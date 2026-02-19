information fournie par Reuters • 19/02/2026 à 09:20

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-eBay, Huntsman, Palo Alto

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont eBay, Huntsman et Palo Alto.

FAITS MARQUANTS

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 105 dollars

contre 98 dollars

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de 'surpondérer'

à 'neutre'

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit l'objectif de cours à 114

dollars contre 157 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 64 dollars à 70 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 400 dollars contre 320 dollars

* Celanese Corp CE.N : Baird relève l'objectif de cours de 50 dollars à 65 dollars

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 40 dollars à 53 dollars

* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 165 dollars, contre

190 dollars auparavant

* Dana Inc DAN.N : RBC relève l'objectif de cours de 32 dollars à 40 dollars

* Doordash DASH.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 220 dollars contre 230 dollars

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 98 dollars à 105 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 28 dollars contre 24 dollars

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 950 dollars à 1050 dollars

* Figma Inc FIG.N : RBC réduit l'objectif de cours à 31 dollars contre 38 dollars

* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève l'objectif de cours à 90 dollars contre 87 dollars

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit l'objectif de cours de 366 dollars à 363 dollars

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à 'neutre'

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 11 dollars à 14 dollars

* Kenvue Inc KVUE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 19 dollars contre 17 dollars

* Leonabio LONA.O : Mizuho relève sa recommandation de 'neutre' à 'surperformance'; relève son objectif de cours

de 4 dollars à 10 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit l'objectif de cours de 157 dollars à 114 dollars

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève l'objectif de cours de 225 dollars à 232 dollars

* Rf Industries Ltd RFIL.O : B. Riley abaisse sa recommandation d'achat à 'neutre'

* TFI International Inc TFII.N : La CIBC relève l'objectif de cours de 121 dollars à 134 dollars

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC relève l'objectif de cours de 144 dollars à 161 dollars

* Travelers TRV.N : KBW relève l'objectif de cours de 320 dollars à 340 dollars

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : RBC réduit l'objectif de cours de 250 dollars à 230 dollars

* Wingstop Inc WING.O : RBC réduit l'objectif de cours de 350 dollars à 340 dollars

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup relève sa recommandation de 'vendre' à 'neutre'

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup relève son objectif de cours à 31,8 dollars, contre

11,5 dollars auparavant