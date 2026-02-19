information fournie par Reuters • 19/02/2026 à 11:39

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-EBay, Huntsman, Palo Alto

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont eBay, Huntsman et Palo Alto.

FAITS MARQUANTS

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen augmente le prix cible de 355 $ à 400 $

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 105 dollars contre 98

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de

neutre à surpondérer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 157 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Roth MKM augmente le prix cible de 55 à 57 dollars

* Ameren Corp AEE.N : Jefferies augmente le prix cible à 132 $ de 124 $

* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg relève le cours cible à 70 $ contre 64 $

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 400$ contre 320

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen relève le cours cible de 355 $ à 400 $

* Argenx SE ARGX.O : Jefferies relève le prix cible de 980 $ à 1008 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 6 850 $ à 6 000 $

* Camtek Ltd CAMT.O : Jefferies augmente le prix cible de 140 $ à 185 $

* Camtek Ltd CAMT.O : Northland Capital réduit la cote de rendement du marché

* Camtek Ltd CAMT.O : Northland Capital augmente le prix cible à 150

* Carvana CVNA.N : BTIG réduit le prix cible de 535 $ à 455 $

* Carvana CVNA.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 320 $ de 470

* Carvana CVNA.N : JP Morgan réduit le prix cible à 490 $ contre 510 $

* Carvana CVNA.N : RBC réduit le prix cible de 500 $ à 440 $

* Celanese Corp CE.N : Baird augmente le cours cible de 50 $ à 65 $

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève le cours cible de 40 à 53 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan abaisse le prix cible de 190 à 165 dollars

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies augmente le prix cible à 75$ de 70

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève le cours cible de 275 $ à 320 $

* Dana Inc DAN.N : RBC relève le cours cible de 32 $ à 40 $

* Dauch Corp DCH.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 10,35

* Devon Energy Corp DVN.N : Roth MKM augmente le prix cible de 42 $ à 50 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 230 $ à 220 $

* Doordash DASH.O : Roth MKM réduit le prix cible à 200 $ contre 205 $

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève le cours cible à 105 $ contre 98 $ auparavant

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 28$ contre 24

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève le cours cible de 950 $ à 1050 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan relève le cours cible de 58 $ à 68 $

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan relève le cours cible de 123 à 127 dollars

* Figma Inc FIG.N : RBC réduit le cours cible à 31 $ contre 38 $

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen relève le cours cible de 80 $ à 100 $

* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève le cours cible de 87 $ à 90 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le cours cible de 366 $ à 363 $

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 11 à 14 $

* Kenvue Inc KVUE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 19 $ contre 17 $

* Lci Industries LCII.N : Jefferies relève le cours cible de 105 $ à 145 $

* Leonabio LONA.O : Mizuho relève le cours cible de neutre à surperformance; augmente le cours cible de 4

* MKS Incorporated MKSI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 305 $ contre 265 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 148 à 185 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 114 dollars contre 157 dollars

* Perspective Therapeutics CATX.A : Piper Sandler initie une couverture avec une note de

surpondération

* Perspective Therapeutics CATX.A : Piper Sandler initie une couverture avec PT $16

* Progressive Corp PGR.N : KBW augmente le prix cible de 225 $ à 232 $

* Rf Industries Ltd RFIL.O : B. Riley réduit le cours de l'action d'achat à neutre

* TFI International Inc TFII.N : La CIBC augmente le prix cible de 121 $ à 134 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC relève le cours cible de 144 $ à 161 $

* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible de 320 $ à 340 $

* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève le cours cible de 93 $ à 99 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : RBC ramène le cours cible à 230 $, contre 250 $ auparavant

* Vistance Networks Inc VISN.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; PT $24

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies augmente le prix cible de 231 $ à 242 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC réduit le prix cible de 350 $ à 340 $

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup augmente le PT à 31,8 $ de 11,5

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup relève son opinion de vente à neutre