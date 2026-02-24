TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dollar General, Keysight Technologies, Teledyne Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dollar General, Keysight Technologies et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer relève le cours cible de 145 $ à 170 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 $ à 130 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 300 dollars contre 255

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 770 $ contre 710 $ auparavant

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 70 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les sociétés sont classées par ordre alphabétique.

* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit le cours cible de 180 $ à 173 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen relève le cours cible de 195 $ à 215 $

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 10 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen réduit le cours cible à 405 $ contre 450 $

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer relève le cours cible de 145 $ à 170 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit le cours cible de 465 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le cours cible de 460 $ à 450 $

* Enhabit Inc EHAB.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; relève son objectif de cours à

13,8 $ contre 12,5 $

* Everquote Inc EVER.O : B. Riley réduit le cours cible de 36 $ à 30 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG réduit le cours cible de 200 $ à 170 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies réduit le cours cible de 180 $ à 150 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 160 $ à 130 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen réduit le cours cible de 165 $ à 135 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 $ à 130 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 300 dollars contre 255 dollars

* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève le cours cible à 300 $, contre 270 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen abaisse le cours cible à 85 $, contre 100 $ auparavant

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Jefferies relève le cours cible de 72 $ à 82 $

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 770 $ contre 710 $ auparavant

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 70 $

* Workday Inc WDAY.O : Baird réduit l'objectif de cours à 195 $ contre 297 $

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 230 $ contre 270 $