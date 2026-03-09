information fournie par Reuters • 09/03/2026 à 08:34

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dow, Oracle, Shopify

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dow, Oracle et Shopify.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève le cours cible de 22 à 26 dollars

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies relève le cours cible de 99 à 119 dollars

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities dégrade sa note d'"acheter"

à "conserver"

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities réduit le prix cible de 34

$ à 31 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen dégrade sa note d'"acheter" à

"conserver"

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 24 $ à

21,5 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève le cours cible de 36 $ à 44 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 173 $ à

177 $

* Dow Inc DOW.N : RBC relève sa note de "performance sectorielle" à

"surperformance"; augmente l'objectif de cours de 29 $ à 40 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 63 $ à 59 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 230 $ à 210 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible de 310 $ à 230 $

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia réduit le prix cible à 215 $, contre 220 $

auparavant

* Ovintiv Inc OVV.N : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 65 $

* Shopify Inc SHOP.O : Jefferies relève le cours cible à 150 $, contre 125 $

auparavant

* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC initie une couverture avec une note de

surperformance

* Solv Energy Inc MWH.O : La Banque CIBC initie une couverture avec un prix cible

de 37 $

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan initie la couverture avec une cote de

surpondération

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 34

$

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : JP Morgan relève le prix cible de 33 $ à 45

$

* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital Securities relève sa note de

"conserver" à "acheter"

* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital Securities relève l'objectif

de cours de 26 à 31 dollars