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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Crowdstrike, Nvidia, Macerich
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 09:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Crowdstrike, Nvidia et The Macerich Company, jeudi.

POINTS FORTS

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Melius Research relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $

* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Barclays relève son objectif de cours de 114 $ à 155 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : BTIG relève son objectif de cours de 120 $ à 175 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 175 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 126 $ à 159 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Needham relève son objectif de cours de 108 $ à 165 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Agilent Technologies Inc A.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 185 $

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 155 $ à 180 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours de 237 $ à 245 $

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 191,25 $ à 245 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 188 $ à 240 $

* Crowdstrike CRWD.O : RBC relève son objectif de cours de 256 $ à 260 $

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 227 $ à 250 $

* Factset FDS.N : RBC relève son objectif de cours de 240 $ à 304 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 29 $ à 42 $

* Heico Corporation HEI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 425 $ à 430 $

* Intuit Inc INTU.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 707 $ à 657 $

* Intuit Inc. INTU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 328 $ à 346 $

* Kemper Corporation KMPR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 81 $ à 42 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 320 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Melius Research relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : RBC relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Okta, Inc. OKTA.O : BTIG relève son objectif de cours de 167 $ à 187 $

* Okta, Inc. OKTA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 115 $ à 185 $

* Okta, Inc. OKTA.O : RBC relève son objectif de cours de 166 $ à 195 $

* Okta, Inc. OKTA.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 270 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 227 $ à 246 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : RBC relève son objectif de cours de 203 $ à 251 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 231 $ à 239 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Baird relève son objectif de cours de 225 $ à 275 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 285 $ à 332 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 120 $ à 116 $

* Synopsys, Inc. SNPS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : RBC relève son objectif de cours de 312 $ à 338 $

* The J. M. Smucker Company SJM.N : BTIG relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* The J. M. Smucker Company SJM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 152 $

* The J. M. Smucker Company SJM.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* The J. M. Smucker Company SJM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 123 $ à 136 $

* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"

* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 272 $ à 299 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 295 $ à 320 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 225 $ à 330 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : RBC relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 283 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 255 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
147,690 USD NYSE +35,53%
AGILENT TECH
155,240 USD NYSE +0,31%
BATH&BODY WORKS
18,890 USD NYSE +7,39%
BRAZE RG-A
30,8100 USD NASDAQ +0,03%
CROWDSTRIKE
189,1800 USD NASDAQ +2,05%
FACTSET RESH SYS
295,300 USD NYSE -0,23%
GITLAB RG-A
41,3100 USD NASDAQ -0,84%
Gaz naturel
2,84 USD NYMEX 0,00%
HEICO
346,100 USD NYSE -1,33%
INTUIT
345,8800 USD NASDAQ -3,24%
JM SMUCKER
130,810 USD NYSE +4,16%
KEMPER
28,400 USD NYSE +2,23%
MACERICH REIT
24,190 USD NYSE -0,31%
NVIDIA
209,6600 USD NASDAQ -1,59%
OKTA-A
134,4200 USD NASDAQ +2,92%
Pétrole Brent
87,42 USD Ice Europ -0,05%
Pétrole WTI
81,34 USD Ice Europ -0,73%
REVOLUTION MEDIC
215,4400 USD NASDAQ +1,92%
SALESFORCE
206,050 USD NYSE +0,17%
SNOWFLAKE
315,405 USD NYSE -0,50%
SOUTHERN COPPER
213,650 USD NYSE -2,81%
SPYRE THERAP
14,5000 USD NASDAQ +20,73%
SPYRE THERAP
93,6050 USD NASDAQ -12,81%
SYNOPSYS
410,0000 USD NASDAQ +0,30%
TARGA RESOURCES
293,980 USD NYSE +2,45%
VEEVA SYSTEMS RG-A
244,670 USD NYSE -0,88%
WILLIAMS-SONOMA
237,205 USD NYSE +1,11%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 09:25:11.

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    (Répétition pour rectifier une ‌coquille dans le titre) Le nombre ​de navires de transport ayant emprunté le détroit d'Ormuz a légèrement augmenté mercredi, tout en restant ​à un niveau très bas, dans un contexte de nouvelles ​négociations entre l'Iran et ⁠l'Oman ... Lire la suite

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