TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-eBay, Huntsman, Palo Alto
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 09:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont eBay, Huntsman et Palo Alto.

FAITS MARQUANTS

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 105 dollars

contre 98 dollars

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de 'surpondérer'

à 'neutre'

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit l'objectif de cours à 114

dollars contre 157 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 64 dollars à 70 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 400 dollars contre 320 dollars

* Celanese Corp CE.N : Baird relève l'objectif de cours de 50 dollars à 65 dollars

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 40 dollars à 53 dollars

* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 165 dollars, contre

190 dollars auparavant

* Dana Inc DAN.N : RBC relève l'objectif de cours de 32 dollars à 40 dollars

* Doordash DASH.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 220 dollars contre 230 dollars

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 98 dollars à 105 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 28 dollars contre 24 dollars

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 950 dollars à 1050 dollars

* Figma Inc FIG.N : RBC réduit l'objectif de cours à 31 dollars contre 38 dollars

* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève l'objectif de cours à 90 dollars contre 87 dollars

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit l'objectif de cours de 366 dollars à 363 dollars

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à 'neutre'

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 11 dollars à 14 dollars

* Kenvue Inc KVUE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 19 dollars contre 17 dollars

* Leonabio LONA.O : Mizuho relève sa recommandation de 'neutre' à 'surperformance'; relève son objectif de cours

de 4 dollars à 10 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit l'objectif de cours de 157 dollars à 114 dollars

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève l'objectif de cours de 225 dollars à 232 dollars

* Rf Industries Ltd RFIL.O : B. Riley abaisse sa recommandation d'achat à 'neutre'

* TFI International Inc TFII.N : La CIBC relève l'objectif de cours de 121 dollars à 134 dollars

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC relève l'objectif de cours de 144 dollars à 161 dollars

* Travelers TRV.N : KBW relève l'objectif de cours de 320 dollars à 340 dollars

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : RBC réduit l'objectif de cours de 250 dollars à 230 dollars

* Wingstop Inc WING.O : RBC réduit l'objectif de cours de 350 dollars à 340 dollars

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup relève sa recommandation de 'vendre' à 'neutre'

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup relève son objectif de cours à 31,8 dollars, contre

11,5 dollars auparavant

Valeurs associées

ANALOG DEVICES
346,0800 USD NASDAQ +2,54%
CELANESE
54,840 USD NYSE -1,56%
CHARLES RIV LAB
157,660 USD NYSE -0,45%
DANA
34,755 USD NYSE +5,73%
DOORDASH RG-A
173,8300 USD NASDAQ +7,08%
EBAY
82,1600 USD NASDAQ +2,76%
ELANC ANIML HLTH
24,795 USD NYSE -0,24%
ELI LILLY & CO
1 019,940 USD NYSE -1,69%
GLOBAL PAYMENTS
81,290 USD NYSE +16,48%
HOME DEPOT
383,490 USD NYSE +0,05%
HUNTSMAN
13,400 USD NYSE +8,50%
KENVUE
18,855 USD NYSE +2,31%
PALO ALTO NETWORKS
152,6550 USD NASDAQ -6,63%
PROGRESSIVE (OHI
203,140 USD NYSE -2,36%
RF INDUSTRIES
11,0400 USD NASDAQ -0,81%
TFI INTERNATION
116,295 USD NYSE -3,86%
TOLL BROTHERS IN
160,010 USD NYSE -2,22%
TRAVELERS COS
298,360 USD NYSE -0,35%
VERISK ANALYTICS
184,0700 USD NASDAQ +3,82%
WINGSTOP
279,0800 USD NASDAQ +10,84%
ZIM ISS
29,040 USD NYSE +4,29%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/02/2026 à 09:20:49.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

