TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dropbox, Etsy, Zscaler
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dropbox, Etsy et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia augmente le cours cible de 105,00 $ à 120,00 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies réduit le cours cible de 65 $ à 60 $

* Alight Inc ALIT.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse le cours cible à 1 $ contre 6,5

$

* Ardelyx Inc ARDX.O : H.C. Wainwright augmente le cours cible de 10 $ à 18 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 123 $ contre 150 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : Needham réduit l'objectif de cours à 600 $ contre 870 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Mizuho augmente le cours cible à 42 $ contre 39 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Susquehanna réduit le cours cible de 6 500 $ à 5 000 $

* Cargurus Inc CARG.O : BTIG réduit le cours cible de 44 $ à 37 $

* Cargurus Inc CARG.O : RBC réduit le cours cible de 40 $ à 34 $

* Carvana CVNA.N : Citigroup réduit le cours cible de 550 $ à 465 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 94 $ contre 80 $ auparavant

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho réduit le cours cible à 175 $ contre 215 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : TD Cowen réduit le cours cible à 235 $ contre 251 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan augmente le cours cible à 109 $ contre 102 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : La Banque Scotia augmente le cours cible à 117 $ contre 113 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : H.C. Wainwright réduit le cours cible de 105 $ à 67 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"; abaisse le cours cible à 67 $ contre

84 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC augmente le cours cible de 95 $ à 101 $

* Deere & Co DE.N : Bernstein relève le cours cible de 521 $ à 615 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 520 $ à 730 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève le cours cible de 460,00 $ à 525,00 $

* Deere & Co DE.N : RBC augmente le cours cible de 541 $ à 736 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Susquehanna augmente le cours cible de 47 $ à 52 $

* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen réduit le cours cible de 16 $ à 9 $

* Doordash DASH.O : Citigroup réduit le cours cible de 283 $ à 280 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 33 $, contre 40 $ auparavant

* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan ramène le cours cible à 25 $, contre 29 $ auparavant

* Dropbox Inc DBX.O : RBC réduit le cours cible à 30 $, contre 35 $

* DT Midstream Inc DTM.N : Jefferies relève le cours cible de 141 $ à 148 $

* eBay EBAY.O : Wedbush relève le cours cible de 95 $ à 100 $

* Edison International EIX.N : TD Cowen relève le cours cible de 71 $ à 83 $

* Elastic NV ESTC.N : JP Morgan ramène le cours cible à 98 $, contre 113 $ auparavant

* Eldorado Gold Corp EGO.N : CIBC abaisse la recommandation à neutre de surperformance

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan réduit le cours cible de 215,00 $ à 183,00 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Needham réduit l'objectif de cours à 175 $ contre 215 $

* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley réduit le cours cible à 70 $ contre 78 $

* Etsy Inc ETSY.N : BTIG réduit le cours cible de 74 $ à 65 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies réduit le cours cible à 52 $ contre 55 $

* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan réduit le cours cible à 58 $ contre 65 $

* Five9 Inc FIVN.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 19 $ contre 24 $

* Five9 Inc FIVN.O : Mizuho réduit le cours cible à 28 $ contre 35 $

* Five9 Inc FIVN.O : RBC réduit le cours cible à 25 $ contre 35 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP Morgan réduit le cours cible à 78 $ contre 85 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Mizuho réduit le cours cible à 72 $ contre 76 $

* Gildan Activewear Inc GIL.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 71 $ à 79 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le cours cible de 140 $ à 145 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan augmente le cours cible de 120 $ à 130 $

* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève le cours cible de 170 $ à 180 $

* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen augmente le cours cible de 130 $ à 135 $

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies réduit le cours cible de 120 $ à 108 $

* Idacorp Inc IDA.N : Mizuho augmente le cours cible à 148 $ contre 141 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Benchmark relève la note à l'achat

* IRhythm Technologies IRTC.O : JP Morgan réduit le cours cible de 240,00 $ à 215,00 $

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 15 $

* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 85 $

* Linde Plc LIN.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 535 $ contre 500 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 200 $ contre 185 $

auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan augmente le cours cible de 170,00 $ à 180,00 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Roth MKM augmente le cours cible de 174 $ à 190 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC augmente le cours cible de 120 $ à 135 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 50 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies réduit le cours cible de 48 $ à 45 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW réduit le cours cible à 25 $ contre 26 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW passe de "performance de marché" à "surperformance"

* Nutrien Ltd NTR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 68 $ à 78 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève le cours cible à 59 $ contre 54 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente le cours cible de 42 $ à 49 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Susquehanna relève le cours cible de 51 $ à 60 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Berenberg relève le cours cible de 45 $ à 53 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève le cours cible de 240 $ à 275 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Needham relève le cours cible de 260 $ à 275 $

* Open Text Corp OTEX.O : Jefferies ramène le cours cible de 35 $ à 27 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Mizuho réduit le cours cible à 34 $ contre 40 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group abaisse la recommandation de "acheter" à "conserver"

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group augmente son objectif de cours de 1 $ à 8 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 149 $ à 158 $

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 24 $ contre 29 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le cours cible de 450 $ à 525 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC réduit le cours cible de 87 $ à 82 $

* Quanta Services Inc PWR.N : B. Riley relève le cours cible de 450 $ à 565 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Bernstein relève le cours cible à 515 $, contre 471 $ auparavant

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève le cours cible de 515 $ à 627 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 350 $

* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen réduit le cours cible de 300 $ à 270 $

* Southern Co SO.N : Mizuho passe de "neutre" à "surperformance"; relève le cours cible à 104 $

contre 89 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le cours cible de 88 $ à 77 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC réduit le cours cible de 140 $ à 114 $

* Technipfmc Plc FTI.N : HSBC abaisse la recommandation de "acheter" à "conserver"; augmente le cours cible de

49 $ à 62 $

* Technipfmc Plc FTI.N : RBC relève le cours cible à 70 $, contre 47 $ auparavant

* Tenaris TS.N : TD Cowen relève le cours cible à 59 $, contre 48 $ auparavant

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève le cours cible à 264 $, contre 255 $

auparavant

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 168 $ contre 155 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens relève le cours cible de 168 $ à 180 $

* Textron Inc TXT.N : Bernstein relève le cours cible de 94 $ à 108 $

* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 13 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève le cours cible à 800 $ contre 647 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies réduit le cours cible à 148 $ contre 154 $

* Universal Display Corp OLED.O : Needham ramène l'objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan réduit le cours cible à 296 $ contre 330 $

* Visteon Corp VC.O : RBC réduit le cours cible à 127 $, contre 140 $ auparavant

* Walmart Inc WMT.N : HSBC abaisse la recommandation de "acheter" à "conserver"

* Walmart Inc WMT.N : HSBC augmente le cours cible de 122 $ à 131 $

* Walmart Inc WMT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 134 $ contre 129 $ auparavant

* Walmart Inc WMT.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 135 $ à 150 $

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 145 $ contre 132 $ auparavant

* Walmart Inc WMT.O : Roth MKM relève le cours cible de 108 $ à 138 $

* Walmart Inc WMT.O : TD Cowen augmente le cours cible de 136 $ à 145 $

* Walmart Inc WMT.O : Telsey Advisory Group relève le cours cible de 135 $ à 140 $

* Wayfair Inc W.N : Baird réduit le cours cible de 98 $ à 85 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies réduit le cours cible à 86 $ contre 94 $

* Wayfair Inc W.N : JP Morgan réduit le cours cible à 105 $ contre 114 $

* Wayfair Inc W.N : RBC augmente le cours cible de 86 $ à 92 $

* Workday Inc WDAY.O : TD Cowen ramène le cours cible à 200 $, contre 280 $ auparavant

* Workiva Inc WK.N : Baird réduit le cours cible à 86 $ contre 115 $

* Workiva Inc WK.N : Raymond James réduit le cours cible à 90 $ contre 105 $

* Workiva Inc WK.N : Stephens réduit le cours cible de 100 $ à 90 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan augmente le cours cible de 91,00 $ à 99,00 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 108 $ contre 97 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 54 $ contre 35 $ auparavant

* Yeti Holdings Inc YETI.N : B. Riley passe de "neutre" à "achat"

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 267 $ contre 354 $

