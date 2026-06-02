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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Edgewise Therapeutics, IBM, Rubrik
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 09:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Edgewise Therapeutics, IBM et Rubrik.

POINTS FORTS

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 52 $ à 66 $

* IBM IBM.N : Wedbsuh relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 433 $ à 400 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Berenberg lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif

de cours: 283 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Macquarie abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Macquarie abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 52 $ à 66 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « sous-pondérer »

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 23 $ à 3 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 17 $ à 4 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 40 $ à 70 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 23 $ à 63 $

* IBM IBM.N : Wedbsuh relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Berenberg lance la couverture avec une recommandation « conserver »

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Berenberg lance la couverture avec un objectif de cours de 556 $

* Mobia Medical Inc MOBI.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours

de 15 $

* Navan Inc NAVN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 19 $ à 28 $

* Octave Intelligence Plc OCTV.O : RBC lance la couverture avec une note « en ligne avec le secteur »

* Octave Intelligence Plc OCTV.O : RBC lance la couverture avec un objectif de cours de 21 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 433 $ à 400 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de « acheter » à « neutre »

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 4 $ à 13 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : RBC passe de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »

* Vulcan Materials Co VMC.N : Berenberg lance la couverture avec une note « Hold »; objectif de cours: 283 $

Valeurs associées

CAESR ENTMT
29,1500 USD NASDAQ +0,34%
CHEWY RG-A
22,280 USD NYSE -1,11%
EDGEWISE THERAP
40,2600 USD NASDAQ +17,86%
FULCRUM THERA
6,4200 USD NASDAQ -7,23%
Gaz naturel
3,18 USD NYMEX 0,00%
HP ENTERPRISE
47,070 USD NYSE +9,31%
IBM
320,190 USD NYSE +7,44%
MARTIN MARIETTA
571,180 USD NYSE -1,83%
NAVAN RG-A
22,7800 USD NASDAQ +6,60%
PRAXIS PRECIS
335,1600 USD NASDAQ -4,23%
Pétrole Brent
93,43 USD Ice Europ -1,91%
Pétrole WTI
90,72 USD Ice Europ -2,05%
RUBRIK RG-A
84,880 USD NYSE +7,98%
SCIENCE APPS INT
115,0800 USD NASDAQ +10,44%
TAYLOR MORR HOME
71,550 USD NYSE +22,29%
VULCAN MATERIALS
281,450 USD NYSE -0,46%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/06/2026 à 09:49:49.

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ABIVAX
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Pétrole Brent
93,34 -2,01%
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0,3145 -3,82%
CAC 40
8 230,19 +1,03%
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