TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dow, Oracle, Shopify
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 08:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dow, Oracle et Shopify.

FAITS MARQUANTS

* Dow Inc DOW.N : RBC relève la note à "surperformance" de "performance

sectorielle"; augmente la prévision de cours de 29 $ à 40 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 310 $ à 230 $

* Shopify Inc SHOP.O : Jefferies augmente le prix cible de 125 $ à 150 $

* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 33 $ à 45

$

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève le cours cible de 22 à 26 dollars

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies relève le cours cible de 99 à 119 dollars

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities dégrade sa note d'"acheter"

à "conserver"

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities réduit le prix cible de 34

$ à 31 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen dégrade sa note d'"acheter" à

"conserver"

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 24 $ à

21,5 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève le cours cible de 36 $ à 44 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 173 $ à

177 $

* Dow Inc DOW.N : RBC relève sa note de "performance sectorielle" à

"surperformance"; augmente l'objectif de cours de 29 $ à 40 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 63 $ à 59 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 230 $ à 210 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible de 310 $ à 230 $

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia réduit le prix cible à 215 $, contre 220 $

auparavant

* Ovintiv Inc OVV.N : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 65 $

* Shopify Inc SHOP.O : Jefferies relève le cours cible à 150 $, contre 125 $

auparavant

* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC initie une couverture avec une note de

surperformance

* Solv Energy Inc MWH.O : La Banque CIBC initie une couverture avec un prix cible

de 37 $

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan initie la couverture avec une cote de

surpondération

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 34

$

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : JP Morgan relève le prix cible de 33 $ à 45

$

* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital Securities relève sa note de

"conserver" à "acheter"

* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital Securities relève l'objectif

de cours de 26 à 31 dollars

Valeurs associées

APA
32,6800 USD NASDAQ +0,93%
CHORD ENERGY
121,3600 USD NASDAQ +1,74%
COTERRA ENERGY
31,040 USD NYSE -0,31%
DAY ONE BIOPHRM
21,2000 USD NASDAQ +65,88%
DEVON ENERGY
44,480 USD NYSE +0,02%
DIAMONDBACK ENG
180,5400 USD NASDAQ +0,84%
DOW
33,275 USD NYSE -1,38%
DUTCH BROS RG-A
51,330 USD NYSE -5,87%
Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
LEIDOS HOLDG
177,930 USD NYSE +1,31%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
ORACLE
152,930 USD NYSE -1,20%
OVINTIV
52,245 USD NYSE -0,75%
Pétrole Brent
106,99 USD Ice Europ +14,65%
Pétrole WTI
103,25 USD Ice Europ +12,49%
SHOPIFY RG-A
176,780 CAD TSX -4,06%
SHOPIFY SVTG-A
113,340 CAD TSX +107,20%
SOLV ENERGY RG-A
27,0400 USD NASDAQ -5,02%
SYNDAX PHARMACEU
22,0700 USD NASDAQ +2,27%
USA COPMRESS PRT
27,825 USD NYSE +0,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
