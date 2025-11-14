TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Disney, Enanta Pharmaceuticals, Phillips 66

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Disney, Enanta Pharmaceuticals et Phillips 66.

FAITS MARQUANTS

* Best Buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 à 97 dollars

* Boeing BA.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 267 $ contre 287 $

* Disney DIS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 136 $ contre 144 $

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 159 à 170 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 5E Advanced Materials, Inc. FEAM.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 9,5 $ à 9,25 $

* 60 Degrees Pharmaceuticals Inc SXTP.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une note d'achat

* 60 Degrees Pharmaceuticals Inc SXTP.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec PT $6 -

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit le prix cible de 130 à 100 $ - Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit le

prix cible de 130 à 100

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies réduit le prix cible de 38 $ à 34 $

* Agco Corporation AGCO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Agco Corporation AGCO.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 114 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Wells Fargo initie une couverture avec un PT de 85 $ -

* Ameresco Inc AMRC.N : Stifel relève le prix cible à 37 $ contre 31 $ -

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le prix cible à 381 $ contre 342 $ - Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le prix cible

à 381 $ contre 342

* Amphenol Corp APH.N : TD Cowen relève le cours cible à 115 $ contre 85 $

* Applied Materials AMAT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 230 $ contre 200 $ -

* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 250$ contre 195

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 205 à 250 $ - Applied Materials Inc AMAT.O :

Bernstein relève l'objectif de cours de 195 à 250 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 220 à 260 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho réduit le prix cible à 205 $ contre 215 $ - Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan

augmente le prix cible à 260 $ contre 220 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 252 $ contre 256 $ - Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan

Stanley réduit le prix cible à 252 $ contre 256

* Applied Materials Inc AMAT.O : Susquehanna augmente le prix cible de 165 à 180 $ - Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan

Stanley réduit le prix cible de 252 à 256

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève le prix cible de 250 $ à 260 $ - Applied Materials Inc AMAT.O : Susquehanna relève

le prix cible de 165 $ à 180

* Applied Materials, Inc. AMAT.O : Wells Fargo relève le cours cible de 250 à 255 dollars -

* Ardent Health Inc ARDT.N : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal"

* Ardent Health Inc ARDT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 22 à 12 $ - Ardent Health Inc ARDT.N : Morgan Stanley

réduit le prix cible de 22 à 12

* Ardent Health Inc ARDT.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 16 $ - Ardent Health Inc ARDT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible

de 22 $ à 12 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : Stephens abaisse le cours cible à 17 $ contre 21 $ - Ardent Health Inc ARDT.N : RBC abaisse le

cours cible à 16 $ contre 21 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 13 $, contre 21 $ -

* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup réduit le prix cible de 393 $ à 370 $ - Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup réduit le prix

cible de 393 $ à 370 $

* Bally'S Corp BALY.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 18 $ contre 13 $ -

* Best Buy Co Inc BBY.N : JP Morgan augmente le prix cible à 97 $ contre 89 $

* Bilibili BILI.O : Benchmark relève son objectif de cours à 29 dollars -

* bitcoin Depot Inc BTM.O : H.C. Wainwright ramène l'objectif de cours à 3,5 $ contre 6,5 $ -

* Boeing BA.N : Bernstein réduit son objectif de cours à 267 $ contre 287 $

* Caci International Inc CACI.N : Truist Securities augmente le PT à 735 $ de 600 $ -

* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève le prix cible de 340 $ à 380 $ - Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen

relève le prix cible de 340 $ à 380

* Caterpillar Inc. CAT.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Caterpillar Inc. CAT.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 675 $

* Chevron Corporation CVX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 190 $ à 196 $ -

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo relève le cours cible de 108 à 113 dollars - Chord Energy Corporation

CHRD.O : Wells Fargo relève le cours cible de 108 à 113 dollars

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho réduit le prix cible à 70 $ de 84 $ -

* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et un prix cible de 220 $ -

* Cleveland-Cliffs, Inc. CLF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 11 $ à 12 $ - Cleveland-Cliffs Inc

* Cleveland-Cliffs, Inc. CLF.N : Wells Fargo relève le prix cible de 11 à 12 dollars - Cleveland-Cliffs Inc

* Consolidated Edison Inc ED.N : Jefferies relève le prix cible de 110 à 111 dollars - Consolidated Edison Inc ED.N : Jefferies

relève le prix cible de 110 à 111 dollars

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : KBW réduit le prix cible à 15,5 $ contre 17 $

* Crescent Capital Bdc, Inc. CCAP.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 14 $ de 15 $ -

* Crowdstrike Holdings, Inc CRWD.O : Barclays augmente le prix cible de $515 à $610 -

* Cummins CMI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 599

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 599 $ -

* Cytosorbents Corp CTSO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 1 $ à 0,75 $ - Cytosorbents Corp

* Dariohealth Corp DRIO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 0,60 $ à 11 $

* Deere & Company DE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Deere & Company DE.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 543 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 47 $ contre 39 $

* Disney DIS.N : Jefferies réduit le prix cible à 136 $ contre 144 $

* Dycom Industries, Inc. DY.N : Wells Fargo augmente le PT à 315 $ de 305 $ -

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 18 $ - Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit le

prix cible à 17 $ contre 18

* Edgewell Personal Care Co EPC.N : RBC réduit le prix cible de 26 $ à 23 $ - Edgewell Personal Care Co EPC.N : RBC réduit le prix

cible de 26 $ à 23 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 23 $ de 25 $ -

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève le prix cible de 33 $ à 34 $ - Edgewise Therapeutics Inc

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie une couverture avec PT 17,00

* Ensign Group Inc ENSG.O : RBC augmente le prix cible de 177 $ à 206 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 16 $ à 9 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ de 60

* Flagship Communities REIT MHCu.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 23 $ à 25 $

* FPI des collectivités Flagship MHCu.TO : TD Cowen augmente le PT de 21 $ à 23 $

* Gap Inc GAP.N : Jefferies fait passer le titre de " hold " à " buy "; augmente le PT de 22 $ à 30 $

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : Wells Fargo initie une couverture avec une pondération égale

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : Wells Fargo initie la couverture avec PT 23 $ -

* Herc Holdings, Inc. HRI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Herc Holdings, Inc. HRI.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 170 $ -

* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 59 $ à 64 $ - HF

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Truist Securities réduit le prix cible à 59 $ de 62 $ -

* Home Depot Inc HD.N : Stifel passe d'achat à maintien; baisse le prix cible de 440 à 370 $ -

* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Truist Securities augmente le PT à 240 $ de 180 $ -

* Immunic, Inc. IMUX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 8 $ de 10 $ -

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 5 $ à 6 $ - Inovio Pharmaceuticals Inc

* Jacobs Solutions Inc. J.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

* Jacobs Solutions Inc. J.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 160 dollars -

* Jefferson Capital Inc JCAP.O : Truist Securities augmente le prix cible de 24 $ à 26 $ -

* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : Jefferies ramène le prix cible de 4,50 $ à 2,25 $ - Jeld-Wen Holding Inc

* Kbr, Inc. KBR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale et PT 45 $ -

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; PT 215 $ -

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Mizuho réduit le prix cible de 32 $ à 31 $ - Kinder Morgan Inc KMI.N : Mizuho réduit le prix

cible de 32 $ à 31 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 22 à 24 $ - Kodiak Sciences Inc

* Kura Oncology Inc KURA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel réduit le prix cible à 230 $ contre 275 $ -

* Manitowoc Company, Inc. MTW.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de sous-pondération

* Manitowoc Company, Inc. MTW.N : Wells Fargo initie une couverture avec PT $9 -

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler relève le prix cible de 220 à 231 $ - Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler

relève le prix cible de 220 à 231

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 104 $ à 93 $

* Merit Medical Systems, Inc. MMSI.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 95 $ de 103 $ -

* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : William Blair réduit la note à "market perform" - Mersana Therapeutics Inc

* Mp Materials Corp MP.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 74 $ contre 75 $ - Mp Materials Corp

* Mp Materials Corp MP.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 28 $ contre 26 $ -

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : Barclays relève le cours cible à 25 $ contre 15 $ -

* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan relève le prix cible de 93 $ à 95 $ - National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan relève le prix

cible de 93 $ à 95

* Nextpower NXT.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 109 $ contre 99 $ - Nextpower NXT.O : JP Morgan relève le cours

cible à 95 $ contre 93 $

* Nextpower Inc NXT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 102 $ contre 94 $ -

* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 102 $ contre 104 $ -

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 23 $ contre 21 $ -

* Noble Corporation Plc NE.N : Citigroup augmente le prix cible à 34 $ contre 32 $ -

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève le cours cible de 147 à 167 dollars -

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 167 dollars contre 147 dollars auparavant - Nucor

Corporation NUE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer contre une pondération égale -

* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 220 $ contre 210 $ - Nvidia Corp

* Nvidia Corp NVDA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 220 à 265 dollars - Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley relève le prix

cible de 220 à 220 dollars

* Nvidia Corporation NVDA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 220 à 265 dollars -

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 19 $ contre 20 $ - Oric Pharmaceuticals Inc

* Oshkosh Corp OSK.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 144 $ -

* Paccar Inc PCAR.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égale pondération et un PT de 106 $ -

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève le prix cible de 44 $ à 62 $ - Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper

Sandler relève le prix cible de 44 $ à 62 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler relève le prix cible de 29 $ à 42 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible à 170 $, contre 159 $ auparavant

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Jefferies relève le cours cible de 175 à 185 dollars

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC relève le cours cible à 120 $, contre 115 $ auparavant

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel relève le cours cible à 130 $ contre 125 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Wells Fargo initie une couverture avec PT 138 $ -

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies passe d'une note d'achat à une note d'attente; PT de 261 $ à 232 $ - Red Cat Holdings Inc

* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : Needham réduit le prix cible à 12 $ de 17 $ -

* Reliance, Inc. RS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 284 $ à 287 $ -

* Republic Services RSG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 238 $ -

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO augmente le prix cible de 538 $ à 546 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5 $ à 16 $ - Sable Offshore Corp

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Jefferies augmente le prix cible de 14,5 $ à 16 $ - Sally Beauty Holdings Inc

* Sanara Medtech Inc. SMTI.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 36 $ de 54 $ -

* Septerna, Inc. SEPN.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 18 $ à 28 $ -

* Septerna, Inc. SEPN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 28 dollars contre 18 dollars - Septerna Inc

* Spectrum Brands Holdings, Inc. SPB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 55 à 62 dollars -

* Spire Inc SR.N : Jefferies relève le prix cible de 92 $ à 103 $ - Spire Inc SR.N : Jefferies relève le prix cible de 92 $ à 103

* Steel Dynamics, Inc. STLD.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 172 $ de 169 $ -

* Stratasys Ltd SSYS.O : Needham réduit le prix cible à 12 $ contre 13 $ - Stratasys Ltd SSYS.O : Needham réduit le prix cible à 12 $

contre 13

* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities augmente le prix cible à 400 $ contre 392 $ -

* Stryker Corporation SYK.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 456 $ contre 452 $ -

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : BMO ramène le cours cible de 30 à 22 dollars - Stubhub Holdings Inc STUB.N : BMO ramène le

cours cible de 30 à 22 dollars

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : BofA Global Research ramène le prix cible d'achat à neutre

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 25 à 19 dollars -

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 24 $ - Stubhub Holdings Inc

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 26 $ contre 20 $ -

* Terex Corp TEX.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 50 $ -

* the Walt Disney Company DIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 159 $ à 152 $ -

* Tmc the Metals Company Inc. TMC.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 7,25 $ à 7,5 $ -

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1435 $ contre 1405 $

* Travel + Leisure Co TNL.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 71 $ contre 70 $ -

* Trimble Inc. TRMB.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 94 $ -

* Tripadvisor Inc TRIP.O : Mizuho relève la note de sous-performance à neutre

* Tripadvisor Inc TRIP.O : Mizuho augmente le prix cible de 14 $ à 17 $ -

* United Rentals URI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 995 $ -

* United Rentals URI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT $995

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 201 $ à 223 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Waste Connections Inc WCN.N : Wells Fargo initie la couverture avec PT $186 -

* Waste Management, Inc. WM.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Waste Management, Inc. WM.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 238 $ -

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 390 $ à 400 $

* Westinghouse Air Brake Technologies WAB.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids et un prix cible de

221 $ -

* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 27 $ contre 28 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Needham réduit le prix cible à 38 $ contre 45 $ -