 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 144,01
-1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Disney, Enanta Pharmaceuticals, Phillips 66
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Disney, Enanta Pharmaceuticals et Phillips 66.

FAITS MARQUANTS

* Disney DIS.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 136$ contre 144$

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 159 à 170 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 130 à

100 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies réduit le prix cible de 38 $

à 34 $

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 342 $ à 381 $

* Amphenol Corp APH.N : TD Cowen relève le cours cible à 115 $, contre 85 $

auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 250 $

contre 195 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 260 $

contre 220 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 252

$ contre 256 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen augmente le prix cible à 260 $, contre

250 $ auparavant

* Ardent Health Inc ARDT.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 16 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève le cours cible de 340 $ à

380 $

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : KBW ramène le cours cible de 17 $ à 15,5 $

* Dariohealth Corp DRIO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 0,60 $ à 11 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 47 $

contre 39 $

* Disney DIS.N : Jefferies ramène le cours cible à 136 $ contre 144 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 17 $

contre 18 $

* Edgewell Personal Care Co EPC.N : RBC réduit le prix cible de 26 $ à 23 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève le cours cible à 34 $

contre 33 $

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie une couverture avec une

note de surpondération

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie une couverture avec un

objectif de cours de 17,00 $

* Ensign Group Inc ENSG.O : RBC augmente le prix cible de 177 $ à 206 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 50 $

* Flagship Communities REIT MHCu.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de

23 $ à 25 $

* FPI des collectivités Flagship MHCu.TO : TD Cowen augmente le PT de 21 $ à 23

$

* Gap Inc GAP.N : Jefferies fait passer le titre de " hold " à " buy "; augmente

le PT de 22 $ à 30 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 59 $ à 64 $

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler relève le prix cible de 5 à 6

dollars

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève le prix cible de 22 à 24 dollars

* Kura Oncology Inc KURA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 23 à

25 dollars

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 231

$ contre 220 $ auparavant

* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : William Blair abaisse la note à "market

perform"

* Mp Materials Corp MP.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Mp Materials Corp MP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 75 $ à 74 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de

44 à 62 dollars

* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler relève le prix cible de 29 $ à 42 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible à 170 $, contre 159 $

auparavant

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Jefferies relève le cours cible de 175 à 185

dollars

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC augmente le prix cible de 115 $ à 120 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies ramène le cours de l'action d'acheter à

conserver; le cours cible passe de 261 $ à 232 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5

dollars, le portant ainsi à 16 dollars.

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Jefferies augmente le prix cible de 14,5 $ à

16 $

* Spire Inc SR.N : Jefferies relève le prix cible de 92 $ à 103 $

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 22 $

contre 24 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan augmente le prix cible à 1435 $ contre

1405 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 201 à 223

dollars

* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 28 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
71,610 USD NYSE +0,52%
ACADIA HEALTHCAR
16,0800 USD NASDAQ -7,64%
AMGEN
336,0000 USD NASDAQ -0,08%
AMPHENOL RG-A
135,240 USD NYSE -4,75%
APPLIED MATERIALS
223,2300 USD NASDAQ -3,25%
CARPENTER TECHN.
324,850 USD NYSE -2,16%
CRESCENT CAP
13,5900 USD NASDAQ -4,50%
DARIOHEALTH
9,9200 USD NASDAQ -15,57%
DELEK US HLDGS
39,350 USD NYSE -3,77%
DYNE THERAPEUTCS
18,8300 USD NASDAQ +1,18%
EDGEWELL PRSCR
18,390 USD NYSE -2,72%
EDGEWISE THERAP
20,4200 USD NASDAQ -3,54%
ENANTA PHARM
11,7200 USD NASDAQ -1,76%
ENSIGN GROUP
177,3000 USD NASDAQ -1,38%
FIREFLY
21,4200 USD NASDAQ +16,99%
FLAGSHIP REIT-REG
25,550 CAD TSX +0,99%
Gaz naturel
4,65 USD NYMEX +1,31%
HF SINCLAIR
54,045 USD NYSE -0,58%
INOVIO PHARMA
1,9500 USD NASDAQ -0,51%
KODIAK SCIENCES
18,8700 USD NASDAQ -6,81%
KURA ONCOLOGY
10,6800 USD NASDAQ 0,00%
MARATHON PETRO
194,500 USD NYSE -1,22%
MERSANA THERAP
27,4300 USD NASDAQ +209,24%
MP MATERIALS RG-A
57,530 USD NYSE -3,65%
PAR PACIFIC HLDN
41,120 USD NYSE +0,12%
PBF ENER RG-A
37,420 USD NYSE -3,28%
PHILLIPS 66
139,530 USD NYSE +1,12%
PLANET FITNESS RG-A
107,140 USD NYSE +3,25%
PROGRESSIVE (OHI
223,135 USD NYSE +0,57%
Pétrole Brent
64,49 USD Ice Europ +2,19%
Pétrole WTI
60,24 USD Ice Europ +2,34%
SALLY BEAUTY
14,450 USD NYSE -1,60%
SPIRE
89,060 USD NYSE -1,63%
TRANSDIGM
1 325,460 USD NYSE +1,29%
VALERO ENERGY
175,780 USD NYSE -0,97%
WALT DISNEY
107,590 USD NYSE -7,82%
WEYERHAEUSE REIT
22,440 USD NYSE -0,11%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/11/2025 à 10:49:36.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 14 novembre 2025
    information fournie par AOF 14.11.2025 11:59 

    (AOF) - Atos (-3,27%, à 43,575 euros) Atos est victime de dégagements après avoir connu trois séances de hausse sur quatre depuis le début de la semaine dans un contexte défavorable pour les valeurs technologiques. La veille, le groupe avait annoncé le lancement ... Lire la suite

  • La lumière des explosions est visible à Kiev au cours d'une attaque de missiles et de drones sur la capitale, le 14 novembre 2025 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    Ukraine: quatre morts à Kiev dans une attaque russe d'ampleur sur des quartiers résidentiels
    information fournie par AFP 14.11.2025 11:51 

    Une attaque russe massive a ciblé des quartiers résidentiels dans toute la ville de Kiev pendant la nuit faisant au moins quatre morts, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes, tandis que Moscou a dit avoir détruit plus de 200 drones ukrainiens sur son ... Lire la suite

  • Des médecins manifestent devant l'hôpital St Thomas à Londres au premier jour d'une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire, le 14 novembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Angleterre: nouvelle grève de cinq jours de médecins
    information fournie par AFP 14.11.2025 11:48 

    Des milliers de médecins anglais ont entamé vendredi une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire face à l'inflation, engageant à nouveau un bras de fer avec le gouvernement travailliste. C'est la treizième grève de médecins depuis ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 14.11.2025 11:45 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq * SECTEUR TECHNOLOGIQUE ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank