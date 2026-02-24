TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dollar General, Keysight Technologies, Teledyne Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dollar General, Keysight Technologies et Teledyne Technologies.
FAITS MARQUANTS
* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer relève le cours cible de 145 $ à 170 $
* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 $ à 130 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 300 dollars contre 255
dollars
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 770 $ contre 710 $ auparavant
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 70 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les sociétés sont classées par ordre alphabétique.
* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit le cours cible de 180 $ à 173 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen relève le cours cible de 195 $ à 215 $
* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 10 $
* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen réduit le cours cible à 405 $ contre 450 $
* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer relève le cours cible de 145 $ à 170 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit le cours cible de 465 $ à 450 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le cours cible de 460 $ à 450 $
* Enhabit Inc EHAB.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; relève son objectif de cours à
13,8 $ contre 12,5 $
* Everquote Inc EVER.O : B. Riley réduit le cours cible de 36 $ à 30 $
* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG réduit le cours cible de 200 $ à 170 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies réduit le cours cible de 180 $ à 150 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 160 $ à 130 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen réduit le cours cible de 165 $ à 135 $
* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 $ à 130 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 300 dollars contre 255 dollars
* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève le cours cible à 300 $, contre 270 $ auparavant
* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen abaisse le cours cible à 85 $, contre 100 $ auparavant
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Jefferies relève le cours cible de 72 $ à 82 $
* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 105 $
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 770 $ contre 710 $ auparavant
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 70 $
* Workday Inc WDAY.O : Baird réduit l'objectif de cours à 195 $ contre 297 $
* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 230 $ contre 270 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer