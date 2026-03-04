TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CrowdStrike, Oracle, Vulcan Materials

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont CrowdStrike, Oracle et Vulcan Materials.
FAITS MARQUANTS
* CrowdStrike CRWD.O : Bernstein relève l'objectif de
cours à 368 $ contre 353 $
* NVR Inc NVR.N : Truist Securities initie une couverture
avec une note de maintien; objectif de 7 700 $
* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible de 195 $
à 160 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan initie la
couverture avec une note de surpondération; cible 260
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan réduit le prix
cible de 335 $ à 320 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 31 à 34 dollars
* Adobe Inc. ADBE.O : Barclays réduit le
prix cible de 415 $ à 335 $
* Altria MO.N : Jefferies relève le cours
cible à 50 $, contre 47 $ auparavant
* Anaptysbio ANAB.O : Barclays relève le
cours cible à 79 $ contre 78 $
* Arcturus Therapeutics Holdings ARCT.O : Piper Sandler
réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 72 $
* Autozone Inc AZO.N : Citigroup relève
l'objectif de cours à 4300 $ contre 4200 $
* Best buy Co Inc BBY.N : Citigroup relève
l'objectif de cours à 69 $ contre 67 $
* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit
l'objectif de cours à 83 $ contre 89 $
* Best buy Co Inc BBY.N : Morgan Stanley
réduit l'objectif de cours à 72,00 $ au lieu de 76,00
* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group réduit
l'objectif de cours à 80$ contre 95
* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays
augmente le prix cible de 80 $ à 105 $
* Box Inc BOX.N : Raymond James ramène l'objectif de
cours à 32 $ contre 38 $
* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo
relève le cours cible à 72 $ contre 56 $
* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève
le prix cible à 860 $ contre 765 $
* Chime Financial, Inc. CHYM.O : Keybanc
initie avec une note de surpondération et un objectif de
30
* CrowdStrike CRWD.O : Berenberg réduit le
prix cible à 525 $ de 600
* CrowdStrike CRWD.O : Bernstein relève son objectif de
cours à 368 $ contre 353 $ auparavant
* CrowdStrike CRWD.O : Canaccord Genuity réduit le prix
cible de 515 $ à 400 $
* CrowdStrike CRWD.O : D.A. Davidson augmente le prix
cible à 455 $ contre 425 $
* CrowdStrike CRWD.O : JP Morgan relève son
objectif de cours à 475 $ contre 472 $ auparavant
* CrowdStrike CRWD.O : Raymond James réduit son objectif
de cours à 450$ contre 535
* CrowdStrike CRWD.O : La Banque Scotia réduit le prix
cible de 613 $ à 475 $
* CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley réduit
le prix cible de 537,00 $ à 487,00 $
* Cummins CMI.N : JP Morgan augmente le prix
cible à 600$ de 580
* D.R. Horton Inc DHI.N : Truist Securities initie avec
une note de maintien; prix cible de 155
* Diamondback Energy FANG.O : Barclays
relève le cours cible de 178 à 185 dollars
* Duke Energy Corp. DUK.N : Wells Fargo
relève le cours cible de 115 à 135 dollars
* Figs Inc FIGS.N : BTIG relève l'objectif de cours à 20$
contre 15
* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays ramène l'objectif de cours
à 25$ contre 29
* Gitlab Inc GTLB.O : Bernstein réduit le prix cible de
70 à 60 dollars
* Gitlab Inc GTLB.O : Bernstein réduit le
prix cible de 70 à 60 dollars
* Gitlab Inc GTLB.O : JP Morgan réduit le
prix cible de 53 $ à 28 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible
de 55 $ à 28 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible
de neutre à surpondéré
* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible
de 50 $ à 35 $
* Gitlab Inc GTLB.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à
33 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays réduit le
prix cible à 25 $ contre 29
* Gitlab Inc GTLB.O : Wells Fargo réduit le
prix cible de 45 $ à 26 $
* GoodRx Holdings, Inc. GDRX.O : Wells Fargo
réduit le prix cible de 7 $ à 3,5 $
* Honeywell International Inc. HON.O :
Barclays augmente le prix cible de 259 $ à 275 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours à 327$ contre 310
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O :
Jonestrading relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"
* Kayne Anderson BDC, Inc. KBDC.N : Wells
Fargo réduit le prix cible de 15 $ à 14 $
* KB Home KBH.N : Truist Securities initie une couverture
avec une note de maintien; prix cible de 65 $
* Kontoor Brands Inc KTB.N : Barclays relève le prix
cible de 74 $ à 93 $
* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies relève le prix
cible de 65 $ à 80 $
* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Barclays
augmente le prix cible de 74 $ à 93 $
* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Wells Fargo
relève le prix cible à 100 $, contre 95 $ auparavant
* Latham Group, Inc. SWIM.O : Barclays
relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars
* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : Barclays ramène
le prix cible de 9 $ à 6 $
* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : Barclays réduit
le prix cible de l'action d'égal à égal à sous-pondéré
* Lendingtree Inc TREE.O : KBW réduit le prix cible de 83
$ à 70 $
* LTC Properties Inc LTC.N : Jefferies
relève le cours cible de 36 à 40 dollars
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham
relève le cours cible de 550 $ à 850 $
* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Jefferies ramène
le cours cible à 9 $, contre 13 $ auparavant
* Meritage Homes MTH.N : Truist Securities initie avec
une note d'achat; prix cible de 90 $
* National Health Investors Inc NHI.N :
Jefferies relève le cours cible de 77 à 83 dollars
* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Morgan Stanley
réduit l'objectif de cours à 24,00 $ contre 25,00
* Nuveen Churchill Direct Lending NCDL.N :
Wells Fargo réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $
* NVR Inc NVR.N : Truist Securities initie une couverture
avec une note de maintien; objectif de 7 700 $
* Once Upon A Farm PBC OFRM.N : Barclays
initie la couverture avec une note égale à la pondération
et un objectif de 25
* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible de 195 $
à 160 $
* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours à 182 $ contre 155 $
* Plug Power Inc. PLUG.O : Wells Fargo
relève le cours cible de 1,5 $ à 2 $
* Protara Therapeutics TARA.O : JP Morgan initie avec une
note de surpondération; objectif 27
* Pultegroup Inc PHM.N : Truist Securities initie la
couverture avec une note d'achat; PT 170
* Rivian RIVN.O : Jefferies relève le prix
cible de 14 $ à 15 $
* Roivant Sciences Ltd ROIV.O : H.C.
Wainwright augmente le prix cible de 33 $ à 34 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays augmente le prix
cible de 221 $ à 242 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Bernstein
augmente le prix cible de 180 $ à 200 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup
augmente le prix cible de 224 $ à 240 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies
augmente le prix cible de 231 $ à 242 $
* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan
augmente le prix cible de 232 $ à 248 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays augmente
le prix cible de 221 $ à 242 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Wells Fargo
augmente le prix cible de 205 $ à 235 $
* RXO, Inc. RXO.N : Barclays relève le prix
cible de 15 à 17 dollars
* Sana Biotechnology, Inc. SANA.O : H.C.
Wainwright réduit le prix cible à 7 $ contre 9 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O :
Barclays augmente le prix cible de 52 $ à 53 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies relève le
prix cible à 54 $, contre 45 $ auparavant
* Shell SHEL.N : Jefferies relève le prix
cible de 92,5 $ à 95,2 $
* Soleno Therapeutics, Inc. SLNO.O : H.C.
Wainwright réduit le prix cible à 100$ de 120
* Southern Company SO.N : Keybanc relève le
cours de l'action de sous-pondéré à pondéré sectoriel
* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan initie avec une
note de surpondération; cible 260
* Surgery Partners Inc SGRY.O : RBC réduit le prix cible
de 31 $ à 20 $
* Take-Two Interactive Software Inc. TTWO.O : Wells Fargo
réduit l'objectif de prix de 301 $ à 295 $
* target Corp TGT.N : Bernstein relève
l'objectif de sous-performance à performance de marché
* target Corp TGT.N : Bernstein augmente le
prix à 116$ de 91
* cible Corp TGT.N : BofA Global Research
relève l'objectif de cours à 116 $ contre 91 $ auparavant:
BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 106 $
de 103
* cible Corp TGT.N : Citigroup augmente
l'objectif de prix à 106 $ contre 103 $: Citigroup
augmente l'objectif de cours à 117 $ contre 110 $
* target Corp TGT.N : Citigroup augmente l'objectif de
cours à 117 dollars, contre 110 dollars auparavant: HSBC
augmente l'objectif de cours à 125 $ au lieu de 100
* objectif Corp TGT.N : Jefferies relève le cours cible à
140 $, au lieu de 133 $
* cible Corp TGT.N : Oppenheimer relève le cours cible à
140 $, contre 130 $ auparavant
* objectif Corp TGT.N : Piper Sandler
augmente le prix cible de 102 $ à 119 $
* objectif Corp TGT.N : Barclays augmente le
prix cible de 91 $ à 108 $
* objectif Corp TGT.N : Wells Fargo relève
le cours cible à 135 $ contre 130 $
* Taylor Morrison Home TMHC.N : Truist Securities initie
avec une note d'achat; objectif 85
* Terex Corp TEX.N : JP Morgan reprend la couverture avec
une note neutre; objectif 76 $ contre 55 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities initie la
couverture avec une note d'achat; objectif 190
* Vir Biotechnology, Inc. VIR.O : H.C.
Wainwright relève l'objectif de cours à 20$ contre 15
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan réduit l'objectif
de cours à 320$ contre 335
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan ramène le cours à
neutre de surpondéré
* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan augmente le
prix cible de 275 $ à 290 $
* Webster Financial Corporation WBS.N : Wells Fargo
ramène le cours de l'action de "égal à égal" à
"sous-pondéré"
* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays relève
l'objectif de cours à 45 dollars, contre 34 dollars
auparavant
