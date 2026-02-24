TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dollar General, Keysight Technologies, Teledyne Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Dollar General, Keysight Technologies et Teledyne Technologies.
FAITS MARQUANTS
* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer relève le prix cible de 145 à 170 dollars
* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 à 130 dollars
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 300 dollars contre 255 dollars
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 770 $ contre 710 $ auparavant
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 70 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Apollo APO.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; prix
cible de 142 $
* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit le prix cible de 180 $ à 173 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 195 $ à 215 $
* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 8$ contre 10
* Blackstone BX.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de
179 $
* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen réduit le cours cible de 450 $ à 405 $
* Cactus Inc WHD.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT
73 $
* Carlyle Group Inc CG.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT 67
$
* Crowdstrike CRWD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 580 $ à 480 $
* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 145 $ à 170 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit le prix cible de 465 $ à 450 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 460 $ à 450 $
* Enhabit Inc EHAB.N : Jefferies réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le cours
cible de 12,5 $ à 13,8 $
* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat
* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de
prix de 23
* Everquote Inc EVER.O : B. Riley réduit le prix cible de 36 $ à 30 $
* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan augmente le prix cible à 80 $ contre 70 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG réduit le cours cible de 200 $ à 170 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies réduit le prix cible de 180 à 150 dollars
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 160 à 130 dollars
* Genedx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 165 $ à 135 $
* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 120 $ à 130 $
* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold"
* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 47 $ à 31 $
* Jll JLL.N : KBW réduit son objectif de cours à 380 $ contre 405 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le cours cible à 300 $, contre 255 $ auparavant
* KKR KKR.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 137 $
* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève le cours cible de 270 $ à 300 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 85 $
* Mediaalpha Inc MAX.N : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 11 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève le cours cible de 83 $ à 88 $
* Netskope Inc NTSK.O : TD Cowen réduit le prix cible à 25$ de 30
* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC ramène le cours cible à 310 $, contre 320 $ auparavant
* Okta Inc OKTA.O : TD Cowen ramène le cours cible à 105 $, contre 115 $ auparavant
* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 30 $ à 25 $
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Jefferies relève le cours cible de 72 à 82 dollars
* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 105 $
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 770 $ contre 710 $
auparavant
* TPG Inc TPG.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de
59 $
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 70 $
* V2X Inc VVX.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 70 $
* Workday Inc WDAY.O : Baird ramène l'objectif de cours à 195 $ contre 297 $
* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit le prix cible à 230 $, contre 270 $ auparavant
* Zscaler Inc ZS.O : TD Cowen réduit le cours cible à 260 $, contre 330 $ auparavant
