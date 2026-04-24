TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Elevance Health, Huntington Bancshares, Monolithic Power Systems
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 15:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Elevance Health, Huntington Bancshares et Monolithic Power Systems, vendredi.

POINTS FORTS

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 357 $ à 364 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper Sandler passe de "sous-pondérer" à "neutre"

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 600 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 530 $ à 540 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 365 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $

* AGNC Investment Corp AGNC.O : UBS relève son objectif de cours de 10,5 $ à 11 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 325 $ à 338 $

* Albemarle ALB.N : RBC relève son objectif de cours de 216 $ à 245 $

* Amazon.Com, Inc. AMZN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $

* American Airlines AAL.O : BMO relève son objectif de cours de 12 $ à 13,50 $

* American Express AXP.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 462 $ à 450 $

* American Express Co AXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : UBS relève son objectif de cours de 22,5 $ à 23 $

* Appfolio Inc APPF.O : Benchmark relève son objectif de cours de 222 $ à 226 $

* Appfolio Inc APPF.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $

* Appfolio Inc APPF.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 245 $ à 210 $

* Applied Digital Corp APLD.O : Needham relève son objectif de cours de 41 $ à 48 $

* Armour Residential REIT Inc ARR.N : UBS relève son objectif de cours de 17,5 $ à 18 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 45 $

* ASGN Inc ASGN.N : BMO passe de "surperformer" à "en ligne avec le marché"; abaisse son objectif de cours de 51 $ à 33 $

* AZZ Inc AZZ.N : Baird relève son objectif de cours de 125 $ à 155 $

* AZZ Inc AZZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 168 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 59 $ à 46 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 136 $

* Blackstone BX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 173 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 141 $ à 140 $

* Blackstone Inc BX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 154 $ à 156 $

* Blackstone Inc BX.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 156 $ à 146 $

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 77 $ à 81 $

* Boyd Gaming BYD.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 93 $ à 97 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 99 $ à 96 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 91 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 74 $ à 100 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : KBW relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 650 $ à 625 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 174 $ à 181 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 315 $ à 295 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 146 $ à 155 $

* Comcast CMCSA.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* Comcast CMCSA.O : la Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"

* Comcast Corp CMCSA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 35,5 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Comcast Corp CMCSA.O : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Corteva CTVA.N : RBC relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $

* Coursera Inc COUR.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7 $

* Coursera Inc COUR.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 90 $ à 94 $

* CSX Corporation CSX.O : Morgan Stanley passe de "neutre" à "sous-pondérer"

* Danaher Corp DHR.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 265 $ à 230 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 223 $ à 233 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 217 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 210 $ à 235 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Stifel relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : UBS relève son objectif de cours de 225 $ à 227 $

* Dover DOV.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 212 $ à 229 $

* Dover Corp DOV.N : BMO relève son objectif de cours de 237 $ à 250 $

* Dover Corp DOV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Dover Corp DOV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 225 $ à 270 $

* Dover Corp DOV.N : RBC relève son objectif de cours de 225 $ à 252 $

* Dover Corporation DOV.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 242 $ à 250 $

* Dow Inc DOW.N : BMO relève son objectif de cours de 42 $ à 46 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* Dow Inc DOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Moffettnathanson passe à une note "neutre"; abaisse son objectif de cours de 11 $ à 27 $

* Dynex Capital Inc DX.N : UBS relève son objectif de cours de 14 $ à 14,5 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 357 $ à 364 $

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Enova International Inc ENVA.N : Stephens relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* EQT Corp EQT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 74 $

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Equinix Inc EQIX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 900 $ à 1 165 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* First American Financial FAF.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 2 000 $ à 2 100 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 2 200 $ à 2 150 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 2 100 $ à 2 050 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Leerink Partners lance une couverture avec une note "surperformer"

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 46 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Wedbush lance la couverture avec une note "surperformer"

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Wedbush lance la couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 242 $ à 252 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Stephens relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 $ à 235 $

* Fis FIS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 48 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 43 $ à 127 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson abaisse sa note à "neutre"

* Freeport-Mcmoran FCX.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 71 $ à 67 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 965 $ à 1 350 $

* Globe Life Inc GL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $

* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 95 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : UBS relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Helen of Troy Ltd HELE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $

* Hexcel Corp HXL.N : BMO relève son objectif de cours de 85 $ à 97 $

* Hexcel Corp HXL.N : RBC relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 71 $ à 79 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan lance la couverture avec une note "surpondérer"

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Honeywell HON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper Sandler relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "neutre"

* Hut 8 Corp HUT.O : Needham relève son objectif de cours de 66 $ à 88 $

* Intel INTC.O : Benchmark relève son objectif de cours de 76 $ à 105 $

* Intel INTC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Intel INTC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 45 $ à 63 $

* Intel INTC.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 45 $ à 111 $

* Intel INTC.O : Evercore ISI relève sa recommandation de "en ligne" à "surperformer"

* Intel INTC.O : HSBC relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Intel INTC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Intel INTC.O : Melius Research relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $

* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 59 $ à 71 $

* Intel INTC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 56 $ à 73 $

* Intel INTC.O : RBC relève son objectif de cours de 48 $ à 80 $

* Intel INTC.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 50 $

* Intel INTC.O : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Intel INTC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Intel INTC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 49 $ à 81 $

* Intel INTC.O : Wedbush relève son objectif de cours de 30 $ à 60 $

* Intel Corp INTC.O : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 83 $

* Intel Corporation INTC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 56,00 $ à 73,00 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Clear Street relève son objectif de cours de 21 $ à 39 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 28 $ à 45 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : Stifel relève son objectif de cours de 28 $ à 37 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : UBS relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Lockheed Martin LMT.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 615 $ à 575 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 650 $ à 575 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 670 $ à 600 $

* Marinemax Inc HZO.N : B. Riley relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Mastercard MA.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 611 $ à 590 $

* Maxlinear MXL.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 18 $ à 40 $

* Maxlinear Inc MXL.O : Needham passe de "conserver" à "acheter"

* Maxlinear Inc MXL.O : Stifel relève son objectif de cours de 34 $ à 49 $

* Maxlinear Inc MXL.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 58 $ à 48 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : BMO abaisse son objectif de cours de 460 $ à 400 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 600 $ à 490 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 485 $ à 410 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 522 $ à 484 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 539 $ à 462 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 95 $ à 86 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 109 $ à 129 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 139 $ à 170 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 195 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : UBS relève son objectif de cours de 151 $ à 180 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 600 $

* Montauk Renewables Inc MNTK.O : UBS abaisse son objectif de cours de 2,85 $ à 1,6 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 120 $ à 118 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 111 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : KBW relève son objectif de cours de 92 $ à 97 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 105 $ à 104 $

* Newmont NEM.N : BMO relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Oracle Corp ORCL.N : Wedbush lance la couverture avec une note "surperformer"; objectif de cours: 225 $

* Origin Bancorp Inc OBK.N : Stephens relève son objectif de cours de 49 $ à 54 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 225 $ à 246 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 7 $ à 10 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Penn Entertainment PENN.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : UBS relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Pool Corp POOL.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 246 $ à 250 $

* Pool Corp POOL.O : Stifel relève son objectif de cours de 232 $ à 240 $

* Popular Inc BPOP.O : KBW relève son objectif de cours de 155 $ à 177 $

* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 156 $ à 173 $

* Popular Inc BPOP.O : RBC relève son objectif de cours de 141 $ à 163 $

* Popular Inc BPOP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 164 $ à 172 $

* Popular Inc BPOP.O : UBS relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* preferred Bank PFBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Pultegroup Inc PHM.N : UBS relève son objectif de cours de 159 $ à 162 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC relève son objectif de cours de 139 $ à 150 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 184 $ à 151 $

* Qualys Inc QLYS.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 120 $ à 85 $

* Ralliant Corp RAL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 49 $ à 53 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 345 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 113 $ à 92 $

* Roblox Corp RBLX.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Rollins Inc ROL.N : UBS relève son objectif de cours de 58 $ à 61 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 530 $ à 540 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC relève son objectif de cours de 393 $ à 407 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 550 $ à 475 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 327 $ à 318 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 203 $ à 250 $

* Savara Inc SVRA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 180 $ à 134 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Macquarie abaisse son objectif de cours de 140 $ à 109 $

* Snap-On Inc SNA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 355 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : HSBC relève son objectif de cours de 24,4 $ à 36,1 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : HSBC passe de "réduire" à "conserver"

* Southwest Airlines Co LUV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 104 $ à 109 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : UBS relève son objectif de cours de 112 $ à 115 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 106 $ à 103 $

* Tapestry Inc TPR.N : BTIG relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 105 $ à 98 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 111 $ à 116 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 600 $ à 585 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 710 $ à 600 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 700 $ à 600 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Trubridge Inc TBRG.O : Stephens relève son objectif de cours de 18 $ à 26 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : B. Riley relève son objectif de cours de 126 $ à 162 $

* Twilio Inc TWLO.N : UBS relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Benchmark relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Union Pacific Corp UNP.N : BMO relève son objectif de cours de 278 $ à 285 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 285 $ à 307 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 262 $ à 277 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 267 $ à 275 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 285 $ à 310 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC relève son objectif de cours de 273 $ à 289 $

* Union Pacific Corp UNP.N : UBS relève son objectif de cours de 253 $ à 274 $

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : UBS relève son objectif de cours de 135 $ à 139 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 875 $ à 940 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 850 $ à 1 050 $

* United Rentals Inc URI.N : RBC relève son objectif de cours de 1 041 $ à 1 119 $

* United Rentals Inc URI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 972 $ à 1 209 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC relève son objectif de cours de 700 $ à 707 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 156 $ à 124 $

* Verisign Inc VRSN.O : Baird relève son objectif de cours de 305 $ à 355 $

* Verisign Inc VRSN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 273 $ à 278 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 350 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : B. Riley relève son objectif de cours de 26 $ à 53 $

* Visa Inc V.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 372 $ à 361 $

* Visteon VC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Visteon Corp VC.O : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 203 $ à 192 $

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $

* Waste Connections Inc WCN.N : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 218 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Deutsche Bank relève son objectif de 315 $ à 340 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 365 $

AFFIRM HLDG RG-A
63,3950 USD NASDAQ -4,78%
AGNC INVEST REIT
10,8924 USD NASDAQ -0,16%
AIR PROD&CHEMICA
303,620 USD NYSE +2,41%
ALBEMARLE
193,150 USD NYSE -0,51%
AMAZON.COM
258,6300 USD NASDAQ +1,28%
AMERICAN AIRLINE
11,8450 USD NASDAQ +3,00%
AMERICAN EXPRESS
318,540 USD NYSE -4,35%
ANNALY CAP REIT
22,420 USD NYSE -0,88%
APPFOLIO RG-A
152,3000 USD NASDAQ -3,86%
APPLIED DIGITAL
38,3583 USD NASDAQ +18,28%
ARRIVENT BIO
31,0000 USD NASDAQ +0,34%
ASGN
19,515 USD NYSE -51,77%
AZZ
146,650 USD NYSE +8,82%
BILL HLDG
36,650 USD NYSE -8,51%
BLACKSTONE
122,300 USD NYSE -5,76%
BLOCK RG-A
69,940 USD NYSE -3,52%
BOYD GAMING
89,160 USD NYSE +3,53%
BRD FIN HLDG
92,170 USD NYSE -0,30%
CACI INTL RG-A
526,680 USD NYSE +2,82%
CARLISLE COS
363,820 USD NYSE +2,92%
CBRE GROUP RG-A
149,320 USD NYSE -2,77%
CHURCHILL DOWNS
99,7973 USD NASDAQ +12,21%
COMCAST-A
30,9700 USD NASDAQ +5,45%
CORTEVA
79,620 USD NYSE +0,38%
COURSERA
5,960 USD NYSE -3,56%
CROWN CASTL REIT
87,470 USD NYSE +1,69%
CSX
46,2800 USD NASDAQ +7,18%
DANAHER
178,160 USD NYSE -3,16%
DIGITA RLTY REIT
199,930 USD NYSE -0,44%
DOVER CORP
228,170 USD NYSE +5,47%
DOW
38,530 USD NYSE -0,75%
DRAFTKINGS RG-A
21,7600 USD NASDAQ -3,16%
DYNEX CAP REIT
13,595 USD NYSE -1,38%
EASTGROUP PROP R
200,575 USD NYSE -0,20%
EDWARDS LIFESCIENCES
79,720 USD NYSE -2,22%
ELEVANCE HEALTH
346,255 USD NYSE +5,50%
ENOVA INTL
169,560 USD NYSE +0,96%
EQT
58,940 USD NYSE +0,37%
EQUIFAX INC
174,830 USD NYSE -2,14%
EQUINIX REIT
1 115,2900 USD NASDAQ +1,18%
ESQUIRE FIN HLD
114,6500 USD NASDAQ +4,28%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
45,720 USD NYSE -4,39%
FIRST CITIZENS RG-A
1 959,8700 USD NASDAQ -4,20%
FIRSTCASH HLDGS
212,3300 USD NASDAQ +3,26%
FLOOR & DECR H RG-A
50,950 USD NYSE -1,39%
FLUTTER ENTMT
106,070 USD NYSE -0,55%
FREEPORT MCMORAN
61,470 USD NYSE -12,56%
FRST AMER FINCL
68,790 USD NYSE +3,40%
GE VERNOVA
1 148,960 USD NYSE +2,03%
GLOBE LIFE
154,070 USD NYSE +1,72%
GRACO
82,190 USD NYSE -3,92%
HEARTLAND EXPRES
12,5000 USD NASDAQ +7,94%
HELEN OF TROY
23,2750 USD NASDAQ +17,73%
HEXCEL
91,360 USD NYSE +4,77%
HIMS&HERS HLTH RG-A
28,180 USD NYSE -2,86%
HONEYWELL INTL
214,2600 USD NASDAQ -2,60%
HUNTINGTON BANCS
16,7700 USD NASDAQ -0,30%
HUT 8
81,1800 USD NASDAQ +0,54%
INTEL
83,1100 USD NASDAQ +27,33%
IRIDIUM COMM
38,6800 USD NASDAQ -4,26%
KEURIG DR PEPPER
28,3350 USD NASDAQ +6,76%
LIBERTY ENER RG-A
32,325 USD NYSE +9,84%
LOCKHEED MARTIN
530,220 USD NYSE -4,54%
MARINEMAX
29,620 USD NYSE +1,47%
MASTERCARD RG-A
502,400 USD NYSE -1,55%
MAXLINEAR
58,1293 USD NASDAQ +71,52%
MAZE THERA
25,4401 USD NASDAQ -4,00%
MEDPACE HOLDINGS
393,4650 USD NASDAQ -22,62%
MERITAGE HOMES
69,860 USD NYSE +1,69%
MOLINA HEALTHCAR
174,480 USD NYSE +14,06%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 592,1700 USD NASDAQ +4,61%
MONTAUK RNW
1,4100 USD NASDAQ -2,08%
NASDAQ
87,3567 USD NASDAQ +1,14%
NEWMONT
111,020 USD NYSE -0,75%
NUSCALE POWER
12,720 USD NYSE -6,33%
ORACLE
176,280 USD NYSE -5,96%
ORIGIN BANCORP
46,515 USD NYSE +3,78%
PACKAGING CORP A
214,990 USD NYSE +4,85%
PATTERSON-UTI EN
11,2500 USD NASDAQ +4,07%
PAYPAL HOLDINGS
49,8000 USD NASDAQ -2,77%
PENN ENTMT
17,4000 USD NASDAQ +17,81%
PFD BK
94,9700 USD NASDAQ +1,45%
PLANET FITNESS RG-A
69,100 USD NYSE -2,94%
POOL
229,0800 USD NASDAQ -2,19%
POPULAR
149,2700 USD NASDAQ +0,65%
PULTEGROUP
130,720 USD NYSE +2,52%
QUAKER CHEMIC.
138,480 USD NYSE +0,80%
QUALYS
83,8700 USD NASDAQ -5,46%
RELIANCE
344,530 USD NYSE -1,93%
ROBINHOOD MARKETS
84,0700 USD NASDAQ -4,93%
ROBLOX RG-A
55,440 USD NYSE -7,04%
ROLLINS
57,000 USD NYSE +3,02%
ROPER TECHNOLOGI
361,8500 USD NASDAQ -0,79%
RYDER SYSTEM
242,590 USD NYSE +6,46%
RYL CARIBBEAN CR
260,520 USD NYSE -1,96%
SAVARA
5,0050 USD NASDAQ -2,63%
SERVICENOW
84,950 USD NYSE -17,61%
SN MISSOURI BANC
67,5900 USD NASDAQ +2,94%
SOUTHWEST AIRLIN
37,760 USD NYSE -4,07%
SS&C TECH HLDGS
67,8850 USD NASDAQ -3,95%
T ROWE PRICE GRP
99,4900 USD NASDAQ -0,75%
TAPESTRY
146,420 USD NYSE +0,16%
TARSUS PHARMA
60,9700 USD NASDAQ -3,95%
TEXAS CAP BANC
103,5800 USD NASDAQ +1,01%
THERMO FISHER SC
466,695 USD NYSE -9,23%
TRAVERE THERAPET
40,8200 USD NASDAQ +1,82%
TTM TECHNOLOGIES
137,2100 USD NASDAQ +8,29%
TWILIO-A
141,570 USD NYSE -5,88%
UNION PACIFIC
271,130 USD NYSE +8,81%
UNITED AIRLINES
92,1249 USD NASDAQ +0,45%
UNITED RENTALS
986,910 USD