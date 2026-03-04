information fournie par Reuters • 04/03/2026 à 16:32

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CrowdStrike, Oracle, Vulcan Materials

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont CrowdStrike, Oracle et Vulcan Materials.

FAITS MARQUANTS

* CrowdStrike CRWD.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 368 $ contre 353 $

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; objectif de 7

700 $

* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible de 195 $ à 160 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération;

cible 260

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 335 $ à 320 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 31 à 34 dollars

* Adobe Inc. ADBE.O : Barclays réduit le prix cible de 415 $ à 335 $

* AES Corp AES.N : Mizuho passe de "surperform" à "neutre"; baisse l'objectif de cours à 15 $

contre 16 $

* Altria MO.N : Jefferies augmente le prix cible de 47 $ à 50 $

* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 34 $,

contre 28 $ auparavant

* Anaptysbio ANAB.O : Barclays augmente le prix cible de 78 $ à 79 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Wedbush augmente le prix cible de 50 $ à 60 $

* Arcturus Therapeutics Holdings ARCT.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 25 $

contre 72 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : BofA Global Research rétablit la couverture

avec une note d'achat; objectif de prix 255

* AST Spacemobile ASTS.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 137 à 139 dollars

* Autonation AN.N : BofA Global Research rétablit la note d'achat; objectif de cours

235

* Autozone Inc AZO.N : BMO réduit le prix cible de 4400 $ à 4300 $

* Autozone Inc AZO.N : Citigroup augmente le prix cible de 4200 $ à 4300 $

* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities réduit le prix cible à 4045 $ contre 4076 $

* Autozone Inc AZO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 4020,00 $ à partir de

4000,00 $

* Avient Corp AVNT.N : Keybanc réduit la pondération du secteur de surpondérer à surpondérer

* Best buy Co Inc BBY.N : Citigroup augmente le prix cible de 67 $ à 69 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 89 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 72,00 $ au lieu de 76,00

* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 80$ contre 95

* Best buy Co Inc BBY.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 66 $ contre 73 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays relève le prix cible de 80 $ à 105 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 24 $ à 17 $

* BorgWarner BWA.N : BofA Global Research rétablit la notation neutre; objectif de

prix 60

* Box Inc BOX.N : Raymond James réduit le prix cible de 38 $ à 32 $

* Bright Minds Biosciences Inc DRUG.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de

115 à 145 dollars

* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 72 $

contre 56 $

* Campbell Soup CPB.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 31 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève le cours cible à 860 $ contre 765 $

* Chime Financial, Inc. CHYM.O : Keybanc initie avec une note de surpondération et un objectif

de 30 $

* Civeo Corp CVEO.N : Stifel augmente le prix cible de 33 $ à 37 $

* CME Group Inc CME.O : Argus Research passe de "acheter" à "conserver

* CrowdStrike CRWD.O : Berenberg réduit le prix cible de 600 $ à 525 $

* CrowdStrike CRWD.O : Bernstein augmente le prix cible à 368 $ contre 353 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : BMO réduit le prix cible de 555 $ à 500 $

* CrowdStrike CRWD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 515 $ à 400 $

* CrowdStrike CRWD.O : D.A. Davidson augmente le prix cible à 455 $ contre 425 $

* CrowdStrike CRWD.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 475 $ contre 472 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : Needham réduit son objectif de cours à 475$ contre 575

* CrowdStrike CRWD.O : Raymond James réduit son objectif de cours à 450 $ contre 535

* CrowdStrike CRWD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible à 475 $, contre 613 $ auparavant

* CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 537,00 $ à 487,00 $

* CSX Corp CSX.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 48 $ à partir de 41 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 600 $ contre 580 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Truist Securities initie avec la note "hold"; prix cible $155

* Dauch Corp DCH.N : BofA Global Research rétablit la note d'achat; objectif de prix

10

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève le cours cible de 178 $ à 185 $

* Dow Inc DOW.N : Keybanc relève la note à surpondérer de pondération sectorielle

* Duke Energy Corp. DUK.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 115 à 135 dollars

* Figs Inc FIGS.N : BTIG relève le cours cible de 15 $ à 20 $

* Ford F.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 17 $

* FS KKR Capital Corp FSK.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 17 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 25$ contre 29

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays réduit le prix cible de 29 à 25 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Bernstein réduit le prix cible de 70 $ à 60 $

* Gitlab Inc GTLB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 58 $ de 72

* Gitlab Inc GTLB.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 24 $, contre 30 $

auparavant

* Gitlab Inc GTLB.O : JP Morgan réduit le prix cible à 28$ de 53

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho réduit le prix cible à 30 $ de 37

* Gitlab Inc GTLB.O : Needham réduit le prix cible de 50 $ à 32 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 28 $ de 55

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler ramène le prix cible de surpondération à neutre

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible de 50 $ à 35 $

* Gitlab Inc GTLB.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 33 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 55 $ à 43 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 25$ contre 35

* Gitlab Inc GTLB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 26 $ de 45

* GM GM.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 105

* GoodRx Holdings, Inc. GDRX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 7 $ à 3,5 $

* Great Lakes Dredge & Dock Corp GLDD.O : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de

surpondéré

* Great Lakes Dredge & Dock Corp GLDD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 20 $ à 17

$

* Group 1 Automotive GPI.N : BofA Global Research rétablit la note d'achat; objectif

de prix 430

* Ha Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : Mizuho relève l'objectif à 41 $ contre 34 $

auparavant

* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays relève l'objectif de cours de 259 $ à 275 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 310 à 327 dollars

* Immunome Inc IMNM.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 42 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Jonestrading relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

* Kayne Anderson BDC, Inc. KBDC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 15 $ à 14 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; prix

cible de 65 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Barclays relève le prix cible de 74 $ à 93 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies relève le prix cible de 65 $ à 80 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Stifel augmente le prix cible de 75 $ à 80 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Barclays augmente le prix cible de 74 $ à 93 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Wells Fargo relève le prix cible à 100 $, contre 95 $

auparavant

* Latham Group, Inc. SWIM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars

* Lear Corp LEA.N : BofA Global Research rétablit une note neutre; objectif de prix:

137 dollars

* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : Barclays réduit le prix cible de 9 $ à 6 $

* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 9 à 6 $

* Lendingtree Inc TREE.O : KBW réduit le prix cible de 83 $ à 70 $

* Lithia & Driveway LAD.N : BofA Global Research rétablit la note d'achat; objectif

de prix: 335

* LTC Properties Inc LTC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Lucid Group Inc LCID.O : BofA Global Research rétablit la note sous-performance;

objectif de cours 10

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham relève l'objectif de cours de 550 $ à 850 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 9 $, contre 13

$ auparavant

* Meritage Homes MTH.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; prix cible de 90 $

* National Health Investors Inc NHI.N : Jefferies relève le cours cible de 77 à 83 dollars

* Nerdwallet, Inc. NRDS.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 15 $ contre 18 $

* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 24,00$

contre 25,00

* Nuveen Churchill Direct Lending NCDL.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 13 $

contre 14 $

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; objectif

de 7 700 $

* Once Upon A Farm PBC OFRM.N : Barclays initie la couverture avec une note égale à la

pondération et un objectif de 25

* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible de 195 $ à 160 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 182 $ contre 155 $

* Pacs Group Inc. PACS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 40 à 42 dollars

* Piper Sandler PIPR.N : Northland Capital relève la note à surperformance

* Plug Power Inc. PLUG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 1,5 $ à 2 $

* Protara Therapeutics TARA.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif 27

* Pultegroup Inc PHM.N : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat; PT 170

* Rivian RIVN.O : BofA Global Research rétablit la note de sous-performance; objectif

de prix 14

* Rivian RIVN.O : Jefferies augmente le prix cible de 14 $ à 15 $

* Roivant Sciences Ltd. ROIV.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 33 $ à 34 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays augmente le prix cible de 221 $ à 242 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays augmente le prix cible de 221 $ à 242 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Bernstein augmente le prix cible de 180 $ à 200 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup augmente le prix cible de 224 $ à 240 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 232 $ à 234 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 231 $ à 242 $

* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 232 $ à 248 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 220 $ à 240 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Telsey Advisory Group relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform"

* Ross Stores Inc ROST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 205 $ à 235 $

* RXO, Inc. RXO.N : Barclays relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* Saia Inc SAIA.O : Benchmark relève le prix cible de 400 $ à 425 $

* Sana Biotechnology, Inc. SANA.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 7 $ contre 9 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays augmente le prix cible de 52 $ à 53 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : BMO augmente le prix cible de 50 $ à 70 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies augmente le prix cible de 45 $ à 54 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Truist Securities relève le prix cible de 44 $ à 55 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Wedbush augmente le prix cible de 50 $ à 56 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Benchmark ramène le cours de l'action de "acheter" à

"conserver

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Deutsche Bank réduit le cours de l'action de "acheter"

à "conserver"

* Sempra SRE.N : Argus Research relève le titre de "hold" à "buy"

* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark augmente le prix cible de 85 $ à 115 $

* Shell SHEL.N : Jefferies relève le prix cible à 95,2 $ contre 92,5 $

* Soleno Therapeutics, Inc. SLNO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 100$ de 120

* Sonic Automotive SAH.N : BofA Global Research rétablit la note d'achat; objectif de

prix 76

* Southern Company SO.N : Keybanc relève la note de sous-pondération à pondération sectorielle

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de

prix 260

* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities relève le prix cible de 141 $ à 147 $

* Surgery Partners Inc SGRY.O : RBC réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 31 $

* Take-Two Interactive Software Inc. TTWO.O : Wells Fargo réduit l'objectif à 295 $ de 301

* Target TGT.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 119$ de 108

* Target Corp TGT.N : Barclays augmente le prix cible de 91 $ à 108 $

* Target Corp TGT.N : Bernstein relève le cours à 116 $ contre 91 $ auparavant

* Target Corp TGT.N : Bernstein relève le cours de sous-performance à performance de marché

* Target Corp TGT.N : BMO augmente le prix cible de 105 $ à 130 $

* Target Corp TGT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 103 à 106 dollars

* Target Corp TGT.N : Citigroup augmente le prix cible à 117 $ de 110

* Target Corp TGT.N : HSBC augmente l'objectif de cours à 125$ contre 100

* Target Corp TGT.N : Jefferies relève le cours cible à 140 $, contre 133 $ auparavant

* Target Corp TGT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 145,00 $ à partir de 125,00

* Target Corp TGT.N : Oppenheimer relève le cours cible de 130 à 140 dollars

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler relève le cours cible à 119 $ contre 102 $

* Target Corp TGT.N : RBC augmente le prix cible de 99 $ à 130 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 135 $

* Target Corp TGT.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible de "market perform" à

"outperform"

* Target Corp TGT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 90 $ à 121 $

* Target Corp TGT.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 135 $ de 130 $

* Taylor Morrison Home TMHC.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif 85

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; objectif 76 $

contre 55 $

* Tesla Inc TSLA.O : BofA Global Research reprend la couverture avec une note

d'achat; objectif de prix 460

* Thor Industries Inc THO.N : BMO réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 135 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif 190

* Union Pacific Corp UNP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 297 $, contre

266 $ auparavant

* Ventas Inc VTR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 94 $ contre 87 $

* Vir Biotechnology, Inc. VIR.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 20$ contre 15

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 320$ contre 335

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan augmente le prix cible de 275 $ à 290 $

* Webster Financial Corporation WBS.N : Wells Fargo ramène le cours de l'action de la même

manière que celui de l'action précédente à sous-pondérer

* Welltower Inc WELL.N : Mizuho relève le cours cible de 216 à 231 dollars

* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 45 $ contre 34 $ auparavant

* Ziff Davis Inc ZD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 35 à 50 dollars