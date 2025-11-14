TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Disney, Enanta Pharmaceuticals, Phillips 66

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Disney, Enanta Pharmaceuticals et Phillips 66.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 130 à
100 dollars
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies réduit le prix cible de 38 $
à 34 $
* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 342 $ à 381 $
* Amphenol Corp APH.N : TD Cowen relève le cours cible à 115 $, contre 85 $
auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 250 $
contre 195 $ auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 260 $
contre 220 $ auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 252
$ contre 256 $ auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen augmente le prix cible à 260 $, contre
250 $ auparavant
* Ardent Health Inc ARDT.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 16 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève le cours cible de 340 $ à
380 $
* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : KBW ramène le cours cible de 17 $ à 15,5 $
* Dariohealth Corp DRIO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 0,60 $ à 11 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 47 $
contre 39 $
* Disney DIS.N : Jefferies ramène le cours cible à 136 $ contre 144 $
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 17 $
contre 18 $
* Edgewell Personal Care Co EPC.N : RBC réduit le prix cible de 26 $ à 23 $
* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève le cours cible à 34 $
contre 33 $
* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie une couverture avec une
note de surpondération
* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie une couverture avec un
objectif de cours de 17,00 $
* Ensign Group Inc ENSG.O : RBC augmente le prix cible de 177 $ à 206 $
* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 50 $
* Flagship Communities REIT MHCu.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de
23 $ à 25 $
* FPI des collectivités Flagship MHCu.TO : TD Cowen augmente le PT de 21 $ à 23
$
* Gap Inc GAP.N : Jefferies fait passer le titre de " hold " à " buy "; augmente
le PT de 22 $ à 30 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 59 $ à 64 $
* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler relève le prix cible de 5 à 6
dollars
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève le prix cible de 22 à 24 dollars
* Kura Oncology Inc KURA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 23 à
25 dollars
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 231
$ contre 220 $ auparavant
* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : William Blair abaisse la note à "market
perform"
* Mp Materials Corp MP.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer
* Mp Materials Corp MP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 75 $ à 74 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de
44 à 62 dollars
* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler relève le prix cible de 29 $ à 42 $
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible à 170 $, contre 159 $
auparavant
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Jefferies relève le cours cible de 175 à 185
dollars
* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC augmente le prix cible de 115 $ à 120 $
* Progressive Corp PGR.N : Jefferies ramène le cours de l'action d'acheter à
conserver; le cours cible passe de 261 $ à 232 $
* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5
dollars, le portant ainsi à 16 dollars.
* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Jefferies augmente le prix cible de 14,5 $ à
16 $
* Spire Inc SR.N : Jefferies relève le prix cible de 92 $ à 103 $
* Stubhub Holdings Inc STUB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 22 $
contre 24 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan augmente le prix cible à 1435 $ contre
1405 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 201 à 223
dollars
* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 28 $
