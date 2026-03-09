TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dow, Oracle, Shopify

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dow, Oracle et Shopify.
FAITS MARQUANTS
* Dow Inc DOW.N : RBC relève la note à "surperformance" de "performance
sectorielle"; augmente la prévision de cours de 29 $ à 40 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 310 $ à 230 $
* Shopify Inc SHOP.O : Jefferies augmente le prix cible de 125 $ à 150 $
* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC initie une couverture avec une note de surperformance
* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 33 $ à 45
$
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* APA Corporation APA.O : Jefferies relève le cours cible de 22 à 26 dollars
* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies relève le cours cible de 99 à 119 dollars
* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities dégrade sa note d'"acheter"
à "conserver"
* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities réduit le prix cible de 34
$ à 31 $
* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen dégrade sa note d'"acheter" à
"conserver"
* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 24 $ à
21,5 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève le cours cible de 36 $ à 44 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 173 $ à
177 $
* Dow Inc DOW.N : RBC relève sa note de "performance sectorielle" à
"surperformance"; augmente l'objectif de cours de 29 $ à 40 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 63 $ à 59 $
* Leidos LDOS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 230 $ à 210 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible de 310 $ à 230 $
* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia réduit le prix cible à 215 $, contre 220 $
auparavant
* Ovintiv Inc OVV.N : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 65 $
* Shopify Inc SHOP.O : Jefferies relève le cours cible à 150 $, contre 125 $
auparavant
* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC initie une couverture avec une note de
surperformance
* Solv Energy Inc MWH.O : La Banque CIBC initie une couverture avec un prix cible
de 37 $
* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan initie la couverture avec une cote de
surpondération
* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 34
$
* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : JP Morgan relève le prix cible de 33 $ à 45
$
* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital Securities relève sa note de
"conserver" à "acheter"
* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital Securities relève l'objectif
de cours de 26 à 31 dollars
