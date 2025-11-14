information fournie par Reuters • 14/11/2025 à 10:49

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Disney, Enanta Pharmaceuticals, Phillips 66

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Disney, Enanta Pharmaceuticals et Phillips 66.

FAITS MARQUANTS

* Disney DIS.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 136$ contre 144$

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 159 à 170 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 130 à

100 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies réduit le prix cible de 38 $

à 34 $

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 342 $ à 381 $

* Amphenol Corp APH.N : TD Cowen relève le cours cible à 115 $, contre 85 $

auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 250 $

contre 195 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 260 $

contre 220 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 252

$ contre 256 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen augmente le prix cible à 260 $, contre

250 $ auparavant

* Ardent Health Inc ARDT.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 16 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève le cours cible de 340 $ à

380 $

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : KBW ramène le cours cible de 17 $ à 15,5 $

* Dariohealth Corp DRIO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 0,60 $ à 11 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 47 $

contre 39 $

* Disney DIS.N : Jefferies ramène le cours cible à 136 $ contre 144 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 17 $

contre 18 $

* Edgewell Personal Care Co EPC.N : RBC réduit le prix cible de 26 $ à 23 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève le cours cible à 34 $

contre 33 $

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie une couverture avec une

note de surpondération

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie une couverture avec un

objectif de cours de 17,00 $

* Ensign Group Inc ENSG.O : RBC augmente le prix cible de 177 $ à 206 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 50 $

* Flagship Communities REIT MHCu.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de

23 $ à 25 $

* FPI des collectivités Flagship MHCu.TO : TD Cowen augmente le PT de 21 $ à 23

$

* Gap Inc GAP.N : Jefferies fait passer le titre de " hold " à " buy "; augmente

le PT de 22 $ à 30 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 59 $ à 64 $

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler relève le prix cible de 5 à 6

dollars

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève le prix cible de 22 à 24 dollars

* Kura Oncology Inc KURA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 23 à

25 dollars

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 231

$ contre 220 $ auparavant

* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : William Blair abaisse la note à "market

perform"

* Mp Materials Corp MP.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Mp Materials Corp MP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 75 $ à 74 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de

44 à 62 dollars

* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler relève le prix cible de 29 $ à 42 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible à 170 $, contre 159 $

auparavant

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Jefferies relève le cours cible de 175 à 185

dollars

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC augmente le prix cible de 115 $ à 120 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies ramène le cours de l'action d'acheter à

conserver; le cours cible passe de 261 $ à 232 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5

dollars, le portant ainsi à 16 dollars.

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Jefferies augmente le prix cible de 14,5 $ à

16 $

* Spire Inc SR.N : Jefferies relève le prix cible de 92 $ à 103 $

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 22 $

contre 24 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan augmente le prix cible à 1435 $ contre

1405 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 201 à 223

dollars

* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 28 $