TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dropbox, Etsy, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dropbox, Etsy et Zscaler.
FAITS MARQUANTS
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque
Scotia augmente le prix cible de 105,00 $ à 120,00 $
* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan réduit le
prix cible à 25 $, contre 29 $ auparavant
* eBay EBAY.O : Wedbush relève le cours cible
à 100 $ contre 95 $
* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley abaisse le cours
cible à 70 $, contre 78 $ auparavant
* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit le prix
cible de 354 $ à 267 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque
Scotia augmente le prix cible de 105,00 $ à 120,00 $
* Cargurus Inc CARG.O : RBC réduit le prix
cible de 40 $ à 34 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan
relève le cours cible à 94 $ contre 80 $
* Charles River Laboratories International Inc
CRL.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 175 dollars
contre 215 dollars
* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP
Morgan relève le cours cible à 109 $ contre 102 $
* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets
relève le cours cible de 520 à 730 dollars
* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève le prix
cible de 460,00 $ à 525,00 $
* Deere & Co DE.N : RBC augmente le prix
cible de 541 $ à 736 $
* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan réduit
l'objectif de cours à 33 $ contre 40 $
* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan réduit le
prix cible à 25 $, contre 29 $ auparavant
* Dropbox Inc DBX.O : RBC réduit le cours
cible à 30 $, contre 35 $ auparavant
* eBay EBAY.O : Wedbush relève le cours cible
à 100 $, contre 95 $ auparavant
* Elastic NV ESTC.N : JP Morgan réduit le
cours cible à 98 $, contre 113 $ auparavant
* Eldorado Gold Corp EGO.N : CIBC réduit le
cours à neutre de surperformant
* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan réduit
le prix cible de 215,00 $ à 183,00 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Needham réduit
l'objectif de cours à 175 $ contre 215 $
* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley abaisse le cours
cible à 70 $, contre 78 $ auparavant
* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan réduit le prix
cible à 58 $, contre 65 $ auparavant
* Five9 Inc FIVN.O : RBC réduit le cours
cible de 35 $ à 25 $
* Gildan Activewear Inc GIL.N : La Banque
CIBC augmente le prix cible de 71 $ à 79 $
* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen
augmente le cours cible de 130 $ à 135 $
* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies réduit
le prix cible de 120 $ à 108 $
* IRhythm Technologies, Inc. IRTC.O : JP
Morgan réduit le prix cible de 240,00 $ à 215,00 $
* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler réduit
le prix cible de 85 $ à 65 $
* Linde Plc LIN.N : Berenberg augmente
l'objectif de cours à 535 $ contre 500 $
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP
Morgan augmente le prix cible de 170,00 $ à 180,00 $
* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève le cours
cible de 120 dollars à 135 dollars
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies
réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 48 $
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW
relève sa recommandation de "performance de marché" à
"surperformance"
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW
réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 26 $ auparavant
* Nutrien Ltd NTR.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours à 78 $ contre 68 $ auparavant
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC
relève le cours cible à 59 $ contre 54 $
* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N :
Berenberg relève le cours cible de 45 $ à 53 $
* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley
relève le cours cible à 275 $, contre 240 $ auparavant
* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan abaisse le
cours cible à 24 $ contre 29 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :
Jefferies relève le cours cible de 450 dollars à 525
dollars
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC réduit le
prix cible de 87 $ à 82 $
* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan
relève le cours cible à 627 $ contre 515 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen
relève le cours cible de 330 $ à 350 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP
Morgan réduit le prix cible à 77 $ contre 88 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC
réduit le prix cible de 140 $ à 114 $
* Technipfmc Plc FTI.N : HSBC ramène sa
recommandation d'"acheter" à "conserver"; relève l'objectif
de cours de 49 dollars à 62 dollars
* Technipfmc Plc FTI.N : RBC augmente le prix
cible de 47 $ à 70 $
* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC ramène le
cours cible de 13 $ à 7 $
* United Airlines UAL.O : Jefferies ramène le
cours cible à 148 $, contre 154 $ auparavant
* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan réduit
le cours cible à 296 $ contre 330 $
* Visteon Corp VC.O : RBC réduit le prix
cible de 140 $ à 127 $
* Walmart Inc WMT.N : HSBC ramène le cours de
l'action de "acheter" à "conserver"
* Walmart Inc WMT.N : HSBC augmente le prix
cible de 122 $ à 131 $
* Wayfair Inc W.N : Baird réduit le prix
cible de 98 $ à 85 $
* Wayfair Inc W.N : Jefferies réduit le prix
cible à 86 $ contre 94 $
* Wayfair Inc W.N : JP Morgan réduit le prix
cible à 105 $ contre 114 $
* Wayfair Inc W.N : RBC augmente le prix
cible de 86 $ à 92 $
* Workiva Inc WK.N : Baird réduit le prix
cible à 86 $ contre 115 $
* Workiva Inc WK.N : Raymond James réduit le
prix cible à 90 $ contre 105 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP
Morgan augmente le prix cible de 91,00 $ à 99,00 $
* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit
l'objectif de cours à 267 $ contre 354 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer