TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Edgewise Therapeutics, IBM, Rubrik

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Edgewise Therapeutics, IBM et Rubrik.
POINTS FORTS
* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 52 $ à 66 $
* IBM IBM.N : Wedbsuh relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 433 $ à 400 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Berenberg lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif
de cours: 283 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Macquarie abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Macquarie abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $
* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 52 $ à 66 $
* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « sous-pondérer »
* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 23 $ à 3 $
* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »
* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 17 $ à 4 $
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 40 $ à 70 $
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 23 $ à 63 $
* IBM IBM.N : Wedbsuh relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Berenberg lance la couverture avec une recommandation « conserver »
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Berenberg lance la couverture avec un objectif de cours de 556 $
* Mobia Medical Inc MOBI.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours
de 15 $
* Navan Inc NAVN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 19 $ à 28 $
* Octave Intelligence Plc OCTV.O : RBC lance la couverture avec une note « en ligne avec le secteur »
* Octave Intelligence Plc OCTV.O : RBC lance la couverture avec un objectif de cours de 21 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 433 $ à 400 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $
* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de « acheter » à « neutre »
* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 4 $ à 13 $
* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $
* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : RBC passe de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »
* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »
* Vulcan Materials Co VMC.N : Berenberg lance la couverture avec une note « Hold »; objectif de cours: 283 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer