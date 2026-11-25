Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dycom Industries, Goodyear Tire & Rubber et Ulta Beauty.
POINTS FORTS
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* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 570 $ à 385 $
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* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
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* Insmed Incorporated INSM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 243 $ à 175 $
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* Netskope, Inc. NTSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 30 $
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* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 600 $ à 730 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : BTIG relève son objectif de cours de 175 $ à 205 $
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* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 25 $
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* Agilent Technologies Inc A.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $
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* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 45 $
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* Analog Devices, Inc. ADI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $
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* Analog Devices, Inc. ADI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 475 $ à 375 $
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* Autozone, Inc. AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 3 700 $ à 3 675 $
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* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 84 $ à 101 $
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* Best Buy Co., Inc. BBY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
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* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 85 $ à 94 $
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* Cogent Biosciences, Inc. COGT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $
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* Compass Minerals International, Inc. CMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $
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* Dell Technologies Inc (Avant la reconstitution) DELL.N : Melius Research abaisse son objectif de cours à 450 dollars
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* Dell Technologies Inc (Avant la reconstitution) DELL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 558 $ à 555 $
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* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 171 $ à 157 $
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* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 188 $ à 210 $
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* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 570 $ à 385 $
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* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
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* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 9 $ à 4 $
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* Insmed Incorporated INSM.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
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* Insmed Incorporated INSM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 243 $ à 175 $
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* Netskope, Inc. NTSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 30 $
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* Nutanix, Inc. NTNX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 75 $ à 67 $
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* Nutanix, Inc. NTNX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $
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* Okta, Inc. OKTA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 190 $ à 214 $
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* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 156 $ à 175 $
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* SAB Biotherapeutics, Inc. SABS.O : Jonestrading lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
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* SAB Biotherapeutics, Inc. SABS.O : Jonestrading lance sa couverture avec un objectif de cours de 14 $
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* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $
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* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 600 $ à 730 $
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* Urban Outfitters, Inc. URBN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 102 $ à 94 $
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* Workday, Inc. WDAY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $
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* Workday, Inc. WDAY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 190 $ à 185 $
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* Workday, Inc. WDAY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 240 $ à 210 $
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