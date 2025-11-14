information fournie par Reuters • 14/11/2025 à 15:47

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Disney, Enanta Pharmaceuticals, Phillips 66

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Disney, Enanta Pharmaceuticals et Phillips 66.

FAITS MARQUANTS

* Best Buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 à 97 dollars

* Boeing BA.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 267 $ contre 287 $

* Disney DIS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 136 $ contre 144 $

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 159 à 170 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 5E Advanced Materials, Inc. FEAM.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 9,5 $ à 9,25 $

* 60 Degrees Pharmaceuticals Inc SXTP.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une note d'achat

* 60 Degrees Pharmaceuticals Inc SXTP.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec PT $6

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit le prix cible de 130 $ à 100 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies réduit le prix cible de 38 $ à 34 $

* Agco Corporation AGCO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Agco Corporation AGCO.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 114

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Wells Fargo initie une couverture avec un PT de 85

* Ameresco Inc AMRC.N : Stifel augmente le prix cible de 31 $ à 37 $

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 342 $ à 381 $

* Amphenol Corp APH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 115 $

* Applied Materials AMAT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 230 $ contre 200 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève le cours cible à 270 $ contre 265 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 250 $ contre 195 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 250 $ contre 205 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève le prix cible de 220 à 260 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho réduit le prix cible à 205 $ contre 215 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 252 $ contre 256 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Susquehanna augmente le prix cible à 180$ contre 165

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève le prix cible de 250 à 260 dollars

* Applied Materials, Inc. AMAT.O : Wells Fargo relève le prix cible de 250 à 255 dollars

* Ardent Health Inc ARDT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 12 $ contre 22 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : Morgan Stanley réduit le cours à égalité de pondération de surpondération à

surpondération

* Ardent Health Inc ARDT.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 16 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : Stephens réduit le prix cible de 21 $ à 17 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 13 $ de 21 $

* Ars Pharmaceuticals Inc SPRY.O : Leerink Partners ramène le cours cible à 25 $, contre 28 $ auparavant

* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup réduit le prix cible de 393 $ à 370 $

* Bally'S Corp BALY.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 18$ contre 13

* Best Buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 97$ contre 89

* Bilibili BILI.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 29

* bitcoin Depot Inc BTM.O : B. Riley passe de "acheter" à "neutre"; baisse l'objectif de cours à 2,3 $ contre 6 $

auparavant

* Bitcoin Depot Inc BTM.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 6,5 $ à 3,5 $

* Boeing BA.N : Bernstein réduit le prix cible à 267 $ de 287 $

* Caci International Inc CACI.N : Truist Securities relève le PT à 735$ de 600

* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève le prix cible de 340 $ à 380 $

* Caterpillar Inc. CAT.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Caterpillar Inc. CAT.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 675

* Chevron Corporation CVX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 190 $ à 196 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 108 à 113 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho réduit le prix cible de 84 $ à 70 $

* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et un prix cible

de 220

* Cleveland-Cliffs, Inc. CLF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 11 $ à 12 $

* Cleveland-Cliffs, Inc. CLF.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 12 dollars contre 11 dollars auparavant

* Consolidated Edison Inc ED.N : Jefferies relève le prix cible de 110 à 111 dollars

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : KBW réduit le prix cible de 17 $ à 15,5 $

* Crescent Capital Bdc, Inc. CCAP.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 19$ de 20

* Crescent Capital Bdc, Inc. CCAP.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 14$ contre 15

* Crowdstrike Holdings, Inc CRWD.O : Barclays augmente le prix cible de $515 à $610

* Cummins CMI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 599

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 599

* Cytosorbents Corp CTSO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 1 $ à 0,75 $

* Dariohealth Corp DRIO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 0,60 $ à 11 $

* Deere & Company DE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Deere & Company DE.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 543

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler relève le prix cible de 39 $ à 47 $

* Disney DIS.N : Jefferies réduit le prix cible à 136 $ contre 144 $

* Disney DIS.N : Rosenblatt Securities ramène l'objectif de cours à 130 $ contre 141 $

* Dover Corporation DOV.N : Oppenheimer relève le cours cible de 225 à 228 dollars

* Dycom Industries, Inc. DY.N : Wells Fargo relève le prix cible à 315 $ contre 305 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 18 $

* Edgewell Personal Care Co EPC.N : RBC réduit le prix cible de 26 $ à 23 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 25 $ à 23 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 34 $ contre 33 $

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : JP Morgan initie une couverture avec PT 17,00

* Ensign Group Inc ENSG.O : RBC augmente le prix cible de 177 $ à 206 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 16 $ à 9 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ de 60

* Flagship Communities REIT MHCu.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 23 $ à 25 $

* FPI des collectivités Flagship MHCu.TO : TD Cowen augmente le PT de 21 $ à 23 $

* Fulgent Genetics Inc FLGT.O : Raymond James augmente le prix cible de 25 $ à 36 $

* Gap Inc GAP.N : Jefferies relève le prix cible à 30 $ (22 $) et le fait passer de "hold" à "buy"

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : Wells Fargo initie une couverture avec une pondération égale

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : Wells Fargo initie une couverture avec un PT de 23 $

* Gohealth Inc GOCO.O : Noble Capital réduit le prix cible de 20 $ à 10 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Raymond James augmente le prix cible de 78 $ à 90 $

* Herc Holdings, Inc. HRI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Herc Holdings, Inc. HRI.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 170

* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 59 $ à 64 $

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Truist Securities réduit le prix cible de 62 $ à 59 $

* Home Depot Inc HD.N : Stifel passe d'un achat à un maintien; baisse le prix cible de 440 $ à 370 $

* Horace Mann Educators Corp HMN.N : Raymond James augmente le prix cible de 49 $ à 53 $

* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Truist Securities augmente le prix cible de 180 à 240 $

* Immunic, Inc. IMUX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 10 $ à 8 $

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 5 $ à 6 $

* Jacobs Solutions Inc. J.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

* Jacobs Solutions Inc. J.N : Wells Fargo initie la couverture avec un prix cible de 160

* Jefferson Capital Inc JCAP.O : Truist Securities augmente le prix cible de 24 $ à 26 $

* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : Jefferies réduit le prix cible de 4,50 $ à 2,25 $

* Kbr, Inc. KBR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 45

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; PT 215

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Mizuho réduit le prix cible de 32 $ à 31 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 24 $ contre 22 $

* Kura Oncology Inc KURA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $ auparavant

* Kura Oncology Inc KURA.O : Wedbush augmente le prix cible à 38 $ contre 36 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel réduit le prix cible à 230 $ contre 275 $

* Manitowoc Company, Inc. MTW.N : Wells Fargo initie une couverture avec un PT de 9 $

* Manitowoc Company, Inc. MTW.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de sous-pondération

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 220 à 231 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Raymond James initie une couverture avec une forte cote d'achat; prix cible de 48 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 104 $ à 93 $

* Merit Medical Systems, Inc. MMSI.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 95 $ de 103

* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : William Blair réduit la note à "market perform

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : Raymond James abaisse la note de surperformance à achat fort

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : Raymond James réduit le prix cible de 142 $ à 123 $

* Mp Materials Corp MP.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 74$ contre 75

* Mp Materials Corp MP.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* Natera Inc NTRA.O : Raymond James relève le cours cible de 188 à 245 dollars

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : Barclays relève le prix cible à 25 $ contre 15 $

auparavant

* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan relève le prix cible de 93 $ à 95 $

* Newsmax Inc NMAX.N : Noble Capital initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 23 $

* Nextpower NXT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 99 $ à 109 $

* Nextpower Inc NXT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 102 $ contre 94 $ auparavant

* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 102 $ contre 104 $

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 23 $ contre 21 $

* Nnn REIT Inc NNN.N : B. Riley réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 44 $

* Noble Corporation Plc NE.N : Citigroup augmente le prix cible à 34 $ contre 32 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève le cours cible de 147 $ à 167 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 220 à 265 dollars

* Nvidia Corporation NVDA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 220 à 265 dollars

* Oric Pharmaceuticals ORIC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 12 à 15 dollars

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 19 $ de 20

* Oshkosh Corp OSK.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 144 $

* Paccar Inc PCAR.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égale pondération et un PT de 106

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève le prix cible de 44 $ à 62 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler relève le prix cible de 29 $ à 42 $

* Pelthos Therapeutics Inc PTHS.A : Oppenheimer relève le cours cible de 50 à 57 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible à 170 $ contre 159 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Jefferies relève le cours cible de 175 à 185 dollars

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 110 à 120 dollars

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC relève le cours cible de 115 à 120 dollars

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel relève le cours cible de 125 à 130 dollars

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Wells Fargo initie une couverture avec PT 138

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies passe d'une cote d'achat à une cote de maintien; réduit la prévision de

croissance de 261 $ à 232 $

* Quantum Corp QMCO.O : Northland Capital relève la note à surperformer

* Radnet Inc RDNT.O : Raymond James augmente le prix cible de 75 $ à 95 $

* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : Needham ramène le cours cible de 17 à 12 dollars

* Reliance, Inc. RS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 284 $ à 287 $

* Republic Services RSG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT $238

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO augmente le prix cible de 538 $ à 546 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5 $ à 16 $

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Jefferies augmente le prix cible de 14,5 $ à 16 $

* Sanara Medtech Inc. SMTI.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 54 $

* Savara Inc. SVRA.O : Oppenheimer relève le prix cible de 8 à 9 dollars

* Septerna, Inc. SEPN.O : Wells Fargo relève le prix cible de 18 à 28 dollars

* Septerna, Inc. SEPN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 28 dollars contre 18 dollars auparavant

* Silvaco Group Inc SVCO.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 9$ de 12

* Spectrum Brands Holdings, Inc. SPB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 55 $ à 62 $

* Spire Inc SR.N : Jefferies relève le prix cible de 92 $ à 103 $

* Steel Dynamics, Inc. STLD.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 172 $ contre 169 $

* Stratasys Ltd SSYS.O : Needham réduit le prix cible à 12 $ contre 13 $

* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities augmente le prix cible de 392 $ à 400 $

* Stryker Corporation SYK.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 452 $ à 456 $

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : BMO ramène le cours cible de 30 à 22 dollars

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 19$ de 25

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de "acheter" à "neutre

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 24 $ à 22 $

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : Wedbush réduit le prix cible à 22 $ de 25

* Surmodics Inc SRDX.O : Barrington Research abaisse le prix cible de "market perform" à "underperform"

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 20 $ à 26 $

* Terex Corp TEX.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 50 $

* the Walt Disney Company DIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 159 $ à 152 $

* Tmc the Metals Company Inc. TMC.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 7,25 $ à 7,5 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1435 $ contre 1405 $

* Travel + Leisure Co TNL.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 71$ contre 70

* Trevi Therapeutics, Inc. TRVI.O : Oppenheimer augmente le prix cible à 24$ contre 23

* Trimble Inc. TRMB.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 94 $

* Tripadvisor Inc TRIP.O : Mizuho augmente le prix cible de 14 $ à 17 $

* Tripadvisor Inc TRIP.O : Mizuho relève la note de sous-performance à neutre

* United Rentals URI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 995 $

* United Rentals URI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT $995

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 201 $ à 223 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Waste Connections Inc WCN.N : Wells Fargo initie une couverture avec PT $186

* Waste Management, Inc. WM.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Waste Management, Inc. WM.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 238

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 390 $ à 400 $

* Westinghouse Air Brake Technologies WAB.N : Wells Fargo initie une couverture avec une pondération égale

* Westinghouse Air Brake Technologies WAB.N : Wells Fargo initie la couverture avec PT $221

* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 27 $ contre 28 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Needham réduit le prix cible de 45 $ à 38 $

* Zspace, Inc. ZSPC.O : Barrington Research ramène le cours cible de 5 à 3 dollars

* Zspace, Inc. ZSPC.O : Northland Capital abaisse la note de performance du marché