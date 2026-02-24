 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dollar General, Keysight Technologies, Teledyne Technologies
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 11:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Dollar General, Keysight Technologies et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer relève le prix cible de 145 à 170 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 300 dollars contre 255 dollars

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 770 $ contre 710 $ auparavant

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 70 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Apollo APO.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; prix

cible de 142 $

* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit le prix cible de 180 $ à 173 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 195 $ à 215 $

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 8$ contre 10

* Blackstone BX.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de

179 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen réduit le cours cible de 450 $ à 405 $

* Cactus Inc WHD.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT

73 $

* Carlyle Group Inc CG.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT 67

$

* Crowdstrike CRWD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 580 $ à 480 $

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 145 $ à 170 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit le prix cible de 465 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 460 $ à 450 $

* Enhabit Inc EHAB.N : Jefferies réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le cours

cible de 12,5 $ à 13,8 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de

prix de 23

* Everquote Inc EVER.O : B. Riley réduit le prix cible de 36 $ à 30 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan augmente le prix cible à 80 $ contre 70 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG réduit le cours cible de 200 $ à 170 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies réduit le prix cible de 180 à 150 dollars

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 160 à 130 dollars

* Genedx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 165 $ à 135 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 120 $ à 130 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 47 $ à 31 $

* Jll JLL.N : KBW réduit son objectif de cours à 380 $ contre 405 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le cours cible à 300 $, contre 255 $ auparavant

* KKR KKR.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 137 $

* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève le cours cible de 270 $ à 300 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 11 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève le cours cible de 83 $ à 88 $

* Netskope Inc NTSK.O : TD Cowen réduit le prix cible à 25$ de 30

* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC ramène le cours cible à 310 $, contre 320 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : TD Cowen ramène le cours cible à 105 $, contre 115 $ auparavant

* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Jefferies relève le cours cible de 72 à 82 dollars

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 770 $ contre 710 $

auparavant

* TPG Inc TPG.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de

59 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 70 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 70 $

* Workday Inc WDAY.O : Baird ramène l'objectif de cours à 195 $ contre 297 $

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit le prix cible à 230 $, contre 270 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : TD Cowen réduit le cours cible à 260 $, contre 330 $ auparavant

