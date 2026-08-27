 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Crowdstrike, Nvidia, Macerich
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 13:37
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Crowdstrike, Nvidia et The Macerich Company.

POINTS FORTS

* BWX Technologies, Inc. BWXT.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à «

neutre »

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Nvidia Corporation NVDA.O : Melius Research relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $

* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

Voici un résumé des recommandations d'analystes concernant des sociétés américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Barclays relève son objectif de cours de 114 $ à 155 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : BTIG relève son objectif de cours de 120 $ à 175 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 135 $ à 156 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 175 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 126 $ à 159 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 87 $ à 134 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Needham relève son objectif de cours de 108 $ à 165 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 118 $ à 165 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Bernstein relève son objectif de cours de 155 $ à 180 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Citigroup relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Agilent Technologies Inc A.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 185 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Stifel relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 155 $ à 180 $

* Atricure, Inc. ATRC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Bath & Body Works Inc. BBWI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Bath & Body Works Inc. BBWI.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $

* Braze Inc BRZE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Brown-Forman BFb.N : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* BWX Technologies, Inc. BWXT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 200 $ à 170 $

* BWX Technologies, Inc. BWXT.N : Wells Fargo passe de « sous-pondérer » à « pondération neutre »

* Celsius Holdings CELH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Celsius Holdings CELH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Choice Hotels International CHH.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif

de cours: 106 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 103 $ à 119 $

* Crowdstrike CRWD.O : BMO relève son objectif de cours de 186,25 $ à 235 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours de 237 $ à 245 $

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Crowdstrike CRWD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 191,25 $ à 245 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 188 $ à 240 $

* Crowdstrike CRWD.O : RBC relève son objectif de cours de 256 $ à 260 $

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 227 $ à 250 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 227 $ à 238 $

* Diamondrock Hospitality Co. DRH.O : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 280 $ à 190 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 175 $

* Dte Energy Company DTE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 164 $ à 152 $

* Duolingo, Inc. DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 650 $ à 570 $

* Dycom Industries, Inc. DY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 141 $ à 150 $

* Everpure Inc P.N : Citigroup relève son objectif de cours de 118 $ à 130 $

* Everpure Inc P.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Everpure Inc P.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 97 $ à 135 $

* Everpure, Inc. P.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 108 $ à 119 $

* Extra Space Storage Inc. EXR.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Extra Space Storage Inc. EXR.N : BMO relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Factset FDS.N : RBC relève son objectif de cours de 240 $ à 304 $

* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une note « neutre

»

* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 35

$

* Gitlab Inc. GTLB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 29 $ à 42 $

* Heico Corporation HEI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 425 $ à 430 $

* Heico Corporation HEI.N : Stifel relève son objectif de cours de 390 $ à 410 $

* HP Inc. HPQ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* HP Inc. HPQ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Intuit Inc INTU.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 707 $ à 657 $

* Intuit Inc. INTU.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 457 $ à 416 $

* Intuit Inc. INTU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 328 $ à 346 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* J.M. Smucker SJM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 107 $ à 125 $

* Kemper Corporation KMPR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 81 $ à 42 $

* Kohl's KSS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Kohls KSS.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 116 $ à 151 $

* Ltc Properties, Inc LTC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 38 $ à 55 $

* Ltc Properties, Inc LTC.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Meta META.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 770 $ à 763 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 55 $ à 63 $

* Nutanix, Inc. NTNX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 65 $ à 78 $

* Nutanix, Inc. NTNX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Nutanix, Inc. NTNX.O : Needham relève son objectif de cours de 60 $ à 85 $

* Nutanix, Inc. NTNX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Nvidia Corp. NVDA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 288 $ à 300 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Bernstein relève son objectif de cours de 315 $ à 400 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 320 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Melius Research relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 288 $ à 300 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Needham relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 265 $ à 315 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : RBC relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Stifel relève son objectif de cours de 282 $ à 315 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 307 $ à 346 $

* Odyssey Therapeutics ODTX.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

» et un objectif de cours de 44 dollars

* Okta, Inc OKTA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Okta, Inc. OKTA.O : BMO relève son objectif de cours de 168 $ à 187 $

* Okta, Inc. OKTA.O : BTIG relève son objectif de cours de 167 $ à 187 $

* Okta, Inc. OKTA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Okta, Inc. OKTA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 115 $ à 185 $

* Okta, Inc. OKTA.O : RBC relève son objectif de cours de 166 $ à 195 $

* Okta, Inc. OKTA.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Stifel relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Primerica, Inc. PRI.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver » et abaisse son objectif de

cours de 370 $ à 320 $

* Public Storage PSA.N : BMO relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 195 $ à 280 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 270 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 227 $ à 246 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : RBC relève son objectif de cours de 203 $ à 251 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 231 $ à 239 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 201 $ à 225 $

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Barclays relève son objectif de cours de 9,5 $ à 11 $

* Salesforce CRM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 255 $ à 275 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Baird relève son objectif de cours de 225 $ à 275 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 173 $ à 195 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 225 $ à 270 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 265 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 250 $ à 265 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185 $ à 235 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Stifel relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Salesforce.com Inc. CRM.N : Barclays relève son objectif de cours de 236 $ à 276 $

* Salesforce.com, Inc. CRM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 205 $ à 230 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 211 $ à 226 $

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne

avec le marché »

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : BMO relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 285 $ à 332 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 120 $ à 116 $

* Synopsys, Inc. SNPS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $

* Synopsys, Inc. SNPS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 600 $ à 550 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : RBC relève son objectif de cours de 312 $ à 338 $

* The J. M. Smucker Company SJM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 137 $ à 157 $

* The J. M. Smucker Company SJM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 132 $ à 145 $

* The J. M. Smucker Company SJM.N : BTIG relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* The J. M. Smucker Company SJM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 152 $

* The J. M. Smucker Company SJM.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* The J. M. Smucker Company SJM.N : Stifel relève son objectif de cours de 115 $ à 132 $

* The J. M. Smucker Company SJM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 123 $ à 136 $

* The J.M. Smucker Company SJM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 129 $ à 144 $

* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler passe d'une recommandation « neutre » à « surpondérer »

* Third Coast Bancshares TCBX.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 53 $

* Urban Outfitters, Inc. URBN.O : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $

* Urban Outfitters, Inc. URBN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 215,00 $ à 275,00 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 315 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : BMO relève son objectif de cours de 175 $ à 270 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 250 $ à 295 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 272 $ à 299 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Needham relève son objectif de cours de 270 $ à 310 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 295 $ à 320 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 225 $ à 330 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : RBC relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Stifel relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 283 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Truist Securities relève son objectif de cours à 305 $, contre 262 $

auparavant

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Waters Corp WAT.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Waters Corp WAT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 400 $ à 480 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 255 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $

* Workiva Inc. WK.N : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 95 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
147,690 USD NYSE 0,00%
AGILENT TECH
155,240 USD NYSE 0,00%
ATRICURE
48,1700 USD NASDAQ 0,00%
BATH&BODY WORKS
18,890 USD NYSE 0,00%
BRAZE RG-A
30,8100 USD NASDAQ 0,00%
BWX TECHNOLOGIES
153,270 USD NYSE 0,00%
CELSIUS HLDGS
35,2300 USD NASDAQ 0,00%
CHOICE HOTELS
109,770 USD NYSE 0,00%
CROWDSTRIKE
189,1800 USD NASDAQ 0,00%
DIAMONDROCK REIT
12,6200 USD NASDAQ 0,00%
DICK'S SPORT GOO
129,670 USD NYSE 0,00%
DIGITALOCEN HLDG
115,040 USD NYSE 0,00%
DTE ENERGY
137,710 USD NYSE 0,00%
DUOLINGO RG-A
140,8800 USD NASDAQ 0,00%
DYCOM INDUSTRIES
311,170 USD NYSE 0,00%
EOG RESOURCES
144,870 USD NYSE 0,00%
EXTRA SP ST REIT
144,100 USD NYSE 0,00%
FACTSET RESH SYS
295,300 USD NYSE 0,00%
FIRST FINL BANKS
33,6700 USD NASDAQ 0,00%
GITLAB RG-A
41,3100 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
2,84 USD NYMEX 0,00%
HEICO
346,100 USD NYSE 0,00%
HP
30,520 USD NYSE 0,00%
INTUIT
345,8800 USD NASDAQ 0,00%
IRON MOUNT REIT
121,420 USD NYSE 0,00%
JM SMUCKER
130,810 USD NYSE 0,00%
KEMPER
28,400 USD NYSE 0,00%
KOHL'S
17,955 USD NYSE 0,00%
KYMERA THERAP
125,5500 USD NASDAQ 0,00%
LTC PROP REIT
40,545 USD NYSE 0,00%
MACERICH REIT
24,190 USD NYSE 0,00%
META PLATFORMS
576,1400 USD NASDAQ 0,00%
NUTANIX RG-A
65,3900 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
209,6600 USD NASDAQ 0,00%
ODYSSEY THERA
25,6200 USD NASDAQ 0,00%
OKTA-A
134,4200 USD NASDAQ 0,00%
PEBBLEB REIT-SBI
18,375 USD NYSE 0,00%
PRIMERICA
301,175 USD NYSE 0,00%
PUBLIC STOR REIT
317,380 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
88,59 USD Ice Europ +1,29%
Pétrole WTI
82,53 USD Ice Europ +0,72%
REVOLUTION MEDIC
215,4400 USD NASDAQ 0,00%
RLJ LDG REIT-SBI
11,460 USD NYSE 0,00%
SALESFORCE
206,050 USD NYSE 0,00%
SMN PRP GRP REIT
217,110 USD NYSE 0,00%
SNOWFLAKE
315,405 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN COPPER
213,650 USD NYSE 0,00%
SPYRE THERAP
14,5000 USD NASDAQ +20,73%
SPYRE THERAP
93,6050 USD NASDAQ 0,00%
SYNOPSYS
410,0000 USD NASDAQ 0,00%
TARGA RESOURCES
293,980 USD NYSE 0,00%
URBAN OUTFITTERS
82,9500 USD NASDAQ 0,00%
VEEVA SYSTEMS RG-A
244,670 USD NYSE 0,00%
WATERS
414,390 USD NYSE 0,00%
WILLIAMS-SONOMA
237,205 USD NYSE 0,00%
WORKIVA RG-A
74,475 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 13:37:12.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 339,66 -1,45%
Pétrole Brent
88,58 +1,28%
BIOPHYTIS
0,0665 -10,86%
SOITEC
115,95 +7,36%
SOCIETE GENERALE
71,65 -4,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank