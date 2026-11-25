* Abercrombie & Fitch ANF.N : BTIG relève son objectif de cours de 175 $ à 205 $

* Abercrombie & Fitch ANF.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 161 $ à 191 $

* Abercrombie & Fitch ANF.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Abercrombie & Fitch ANF.N : BMO relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Abercrombie & Fitch ANF.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 165 $ à 195 $

* Abercrombie & Fitch ANF.N : UBS relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $

* Aevex AVEX.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 25 $

* Agilent A.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* Agilent Technologies A.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 45 $

* Ambarella AMBA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 70 $ à 30 $

* Ambarella AMBA.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »

* Ambarella AMBA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 70 $ à 42 $

* Ambarella AMBA.O : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Ambarella AMBA.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 120 $ à 55 $

* Ambarella AMBA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 80 $ à 50 $

* Ambarella AMBA.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 110 $ à 50 $

* Amentum Holdings AMTM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Amentum Holdings AMTM.N : UBS relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Ameresco AMRC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 32 $ à 24 $

* Analog Devices ADI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $

* Analog Devices ADI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 475 $ à 375 $

* Analog Devices ADI.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 458 $ à 403 $

* Analog Devices ADI.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 465 $ à 410 $

* Analog Devices ADI.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 460 $ à 400 $

* Analog Devices ADI.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 405 $ à 323 $

* Analog Devices ADI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 500 $ à 420 $

* Applied Materials AMAT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 640 $ à 575 $

* Argan AGX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 273 $ à 274 $

* Argan AGX.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Autodesk ADSK.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 276 $ à 260 $

* Autodesk ADSK.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 325 $ à 310 $

* Autodesk ADSK.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 375 $ à 350 $

* Automatic Data Processing ADP.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Automatic Data Processing ADP.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 365 dollars

* Autozone AZO.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 3 700 $ à 3 675 $

* Avenzo Therapeutics AVZO.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Avenzo Therapeutics AVZO.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 14 $

* Baker Hughes BKR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 73 $ à 63 $

* « Best buy » BBY.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Best Buy BBY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 84 $ à 101 $

* « Meilleur achat » BBY.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* « Meilleur achat » BBY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* « Best buy » BBY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 85 $ à 94 $

* « Meilleur achat » BBY.N : Stifel relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $

* « Meilleur achat » BBY.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* « Best buy » BBY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 100 $ à 111 $

* « Achat » BBY.N : Wedbush relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* « Meilleur achat » BBY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Block XYZ.N : Wedbush lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 87 dollars

* Brighthouse Financial BHF.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Broadridge Financial Solutions BR.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « neutre »

* Broadridge Financial Solutions BR.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 202 $

* Brunswick BC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $

* Burlington Stores BURL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 391 $ à 299 $

* Burlington Stores BURL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 381 $ à 359 $

* Burlington Stores BURL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 355 $ à 350 $

* Burlington Stores BURL.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 370 $ à 286 $

* Burlington Stores BURL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 310 $ à 285 $

* Churchill Capital Corp Xi AGLT.O : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Churchill Capital Corp Xi AGLT.O : Citigroup lance sa couverture avec un objectif de cours de 8 dollars

* Circle Internet Group CRCL.N : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Circle Internet Group CRCL.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 55 $

* Cleanspark CLSK.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 22 $ à 18 $

* Cleanspark CLSK.O : Needham abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $

* Cogent Biosciences COGT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Cognizant CTSH.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 68 $ contre 70 $

* Coinbase Global COIN.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Coinbase Global COIN.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 127 $

* Compass Minerals International CMP.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $

* Dell Technologies (avant la reconstitution) DELL.N : Melius Research abaisse son objectif de cours à 450 $

* Dell Technologies (avant la réincorporation) DELL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 650 $ à 500 $

* Dell Technologies (Avant la réincorporation) DELL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 558 $ à 555 $

* Dell Technologies DELL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 650 $ à 580 $

* Dell Technologies DELL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 400 $ contre 520 $

* Dell Technologies DELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 403 $ à 408 $

* Dell Technologies DELL.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 617 $ à 570 $

* Dell Technologies DELL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 600 $ à 500 $

* Dell Technologies DELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 403 $ à 408 $

* Dell Technologies DELL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 545 $ à 400 $

* Dick's Sporting Goods DKS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Dick's Sporting Goods DKS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 171 $ à 157 $

* Dick's Sporting Goods DKS.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 188 $ à 210 $

* Dick's Sporting Goods DKS.N : BMO relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Dick's Sporting Goods DKS.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Dick's Sporting Goods DKS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 128 $ à 150 $

* Dick's Sporting Goods DKS.N : UBS relève son objectif de cours de 178 $ à 190 $

* Dick's Sporting Goods DKS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 195 $ à 200 $

* Diodes DIOD.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Diodes DIOD.O : Mizuho lance sa couverture avec un objectif de cours de 100 $

* Dollar Tree DLTR.O : Bernstein relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Dollar Tree DLTR.O : BMO relève son objectif de cours de 98 $ à 112 $

* Dollar Tree DLTR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Dollar Tree DLTR.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 159 $ à 177 $

* Dollar Tree DLTR.O : Raymond James relève son objectif de cours de 145 $ à 175 $

* Dollar Tree DLTR.O : Stifel relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Dollar Tree DLTR.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $

* Dollar Tree DLTR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 147 $ à 169 $

* Dollar Tree DLTR.O : UBS relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $

* Dollar Tree DLTR.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 134 $ à 139 $

* Dollar Tree DLTR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $

* Duke Energy DUK.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 130 $ à 142 $

* Dycom Industries DY.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 625 $ à 400 $

* Dycom Industries DY.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 570 $ à 385 $

* Dycom Industries DY.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 375 $ à 225 $

* Dycom Industries DY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 525 $ à 305 $

* Dycom Industries DY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $

* Endava DAVA.N : Wedbush lance la couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 1,57 $

* Epam Systems EPAM.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformance » contre « neutre »

* Epam Systems EPAM.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 181 $ contre 160 $

* Erock EROC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $

* Eversource Energy ES.N : Morgan Stanley reprend la couverture avec une recommandation « neutre »

* Eversource Energy ES.N : Morgan Stanley reprend sa couverture avec un objectif de cours de 75 $

* Exlservice EXLS.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Exlservice EXLS.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 50 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « neutre »

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 28 $

* Firefly Aerospace FLY.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 35 $

* Fluence Energy FLNC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $

* Fluence Energy FLNC.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7 $

* Fluence Energy FLNC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 8 $ à 5 $

* Globant S.A. GLOB.N : Wedbush initie la couverture avec une recommandation « surperformer » contre « neutre »

* Globant S.A. GLOB.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 49 $ contre 37 $

* Goodrx GDRX.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 5 $ à 3 $

* Goodrx GDRX.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Goodrx GDRX.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Goodrx GDRX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 3,75 $ à 3,5 $

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 9 $ à 4 $

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : J.P. Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Grid Dynamics Holdings GDYN.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Grid Dynamics Holdings GDYN.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 15 dollars

* Harley-Davidson HOG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* HCA Healthcare HCA.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Vente »

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 77 $ à 51 $

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 75 $ à 66 $

* HP HPQ.N : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* HP HPQ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $

* Huron Consulting HURN.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Huron Consulting HURN.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 208 $ contre 220 $

* IBM IBM.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 276 $ contre 350 $

* Icf International ICFI.O : Barrington Research abaisse son objectif de cours de 110 $ à 101 $

* Infosys INFY.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 15 $

* Innodata INOD.O : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 37 $ contre 120 $

* Insmed INSM.O : BMO abaisse son objectif de cours de 192 $ à 175 $

* Insmed INSM.O : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Insmed INSM.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 220 $ à 175 $

* Insmed INSM.O : H.C. Wainwright abaisse sa recommandation à « neutre »

* Insmed INSM.O : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformance » à « neutre »

* Insmed INSM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 158 $ à 175 $

* Insmed INSM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 213 $ à 175 $

* Insmed INSM.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Insmed INSM.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Insmed INSM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 195 $ à 175 $

* Insmed INSM.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* Insmed INSM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 243 $ à 175 $

* Insmed INSM.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Insmed INSM.O : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Insmed INSM.O : UBS relève son objectif de cours de 172 $ à 175 $

* Insmed INSM.O : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* J.M. Smucker SJM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 125 $ à 127 $

* Jacobs Solutions J.N : Argus Research relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Jacobs Solutions J.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 160 $ à 168 $

* Jasper Therapeutics JSPR.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Jasper Therapeutics JSPR.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 27 $

* Kinder Morgan KMI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Kohl's KSS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $

* Kohl's KSS.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $

* Kohl's KSS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Kohl's KSS.N : UBS relève son objectif de cours de 9 $ à 13 $

* Krystal Biotech KRYS.O : RBC relève son objectif de cours de 375 $ à 385 $

* Kyntra Bio KYNB.O : Maxim Group abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Mastercard MA.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 751 dollars

* Matador Resources MTDR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 68 $ à 62 $

* Mattel MAT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $

* Minimed MMED.O : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Molson Coors Beverage TAP.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 45 $ à 41,5 $

* Netskope NTSK.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 30 $

* Nutanix NTNX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 75 $ à 67 $

* Nutanix NTNX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $

* Nutanix NTNX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 78 $ à 62 $

* Nutanix NTNX.O : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »

* Nutanix NTNX.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Nutanix NTNX.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 70 $ à 59 $

* Nutanix NTNX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Nutanix NTNX.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Okta OKTA.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 190 $ à 214 $

* Palomar PLMR.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 156 $ à 175 $

* Park Hotels & Resorts PK.N : UBS relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Paychex PAYX.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 134 $

* Paymentus PAY.N : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »

* Paymentus PAY.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 39 $

* PayPal PYPL.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 62 $

* Pennantpark Floating Rate Capital PFLT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 8,5 $ à 8 $

* Permian Resources PR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* Planet Fitness PLNT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $

* Plug Power PLUG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4 $ à 1,15 $

* Polypid PYPD.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Quanta Services PWR.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « surperformer »

* Quanta Services PWR.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 676 dollars

* Robinhood Markets HOOD.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Robinhood Markets HOOD.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 $

* Rubrik RBRK.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* SAB Biotherapeutics SABS.O : Jonestrading lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* SAB Biotherapeutics SABS.O : Jonestrading lance sa couverture avec un objectif de cours de 14 $

* Sentinelone S.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $

* Sezzle SEZL.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours à 173 dollars

* Snowflake SNOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 490 $ à 470 $

* Southern SO.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 93 $ à 98 $

* Stepstone STEP.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 82 $ à 81 $

* Talen Energy TLN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 371 $ à 394 $

* The J. M. Smucker SJM.N : Stifel relève son objectif de cours de 132 $ à 136 $

* The J. M. Smucker SJM.N : UBS relève son objectif de cours de 153 $ à 154 $

* Toast TOST.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 35 dollars

* TTM Technologies TTMI.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 170 $ à 122 $

* Ulta Beauty ULTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 600 $ à 730 $

* Urban Outfitters URBN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 102 $ à 94 $

* Urban Outfitters URBN.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 111 $ à 106 $

* Urban Outfitters URBN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 103 $ à 80 $

* Urban Outfitters URBN.O : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Urban Outfitters URBN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Urban Outfitters URBN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 100 $ à 92 $

* Urban Outfitters URBN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 82 $ à 76 $

* Visa V.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 487 dollars

* Whirlpool WHR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Willdan WLDN.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Willdan WLDN.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 83 $ contre 130 $

* Wipro WIT.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours à 1,72 $

* Workday WDAY.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 220 $ à 195 $

* Workday WDAY.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $

* Workday WDAY.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $

* Workday WDAY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 190 $ à 185 $

* Workday WDAY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 240 $ à 210 $

* Workday WDAY.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 205 $ à 190 $

* Workday WDAY.O : Bernstein relève son objectif de cours de 238 $ à 239 $

* Workday WDAY.O : BMO abaisse son objectif de cours de 230 $ à 215 $

* Workday WDAY.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 201 $ à 188 $

* Workday WDAY.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 190 $ à 170 $

* Workday WDAY.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 210 $ à 200 $