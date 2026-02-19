 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-EBay, Huntsman, Palo Alto
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 11:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont eBay, Huntsman et Palo Alto.

FAITS MARQUANTS

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen augmente le prix cible de 355 $ à 400 $

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 105 dollars contre 98

dollars

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de

neutre à surpondérer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 157 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Roth MKM augmente le prix cible de 55 à 57 dollars

* Ameren Corp AEE.N : Jefferies augmente le prix cible à 132 $ de 124 $

* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg relève le cours cible à 70 $ contre 64 $

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 400$ contre 320

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen relève le cours cible de 355 $ à 400 $

* Argenx SE ARGX.O : Jefferies relève le prix cible de 980 $ à 1008 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 6 850 $ à 6 000 $

* Camtek Ltd CAMT.O : Jefferies augmente le prix cible de 140 $ à 185 $

* Camtek Ltd CAMT.O : Northland Capital réduit la cote de rendement du marché

* Camtek Ltd CAMT.O : Northland Capital augmente le prix cible à 150

* Carvana CVNA.N : BTIG réduit le prix cible de 535 $ à 455 $

* Carvana CVNA.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 320 $ de 470

* Carvana CVNA.N : JP Morgan réduit le prix cible à 490 $ contre 510 $

* Carvana CVNA.N : RBC réduit le prix cible de 500 $ à 440 $

* Celanese Corp CE.N : Baird augmente le cours cible de 50 $ à 65 $

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève le cours cible de 40 à 53 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan abaisse le prix cible de 190 à 165 dollars

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies augmente le prix cible à 75$ de 70

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève le cours cible de 275 $ à 320 $

* Dana Inc DAN.N : RBC relève le cours cible de 32 $ à 40 $

* Dauch Corp DCH.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 10,35

* Devon Energy Corp DVN.N : Roth MKM augmente le prix cible de 42 $ à 50 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 230 $ à 220 $

* Doordash DASH.O : Roth MKM réduit le prix cible à 200 $ contre 205 $

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève le cours cible à 105 $ contre 98 $ auparavant

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 28$ contre 24

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève le cours cible de 950 $ à 1050 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan relève le cours cible de 58 $ à 68 $

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan relève le cours cible de 123 à 127 dollars

* Figma Inc FIG.N : RBC réduit le cours cible à 31 $ contre 38 $

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen relève le cours cible de 80 $ à 100 $

* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève le cours cible de 87 $ à 90 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le cours cible de 366 $ à 363 $

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 11 à 14 $

* Kenvue Inc KVUE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 19 $ contre 17 $

* Lci Industries LCII.N : Jefferies relève le cours cible de 105 $ à 145 $

* Leonabio LONA.O : Mizuho relève le cours cible de neutre à surperformance; augmente le cours cible de 4

$ à 10 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 305 $ contre 265 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 148 à 185 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 114 dollars contre 157 dollars

* Perspective Therapeutics CATX.A : Piper Sandler initie une couverture avec une note de

surpondération

* Perspective Therapeutics CATX.A : Piper Sandler initie une couverture avec PT $16

* Progressive Corp PGR.N : KBW augmente le prix cible de 225 $ à 232 $

* Rf Industries Ltd RFIL.O : B. Riley réduit le cours de l'action d'achat à neutre

* TFI International Inc TFII.N : La CIBC augmente le prix cible de 121 $ à 134 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC relève le cours cible de 144 $ à 161 $

* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible de 320 $ à 340 $

* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève le cours cible de 93 $ à 99 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : RBC ramène le cours cible à 230 $, contre 250 $ auparavant

* Vistance Networks Inc VISN.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; PT $24

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies augmente le prix cible de 231 $ à 242 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC réduit le prix cible de 350 $ à 340 $

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup augmente le PT à 31,8 $ de 11,5

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup relève son opinion de vente à neutre

Valeurs associées

ADVANCE AUTO PAR
55,940 USD NYSE -1,34%
AMEREN
108,310 USD NYSE -2,01%
ANALOG DEVICES
346,4200 USD NASDAQ +2,64%
ARGEN-X SPADR
845,9500 USD NASDAQ +0,28%
BOOKING HLDG
4 265,1200 USD NASDAQ +3,02%
CAMTEK
157,9900 USD NASDAQ +0,63%
CARVANA-A
361,535 USD NYSE +3,00%
CELANESE
54,840 USD NYSE -1,56%
CHARLES RIV LAB
157,660 USD NYSE -0,45%
CHEESECAKE FACTO
64,1400 USD NASDAQ +2,53%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
DANA
34,755 USD NYSE +5,73%
DEVON ENERGY
44,440 USD NYSE +0,86%
DOORDASH RG-A
173,3800 USD NASDAQ +6,80%
EBAY
82,1880 USD NASDAQ +2,80%
ELANC ANIML HLTH
24,795 USD NYSE -0,24%
ELI LILLY & CO
1 019,940 USD NYSE -1,69%
EQT
58,620 USD NYSE +1,38%
EXPAND ENER
99,4500 USD NASDAQ -3,21%
FLOWSERVE
88,620 USD NYSE -1,28%
GLOBAL PAYMENTS
81,290 USD NYSE +16,48%
HOME DEPOT
383,490 USD NYSE +0,05%
HUNTSMAN
13,400 USD NYSE +8,50%
KENVUE
18,855 USD NYSE +2,31%
LCI INDUSTRIES
153,750 USD NYSE -0,28%
MKS
250,4800 USD NASDAQ -4,74%
NICOLET BANKSHAR
153,840 USD NYSE -2,35%
PALO ALTO NETWORKS
152,3500 USD NASDAQ -6,82%
PROGRESSIVE (OHI
203,140 USD NYSE -2,36%
RF INDUSTRIES
10,9600 USD NASDAQ -1,53%
TFI INTERNATION
116,295 USD NYSE -3,86%
TOLL BROTHERS IN
160,010 USD NYSE -2,22%
TRAVELERS COS
298,360 USD NYSE -0,35%
VENTAS REIT
85,740 USD NYSE -1,33%
VERISK ANALYTICS
184,1300 USD NASDAQ +3,85%
WELLTOWER REIT
208,540 USD NYSE -3,27%
WINGSTOP
279,5850 USD NASDAQ +11,04%
ZIM ISS
29,040 USD NYSE +4,29%
Afficher toutes les valeurs associées
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/02/2026 à 11:39:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

