 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CrowdStrike, Oracle, Vulcan Materials
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont CrowdStrike, Oracle et Vulcan Materials.

FAITS MARQUANTS

* CrowdStrike CRWD.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 368 $ contre 353 $

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; objectif de 7

700 $

* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible de 195 $ à 160 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération;

cible 260

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 335 $ à 320 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 31 à 34 dollars

* Adobe Inc. ADBE.O : Barclays réduit le prix cible de 415 $ à 335 $

* AES Corp AES.N : Mizuho passe de "surperform" à "neutre"; baisse l'objectif de cours à 15 $

contre 16 $

* Altria MO.N : Jefferies augmente le prix cible de 47 $ à 50 $

* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 34 $,

contre 28 $ auparavant

* Anaptysbio ANAB.O : Barclays augmente le prix cible de 78 $ à 79 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Wedbush augmente le prix cible de 50 $ à 60 $

* Arcturus Therapeutics Holdings ARCT.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 25 $

contre 72 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : BofA Global Research rétablit la couverture

avec une note d'achat; objectif de prix 255

* AST Spacemobile ASTS.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 137 à 139 dollars

* Autonation AN.N : BofA Global Research rétablit la note d'achat; objectif de cours

235

* Autozone Inc AZO.N : BMO réduit le prix cible de 4400 $ à 4300 $

* Autozone Inc AZO.N : Citigroup augmente le prix cible de 4200 $ à 4300 $

* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities réduit le prix cible à 4045 $ contre 4076 $

* Autozone Inc AZO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 4020,00 $ à partir de

4000,00 $

* Avient Corp AVNT.N : Keybanc réduit la pondération du secteur de surpondérer à surpondérer

* Best buy Co Inc BBY.N : Citigroup augmente le prix cible de 67 $ à 69 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 89 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 72,00 $ au lieu de 76,00

* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 80$ contre 95

* Best buy Co Inc BBY.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 66 $ contre 73 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays relève le prix cible de 80 $ à 105 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 24 $ à 17 $

* BorgWarner BWA.N : BofA Global Research rétablit la notation neutre; objectif de

prix 60

* Box Inc BOX.N : Raymond James réduit le prix cible de 38 $ à 32 $

* Bright Minds Biosciences Inc DRUG.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de

115 à 145 dollars

* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 72 $

contre 56 $

* Campbell Soup CPB.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 31 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève le cours cible à 860 $ contre 765 $

* Chime Financial, Inc. CHYM.O : Keybanc initie avec une note de surpondération et un objectif

de 30 $

* Civeo Corp CVEO.N : Stifel augmente le prix cible de 33 $ à 37 $

* CME Group Inc CME.O : Argus Research passe de "acheter" à "conserver

* CrowdStrike CRWD.O : Berenberg réduit le prix cible de 600 $ à 525 $

* CrowdStrike CRWD.O : Bernstein augmente le prix cible à 368 $ contre 353 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : BMO réduit le prix cible de 555 $ à 500 $

* CrowdStrike CRWD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 515 $ à 400 $

* CrowdStrike CRWD.O : D.A. Davidson augmente le prix cible à 455 $ contre 425 $

* CrowdStrike CRWD.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 475 $ contre 472 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : Needham réduit son objectif de cours à 475$ contre 575

* CrowdStrike CRWD.O : Raymond James réduit son objectif de cours à 450 $ contre 535

* CrowdStrike CRWD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible à 475 $, contre 613 $ auparavant

* CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 537,00 $ à 487,00 $

* CSX Corp CSX.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 48 $ à partir de 41 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 600 $ contre 580 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Truist Securities initie avec la note "hold"; prix cible $155

* Dauch Corp DCH.N : BofA Global Research rétablit la note d'achat; objectif de prix

10

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève le cours cible de 178 $ à 185 $

* Dow Inc DOW.N : Keybanc relève la note à surpondérer de pondération sectorielle

* Duke Energy Corp. DUK.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 115 à 135 dollars

* Figs Inc FIGS.N : BTIG relève le cours cible de 15 $ à 20 $

* Ford F.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 17 $

* FS KKR Capital Corp FSK.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 17 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 25$ contre 29

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays réduit le prix cible de 29 à 25 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Bernstein réduit le prix cible de 70 $ à 60 $

* Gitlab Inc GTLB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 58 $ de 72

* Gitlab Inc GTLB.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 24 $, contre 30 $

auparavant

* Gitlab Inc GTLB.O : JP Morgan réduit le prix cible à 28$ de 53

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho réduit le prix cible à 30 $ de 37

* Gitlab Inc GTLB.O : Needham réduit le prix cible de 50 $ à 32 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 28 $ de 55

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler ramène le prix cible de surpondération à neutre

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible de 50 $ à 35 $

* Gitlab Inc GTLB.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 33 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 55 $ à 43 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 25$ contre 35

* Gitlab Inc GTLB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 26 $ de 45

* GM GM.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 105

* GoodRx Holdings, Inc. GDRX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 7 $ à 3,5 $

* Great Lakes Dredge & Dock Corp GLDD.O : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de

surpondéré

* Great Lakes Dredge & Dock Corp GLDD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 20 $ à 17

$

* Group 1 Automotive GPI.N : BofA Global Research rétablit la note d'achat; objectif

de prix 430

* Ha Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : Mizuho relève l'objectif à 41 $ contre 34 $

auparavant

* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays relève l'objectif de cours de 259 $ à 275 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 310 à 327 dollars

* Immunome Inc IMNM.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 42 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Jonestrading relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

* Kayne Anderson BDC, Inc. KBDC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 15 $ à 14 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; prix

cible de 65 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Barclays relève le prix cible de 74 $ à 93 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies relève le prix cible de 65 $ à 80 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Stifel augmente le prix cible de 75 $ à 80 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Barclays augmente le prix cible de 74 $ à 93 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Wells Fargo relève le prix cible à 100 $, contre 95 $

auparavant

* Latham Group, Inc. SWIM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars

* Lear Corp LEA.N : BofA Global Research rétablit une note neutre; objectif de prix:

137 dollars

* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : Barclays réduit le prix cible de 9 $ à 6 $

* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 9 à 6 $

* Lendingtree Inc TREE.O : KBW réduit le prix cible de 83 $ à 70 $

* Lithia & Driveway LAD.N : BofA Global Research rétablit la note d'achat; objectif

de prix: 335

* LTC Properties Inc LTC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Lucid Group Inc LCID.O : BofA Global Research rétablit la note sous-performance;

objectif de cours 10

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham relève l'objectif de cours de 550 $ à 850 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 9 $, contre 13

$ auparavant

* Meritage Homes MTH.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; prix cible de 90 $

* National Health Investors Inc NHI.N : Jefferies relève le cours cible de 77 à 83 dollars

* Nerdwallet, Inc. NRDS.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 15 $ contre 18 $

* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 24,00$

contre 25,00

* Nuveen Churchill Direct Lending NCDL.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 13 $

contre 14 $

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; objectif

de 7 700 $

* Once Upon A Farm PBC OFRM.N : Barclays initie la couverture avec une note égale à la

pondération et un objectif de 25

* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible de 195 $ à 160 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 182 $ contre 155 $

* Pacs Group Inc. PACS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 40 à 42 dollars

* Piper Sandler PIPR.N : Northland Capital relève la note à surperformance

* Plug Power Inc. PLUG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 1,5 $ à 2 $

* Protara Therapeutics TARA.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif 27

* Pultegroup Inc PHM.N : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat; PT 170

* Rivian RIVN.O : BofA Global Research rétablit la note de sous-performance; objectif

de prix 14

* Rivian RIVN.O : Jefferies augmente le prix cible de 14 $ à 15 $

* Roivant Sciences Ltd. ROIV.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 33 $ à 34 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays augmente le prix cible de 221 $ à 242 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays augmente le prix cible de 221 $ à 242 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Bernstein augmente le prix cible de 180 $ à 200 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup augmente le prix cible de 224 $ à 240 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 232 $ à 234 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 231 $ à 242 $

* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 232 $ à 248 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 220 $ à 240 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Telsey Advisory Group relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform"

* Ross Stores Inc ROST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 205 $ à 235 $

* RXO, Inc. RXO.N : Barclays relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* Saia Inc SAIA.O : Benchmark relève le prix cible de 400 $ à 425 $

* Sana Biotechnology, Inc. SANA.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 7 $ contre 9 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays augmente le prix cible de 52 $ à 53 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : BMO augmente le prix cible de 50 $ à 70 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies augmente le prix cible de 45 $ à 54 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Truist Securities relève le prix cible de 44 $ à 55 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Wedbush augmente le prix cible de 50 $ à 56 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Benchmark ramène le cours de l'action de "acheter" à

"conserver

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Deutsche Bank réduit le cours de l'action de "acheter"

à "conserver"

* Sempra SRE.N : Argus Research relève le titre de "hold" à "buy"

* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark augmente le prix cible de 85 $ à 115 $

* Shell SHEL.N : Jefferies relève le prix cible à 95,2 $ contre 92,5 $

* Soleno Therapeutics, Inc. SLNO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 100$ de 120

* Sonic Automotive SAH.N : BofA Global Research rétablit la note d'achat; objectif de

prix 76

* Southern Company SO.N : Keybanc relève la note de sous-pondération à pondération sectorielle

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de

prix 260

* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities relève le prix cible de 141 $ à 147 $

* Surgery Partners Inc SGRY.O : RBC réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 31 $

* Take-Two Interactive Software Inc. TTWO.O : Wells Fargo réduit l'objectif à 295 $ de 301

* Target TGT.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 119$ de 108

* Target Corp TGT.N : Barclays augmente le prix cible de 91 $ à 108 $

* Target Corp TGT.N : Bernstein relève le cours à 116 $ contre 91 $ auparavant

* Target Corp TGT.N : Bernstein relève le cours de sous-performance à performance de marché

* Target Corp TGT.N : BMO augmente le prix cible de 105 $ à 130 $

* Target Corp TGT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 103 à 106 dollars

* Target Corp TGT.N : Citigroup augmente le prix cible à 117 $ de 110

* Target Corp TGT.N : HSBC augmente l'objectif de cours à 125$ contre 100

* Target Corp TGT.N : Jefferies relève le cours cible à 140 $, contre 133 $ auparavant

* Target Corp TGT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 145,00 $ à partir de 125,00

* Target Corp TGT.N : Oppenheimer relève le cours cible de 130 à 140 dollars

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler relève le cours cible à 119 $ contre 102 $

* Target Corp TGT.N : RBC augmente le prix cible de 99 $ à 130 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 135 $

* Target Corp TGT.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible de "market perform" à

"outperform"

* Target Corp TGT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 90 $ à 121 $

* Target Corp TGT.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 135 $ de 130 $

* Taylor Morrison Home TMHC.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif 85

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; objectif 76 $

contre 55 $

* Tesla Inc TSLA.O : BofA Global Research reprend la couverture avec une note

d'achat; objectif de prix 460

* Thor Industries Inc THO.N : BMO réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 135 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif 190

* Union Pacific Corp UNP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 297 $, contre

266 $ auparavant

* Ventas Inc VTR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 94 $ contre 87 $

* Vir Biotechnology, Inc. VIR.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 20$ contre 15

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 320$ contre 335

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan augmente le prix cible de 275 $ à 290 $

* Webster Financial Corporation WBS.N : Wells Fargo ramène le cours de l'action de la même

manière que celui de l'action précédente à sous-pondérer

* Welltower Inc WELL.N : Mizuho relève le cours cible de 216 à 231 dollars

* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 45 $ contre 34 $ auparavant

* Ziff Davis Inc ZD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 35 à 50 dollars

Véhicules électriques

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
22,8400 USD NASDAQ +1,51%
ADOBE
273,2300 USD NASDAQ +0,83%
AES
14,225 USD NYSE +0,35%
ALTRIA GROUP
68,155 USD NYSE -1,08%
AMYLYX PHARM
14,5100 USD NASDAQ +2,83%
ANAPTYSBIO
61,3167 USD NASDAQ +16,06%
ARCT THERAP HLDG
7,5900 USD NASDAQ -4,05%
ASBURY AUTOMOTIV
212,670 USD NYSE +0,58%
AST SPCEMOBILE RG-A
103,2550 USD NASDAQ +11,41%
AUTONATION
196,210 USD NYSE +0,64%
AUTOZONE
3 636,400 USD NYSE +0,02%
BEST BUY
67,125 USD NYSE +1,80%
BIOMARIN PHARM
59,1500 USD NASDAQ +1,06%
BLUE OWL CAP RG-A
10,345 USD NYSE +0,83%
BORGWARNER
54,070 USD NYSE -0,13%
BOX RG-A
25,260 USD NYSE +5,56%
CALIFORNIA RES
61,310 USD NYSE +1,40%
CATERPILLAR
742,215 USD NYSE +2,66%
CHIME FINL RG-A
23,0899 USD NASDAQ +1,36%
CME GROUP RG-A
321,6700 USD NASDAQ -1,06%
CROWDSTRIKE
388,4100 USD NASDAQ -0,77%
CSX
42,6300 USD NASDAQ -0,07%
CUMMINS
576,720 USD NYSE +2,96%
D R HORTON
151,710 USD NYSE -0,61%
DIAMONDBACK ENG
173,8600 USD NASDAQ -2,07%
DOW
31,645 USD NYSE +2,94%
DUKE ENERGY
131,770 USD NYSE +0,26%
FIGS RG-A
17,320 USD NYSE +2,12%
FORD MOTOR
13,045 USD NYSE +2,64%
FS KKR CAPITAL
10,9450 USD NYSE -0,05%
GENERAL MOTORS
79,110 USD NYSE +2,38%
GITLAB RG-A
24,1000 USD NASDAQ -9,74%
GOODRX HLDG RG-A
2,1350 USD NASDAQ +3,14%
GREAT LAKES DRED
16,9650 USD NASDAQ -0,09%
GROUP I AUTOMOTI
326,010 USD NYSE +1,02%
Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
HA SUSTAIN REIT
36,920 USD NYSE +1,65%
HONEYWELL INTL
242,8550 USD NASDAQ -0,41%
ILLINOIS TOOL WO
285,720 USD NYSE -0,10%
IMMUNOME
22,4950 USD NASDAQ +4,43%
INTELLIA THERAPE
14,0900 USD NASDAQ +3,56%
KB HOME
59,450 USD NYSE -1,77%
KONTOOR BRAND
77,460 USD NYSE -0,95%
LATHAM GROUP
7,6000 USD NASDAQ +18,01%
LEAR
123,140 USD NYSE -0,39%
LEGALZOOM.COM
6,7250 USD NASDAQ -3,24%
LENDINGTREE
47,7100 USD NASDAQ +2,05%
LITHIA MOTORS
271,070 USD NYSE -0,32%
LTC PROP REIT
39,020 USD NYSE -1,14%
LUCID GROUP
10,3350 USD NASDAQ +2,23%
LUMENTUM HLDNGS
670,1700 USD NASDAQ -3,49%
MARA HLDGS
9,3250 USD NASDAQ +7,68%
MERITAGE HOMES
71,525 USD NYSE -0,75%
NATL HEALTH REIT
85,195 USD NYSE -1,83%
NERDWALLET RG-A
11,5100 USD NASDAQ +0,26%
NORW CRS LINE
21,390 USD NYSE +0,54%
NUVEEN CHUR DRT
13,2000 USD NYSE +1,54%
NVR
7 239,020 USD NYSE -1,75%
ORACLE
151,735 USD NYSE +1,81%
OSHKOSH
166,380 USD NYSE -0,96%
PACS GROUP
38,180 USD NYSE +3,64%
PIPER SANDLER
305,385 USD NYSE +1,98%
PLUG POWER
2,3490 USD NASDAQ +5,34%
PROTARA THERAPEU
6,3200 USD NASDAQ +2,76%
PULTEGROUP
130,980 USD NYSE -0,81%
Pétrole Brent
81,08 USD Ice Europ -1,07%
Pétrole WTI
74,27 USD Ice Europ -0,91%
RIVIAN AUTO RG-A
15,2423 USD NASDAQ +0,94%
ROIVANT SCIENCES
28,7500 USD NASDAQ +3,23%
ROSS STORES
213,0100 USD NASDAQ +7,78%
RXO
16,500 USD NYSE +0,24%
SAIA
416,0100 USD NASDAQ +0,47%
SANA BIOTECH
3,9583 USD NASDAQ +0,72%
SCHOLAR RCK HLDG
44,3950 USD NASDAQ +0,19%
SELCT MED HLDGS
16,240 USD NYSE -0,12%
SEMPRA ENERGY
95,490 USD NYSE +0,16%
SEMTECH
91,6150 USD NASDAQ +1,60%
SOLENO THERAPTCS
38,5775 USD NASDAQ +2,27%
SONIC AUTOMOTIVE-A
63,570 USD NYSE +1,26%
SOUTHERN CO
97,390 USD NYSE +0,61%
SPX TECHNOLOGIES
222,565 USD NYSE +1,37%
SUN COMMUN REIT
135,120 USD NYSE -1,00%
SURGERY PARTNERS
14,3800 USD NASDAQ +3,30%
TAKE-TWO INTERACTIVE
217,7000 USD NASDAQ +0,30%
TARGET
122,540 USD NYSE +1,41%
TAYLOR MORR HOME
63,340 USD NYSE -0,39%
TEREX CORP
67,800 USD NYSE +1,92%
TESLA
406,4500 USD NASDAQ +3,57%
THE CAMPBELL'S
25,4250 USD NASDAQ -2,40%
THOR INDUSTRIES
89,570 USD NYSE -0,91%
TOLL BROTHERS IN
152,250 USD NYSE -0,92%
UNION PACIFIC
263,480 USD NYSE -0,90%
VENTAS REIT
86,775 USD NYSE +0,31%
VIR BIOTECHNOLOG
9,3800 USD NASDAQ +5,27%
VULCAN MATERIALS
294,140 USD NYSE -1,95%
WEBSTER FINANCIA
69,845 USD NYSE +1,55%
WELLTOWER REIT
207,860 USD NYSE -0,09%
WESTINGHOUSE AIR
260,860 USD NYSE +0,02%
ZIFF DAVIS
41,8600 USD NASDAQ +0,92%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/03/2026 à 16:32:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...