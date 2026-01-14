information fournie par Reuters • 14/01/2026 à 11:20

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cummins, Lockheed Martin, Moog

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cummins, Lockheed Martin et Moog.

FAITS MARQUANTS

* Cummins CMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 580 dollars, contre

485 dollars auparavant

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen relève le cours cible de 520 à 600

dollars

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève le cours cible de 225 $ à 300 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à 100 $

* Woodward Inc WWD.O : TD Cowen relève le cours cible de 290 $ à 350 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 17 $

* Adobe Inc ADBE.O : Baird réduit le prix cible à 350 $ de 410 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : JP Morgan relève le cours cible à 115 $ contre 87 $

* Astronics Corp ATRO.O : TD Cowen relève le cours cible de 65 à 85 dollars

* Ati Inc ATI.N : TD Cowen relève le cours cible de 120 $ à 140 $

* Atmus Filtration Technologies ATMU.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 64 dollars

* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 51 $ contre 55 $

* BNY BK.N : KBW relève le cours cible de 132 à 143 dollars

* BNY BK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 124 à 132 dollars

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 124 $ à 130 $

* BNY BK.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 136 $ contre 134 $ auparavant

* Boeing BA.N : TD Cowen relève le cours cible de 240 $ à 260 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird relève le cours cible de 232 à 250 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : Leerink Partners relève le cours cible à 240 $, contre 230 $

auparavant

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève le cours cible de 625 $ à 700 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève le cours cible de 730 à 740 dollars

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 295 $

contre 290 $ auparavant

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Piper Sandler relève le prix cible de 100 $ à 105 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 270 $ contre

350 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan relève le cours cible à 580 $ contre 485 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies ramène le cours cible à 125 $, contre 126 $ auparavant

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 138 $, contre 140 $ auparavant

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Jefferies relève le cours cible de 40 à 55

dollars

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Piper Sandler relève le prix cible de 55 $ à 75 $

* GE Aerospace GE.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 350 $

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen augmente le prix cible de 370 $ à 390 $

* GM GM.N : RBC relève le cours cible de 86 $ à 92 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : JP Morgan ramène le cours cible à 194 $, contre 222

$ auparavant

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 30$ contre 29

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 165$ contre 150

* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen relève le cours cible à 85 $, contre 77 $ auparavant

* HII HII.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 à 440 dollars

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 195 $, contre

202 $ auparavant

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 336 $ à 345 $

* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève le prix cible de 25 à 37 dollars

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 360 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 320 $ à 370 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Jefferies relève le cours cible de 45 à 55 dollars

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen relève le cours cible de 520 $ à 600 $

* Lucid Group Inc LCID.O : RBC réduit le cours cible de 20 à 14 dollars

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 16 $

contre 26 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 180 $ à

175 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird augmente le prix cible de 928 $ à 968 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève le cours cible de 84 $ à 90 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 140 $ contre 125 $

auparavant

* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Piper Sandler relève le cours cible de 27,5

$ à 37 $

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève le cours cible de 225 à 300 dollars

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève le cours cible à 145 $, contre 132 $ auparavant

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève le cours cible de 133 à 142 dollars

* PayPal PYPL.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 74 $ contre 76 $

* Range Resources Corp RRC.N : RBC réduit le cours cible de 46 $ à 44 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen augmente le cours cible de 60 $ à 100 $

* Rtx Corp RTX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 185 $ à 210 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève le cours cible de 305 $ à 325 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève le cours cible de 79 $ à 105 $

* Unity Bancorp Inc UNTY.O : KBW relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Piper Sandler relève le cours cible de 51 $ à 54 $

* Visteon Corp VC.O : RBC augmente le prix cible de 138 $ à 140 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan relève le cours cible à 245 $, contre 215 $ auparavant

* Walmart Inc WMT.O : RBC relève le cours cible de 123 à 126 $

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 210 $ contre 220 $

* Woodward Inc WWD.O : TD Cowen relève le cours cible de 290 à 350 dollars