TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cummins, Lockheed Martin, Moog
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 08:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cummins, Lockheed Martin et Moog.

FAITS MARQUANTS

* Cummins CMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 580

dollars, contre 485 dollars auparavant

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen relève le cours cible de 520 à

600 dollars

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève le cours cible de 225 $ à 300 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à

100 $

* Woodward Inc WWD.O : TD Cowen relève le cours cible de 290 $ à 350 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 17 $

* Adobe Inc ADBE.O : Baird réduit l'objectif de cours à 350 $ contre 410 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : JP Morgan relève le cours cible à 115 $

contre 87 $

* Amrize AMRZ.S : Barclays relève l'objectif de cours de 41 CHF à 43 CHF

* Astronics Corp ATRO.O : TD Cowen relève le cours cible de 65 $ à 85 $

* Ati Inc ATI.N : TD Cowen relève le cours cible de 120 $ à 140 $

* Atmus Filtration Technologies ATMU.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 $ à

64 $

* BNY BK.N : KBW relève le cours cible de 132 à 143 dollars

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 124 $ à 130 $

* BNY BK.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 136 $, contre 134 $

auparavant

* Boeing BA.N : TD Cowen relève le cours cible de 240 $ à 260 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird relève le cours cible de 232 à 250 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : Leerink Partners relève le cours cible à 240 $, contre

230 $ auparavant

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève le prix cible de 625 $ à 700 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 740 $ contre 730 $

auparavant

* Cummins CMI.N : JP Morgan relève le prix cible de 485 $ à 580 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies réduit le cours cible à 125 $ contre 126 $

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 138 $, contre 140 $

auparavant

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Jefferies relève le cours cible de 40 à

55 dollars

* GE Aerospace GE.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 350 $

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève le cours cible de 370 $ à 390 $

* GM GM.N : RBC augmente le cours cible de 86 $ à 92 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève le cours cible à 165 $ contre 150 $

* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen relève le cours cible à 85 $ contre 77 $

* HII HII.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 440 $

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève le cours cible de 336 $ à 345 $

* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève le cours cible de 25 à 37 dollars

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 360 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 320 $ à 370 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Jefferies relève le cours cible de 45 à 55 dollars

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen relève le cours cible de 520 $ à 600 $

* Lucid Group Inc LCID.O : RBC réduit le cours cible à 14 $ contre 20 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible à 968 $ contre 928 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève le cours cible de 84 à 90 dollars

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 125 à 140 dollars

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève le cours cible de 225 à 300 dollars

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève le cours cible à 145 $, contre 132 $

auparavant

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève le cours cible de 133 à 142 dollars

* Range Resources Corp RRC.N : RBC réduit le cours cible de 46 $ à 44 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen augmente le cours cible de 60 $ à 100 $

* Rtx Corp RTX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 185 $ à 210 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève le cours cible de 305 $ à 325 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève le cours cible de 79 $ à 105 $

* Unity Bancorp Inc UNTY.O : KBW relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* Visteon Corp VC.O : RBC relève le cours cible de 138 $ à 140 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan relève le cours cible de 215 $ à 245 $

* Walmart Inc WMT.O : RBC relève le cours cible de 123 à 126 $

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 210 $ contre 220 $

* Woodward Inc WWD.O : TD Cowen relève le cours cible de 290 à 350 dollars

Véhicules électriques

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
12,5500 USD NASDAQ -5,14%
ADOBE
309,9700 USD NASDAQ -5,40%
ALLISON TRANSMI
105,930 USD NYSE +0,55%
ASTRONICS CORP
67,3250 USD NASDAQ -3,78%
ATI
124,435 USD NYSE +0,81%
ATMUS FILTRA
55,530 USD NYSE +0,66%
BANK OF NY MELLON
122,950 USD NYSE +1,92%
BOEING CO
244,400 USD NYSE +1,93%
CARDINAL HEALTH
208,240 USD NYSE +2,86%
CASEY'S GEN STOR
604,0900 USD NASDAQ +0,27%
CATERPILLAR
636,540 USD NYSE +1,09%
CUMMINS
567,810 USD NYSE +0,98%
DUKE ENERGY
117,385 USD NYSE +0,59%
ESAB
119,280 USD NYSE -0,98%
FIGURE TECH RG-A
56,2800 USD NASDAQ +7,75%
GE AEROSPACE
327,180 USD NYSE +0,96%
GENERAL MOTORS
83,220 USD NYSE +0,42%
GENL DYNAMICS CO
363,160 USD NYSE +0,64%
HERC HOLDINGS
164,310 USD NYSE -0,01%
HEXCEL
82,560 USD NYSE +0,50%
HUNTGTN INGLS IN
411,840 USD NYSE +3,41%
JPMORGAN CHASE
310,800 USD NYSE -4,24%
KENNAMETAL INC
33,280 USD NYSE +8,33%
L3HARRIS TECH
341,280 USD NYSE +0,25%
LIQUIDIA
38,0900 USD NASDAQ +4,07%
LOCKHEED MARTIN
558,290 USD NYSE +1,30%
LUCID GROUP
10,9400 USD NASDAQ -2,84%
MCKESSON
823,800 USD NYSE -0,20%
MERCURY SYSTEM
99,1800 USD NASDAQ +2,23%
MIDDLEBY CORP
155,0000 USD NASDAQ -0,40%
OSHKOSH
150,705 USD NYSE +0,71%
PACCAR
119,4300 USD NASDAQ +0,82%
RANGE RESOURCES
33,740 USD NYSE +0,27%
ROCKET LAB
86,5800 USD NASDAQ -1,50%
RTX
193,990 USD NYSE +0,07%
SALESFORCE
241,130 USD NYSE -7,03%
TEXTRON INC
93,520 USD NYSE +0,28%
TTM TECHNOLOGIES
93,2400 USD NASDAQ +19,71%
UNITY BANCORP
54,6800 USD NASDAQ +4,19%
WALMART
120,3600 USD NASDAQ +2,03%
WASTE CONNECTION
163,080 USD NYSE -1,89%
WESTINGHOUSE AIR
227,450 USD NYSE +0,46%
WOODWARD
330,0900 USD NASDAQ +1,24%
