information fournie par Reuters • 14/01/2026 à 08:28

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cummins, Lockheed Martin, Moog

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cummins, Lockheed Martin et Moog.

FAITS MARQUANTS

* Cummins CMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 580

dollars, contre 485 dollars auparavant

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen relève le cours cible de 520 à

600 dollars

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève le cours cible de 225 $ à 300 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à

100 $

* Woodward Inc WWD.O : TD Cowen relève le cours cible de 290 $ à 350 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 17 $

* Adobe Inc ADBE.O : Baird réduit l'objectif de cours à 350 $ contre 410 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : JP Morgan relève le cours cible à 115 $

contre 87 $

* Amrize AMRZ.S : Barclays relève l'objectif de cours de 41 CHF à 43 CHF

* Astronics Corp ATRO.O : TD Cowen relève le cours cible de 65 $ à 85 $

* Ati Inc ATI.N : TD Cowen relève le cours cible de 120 $ à 140 $

* Atmus Filtration Technologies ATMU.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 $ à

64 $

* BNY BK.N : KBW relève le cours cible de 132 à 143 dollars

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 124 $ à 130 $

* BNY BK.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 136 $, contre 134 $

auparavant

* Boeing BA.N : TD Cowen relève le cours cible de 240 $ à 260 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird relève le cours cible de 232 à 250 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : Leerink Partners relève le cours cible à 240 $, contre

230 $ auparavant

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève le prix cible de 625 $ à 700 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 740 $ contre 730 $

auparavant

* Cummins CMI.N : JP Morgan relève le prix cible de 485 $ à 580 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies réduit le cours cible à 125 $ contre 126 $

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 138 $, contre 140 $

auparavant

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Jefferies relève le cours cible de 40 à

55 dollars

* GE Aerospace GE.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 350 $

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève le cours cible de 370 $ à 390 $

* GM GM.N : RBC augmente le cours cible de 86 $ à 92 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève le cours cible à 165 $ contre 150 $

* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen relève le cours cible à 85 $ contre 77 $

* HII HII.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 440 $

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève le cours cible de 336 $ à 345 $

* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève le cours cible de 25 à 37 dollars

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 360 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 320 $ à 370 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Jefferies relève le cours cible de 45 à 55 dollars

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen relève le cours cible de 520 $ à 600 $

* Lucid Group Inc LCID.O : RBC réduit le cours cible à 14 $ contre 20 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible à 968 $ contre 928 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève le cours cible de 84 à 90 dollars

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 125 à 140 dollars

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève le cours cible de 225 à 300 dollars

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève le cours cible à 145 $, contre 132 $

auparavant

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève le cours cible de 133 à 142 dollars

* Range Resources Corp RRC.N : RBC réduit le cours cible de 46 $ à 44 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen augmente le cours cible de 60 $ à 100 $

* Rtx Corp RTX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 185 $ à 210 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève le cours cible de 305 $ à 325 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève le cours cible de 79 $ à 105 $

* Unity Bancorp Inc UNTY.O : KBW relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* Visteon Corp VC.O : RBC relève le cours cible de 138 $ à 140 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan relève le cours cible de 215 $ à 245 $

* Walmart Inc WMT.O : RBC relève le cours cible de 123 à 126 $

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 210 $ contre 220 $

* Woodward Inc WWD.O : TD Cowen relève le cours cible de 290 à 350 dollars