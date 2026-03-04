information fournie par Reuters • 04/03/2026 à 10:15

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, Oracle, Vulcan Materials

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Crowdstrike, Oracle et Vulcan Materials.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 31 à 34 dollars

* Arcturus Therapeutics Holdings ARCT.O : Piper Sandler

réduit le prix cible de 72 $ à 25 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group réduit

l'objectif de cours à 80$ contre 95

* Box Inc BOX.N : Raymond James ramène le cours cible à 32

$, contre 38 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein augmente le prix cible à

368 $ contre 353 $

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity réduit le prix

cible de 515 $ à 400 $

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson augmente le prix

cible à 455 $ contre 425 $

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James réduit le prix cible

à 450$ de 535

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia réduit le prix

cible de 613 $ à 475 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Truist Securities initie avec la

note "hold"; prix cible $155

* Figs Inc FIGS.N : BTIG relève le prix cible de 15 $ à 20

$

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays ramène l'objectif de cours

à 25$ contre 29

* Gitlab Inc GTLB.O : Bernstein réduit le prix cible de 70

à 60 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le cours à

neutre de surpondéré

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible

de 55 $ à 28 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible

de 50 $ à 35 $

* Gitlab Inc GTLB.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à

33 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities initie une couverture

avec une note de maintien; prix cible de 65

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Barclays relève le prix cible

de 74 $ à 93 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies relève l'objectif

de cours à 80$ contre 65

* Lendingtree Inc TREE.O : KBW abaisse le cours cible à 70

$, contre 83 $ auparavant

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Jefferies abaisse

le cours cible à 9 $, contre 13 $ auparavant

* Meritage Homes MTH.N : Truist Securities initie avec une

note d'achat; prix cible de 90 $

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities initie une couverture

avec une note de maintien; objectif de 7 700 $

* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible de 195 $ à

160 $

* Protara Therapeutics TARA.O : JP Morgan initie la

couverture avec une note de surpondération; objectif 27

* Pultegroup Inc PHM.N : Truist Securities initie la

couverture avec une note d'achat; PT 170

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays relève le prix cible

de 221 $ à 242 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Jefferies augmente le

prix cible de 45 $ à 54 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan initie avec une

note de surpondération; cible 260

* Surgery Partners Inc SGRY.O : RBC réduit le prix cible

de 31 $ à 20 $

* target Corp TGT.N : HSBC augmente le cours cible de 100

$ à 125

* target Corp TGT.N : Jefferies augmente le cours cible de

133 $ à 140 $

* cible Corp TGT.N : Oppenheimer relève le cours cible de

130 $ à 140 $

* Taylor Morrison Home TMHC.N : Truist Securities initie

avec une note d'achat; objectif 85

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan reprend la couverture avec

une note neutre; objectif 76 $ contre 55 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities initie la

couverture avec une note d'achat; objectif 190

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan passe de la

surpondération à la neutralité

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan réduit le prix

cible de 335 $ à 320 $