TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, Oracle, Vulcan Materials

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Crowdstrike, Oracle et Vulcan Materials.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 31 à 34 dollars
* Arcturus Therapeutics Holdings ARCT.O : Piper Sandler
réduit le prix cible de 72 $ à 25 $
* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group réduit
l'objectif de cours à 80$ contre 95
* Box Inc BOX.N : Raymond James ramène le cours cible à 32
$, contre 38 $ auparavant
* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein augmente le prix cible à
368 $ contre 353 $
* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity réduit le prix
cible de 515 $ à 400 $
* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson augmente le prix
cible à 455 $ contre 425 $
* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James réduit le prix cible
à 450$ de 535
* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia réduit le prix
cible de 613 $ à 475 $
* D.R. Horton Inc DHI.N : Truist Securities initie avec la
note "hold"; prix cible $155
* Figs Inc FIGS.N : BTIG relève le prix cible de 15 $ à 20
$
* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays ramène l'objectif de cours
à 25$ contre 29
* Gitlab Inc GTLB.O : Bernstein réduit le prix cible de 70
à 60 dollars
* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le cours à
neutre de surpondéré
* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible
de 55 $ à 28 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible
de 50 $ à 35 $
* Gitlab Inc GTLB.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à
33 $
* KB Home KBH.N : Truist Securities initie une couverture
avec une note de maintien; prix cible de 65
* Kontoor Brands Inc KTB.N : Barclays relève le prix cible
de 74 $ à 93 $
* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies relève l'objectif
de cours à 80$ contre 65
* Lendingtree Inc TREE.O : KBW abaisse le cours cible à 70
$, contre 83 $ auparavant
* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Jefferies abaisse
le cours cible à 9 $, contre 13 $ auparavant
* Meritage Homes MTH.N : Truist Securities initie avec une
note d'achat; prix cible de 90 $
* NVR Inc NVR.N : Truist Securities initie une couverture
avec une note de maintien; objectif de 7 700 $
* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible de 195 $ à
160 $
* Protara Therapeutics TARA.O : JP Morgan initie la
couverture avec une note de surpondération; objectif 27
* Pultegroup Inc PHM.N : Truist Securities initie la
couverture avec une note d'achat; PT 170
* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays relève le prix cible
de 221 $ à 242 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies augmente le
prix cible de 45 $ à 54 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan initie avec une
note de surpondération; cible 260
* Surgery Partners Inc SGRY.O : RBC réduit le prix cible
de 31 $ à 20 $
* target Corp TGT.N : HSBC augmente le cours cible de 100
$ à 125
* target Corp TGT.N : Jefferies augmente le cours cible de
133 $ à 140 $
* cible Corp TGT.N : Oppenheimer relève le cours cible de
130 $ à 140 $
* Taylor Morrison Home TMHC.N : Truist Securities initie
avec une note d'achat; objectif 85
* Terex Corp TEX.N : JP Morgan reprend la couverture avec
une note neutre; objectif 76 $ contre 55 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities initie la
couverture avec une note d'achat; objectif 190
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan passe de la
surpondération à la neutralité
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan réduit le prix
cible de 335 $ à 320 $
