TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Dow, Palo Alto Networks, Zions Bancorporation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dow Inc, Palo Alto Networks et Zions Bancorporation.

POINTS FORTS

* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

secteur »

* Honeywell Aerospace HONA.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation

« neutre »

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $

* Zions Bancorporation ZION.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abivax SA ABVX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 158 $

* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 345 $ à 465 $

* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* AEP AEP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 147 $ à 154 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $

* Allegiant Travel ALGT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Allegiant Travel ALGT.O : J.P. Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 156 $

* American Airlines AAL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* American Airlines AAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 88 $ à 69 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Caci International Inc CACI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 555 $ à 519 $

* Carlsmed Inc CARL.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 17

$

* Carter Bankshares Inc CARE.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* Celanese Corp CE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $

* Celanese Corp CE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 68 $ à 48 $

* Charter Communications CHTR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 200,00 $

* Cognizant Technologies CTSH.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Connectone Bancorp Inc CNOB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat » à « en

ligne avec le marché »

* Constellation Energy Corp CEG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 348 $ à 297 $

* Corning GLW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 270 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 168 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 775 $ à 793 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 94 $

* Cvb Financial Corp CVBF.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Dave Inc DAVE.O : Benchmark relève son objectif de cours de 345 $ à 475 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Digital Realty Trust Inc. DLR.N : Barclays relève son objectif de cours de 189 $ à 197 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 35 $

* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son

objectif de cours de 51 $ à 28 $

* Ducommun Inc DCO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 167 $ à 216 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 47 $ à 54 $

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 149 $ à 134 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 109 $ à 1 130 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 2 150 $ à 2 350 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à « achat fort »

* Freshpet, Inc. FRPT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75,00 $ à 70,00 $

* GE Aerospace GE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 353 $ à 431 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $

* Grindr Inc. GRND.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 15,00 $ à 18,00 $

* Grindr Inc. GRND.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Helmerich and Payne Inc HP.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $

* Hii HII.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 405 $ à 349 $

* Hims & Hers HIMS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 25,00 $ à 36,00 $

* Honeywell HON.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 269,4 $ à 260 $

* Honeywell Aerospace HONA.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Honeywell Aerospace HONA.O : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 250 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 303 $ à 311 $

* Iron Mountain Inc. IRM.N : Barclays relève son objectif de cours de 127 $ à 143 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 97 $ à 76 $

* KB Home KBH.N : KBW relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : D. A. Davidson abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $

* Leidos LDOS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 178 $ à 138 $

* Lockheed Martin LMT.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 571 $ à 582 $

* Marsh & McLennan Companies Inc MRSH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 192 $ à 184 $

* Merchants Bancorp MBIN.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché

»

* Nike NKE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55,00 $ à 47,00 $

* Nike Inc NKE.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 80 $ à 72 $

* Nike Inc NKE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $

* Nike Inc NKE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* Nike Inc NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Nike Inc NKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Nike Inc NKE.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $

* Nike, Inc. NKE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 628 $ à 587 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 25 $

* Onsemi ON.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 325 $ à 420 $

* Pepsico PEP.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 143 $ à 142 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays relève son objectif de cours de 102 $ à 108 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 50 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Septerna Inc SEPN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Spire Inc SR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 99 $ à 92 $

* Strategy MSTR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 350 $ à 250 $

* Stratégie MSTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 260 $ à 136 $

* Sun Communities, Inc SUI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 133 $ à 130 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 128 $ à 170 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 168 $

* United Airlines UAL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 136 $ à 153 $

* United Airlines UAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Uniti Group Inc. UNIT.O : Barclays relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Valero Energy VLO.N : Barclays relève son objectif de cours de 261 $ à 279 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $

* Vse Corp VSEC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 230 $ à 263 $

* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Welltower, Inc WELL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 215 $ à 265 $

* Westlake Corp WLK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 110 $ à 88 $

* Westlake Corp WLK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 89 $

* Zions Bancorporation ZION.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Zoetis Inc. ZTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 136 $ à 85 $