TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-CrowdStrike, Nvidia, Macerich

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CrowdStrike, Nvidia et Macerich Company.

POINTS FORTS

* BWX Technologies, Inc. BWXT.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à

« neutre »

* CrowdStrike CRWD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Nvidia Corporation NVDA.O : Melius Research relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $

* Macerich Company MAC.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

Voici un résumé des recommandations d'analystes concernant des sociétés américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Barclays relève son objectif de cours de 114 $ à 155 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : BTIG relève son objectif de cours de 120 $ à 175 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 135 $ à 156 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 175 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 126 $ à 159 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 87 $ à 134 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Needham relève son objectif de cours de 108 $ à 165 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 118 $ à 165 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : UBS relève son objectif de cours de 153 $ à 185 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Bernstein relève son objectif de cours de 155 $ à 180 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Citigroup relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Agilent Technologies Inc A.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 185 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Stifel relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 155 $ à 180 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 151 $ à 162 $

* Atricure, Inc. ATRC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Bath & Body Works Inc. BBWI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Bath & Body Works Inc. BBWI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $

* Blackstone Inc. BX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 140 $ à 171 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Braze Inc BRZE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Braze Inc BRZE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Brown-Forman BFb.N : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* BWX Technologies, Inc. BWXT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 200 $ à 170 $

* BWX Technologies, Inc. BWXT.N : Wells Fargo passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Caseys General Stores Inc CASY.O : UBS abaisse son objectif de cours de 945 $ à 925 $

* Celsius Holdings CELH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Celsius Holdings CELH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Choice Hotels International CHH.N : Mizuho lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours à 106 dollars

* CNB Financial CCNE.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 39 $

* CrowdStrike CRWD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 103 $ à 119 $

* CrowdStrike CRWD.O : BMO relève son objectif de cours de 186,25 $ à 235 $

* CrowdStrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours de 237 $ à 245 $

* CrowdStrike CRWD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* CrowdStrike CRWD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* CrowdStrike CRWD.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 191,25 $ à 245 $

* CrowdStrike CRWD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* CrowdStrike CRWD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* CrowdStrike CRWD.O : Needham relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $

* CrowdStrike CRWD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 188 $ à 240 $

* CrowdStrike CRWD.O : RBC relève son objectif de cours de 256 $ à 260 $

* CrowdStrike CRWD.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 206 $ à 250 $

* CrowdStrike CRWD.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 227 $ à 250 $

* CrowdStrike CRWD.O : Stifel relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 227 $ à 238 $

* CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD.O : UBS relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $

* Diamondrock Hospitality Co. DRH.O : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 280 $ à 190 $

* Dick's Sporting Goods Inc. DKS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 275 $ à 178 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Digitalocean Holdings DOCN.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 175 $

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* DTE Energy Company DTE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 164 $ à 152 $

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 650 $ à 570 $

* Dycom Industries Inc DY.N : UBS abaisse son cours cible de 611 $ à 525 $

* Dycom Industries Inc DY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 141 $ à 150 $

* Everpure Inc P.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Everpure Inc P.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 90 $ à 150 $

* Everpure Inc P.N : Citigroup relève son objectif de cours de 118 $ à 130 $

* Everpure Inc P.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Everpure Inc P.N : Needham relève son objectif de cours de 100 $ à 140 $

* Everpure Inc P.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 120 $ à 145 $

* Everpure Inc P.N : UBS relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Everpure Inc P.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 97 $ à 135 $

* Everpure Inc P.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 108 $ à 119 $

* Extra Space Storage Inc. EXR.N : BMO relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Extra Space Storage Inc. EXR.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Factset FDS.N : RBC relève son objectif de cours de 240 $ à 304 $

* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre »

* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Gitlab Inc GTLB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 29 $ à 42 $

* Heico Corporation HEI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 425 $ à 430 $

* Heico Corporation HEI.N : Stifel relève son objectif de cours de 390 $ à 410 $

* Heico Corporation HEI.N : UBS relève son objectif de cours de 382 $ à 396 $

* HP Inc HPQ.N : Bernstein relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $

* HP Inc HPQ.N : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* HP Inc HPQ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Intuit Inc INTU.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 707 $ à 657 $

* Intuit Inc INTU.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 457 $ à 416 $

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 328 $ à 346 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* J.M. Smucker SJM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 107 $ à 125 $

* Kearny Financial Corp KRNY.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 11 dollars

* Kemper Corporation KMPR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 81 $ à 42 $

* KKR KKR.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 139 $ à 166 $

* Kohl's KSS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Kohl's KSS.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Kymera Therapeutics Inc. KYMR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 116 $ à 151 $

* LTC Properties Inc LTC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 38 $ à 55 $

* LTC Properties Inc LTC.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Meta META.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 883 $ à 886 $

* Meta META.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 770 $ à 763 $

* Navan Inc NAVN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 55 $ à 63 $

* Nutanix Inc NTNX.O : BofA Global Research relève son objectif d'achat de 65 $ à 78 $

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Needham relève son objectif de cours de 60 $ à 85 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 288 $ à 300 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 265 $ à 315 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Bernstein relève son objectif de cours de 315 $ à 400 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 320 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Melius Research relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 288 $ à 300 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Needham relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 265 $ à 315 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 352 $ à 515 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : RBC relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 325 $ à 390 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Stifel relève son objectif de cours de 282 $ à 315 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 307 $ à 346 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : UBS relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Odyssey Therapeutics ODTX.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif

de cours de 44 $

* Okta Inc OKTA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Okta Inc OKTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO relève son objectif de cours de 168 $ à 187 $

* Okta Inc OKTA.O : BTIG relève son objectif de cours de 167 $ à 187 $

* Okta Inc OKTA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Okta Inc. OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Okta Inc. OKTA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Okta Inc OKTA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Okta Inc OKTA.O : Needham relève son objectif de cours de 140 $ à 200 $

* Okta Inc OKTA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 170 $ à 190 $

* Okta Inc OKTA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 115 $ à 185 $

* Okta Inc OKTA.O : RBC relève son objectif de cours de 166 $ à 195 $

* Okta Inc OKTA.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Okta Inc OKTA.O : Stifel relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Okta Inc OKTA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $

* Okta Inc OKTA.O : UBS relève son objectif de cours de 150 $ à 200 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : UBS abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Primerica Inc. PRI.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 370 $ à 320

$

* Public Storage PSA.N : BMO relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $

* Regions Financial RF.N : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 195 $ à 280 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 270 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 227 $ à 246 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC relève son objectif de cours de 203 $ à 251 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 231 $ à 239 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 201 $ à 225 $

* Ridgepost Capital Inc RPC.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Barclays relève son objectif de cours de 9,5 $ à 11 $

* Salesforce CRM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 255 $ à 275 $

* Salesforce Inc CRM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Salesforce Inc CRM.N : Baird relève son objectif de cours de 225 $ à 275 $

* Salesforce Inc CRM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 173 $ à 195 $

* Salesforce Inc CRM.N : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 225 $ à 270 $

* Salesforce Inc CRM.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Salesforce Inc CRM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Salesforce Inc CRM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 265 $

* Salesforce Inc CRM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 250 $ à 265 $

* Salesforce Inc CRM.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 222 $ à 266 $

* Salesforce Inc CRM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185 $ à 235 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 215 $ à 280 $

* Salesforce Inc CRM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $

* Salesforce Inc CRM.N : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Salesforce Inc CRM.N : Stifel relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 240 $ à 280 $

* Salesforce Inc CRM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Salesforce Inc CRM.N : UBS relève son objectif de cours de 210 $ à 240 $

* Salesforce.com Inc. CRM.N : Barclays relève son objectif de cours de 236 $ à 276 $

* Salesforce.com Inc CRM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 205 $ à 230 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 211 $ à 226 $

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : BMO passe d’une recommandation « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : BMO relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 285 $ à 332 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 120 $ à 116 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 600 $ à 550 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève son objectif de cours de 312 $ à 338 $

* J. M. Smucker Company SJM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 137 $ à 157 $

* J. M. Smucker Company SJM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours à 145 $ contre 132 $

* J. M. Smucker Company SJM.N : BTIG relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* J. M. Smucker Company SJM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 152 $

* J. M. Smucker Company SJM.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* J. M. Smucker Company SJM.N : Stifel relève son objectif de cours de 115 $ à 132 $

* J. M. Smucker Company SJM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 123 $ à 136 $

* J.M. Smucker Company SJM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 129 $ à 144 $

* Macerich Company MAC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Macerich Company MAC.N : Piper Sandler passe d'une recommandation « neutre » à « surpondérer »

* Progressive Corporation PGR.N : UBS relève son objectif de cours de 225 $ à 234 $

* Third Coast Bancshares TCBX.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 53 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 215,00 $ à 275,00 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 315 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : BMO relève son objectif de cours de 175 $ à 270 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 250 $ à 295 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 272 $ à 299 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Needham relève son objectif de cours de 270 $ à 310 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 295 $ à 320 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 225 $ à 330 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : RBC relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Stifel relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 283 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 262 $ à 305 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : UBS relève son objectif de cours de 190 $ à 290 $

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Waters Corp WAT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 400 $ à 480 $

* Waters Corp WAT.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 255 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : UBS relève son objectif de cours de 190 $ à 247 $

* Workiva Inc WK.N : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 95 $