 110 $ à 106 $

* United Rentals, Inc. URI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 1 325 $ à 1 350

$

* Universal Health Services, Inc. UHS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 166 $

à 170 $

* Valero Energy Corporation VLO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 411,00 $

à 420,00 $

* Ventas, Inc. VTR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 107 $ à 100 $

* Ventas, Inc. VTR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 113 $ à 104 $

* Veralto Corp. VLTO.N : Barclays relève son objectif de cours de 117 $ à 129 $

* Veralto Corporation VLTO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 135 $

* Veralto Corporation VLTO.N : RBC relève son objectif de cours de 109 $ à 121 $

* Veralto Corporation VLTO.N : Stifel relève son objectif de cours de 113 $ à 132 $

* Vici Properties Inc VICI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : B. Riley relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Stephens relève son objectif de cours de 285 $ à 315 $

* W. P. Carey Inc. WPC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 80 $ à 74 $

* Wayfair Inc. W.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 136 $

* Welltower Inc. WELL.N : BMO relève son objectif de cours de 265 $ à 270 $

* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : Jefferies relève son objectif de 410 $ à 475 $

* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : Stephens relève son objectif de cours de 450 $

à 490 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $

* Xcel Energy Inc. XEL.O : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 94 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

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ABBVIE
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AGCO
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AKAMAI TECHNOLOG
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ALASKA AIR GROUP
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ALERUS FINANCIAL
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ALLIANT ENERGY
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ALLY FINANCIAL
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ALNYLAM PHARMA
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ALPHABET-A
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ALTRIA GROUP
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AM ELECTRIC
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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
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AMERIPRISE FINCL
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AMPHENOL RG-A
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ANTERO MIDSTREAM
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ARES MGT RG-A
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AUTOMATIC DATA PROCESSING
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AVIS BUDGET GROU
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BAKER HUGHES RG-A
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BANCORP
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BRD FIN HLDG
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CONOCOPHILLIPS
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CONSTELLATION BRD-A
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CORE SCIENTIFIC
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GENL DYNAMICS CO
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GODADDY RG-A
119,650 USD NYSE +2,02%
GOLDMAN SACHS GR
907,380 USD NYSE +1,45%
Gaz naturel
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HARTFORD INS GRP
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HERSHEY
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HF SINCLAIR
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HILTON GRAND
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HONEYWELL AEROSP
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HOPE BANCORP
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HOWMET AEROSPACE
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HYATT HOTELS RG-A
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IMPINJ
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IONQ
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JPMORGAN CHASE
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KBR
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KENVUE
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KILROY RLTY REIT
36,690 USD NYSE +1,68%
KIMCO RLTY REIT
24,730 USD NYSE +0,82%
KINDER MORGAN RG-P
33,105 USD NYSE -2,27%
KNIFE RIVER
61,580 USD NYSE +7,11%
KYMERA THERAP
124,8600 USD NASDAQ -1,55%
L3HARRIS TECH
276,990 USD NYSE -0,21%
LANDSTAR SYSTEMS
147,3400 USD NASDAQ +3,25%
LEAR
123,750 USD NYSE +4,47%
LENNAR RG-A
89,640 USD NYSE +3,09%
LOCKHEED MARTIN
637,490 USD NYSE +0,03%
LPL FIN HLDG
296,3750 USD NASDAQ +4,45%
LYFT RG-A
16,9650 USD NASDAQ +4,98%
MANHATTAN ASSOC
257,3400 USD NASDAQ +3,48%
MARVELL
183,7000 USD NASDAQ -6,47%
MASTEC
196,415 USD NYSE +5,55%
MD CP FNNCL INVS
10,3550 USD NASDAQ -0,05%
MERIT MED SYS
84,6400 USD NASDAQ -1,90%
MICROSOFT
523,0000 USD NASDAQ +0,21%
MID-AMER AP REIT
117,375 USD NYSE +0,19%
MOHAWK INDUSTRIE
148,375 USD NYSE +6,43%
MORGAN STANLEY
186,790 USD NYSE +1,35%
MSCI RG-A
636,320 USD NYSE +2,03%
MURPHY USA
513,360 USD NYSE -4,04%
NATL BANK HLDG RG-A
38,100 USD NYSE +1,87%
NETSKOPE RG-A
23,4500 USD NASDAQ -3,50%
NEWELL BRANDS
5,8400 USD NASDAQ +12,74%
NKARTA
1,5000 USD NASDAQ -3,85%
NVIDIA
207,3828 USD NASDAQ +1,34%
OLIN
18,205 USD NYSE +3,53%
ONEMAIN HOLDINGS
56,985 USD NYSE +0,84%
PAPA JOHNS INTL
18,9350 USD NASDAQ +2,57%
PENNYMAC REIT
8,045 USD NYSE +7,63%
PERMIAN RES RG-A
25,100 USD NYSE -3,61%
PHILLIPS 66
280,540 USD NYSE -0,92%
PILGRIMS PRIDE
29,1950 USD NASDAQ +1,65%
PINTEREST
20,110 USD NYSE +3,85%
PNC FINL SER
231,590 USD NYSE +1,62%
PNNYMC FINL SVC
64,255 USD NYSE +2,04%
PORT GEN ELEC
44,910 USD NYSE +1,10%
PRIMIS FINANCIAL
14,9800 USD NASDAQ +1,70%
PROLOGIS REIT
129,580 USD NYSE +1,19%
PUBLIC STOR REIT
329,955 USD NYSE +1,60%
Pétrole Brent
105,56 USD Ice Europ -8,73%
Pétrole WTI
97,13 USD Ice Europ -6,52%
QUAKER CHEMIC.
151,715 USD NYSE +0,56%
QUALCOMM
167,7450 USD NASDAQ +1,79%
QUANTA SERVICES
622,130 USD NYSE +0,23%
RANGE RESOURCES
54,498 USD NYSE -0,26%
RED RIV BANCSHS
107,1800 USD NASDAQ +3,75%
REDDIT
94,385 USD NYSE +2,96%
REGENERON PHARMACEUTICALS
965,7000 USD NASDAQ +4,07%
REPUBLIC SERVICE
243,535 USD NYSE -0,28%
REXFORD IND REIT
38,615 USD NYSE +1,05%
RIGETTI COMPUTING
11,4201 USD NASDAQ +1,51%
RIOT PLATFORMS
12,4700 USD NASDAQ -2,54%
RIVER CITY BK
58,5200 USD NASDAQ +0,91%
RIVIAN AUTO RG-A
13,6250 USD NASDAQ +12,05%
ROBLOX RG-A
43,265 USD NYSE +0,66%
RXO
27,570 USD NYSE +0,29%
RYAN SPEC HLDG RG-A
45,205 USD NYSE +3,14%
S&P GLOBAL
475,485 USD NYSE +1,94%
SCOTTS MIRACLE-A-
64,345 USD NYSE +3,31%
SITEONE LANDSCAP
114,790 USD NYSE +3,57%
SL GREEN REIT
51,869 USD NYSE +3,09%
SNR
215,110 USD NYSE +3,39%
SPROUTS FARMERS
52,5000 USD NASDAQ +6,08%
SPX TECHNOLOGIES
162,185 USD NYSE +1,38%
STRYKER
300,415 USD NYSE +3,03%
SURGERY PARTNERS
23,1950 USD NASDAQ -0,06%
SYNCHRONY FINANC
76,085 USD NYSE +0,95%
TAKE-TWO INTERACTIVE
194,9100 USD NASDAQ +2,51%
TELADOC HEALTH
8,515 USD NYSE -0,06%
TENET HEALTHCARE
261,570 USD NYSE -4,23%
TERAWULF
11,4900 USD NASDAQ -1,96%
TPG RG-A
49,2400 USD NASDAQ +5,48%
UBER TECH
67,230 USD NYSE +3,06%
UNITED RENTALS
1 193,715 USD NYSE +2,09%
UNIV HEALTH SERV-B
176,400 USD NYSE +0,26%
US BANCORP
60,310 USD NYSE +1,46%
VALERO ENERGY
390,850 USD NYSE -2,20%
VENTAS REIT
85,000 USD NYSE +0,20%
VERALTO
115,600 USD NYSE +4,06%
VICI PROPER REIT
24,665 USD NYSE +0,80%
VULCAN MATERIALS
288,880 USD NYSE +2,65%
W.P. CAREY REIT
64,040 USD NYSE -0,11%
WAYFAIR RG-A
117,835 USD NYSE +1,62%
WELLTOWER REIT
235,155 USD NYSE +0,21%
WEST PHARMACEUTI
413,600 USD NYSE +0,29%
WEYERHAEUSE REIT
21,205 USD NYSE +3,97%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/11/2026 à 16:11:21.

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BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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