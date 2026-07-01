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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Dow, Palo Alto Networks, Zions Bancorporation
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dow Inc, Palo Alto Networks et Zions Bancorporation.

POINTS FORTS

* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

secteur »

* Honeywell Aerospace HONA.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une

recommandation « neutre »

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $

* Zions Bancorporation ZION.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abivax SA ABVX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 158 $

* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 345 $ à 465 $

* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* AEP AEP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 147 $ à 154 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 305 $ à 229 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $

* Allegiant Travel ALGT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Allegiant Travel ALGT.O : J.P. Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 156 $

* American Airlines AAL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* American Airlines AAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 88 $ à 69 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Caci International Inc CACI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 555 $ à 519 $

* Carlsmed Inc CARL.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 17 $

* Carter Bankshares Inc CARE.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Celanese Corp CE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $

* Celanese Corp CE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 68 $ à 48 $

* Charter Communications CHTR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 200,00 $

* Cognizant Technologies CTSH.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Connectone Bancorp Inc CNOB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat » à « en ligne

avec le marché »

* Constellation Energy Corp CEG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 348 $ à 297 $

* Corning GLW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 270 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché

»

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 168 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 775 $ à 793 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 94 $

* Cvb Financial Corp CVBF.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* CVR Energy Inc CVI.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* Dave Inc DAVE.O : Benchmark relève son objectif de cours de 345 $ à 475 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Digital Realty Trust Inc. DLR.N : Barclays relève son objectif de cours de 189 $ à 197 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 35 $

* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de

cours de 51 $ à 28 $

* Ducommun Inc DCO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 167 $ à 216 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 47 $ à 54 $

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 149 $ à 134 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 109 $ à 1 130 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 2 150 $ à 2 350 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à « achat fort »

* Freshpet, Inc. FRPT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75,00 $ à 70,00 $

* GE Aerospace GE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 353 $ à 431 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $

* Grindr Inc. GRND.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 15,00 $ à 18,00 $

* Grindr Inc. GRND.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Helmerich and Payne Inc HP.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $

* Hii HII.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 405 $ à 349 $

* Hims & Hers HIMS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 25,00 $ à 36,00 $

* Honeywell HON.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 269,4 $ à 260 $

* Honeywell Aerospace HONA.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Honeywell Aerospace HONA.O : Wells Fargo lance la couverture avec un objectif de cours de 250 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 303 $ à 311 $

* Iron Mountain Inc. IRM.N : Barclays relève son objectif de cours de 127 $ à 143 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 97 $ à 76 $

* KB Home KBH.N : KBW relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : D. A. Davidson abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $

* Leidos LDOS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 178 $ à 138 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Lockheed Martin LMT.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 571 $ à 582 $

* Marsh & McLennan Companies Inc MRSH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 192 $ à 184 $

* Merchants Bancorp MBIN.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Nike NKE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55,00 $ à 47,00 $

* Nike Inc NKE.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 80 $ à 72 $

* Nike Inc NKE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $

* Nike Inc NKE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* Nike Inc NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Nike Inc NKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Nike Inc NKE.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $

* Nike, Inc. NKE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 628 $ à 587 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 25 $

* Onsemi ON.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 325 $ à 420 $

* Pepsico PEP.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 143 $ à 142 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays relève son objectif de cours de 102 $ à 108 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:

50 $

* Progress Software Corporation PRGS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Salesforce Inc CRM.N : Guggenheim relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 2 100 $ à 2 500 $

* Septerna Inc SEPN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Guggenheim relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Spire Inc SR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 99 $ à 92 $

* Starz Entertainment Corp STRZ.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

45 $

* Strategy MSTR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 350 $ à 250 $

* Stratégie MSTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 260 $ à 136 $

* Sun Communities, Inc SUI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 133 $ à 130 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 128 $ à 170 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 168 $

* United Airlines UAL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 136 $ à 153 $

* United Airlines UAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Uniti Group Inc. UNIT.O : Barclays relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Valero Energy VLO.N : Barclays relève son objectif de cours de 261 $ à 279 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $

* Vse Corp VSEC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 230 $ à 263 $

* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Welltower, Inc WELL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 215 $ à 265 $

* Westlake Corp WLK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 110 $ à 88 $

* Westlake Corp WLK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 89 $

* Zions Bancorporation ZION.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Zoetis Inc. ZTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 136 $ à 85 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
236,650 USD NYSE +3,14%
ABIVAX SP ADS
136,0500 USD NASDAQ +2,09%
ADVANCED ENERGY
362,5050 USD NASDAQ -2,78%
AEROVIRONMENT
175,3000 USD NASDAQ +6,20%
AFFIRM HLDG RG-A
83,5400 USD NASDAQ +2,44%
ALASKA AIR GROUP
53,030 USD NYSE +1,57%
ALBEMARLE
137,490 USD NYSE +1,87%
ALLEGIANT TRAVEL
121,4100 USD NASDAQ +3,24%
AM ELECTRIC
136,2823 USD NASDAQ -0,39%
AMERICAN AIRLINE
18,3493 USD NASDAQ +1,55%
AXALTA COAT SYST
34,340 USD NYSE +0,34%
BOK FINL
138,9050 USD NASDAQ +0,02%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
61,740 USD NYSE +1,80%
BROWN & BROWN
66,350 USD NYSE +3,51%
CACI INTL RG-A
470,340 USD NYSE +1,54%
CARLSMED
11,5400 USD NASDAQ +11,18%
CARTER BANKSHS
34,0199 USD NASDAQ +0,03%
CELANESE
45,350 USD NYSE -1,35%
CHARTER COMM RG-A
143,0700 USD NASDAQ +0,60%
CNSTLLTN ENER CO
238,9050 USD NASDAQ -3,81%
COGNIZANT TECH SO-A
40,1800 USD NASDAQ +3,74%
CONNECTONE BANCO
33,6900 USD NASDAQ +0,75%
CORNING INC
229,000 USD NYSE -10,34%
CULLEN/FROST BAN
154,975 USD NYSE +0,25%
CURTISS-WRIGHT
755,490 USD NYSE -0,25%
CUSTOMERS BANC
80,810 USD NYSE +2,10%
CVB FINANCIAL
22,9101 USD NASDAQ +1,60%
CVR ENERGY
27,925 USD NYSE +1,42%
DAVE
387,3295 USD NASDAQ +3,96%
DELTA AIR LINES
94,025 USD NYSE +0,40%
DIGITA RLTY REIT
177,820 USD NYSE -0,99%
DOW
27,235 USD NYSE -0,46%
DUCOMMUN
187,400 USD NYSE +1,31%
ELEMENT SOLUTION
47,140 USD NYSE -1,26%
ENTEGRIS
170,8350 USD NASDAQ -5,02%
EOG RESOURCES
128,280 USD NYSE -1,09%
EQUINIX REIT
1 025,0100 USD NASDAQ -1,67%
FIRST CITIZENS RG-A
2 113,4299 USD NASDAQ +1,57%
FIRSTUN CAP BNC
39,8100 USD NASDAQ +2,66%
FRESHPET
59,4900 USD NASDAQ +0,63%
GE AEROSPACE
374,350 USD NYSE +0,30%
GOOSEHEAD INS-A
50,6300 USD NASDAQ +4,39%
GRINDR
15,920 USD NYSE +10,71%
Gaz naturel
3,28 USD NYMEX 0,00%
HELMERICH&PAYNE
32,540 USD NYSE -0,66%
HIMS&HERS HLTH RG-A
37,450 USD NYSE +8,02%
HONEYWELL
225,5500 USD NASDAQ +0,74%
HOWMET AEROSPACE
272,800 USD NYSE +1,43%
HUNTGTN INGLS IN
283,360 USD NYSE +1,22%
IRON MOUNT REIT
124,220 USD NYSE -1,70%
KB HOME
62,540 USD NYSE -0,10%
KURA SUSHI USA RG-A
58,1800 USD NASDAQ +1,08%
LEIDOS HOLDG
105,225 USD NYSE +2,20%
LEVI STRAUSS RG-A
24,940 USD NYSE +0,40%
LOCKHEED MARTIN
518,975 USD NYSE +1,99%
MERCHANTS BANCRP
49,9200 USD NASDAQ -0,16%
NIKE
42,480 USD NYSE +3,46%
NORTHROP GRUMMAN
516,920 USD NYSE +1,56%
NORW CRS LINE
21,340 USD NYSE +1,09%
ON SEMICONDUCTOR
95,3600 USD NASDAQ +0,87%
PALO ALTO NETWORKS
349,9420 USD NASDAQ +2,62%
PEPSICO
139,2732 USD NASDAQ +2,86%
PINNACLE WEST CA
106,600 USD NYSE -0,37%
PLANET LABS RG-A
33,280 USD NYSE +0,51%
PROGRESS SOFTWAR
38,4100 USD NASDAQ +14,38%
Pétrole Brent
71,98 USD Ice Europ -1,29%
Pétrole WTI
68,92 USD Ice Europ -1,59%
RYAN SPEC HLDG RG-A
39,305 USD NYSE +4,09%
SALESFORCE
163,840 USD NYSE +4,59%
SANDISK
2 099,4000 USD NASDAQ -7,67%
SEPTERNA
33,9300 USD NASDAQ +1,31%
SERVICENOW
103,594 USD NYSE +4,39%
SOLSTICE ADVA
84,4700 USD NASDAQ -4,66%
SOUTHWEST AIRLIN
51,750 USD NYSE +0,64%
SPIRE
78,485 USD NYSE +0,51%
STARZ ENTMT
31,7100 USD NASDAQ +9,88%
STRATEGY RG-A
94,6900 USD NASDAQ +8,93%
SUN COMMUN REIT
120,440 USD NYSE +0,48%
SYNAPTICS
126,0150 USD NASDAQ +1,44%
TRUIST FINL
49,890 USD NYSE +0,15%
UMB FINANCIAL
144,5900 USD NASDAQ +1,28%
UNITED AIRLINES
134,7150 USD NASDAQ -0,94%
UNITI GROUP
11,1200 USD NASDAQ -3,05%
VALERO ENERGY
262,830 USD NYSE +0,97%
VOR RLT REIT-SBI
39,686 USD NYSE +0,93%
VSE
232,5600 USD NASDAQ +1,78%
WEALTHFRONT
9,1200 USD NASDAQ +2,01%
WELLTOWER REIT
228,340 USD NYSE +0,61%
WESTLAKE
71,900 USD NYSE -1,40%
ZIONS BANCORP
69,5500 USD NASDAQ +0,52%
ZOETIS RG-A
73,350 USD NYSE +2,05%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/07/2026 à 16:17:37.

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