information fournie par Reuters • 04/03/2026 à 12:42

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CrowdStrike, Oracle, Vulcan Materials

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont CrowdStrike, Oracle et Vulcan Materials.

FAITS MARQUANTS

* CrowdStrike CRWD.O : Bernstein relève l'objectif de

cours à 368 $ contre 353 $

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities initie une couverture

avec une note de maintien; objectif de 7 700 $

* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible de 195 $

à 160 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan initie la

couverture avec une note de surpondération; cible 260

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan réduit le prix

cible de 335 $ à 320 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 31 à 34 dollars

* Adobe Inc. ADBE.O : Barclays réduit le

prix cible de 415 $ à 335 $

* Altria MO.N : Jefferies relève le cours

cible à 50 $, contre 47 $ auparavant

* Anaptysbio ANAB.O : Barclays relève le

cours cible à 79 $ contre 78 $

* Arcturus Therapeutics Holdings ARCT.O : Piper Sandler

réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 72 $

* Autozone Inc AZO.N : Citigroup relève

l'objectif de cours à 4300 $ contre 4200 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Citigroup relève

l'objectif de cours à 69 $ contre 67 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit

l'objectif de cours à 83 $ contre 89 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Morgan Stanley

réduit l'objectif de cours à 72,00 $ au lieu de 76,00

* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group réduit

l'objectif de cours à 80$ contre 95

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays

augmente le prix cible de 80 $ à 105 $

* Box Inc BOX.N : Raymond James ramène l'objectif de

cours à 32 $ contre 38 $

* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo

relève le cours cible à 72 $ contre 56 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève

le prix cible à 860 $ contre 765 $

* Chime Financial, Inc. CHYM.O : Keybanc

initie avec une note de surpondération et un objectif de

30

* CrowdStrike CRWD.O : Berenberg réduit le

prix cible à 525 $ de 600

* CrowdStrike CRWD.O : Bernstein relève son objectif de

cours à 368 $ contre 353 $ auparavant

* CrowdStrike CRWD.O : Canaccord Genuity réduit le prix

cible de 515 $ à 400 $

* CrowdStrike CRWD.O : D.A. Davidson augmente le prix

cible à 455 $ contre 425 $

* CrowdStrike CRWD.O : JP Morgan relève son

objectif de cours à 475 $ contre 472 $ auparavant

* CrowdStrike CRWD.O : Raymond James réduit son objectif

de cours à 450$ contre 535

* CrowdStrike CRWD.O : La Banque Scotia réduit le prix

cible de 613 $ à 475 $

* CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley réduit

le prix cible de 537,00 $ à 487,00 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan augmente le prix

cible à 600$ de 580

* D.R. Horton Inc DHI.N : Truist Securities initie avec

une note de maintien; prix cible de 155

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays

relève le cours cible de 178 à 185 dollars

* Duke Energy Corp. DUK.N : Wells Fargo

relève le cours cible de 115 à 135 dollars

* Figs Inc FIGS.N : BTIG relève l'objectif de cours à 20$

contre 15

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays ramène l'objectif de cours

à 25$ contre 29

* Gitlab Inc GTLB.O : Bernstein réduit le prix cible de

70 à 60 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : JP Morgan réduit le

prix cible de 53 $ à 28 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible

de 55 $ à 28 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible

de neutre à surpondéré

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible

de 50 $ à 35 $

* Gitlab Inc GTLB.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à

33 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Wells Fargo réduit le

prix cible de 45 $ à 26 $

* GoodRx Holdings, Inc. GDRX.O : Wells Fargo

réduit le prix cible de 7 $ à 3,5 $

* Honeywell International Inc. HON.O :

Barclays augmente le prix cible de 259 $ à 275 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours à 327$ contre 310

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O :

Jonestrading relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Kayne Anderson BDC, Inc. KBDC.N : Wells

Fargo réduit le prix cible de 15 $ à 14 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities initie une couverture

avec une note de maintien; prix cible de 65 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Barclays relève le prix

cible de 74 $ à 93 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies relève le prix

cible de 65 $ à 80 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Barclays

augmente le prix cible de 74 $ à 93 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Wells Fargo

relève le prix cible à 100 $, contre 95 $ auparavant

* Latham Group, Inc. SWIM.O : Barclays

relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars

* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : Barclays ramène

le prix cible de 9 $ à 6 $

* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : Barclays réduit

le prix cible de l'action d'égal à égal à sous-pondéré

* Lendingtree Inc TREE.O : KBW réduit le prix cible de 83

$ à 70 $

* LTC Properties Inc LTC.N : Jefferies

relève le cours cible de 36 à 40 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham

relève le cours cible de 550 $ à 850 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Jefferies ramène

le cours cible à 9 $, contre 13 $ auparavant

* Meritage Homes MTH.N : Truist Securities initie avec

une note d'achat; prix cible de 90 $

* National Health Investors Inc NHI.N :

Jefferies relève le cours cible de 77 à 83 dollars

* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Morgan Stanley

réduit l'objectif de cours à 24,00 $ contre 25,00

* Nuveen Churchill Direct Lending NCDL.N :

Wells Fargo réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities initie une couverture

avec une note de maintien; objectif de 7 700 $

* Once Upon A Farm PBC OFRM.N : Barclays

initie la couverture avec une note égale à la pondération

et un objectif de 25

* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible de 195 $

à 160 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours à 182 $ contre 155 $

* Plug Power Inc. PLUG.O : Wells Fargo

relève le cours cible de 1,5 $ à 2 $

* Protara Therapeutics TARA.O : JP Morgan initie avec une

note de surpondération; objectif 27

* Pultegroup Inc PHM.N : Truist Securities initie la

couverture avec une note d'achat; PT 170

* Rivian RIVN.O : Jefferies relève le prix

cible de 14 $ à 15 $

* Roivant Sciences Ltd ROIV.O : H.C.

Wainwright augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays augmente le prix

cible de 221 $ à 242 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Bernstein

augmente le prix cible de 180 $ à 200 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup

augmente le prix cible de 224 $ à 240 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies

augmente le prix cible de 231 $ à 242 $

* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan

augmente le prix cible de 232 $ à 248 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Wells Fargo

augmente le prix cible de 205 $ à 235 $

* RXO, Inc. RXO.N : Barclays relève le prix

cible de 15 à 17 dollars

* Sana Biotechnology, Inc. SANA.O : H.C.

Wainwright réduit le prix cible à 7 $ contre 9 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O :

Barclays augmente le prix cible de 52 $ à 53 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies relève le

prix cible à 54 $, contre 45 $ auparavant

* Shell SHEL.N : Jefferies relève le prix

cible de 92,5 $ à 95,2 $

* Soleno Therapeutics, Inc. SLNO.O : H.C.

Wainwright réduit le prix cible à 100$ de 120

* Southern Company SO.N : Keybanc relève le

cours de l'action de sous-pondéré à pondéré sectoriel

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan initie avec une

note de surpondération; cible 260

* Surgery Partners Inc SGRY.O : RBC réduit le prix cible

de 31 $ à 20 $

* Take-Two Interactive Software Inc. TTWO.O : Wells Fargo

réduit l'objectif de prix de 301 $ à 295 $

* target Corp TGT.N : Bernstein relève

l'objectif de sous-performance à performance de marché

* target Corp TGT.N : Bernstein augmente le

prix à 116$ de 91

* cible Corp TGT.N : BofA Global Research

relève l'objectif de cours à 116 $ contre 91 $ auparavant:

BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 106 $

de 103

* cible Corp TGT.N : Citigroup augmente

l'objectif de prix à 106 $ contre 103 $: Citigroup

augmente l'objectif de cours à 117 $ contre 110 $

* target Corp TGT.N : Citigroup augmente l'objectif de

cours à 117 dollars, contre 110 dollars auparavant: HSBC

augmente l'objectif de cours à 125 $ au lieu de 100

* objectif Corp TGT.N : Jefferies relève le cours cible à

140 $, au lieu de 133 $

* cible Corp TGT.N : Oppenheimer relève le cours cible à

140 $, contre 130 $ auparavant

* objectif Corp TGT.N : Piper Sandler

augmente le prix cible de 102 $ à 119 $

* objectif Corp TGT.N : Barclays augmente le

prix cible de 91 $ à 108 $

* objectif Corp TGT.N : Wells Fargo relève

le cours cible à 135 $ contre 130 $

* Taylor Morrison Home TMHC.N : Truist Securities initie

avec une note d'achat; objectif 85

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan reprend la couverture avec

une note neutre; objectif 76 $ contre 55 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities initie la

couverture avec une note d'achat; objectif 190

* Vir Biotechnology, Inc. VIR.O : H.C.

Wainwright relève l'objectif de cours à 20$ contre 15

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan réduit l'objectif

de cours à 320$ contre 335

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan ramène le cours à

neutre de surpondéré

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan augmente le

prix cible de 275 $ à 290 $

* Webster Financial Corporation WBS.N : Wells Fargo

ramène le cours de l'action de "égal à égal" à

"sous-pondéré"

* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays relève

l'objectif de cours à 45 dollars, contre 34 dollars

auparavant