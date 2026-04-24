TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Elevance Health, Huntington Bancshares, Monolithic Power Systems

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Elevance Health, Huntington Bancshares et Monolithic Power Systems, vendredi.
POINTS FORTS
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $
* AGNC Investment Corp AGNC.O : UBS relève son objectif de cours de 10,5 $ à 11 $
* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 325 $ à 338 $
* Albemarle ALB.N : RBC relève son objectif de cours de 216 $ à 245 $
* Amazon.Com, Inc. AMZN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $
* American Airlines AAL.O : BMO relève son objectif de cours de 12 $ à 13,50 $
* American Express AXP.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 462 $ à 450 $
* American Express Co AXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $
* Annaly Capital Management Inc NLY.N : UBS relève son objectif de cours de 22,5 $ à 23 $
* Appfolio Inc APPF.O : Benchmark relève son objectif de cours de 222 $ à 226 $
* Appfolio Inc APPF.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $
* Appfolio Inc APPF.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 245 $ à 210 $
* Applied Digital Corp APLD.O : Needham relève son objectif de cours de 41 $ à 48 $
* Armour Residential REIT Inc ARR.N : UBS relève son objectif de cours de 17,5 $ à 18 $
* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 45 $
* ASGN Inc ASGN.N : BMO passe de "surperformer" à "en ligne avec le marché"; abaisse son objectif de cours de 51 $ à 33 $
* AZZ Inc AZZ.N : Baird relève son objectif de cours de 125 $ à 155 $
* AZZ Inc AZZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 168 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 59 $ à 46 $
* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 136 $
* Blackstone BX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 173 $
* Blackstone BX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 141 $ à 140 $
* Blackstone Inc BX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 154 $ à 156 $
* Blackstone Inc BX.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 156 $ à 146 $
* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 77 $ à 81 $
* Boyd Gaming BYD.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 93 $ à 97 $
* Boyd Gaming Corp BYD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 99 $ à 96 $
* Boyd Gaming Corp BYD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 91 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 74 $ à 100 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : KBW relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $
* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 650 $ à 625 $
* Carlisle Companies Inc CSL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $
* Carlisle Companies Inc CSL.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 174 $ à 181 $
* Centrus Energy Corp LEU.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 315 $ à 295 $
* Churchill Downs Inc CHDN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 146 $ à 155 $
* Comcast CMCSA.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $
* Comcast CMCSA.O : la Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"
* Comcast Corp CMCSA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 35,5 $
* Comcast Corp CMCSA.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* Comcast Corp CMCSA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Comcast Corp CMCSA.O : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
* Corteva CTVA.N : RBC relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $
* Coursera Inc COUR.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7 $
* Coursera Inc COUR.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10 $
* Crown Castle Inc CCI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 90 $ à 94 $
* CSX Corporation CSX.O : Morgan Stanley passe de "neutre" à "sous-pondérer"
* Danaher Corp DHR.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 265 $ à 230 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 223 $ à 233 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 217 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 210 $ à 235 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Stifel relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : UBS relève son objectif de cours de 225 $ à 227 $
* Dover DOV.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 212 $ à 229 $
* Dover Corp DOV.N : BMO relève son objectif de cours de 237 $ à 250 $
* Dover Corp DOV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $
* Dover Corp DOV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 225 $ à 270 $
* Dover Corp DOV.N : RBC relève son objectif de cours de 225 $ à 252 $
* Dover Corporation DOV.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 242 $ à 250 $
* Dow Inc DOW.N : BMO relève son objectif de cours de 42 $ à 46 $
* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $
* Dow Inc DOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Moffettnathanson passe à une note "neutre"; abaisse son objectif de cours de 11 $ à 27 $
* Dynex Capital Inc DX.N : UBS relève son objectif de cours de 14 $ à 14,5 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $
* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 357 $ à 364 $
* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Enova International Inc ENVA.N : Stephens relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $
* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $
* EQT Corp EQT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 74 $
* Equifax Inc EFX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* Equinix Inc EQIX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 900 $ à 1 165 $
* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $
* First American Financial FAF.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 2 000 $ à 2 100 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 2 200 $ à 2 150 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 2 100 $ à 2 050 $
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Leerink Partners lance une couverture avec une note "surperformer"
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 46 $
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Wedbush lance la couverture avec une note "surperformer"
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Wedbush lance la couverture avec un objectif de cours de 30 $
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 242 $ à 252 $
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Stephens relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 $ à 235 $
* Fis FIS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 48 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 43 $ à 127 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson abaisse sa note à "neutre"
* Freeport-Mcmoran FCX.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 71 $ à 67 $
* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 965 $ à 1 350 $
* Globe Life Inc GL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $
* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 95 $
* Heartland Express Inc HTLD.O : UBS relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Helen of Troy Ltd HELE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $
* Hexcel Corp HXL.N : BMO relève son objectif de cours de 85 $ à 97 $
* Hexcel Corp HXL.N : RBC relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $
* Hexcel Corporation HXL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 71 $ à 79 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan lance la couverture avec une note "surpondérer"
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 35 $
* Honeywell HON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper Sandler relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "neutre"
* Hut 8 Corp HUT.O : Needham relève son objectif de cours de 66 $ à 88 $
* Intel INTC.O : Benchmark relève son objectif de cours de 76 $ à 105 $
* Intel INTC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Intel INTC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 45 $ à 63 $
* Intel INTC.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 45 $ à 111 $
* Intel INTC.O : Evercore ISI relève sa recommandation de "en ligne" à "surperformer"
* Intel INTC.O : HSBC relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Intel INTC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $
* Intel INTC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $
* Intel INTC.O : Melius Research relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $
* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 59 $ à 71 $
* Intel INTC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 56 $ à 73 $
* Intel INTC.O : RBC relève son objectif de cours de 48 $ à 80 $
* Intel INTC.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 50 $
* Intel INTC.O : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Intel INTC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $
* Intel INTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $
* Intel INTC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 49 $ à 81 $
* Intel INTC.O : Wedbush relève son objectif de cours de 30 $ à 60 $
* Intel Corp INTC.O : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 83 $
* Iridium Communications Inc IRDM.O : Clear Street relève son objectif de cours de 21 $ à 39 $
* Iridium Communications Inc IRDM.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 28 $ à 45 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $
* Liberty Energy Inc LBRT.N : Stifel relève son objectif de cours de 28 $ à 37 $
* Liberty Energy Inc LBRT.N : UBS relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $
* Lockheed Martin LMT.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 615 $ à 575 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 650 $ à 575 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 670 $ à 600 $
* Marinemax Inc HZO.N : B. Riley relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $
* Mastercard MA.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 611 $ à 590 $
* Maxlinear MXL.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 18 $ à 40 $
* Maxlinear Inc MXL.O : Needham passe de "conserver" à "acheter"
* Maxlinear Inc MXL.O : Stifel relève son objectif de cours de 34 $ à 49 $
* Maxlinear Inc MXL.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $
* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 58 $ à 48 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : BMO abaisse son objectif de cours de 460 $ à 400 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 600 $ à 490 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 485 $ à 410 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 522 $ à 484 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 539 $ à 462 $
* Meritage Homes Corp MTH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 95 $ à 86 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 109 $ à 129 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 139 $ à 170 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 195 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : UBS relève son objectif de cours de 151 $ à 180 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 600 $
* Montauk Renewables Inc MNTK.O : UBS abaisse son objectif de cours de 2,85 $ à 1,6 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 120 $ à 118 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 111 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : KBW relève son objectif de cours de 92 $ à 97 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 105 $ à 104 $
* Newmont NEM.N : BMO relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $
* Oracle Corp ORCL.N : Wedbush lance la couverture avec une note "surperformer"; objectif de cours: 225 $
* Origin Bancorp Inc OBK.N : Stephens relève son objectif de cours de 49 $ à 54 $
* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 225 $ à 246 $
* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 7 $ à 10 $
* PayPal PYPL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $
* Penn Entertainment PENN.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : UBS relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $
* Pool Corp POOL.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 246 $ à 250 $
* Pool Corp POOL.O : Stifel relève son objectif de cours de 232 $ à 240 $
* Popular Inc BPOP.O : KBW relève son objectif de cours de 155 $ à 177 $
* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 156 $ à 173 $
* Popular Inc BPOP.O : RBC relève son objectif de cours de 141 $ à 163 $
* Popular Inc BPOP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 164 $ à 172 $
* Popular Inc BPOP.O : UBS relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* preferred Bank PFBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $
* Pultegroup Inc PHM.N : UBS relève son objectif de cours de 159 $ à 162 $
* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC relève son objectif de cours de 139 $ à 150 $
* Quaker Houghton KWR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 184 $ à 151 $
* Qualys Inc QLYS.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 120 $ à 85 $
* Ralliant Corp RAL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 49 $ à 53 $
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 345 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 113 $ à 92 $
* Roblox Corp RBLX.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $
* Rollins Inc ROL.N : UBS relève son objectif de cours de 58 $ à 61 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 530 $ à 540 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC relève son objectif de cours de 393 $ à 407 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 550 $ à 475 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 327 $ à 318 $
* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 203 $ à 250 $
* Savara Inc SVRA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 180 $ à 134 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Macquarie abaisse son objectif de cours de 140 $ à 109 $
* Snap-On Inc SNA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 355 $
* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : HSBC relève son objectif de cours de 24,4 $ à 36,1 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : HSBC passe de "réduire" à "conserver"
* Southwest Airlines Co LUV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $
* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $
* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 104 $ à 109 $
* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : UBS relève son objectif de cours de 112 $ à 115 $
* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 106 $ à 103 $
* Tapestry Inc TPR.N : BTIG relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $
* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 105 $ à 98 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 111 $ à 116 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 600 $ à 585 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 710 $ à 600 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 700 $ à 600 $
* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $
* Trubridge Inc TBRG.O : Stephens relève son objectif de cours de 18 $ à 26 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : B. Riley relève son objectif de cours de 126 $ à 162 $
* Twilio Inc TWLO.N : UBS relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Benchmark relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $
* Union Pacific Corp UNP.N : BMO relève son objectif de cours de 278 $ à 285 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 285 $ à 307 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 262 $ à 277 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 267 $ à 275 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 285 $ à 310 $
* Union Pacific Corp UNP.N : RBC relève son objectif de cours de 273 $ à 289 $
* Union Pacific Corp UNP.N : UBS relève son objectif de cours de 253 $ à 274 $
* United Airlines Holdings Inc UAL.O : UBS relève son objectif de cours de 135 $ à 139 $
* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 875 $ à 940 $
* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 850 $ à 1 050 $
* United Rentals Inc URI.N : RBC relève son objectif de cours de 1 041 $ à 1 119 $
* United Rentals Inc URI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 972 $ à 1 209 $
* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC relève son objectif de cours de 700 $ à 707 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 156 $ à 124 $
* Verisign Inc VRSN.O : Baird relève son objectif de cours de 305 $ à 355 $
* Verisign Inc VRSN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 273 $ à 278 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 350 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : B. Riley relève son objectif de cours de 26 $ à 53 $
* Visa Inc V.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 372 $ à 361 $
* Visteon VC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $
* Visteon Corp VC.O : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
* Vistra Corp VST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 203 $ à 192 $
* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $
* Waste Connections Inc WCN.N : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 218 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Deutsche Bank relève son objectif de 315 $ à 340 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 365 $