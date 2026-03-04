 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, Oracle, Vulcan Materials
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 10:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Crowdstrike, Oracle et Vulcan Materials.

FAITS MARQUANTS

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein relève l'objectif de

cours à 368 dollars contre 353 dollars

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities initie une couverture

avec une note de maintien; objectif de 7 700 $

* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible de 195 $ à

160 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan initie la

couverture avec une note de surpondération; cible 260

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan réduit le prix

cible de 335 $ à 320 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 31 à 34 dollars

* Arcturus Therapeutics Holdings ARCT.O : Piper Sandler

réduit le prix cible de 72 $ à 25 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group réduit

l'objectif de cours à 80$ contre 95

* Box Inc BOX.N : Raymond James ramène le cours cible à 32

$, contre 38 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein augmente le prix cible à

368 $ contre 353 $

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity réduit le prix

cible de 515 $ à 400 $

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson augmente le prix

cible à 455 $ contre 425 $

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James réduit le prix cible

à 450$ de 535

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia réduit le prix

cible de 613 $ à 475 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Truist Securities initie avec la

note "hold"; prix cible $155

* Figs Inc FIGS.N : BTIG relève le prix cible de 15 $ à 20

$

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays ramène l'objectif de cours

à 25$ contre 29

* Gitlab Inc GTLB.O : Bernstein réduit le prix cible de 70

à 60 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le cours à

neutre de surpondéré

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible

de 55 $ à 28 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible

de 50 $ à 35 $

* Gitlab Inc GTLB.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à

33 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities initie une couverture

avec une note de maintien; prix cible de 65

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Barclays relève le prix cible

de 74 $ à 93 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies relève l'objectif

de cours à 80$ contre 65

* Lendingtree Inc TREE.O : KBW abaisse le cours cible à 70

$, contre 83 $ auparavant

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Jefferies abaisse

le cours cible à 9 $, contre 13 $ auparavant

* Meritage Homes MTH.N : Truist Securities initie avec une

note d'achat; prix cible de 90 $

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities initie une couverture

avec une note de maintien; objectif de 7 700 $

* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible de 195 $ à

160 $

* Protara Therapeutics TARA.O : JP Morgan initie la

couverture avec une note de surpondération; objectif 27

* Pultegroup Inc PHM.N : Truist Securities initie la

couverture avec une note d'achat; PT 170

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays relève le prix cible

de 221 $ à 242 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies augmente le

prix cible de 45 $ à 54 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan initie avec une

note de surpondération; cible 260

* Surgery Partners Inc SGRY.O : RBC réduit le prix cible

de 31 $ à 20 $

* target Corp TGT.N : HSBC augmente le cours cible de 100

$ à 125

* target Corp TGT.N : Jefferies augmente le cours cible de

133 $ à 140 $

* cible Corp TGT.N : Oppenheimer relève le cours cible de

130 $ à 140 $

* Taylor Morrison Home TMHC.N : Truist Securities initie

avec une note d'achat; objectif 85

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan reprend la couverture avec

une note neutre; objectif 76 $ contre 55 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities initie la

couverture avec une note d'achat; objectif 190

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan passe de la

surpondération à la neutralité

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan réduit le prix

cible de 335 $ à 320 $

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/03/2026 à 10:15:29.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

