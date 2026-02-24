information fournie par Reuters • 24/02/2026 à 11:11

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dollar General, Keysight Technologies, Teledyne Technologies

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Dollar General, Keysight Technologies et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Apollo APO.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; prix

cible de 142 $

* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit le prix cible de 180 $ à 173 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 195 $ à 215 $

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 8$ contre 10

* Blackstone BX.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de

179 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen réduit le cours cible de 450 $ à 405 $

* Cactus Inc WHD.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT

73 $

* Carlyle Group Inc CG.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT 67

$

* Crowdstrike CRWD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 580 $ à 480 $

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 145 $ à 170 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit le prix cible de 465 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 460 $ à 450 $

* Enhabit Inc EHAB.N : Jefferies réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le cours

cible de 12,5 $ à 13,8 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de

prix de 23

* Everquote Inc EVER.O : B. Riley réduit le prix cible de 36 $ à 30 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan augmente le prix cible à 80 $ contre 70 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG réduit le cours cible de 200 $ à 170 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies réduit le prix cible de 180 à 150 dollars

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 160 à 130 dollars

* Genedx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 165 $ à 135 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 120 $ à 130 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 47 $ à 31 $

* Jll JLL.N : KBW réduit son objectif de cours à 380 $ contre 405 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le cours cible à 300 $, contre 255 $ auparavant

* KKR KKR.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 137 $

* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève le cours cible de 270 $ à 300 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 11 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève le cours cible de 83 $ à 88 $

* Netskope Inc NTSK.O : TD Cowen réduit le prix cible à 25$ de 30

* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC ramène le cours cible à 310 $, contre 320 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : TD Cowen ramène le cours cible à 105 $, contre 115 $ auparavant

* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Jefferies relève le cours cible de 72 à 82 dollars

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 770 $ contre 710 $

auparavant

* TPG Inc TPG.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de

59 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 70 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 70 $

* Workday Inc WDAY.O : Baird ramène l'objectif de cours à 195 $ contre 297 $

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit le prix cible à 230 $, contre 270 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : TD Cowen réduit le cours cible à 260 $, contre 330 $ auparavant