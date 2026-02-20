information fournie par Reuters • 20/02/2026 à 08:09

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dropbox, Etsy, Zscaler

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dropbox, Etsy et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque

Scotia augmente le prix cible de 105,00 $ à 120,00 $

* Cargurus Inc CARG.O : RBC réduit le prix

cible de 40 $ à 34 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan

relève le cours cible à 94 $ contre 80 $

* Charles River Laboratories International Inc

CRL.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 175 dollars

contre 215 dollars

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP

Morgan relève le cours cible à 109 $ contre 102 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets

relève le cours cible de 520 à 730 dollars

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève le prix

cible de 460,00 $ à 525,00 $

* Deere & Co DE.N : RBC augmente le prix

cible de 541 $ à 736 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 33 $ contre 40 $

* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan réduit le

prix cible à 25 $, contre 29 $ auparavant

* Dropbox Inc DBX.O : RBC réduit le cours

cible à 30 $, contre 35 $ auparavant

* eBay EBAY.O : Wedbush relève le cours cible

à 100 $, contre 95 $ auparavant

* Elastic NV ESTC.N : JP Morgan réduit le

cours cible à 98 $, contre 113 $ auparavant

* Eldorado Gold Corp EGO.N : CIBC réduit le

cours à neutre de surperformant

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan réduit

le prix cible de 215,00 $ à 183,00 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Needham réduit

l'objectif de cours à 175 $ contre 215 $

* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley abaisse le cours

cible à 70 $, contre 78 $ auparavant

* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan réduit le prix

cible à 58 $, contre 65 $ auparavant

* Five9 Inc FIVN.O : RBC réduit le cours

cible de 35 $ à 25 $

* Gildan Activewear Inc GIL.N : La Banque

CIBC augmente le prix cible de 71 $ à 79 $

* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen

augmente le cours cible de 130 $ à 135 $

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies réduit

le prix cible de 120 $ à 108 $

* IRhythm Technologies, Inc. IRTC.O : JP

Morgan réduit le prix cible de 240,00 $ à 215,00 $

* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler réduit

le prix cible de 85 $ à 65 $

* Linde Plc LIN.N : Berenberg augmente

l'objectif de cours à 535 $ contre 500 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP

Morgan augmente le prix cible de 170,00 $ à 180,00 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève le cours

cible de 120 dollars à 135 dollars

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies

réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 48 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW

relève sa recommandation de "performance de marché" à

"surperformance"

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW

réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 26 $ auparavant

* Nutrien Ltd NTR.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours à 78 $ contre 68 $ auparavant

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC

relève le cours cible à 59 $ contre 54 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N :

Berenberg relève le cours cible de 45 $ à 53 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley

relève le cours cible à 275 $, contre 240 $ auparavant

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan abaisse le

cours cible à 24 $ contre 29 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :

Jefferies relève le cours cible de 450 dollars à 525

dollars

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC réduit le

prix cible de 87 $ à 82 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan

relève le cours cible à 627 $ contre 515 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen

relève le cours cible de 330 $ à 350 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP

Morgan réduit le prix cible à 77 $ contre 88 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC

réduit le prix cible de 140 $ à 114 $

* Technipfmc Plc FTI.N : HSBC ramène sa

recommandation d'"acheter" à "conserver"; relève l'objectif

de cours de 49 dollars à 62 dollars

* Technipfmc Plc FTI.N : RBC augmente le prix

cible de 47 $ à 70 $

* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC ramène le

cours cible de 13 $ à 7 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies ramène le

cours cible à 148 $, contre 154 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan réduit

le cours cible à 296 $ contre 330 $

* Visteon Corp VC.O : RBC réduit le prix

cible de 140 $ à 127 $

* Walmart Inc WMT.N : HSBC ramène le cours de

l'action de "acheter" à "conserver"

* Walmart Inc WMT.N : HSBC augmente le prix

cible de 122 $ à 131 $

* Wayfair Inc W.N : Baird réduit le prix

cible de 98 $ à 85 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies réduit le prix

cible à 86 $ contre 94 $

* Wayfair Inc W.N : JP Morgan réduit le prix

cible à 105 $ contre 114 $

* Wayfair Inc W.N : RBC augmente le prix

cible de 86 $ à 92 $

* Workiva Inc WK.N : Baird réduit le prix

cible à 86 $ contre 115 $

* Workiva Inc WK.N : Raymond James réduit le

prix cible à 90 $ contre 105 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP

Morgan augmente le prix cible de 91,00 $ à 99,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 267 $ contre 354 $