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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Domino's, McDonald's, Starbucks
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 15:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Domino's, McDonald's et Starbucks.

POINTS FORTS

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Seaport lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* McDonald's MCD.N : Seaport lance sa couverture avec une note « neutre »

* Starbucks SBUX.O : Seaport lance sa couverture avec une note « neutre »

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 195 $

* Yum Brands YUM.N : Seaport lance la couverture avec une recommandation « Acheter »; objectif de cours

à 162 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acushnet Holdings GOLF.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 88 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 229 $ à 204 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 170 $

* American Bitcoin Corp ABTC.O : BTIG lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours: 15 $

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 300 $ à 292 $

* Bkv Corporation BKV.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 230 dollars

* Carnival Corp CCL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Seaport lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 58 dollars

* Cbiz Inc CBZ.N : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Seaport lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Comcast Corp CMCSA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Corteva CTVA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Corteva CTVA.N : Citigroup relève son objectif de cours de 86 $ à 91 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Seaport lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 240 $

* Disc Medicine Inc IRON.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 79 $ à 86 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Dt Midstream Inc DTM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 50 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Morgan Stanley lance la couverture avec un cours cible de 235 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Morgan Stanley initie la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : RBC relève son objectif de cours de 73 $ à 85 $

* Ftai Aviation Ltd. FTAI.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 350 $ à 310 $

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 19 $

* Immix Biopharma Inc IMMX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 15 $ à 26 $

* J.B. Hunt Transport Services JBHT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 300 $ à 285 $

* J.B. Hunt Transport Services JBHT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 340 $ à 302 $

* J.B. Hunt Transport Services JBHT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 335 $ à 305 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 56 $ à 55 $

* Lennar Corp LEN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* McDonald's MCD.N : Seaport lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Meritage Homes MTH.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 80 $ à 72 $

* Newmont NEM.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Pultegroup Inc PHM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 145 $ à 136 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Seaport lance la couverture avec un objectif de cours de 88 dollars

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève son objectif de cours de 305 $ à 325 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 48 $ à 43 $

* Salesforce Inc CRM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 265 $ à 280 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Seaport lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Solid Biosciences Inc SLDB.O : RBC lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 18 $

* Starbucks SBUX.O : Seaport lance sa couverture avec une note « neutre »

* Sylvamo Corp SLVM.N : Wells Fargo lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 47 $

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Barclays reprend la couverture avec une note « surpondérer »

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Barclays reprend sa couverture avec un objectif de cours de 110 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « achat »; objectif de cours: 195 $

* The Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 163 $ à 154 $

* The Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* The Progressive Corp PGR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 236 $ à 230 $

* Tko Group TKO.N : Bernstein relève son objectif de cours de 235 $ à 240 $

* Trustmark Corporation TRMK.O : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Union Pacific UNP.N : UBS passe de « neutre » à « acheter » et relève son objectif de cours de 310 $ à 339 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération neutre »

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Wendy's Co WEN.O : Seaport lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Workiva Inc WK.N : BTIG relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Yum Brands YUM.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 162 dollars

* Zentalis Pharmaceuticals ZNTL.O : William Blair lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
243,690 USD NYSE -1,74%
ACUSHNET HOLDNGS
83,145 USD NYSE +0,19%
AEROVIRONMENT
155,1150 USD NASDAQ -1,19%
AIRBNB
168,8500 USD NASDAQ +0,31%
AMERICAN BITCO RG-A
8,0450 USD NASDAQ +0,69%
ARCUS BIOSCIENS
24,900 USD NYSE +2,43%
BOOKING HLDG
171,2450 USD NASDAQ -0,04%
CARNIVAL CORP
22,425 USD NYSE +1,33%
CAVA GROUP
50,570 USD NYSE +1,08%
CHIPOTLE MEXICAN
34,310 USD NYSE -1,49%
COMCAST
24,1650 USD NASDAQ -1,04%
CORTEVA
82,970 USD NYSE -0,50%
D R HORTON
141,730 USD NYSE +1,06%
DARDEN RESTAURAN
209,705 USD NYSE +0,33%
DISC MEDICINE
68,3050 USD NASDAQ +1,49%
DOMINO'S PIZZA
304,3200 USD NASDAQ -2,09%
DT MIDSTREAM
125,590 USD NYSE +0,28%
DUTCH BROS RG-A
42,280 USD NYSE +0,59%
EXPEDIA GROUP
287,0150 USD NASDAQ -2,07%
FREEPORT MCMORAN
69,640 USD NYSE +0,40%
FTAI
23,0000 USD OTCBB -6,12%
FTAI
182,8550 USD NASDAQ +3,64%
FUELCELL ENERGY
15,5800 USD NASDAQ +2,16%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
HARTFORD INS GRP
135,865 USD NYSE -0,11%
IMMIX BIOPHARMA
12,3900 USD NASDAQ +2,06%
J.B.HUNT TRANSP
237,9983 USD NASDAQ -12,84%
KB HOME
49,560 USD NYSE +0,03%
LENNAR RG-A
80,650 USD NYSE +0,69%
MCDONALD'S
249,225 USD NYSE -1,46%
MERITAGE HOMES
65,540 USD NYSE -0,50%
NEWMONT
123,670 USD NYSE -0,42%
PROGRESSIVE (OHI
219,750 USD NYSE -0,66%
PULTEGROUP
119,580 USD NYSE +0,09%
Pétrole Brent
107,38 USD Ice Europ -1,01%
Pétrole WTI
103,81 USD Ice Europ -1,64%
RAPPORT THERA
43,0075 USD NASDAQ +0,77%
RESTAURANT BRAND
75,235 USD NYSE -0,34%
ROYAL GOLD
248,3000 USD NASDAQ -1,14%
RYAN SPEC HLDG RG-A
39,670 USD NYSE +1,12%
SALESFORCE
255,380 USD NYSE -0,18%
SHAKE SHACK RG-A
58,630 USD NYSE +0,83%
SOLID BSCNCS
8,3900 USD NASDAQ +0,24%
STARBUCKS
96,8700 USD NASDAQ +0,30%
SYLVAMO
35,965 USD NYSE +3,02%
TARSUS PHARMA
78,3550 USD NASDAQ +0,16%
TEXAS ROADHOUSE
172,5000 USD NASDAQ +1,66%
TKO GRP RG-A
190,610 USD NYSE +0,21%
TRUSTMARK
47,6300 USD NASDAQ +0,23%
UNION PACIFIC
283,780 USD NYSE -0,09%
WARRIOR MET COAL
93,825 USD NYSE +2,41%
WAYSTAR HOLDING
26,5550 USD NASDAQ -0,43%
WENDY'S
7,2311 USD NASDAQ -3,07%
WORKIVA RG-A
75,030 USD NYSE +0,30%
YUM BRANDS
138,735 USD NYSE -1,45%
ZENTALIS PHARMA
3,1700 USD NASDAQ +1,28%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2026 à 15:22:04.

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