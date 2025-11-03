information fournie par Reuters • 03/11/2025 à 17:16

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, Guardant Health, Palantir Technologies

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, Guardant Health et Palantir Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 525 à 600 dollars

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 800 à 850 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève le cours cible de 74 $ à 115 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève le cours cible de 200 à 230 dollars

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève le cours cible de 88 à 135 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 248 $ contre 251 $

* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 260 $, contre 250 $ auparavant

* Abbvie ABBV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 261 $ contre 255 $ auparavant

* Abbvie ABBV.N : Raymond James relève le cours cible de 250 $ à 256 $

* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC augmente le prix cible de 42 $ à 49 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Stifel relève le cours cible de 175 $ à 210 $

* Agco Corp AGCO.N : Truist Securities ramène le cours cible à 123 $, contre 142 $ auparavant

* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 61 $ à 65 $

* Alerus Financial Corp ALRS.O : KBW réduit le prix cible à 24 $ contre 25 $

* Alerus Financial Corp ALRS.O : Raymond James réduit le prix cible de 27 $ à 25 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies réduit le prix cible de 80 $ à 62 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : RBC réduit le prix cible de 98 $ à 65 $

* Alignment Healthcare ALHC.O : Barclays relève le cours cible de 13 à 18 $

* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains

ciblés

* Alliance Laundry Holdings ALH.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note

d'achat

* Alliance Laundry Holdings ALH.N : BofA Global Research initie une couverture avec PT $37

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : Citigroup initie une couverture avec un prix cible de 32

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec un PT de 31,00

* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat

et un PT de 31

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 22 à 23 dollars

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen relève le prix cible de 22,5 $ à 27 $

* Amazon AMZN.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 300 $ contre 278 $

* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : KBW ramène l'objectif de cours à 20$ contre 22

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies réduit le prix cible à 594 $ contre 650 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW réduit le prix cible à 530 $, contre 550 $ auparavant

* Amrize AG AMRZ.N : UBS relève le cours cible à 53 $ contre 52 $

* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies réduit le cours cible à 46 $ contre 47 $

* Antero Resources Corporation AR.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Mizuho ramène le cours cible à 19 $, contre 24 $

auparavant

* API Group APG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 44 $ contre 42 $ auparavant

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Apollo Commercial Real Estate Finance Inc ARI.N : JP Morgan relève le PT à 11$ de 10,5

* Apple Inc AAPL.O : Barclays relève l'objectif de cours à 230 $ contre 180 $ auparavant

* Apple Inc AAPL.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 325 $, contre 290 $ auparavant

* Aptargroup Inc ATR.N : Baird réduit le prix cible à 145 $ de 160 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies réduit le prix cible à 160$ de 195

* Aptargroup Inc ATR.N : Raymond James réduit le prix cible de 172 $ à 150 $

* Aptargroup, Inc. ATR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 133$ de 152

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 11,5 $ à 10 $

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : KBW réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $

* Arcosa ACA.N : Barclays relève le cours cible à 115 $ contre 106 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 190 $ contre 200

* Avis Budget Group Inc. CAR.O : Barclays réduit le prix cible de 150 à 120 dollars

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho réduit le prix cible à 34 $ contre 35 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies réduit le prix cible à 95 $ de 105

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève le cours cible à 41 $ contre 40 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible à 695 000 $ contre 700 000 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : UBS relève le prix cible à 892758 $ contre 890002 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS relève l'objectif de cours à 595 $ contre 593 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 20$ contre 22

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies réduit le cours cible à 130 $ contre 135 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 97 $ contre 135 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à neutre à partir

d'achat

* Brown & Brown Inc BRO.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 90$ de 120

* Builders Firstsource BLDR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 131 $ contre 134 $

auparavant

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 115$ de 125

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit le prix cible à 138 $ de 146 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel réduit le prix cible à 124 $ de 128 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Citigroup réduit le prix cible à 351 $ contre 358 $

* Cadence Bank CADE.N : KBW réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"

* Cadence Bank CADE.N : KBW augmente le prix cible de 41 $ à 49 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 29 $

contre 32 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 19 $ contre 22 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 195 $ contre 176 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève le cours cible à 225 $, contre 183 $ auparavant

* Carlyle Group Inc CG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 51 $ contre 50 $

auparavant

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 66 $ contre 68 $

* Carlyle Group Inc CG.O : KBW ramène l'objectif de cours de 66 à 64 dollars

* Carvana CVNA.N : Citigroup réduit le prix cible de 490 $ à 445 $

* Casella Waste CWST.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 121 $ à 102 $

* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays augmente le prix cible de 88 $ à 95 $

* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays relève le prix cible de sous-pondéré à égal-pondéré

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Raymond James augmente le prix cible de 119 $ à 120 $

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 408 $ à 569 $

* Cava Group Inc CAVA.N : UBS réduit le prix cible à 61$ de 75

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays augmente le prix cible de 264 à 273 dollars

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 287$ contre 268

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW relève son objectif de cours à 269$ contre 257

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 290$ contre 270

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : TD Cowen augmente le prix cible de 227 $ à 274 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : UBS augmente le prix cible à 265$ de 255

* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Deutsche Bank relève le prix cible de 268 à 287 dollars

* Celsius Holdings CELH.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 59 $ contre 57 $

* Cencora COR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 345 $ contre 315 $

auparavant

* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 32 $ contre 25 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 425 $ contre 475

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein réduit le prix cible à 280 $ de 350

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein ramène le cours de l'action de "surperformance"

à "performance du marché"

* Charter Communications Inc CHTR.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 355 $ à 310 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : KeyBanc réduit la pondération du secteur de surpondérer à

surpondérer

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC réduit le prix cible de 325 $ à 265 $

* Charter Communications, Inc. CHTR.O : Barclays réduit le prix cible de 275 $ à 200 $

* Charter Communications, Inc. CHTR.O : KeyBanc réduit le prix cible de surpondération à

pondération sectorielle

* Charter Communications, Inc. CHTR.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 300 $ à 240 $

* Chevron Corp CVX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 174 $ à 177 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien

* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 17

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 97 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 92 $ contre 88 $

auparavant

* Cigna CI.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 300 $, contre 383 $ auparavant

* Cigna CI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 301 $ contre 415 $

* Cigna CI.N : Jefferies réduit le prix cible de 336 $ à 310 $

* Cisco Systems Inc CSCO.O : UBS augmente le cours cible à 88 $ contre 74 $

* Cisco Systems Inc CSCO.O : UBS augmente le prix cible de neutre à achat

* Civeo Corp CVEO.N : Stifel relève l'objectif de cours de 27 à 28 dollars

* Cleanspark Inc CLSK.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 24$ contre 20

* Cloudflare NET.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 318 $ contre 255 $

* Cognex Corp CGNX.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 35 à 38 dollars

* Coherent Corp COHR.N : Stifel relève le prix cible de 118 à 140 dollars

* Coinbase Global Inc COIN.O : B. Riley augmente le prix cible de 185 $ à 243 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : BofA Global Research augmente le PT à 358 $ de 340

* Coinbase Global Inc COIN.O : Mizuho relève le prix cible de 300 à 320 dollars

* Colgate-Palmolive CL.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 81 $ contre 86 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Citigroup réduit le prix cible à 95$ de 105

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 87 $ contre 88 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 87 $ contre 96 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 84 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC réduit le prix cible de 96 $ à 88 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : UBS réduit le prix cible de 92 $ à 90 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 77 $ contre 80 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 35 à 33 dollars

* Comcast CMCSA.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 40 $, contre 44 $ auparavant

* Comcast Corp CMCSA.O : Citigroup réduit le prix cible à 35 $ contre 39 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Barclays réduit le prix cible à 30 $ contre 34 $

* Comerica Inc CMA.N : TD Cowen augmente le prix cible de 75 $ à 89 $

* Composecure Inc CMPO.N : Benchmark relève le cours cible à 32 $ contre 24 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Bernstein relève le cours cible de 17 $ à 24 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 1130 $ à 1050 $

* Costco Wholesale Corp. COST.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 1 130 $ à 1 050 $

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush augmente le prix cible de 525 $ à 600 $

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen relève le cours cible de 99 $ à 100 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 70 dollars

* Dana Inc DAN.N : JP Morgan relève le cours cible de 26 à 28 dollars

* Darling Ingredients Inc DAR.N : BofA Global Research relève le cours cible de 45 à 50 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC initie la couverture avec une note neutre; prix cible 170

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 154 $ à 133 $

* Dexcom DXCM.O : Barclays réduit le prix cible de 98 $ à 80 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Truist Securities réduit le prix cible à 82 $ contre 94 $

* Digi International Inc DGII.O : B. Riley relève le cours cible de 40 à 45 dollars

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : KBW relève le cours cible de 11 à 12,5 dollars

* Disc Medicine Inc IRON.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 125

* Draftkings Inc DKNG.O : Bernstein réduit le prix cible de 55 $ à 50 $

* DT Midstream Inc DTM.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix de 125

* Eagle Materials Inc EXP.N : Stifel réduit le prix cible de 246 $ à 245 $

* eBay EBAY.O : Truist Securities relève le cours cible à 92 $ contre 86 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 33$ contre 30

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 81 $ à 84 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Raymond James relève le prix cible de "market perform" à

"outperform

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève le prix cible de 87 $ à 90 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 800 à 850 dollars

* Encompass Health Corp EHC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 135 $ contre 134 $

auparavant

* Envista Holdings Corp NVST.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $

* Estée Lauder EL.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant

* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies relève le cours cible à 140 $, contre 137 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 128 $ à 155 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 56 dollars

* Federated Hermes, Inc. FHI.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 53 $ contre 55 $

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 58 $ contre 51

$

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Piper Sandler relève le PT de neutre à surpondéré

* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler relève le prix cible de 6,75 $ à 6 $

* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* First Industrial Realty Trust FR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 52 $ à 54 $

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 49 $

* First Solar FSLR.O : Barclays relève l'objectif de cours à 279 $ contre 216 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 42 $ contre 45 $

* Flagstar Financial Inc FLG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 15 $

* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies relève le cours cible à 80 $, contre 65 $ auparavant

* FMC Corp FMC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 17,00 $ contre 38,00 $

* Gates Industrial Corp. Plc GTES.N : Barclays réduit le prix cible à 26$ de 28

* Gilead GILD.O : Truist Securities augmente le prix cible à 145 $ contre 127 $

* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève le cours cible à 115 $, contre 74 $ auparavant

* Guardant Health Inc GH.O : Stifel relève le cours cible de 70 $ à 100 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 57 à 60 dollars

* HII HII.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 342 $ contre 287 $

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 46$ contre 44

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 49 $

contre 48 $

* Honeywell HON.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 220 $ contre 230 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 245 $ contre 225 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 640 $ contre 740 $

auparavant

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 19$ contre 20

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 75 $ (79 $)

* Integra Lifesciences Holdings Corp IART.O : Truist Securities réduit le prix cible à 13 $

contre 15 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Stifel initie une couverture avec un objectif de prix de 18

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen passe d'une cote d'achat à une cote de maintien

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen augmente le prix cible de 206 $ à 215 $

* Prysmian Italie PRY.MI : Goldman Sachs ajoute le titre à sa liste de convictions européennes

* J.P. Morgan Chase & Co. JPM.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 345 $ à 350 $

* Jamf Holding Corp JAMF.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Jamf Holding Corp JAMF.O : JP Morgan augmente le prix cible de 12 $ à 13 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC relève le cours cible de 78 $ à 93 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC augmente le prix cible de 40 $ à 47 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC relève la cote à "surperformance" de "performer" à "sectoriel"

* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 131 à 132 $

* KKR & Co. Inc. KKR.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 165 $ à 151 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : RBC relève le prix cible à 100 $, contre 90

$ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Jefferies relève le prix cible de 355 $ à 365 $

* Laureate Education Inc LAUR.O : UBS relève le cours cible de 35 à 36 dollars

* LCI Industries LCII.N : BMO relève le cours cible de 85 $ à 110 $

* LCI Industries LCII.N : BMO relève le cours cible de sous-performance à performance du marché

* Lear Corp LEA.N : JP Morgan relève le cours cible de 133 à 138 dollars

* Lear Corporation LEA.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 98 à 99 dollars

* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo relève le cours cible de 108 à 112 dollars

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan retire l'action de sa liste d'analystes américains ciblés

* Legence Corp LGN.O : Jefferies relève le cours cible de 34 $ à 39 $

* Lendingtree Inc TREE.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 62 $ à 72 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Oppenheimer relève le cours cible de 190 $ à 250 $

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève le cours cible de 43 $ à 44 $

* Lineage Inc LINE.O : Mizuho réduit le cours cible à 44 $ contre 51 $

* LKQ Corp LKQ.O : Roth MKM réduit le prix cible à 43 $ de 46 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BofA Global Research relève le prix cible de 463 $ à 469 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : TD Cowen relève le prix cible de 356 $ à 410 $

* Luminar LAZR.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève le prix cible de 230 $ à 240 $

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : BofA Global Research relève le PT de 266 $ à 445 $

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : BofA Global Research relève la cote de sous-performance à

neutre

* Magna International Inc MGA.N : RBC augmente le prix cible de 47 $ à 48 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 181 $ de 243 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à

sous-performance

* Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 213 $ à 200 $

* Masco Corp MAS.N : JP Morgan relève le cours cible à 75 $, contre 74 $ auparavant

* Mastec Inc MTZ.N : B. Riley relève le cours cible à 250 $, contre 215 $ auparavant

* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho augmente le prix cible de 244 $ à 254 $

* Mastec Inc MTZ.N : Stifel augmente le prix cible de 237 $ à 240 $

* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 195 $ à 225 $

* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 248 $ à 253 $

* Matador Resources Co MTDR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 50$ contre 55

* McKesson Corp MCK.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 900 $ de 850 $

* MercadoLibre Inc MELI.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 2950,00 $ à partir de

2850,00

* MGM Resorts International MGM.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 40$ de 44

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 140 $ de

153 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW réduit le prix cible à 17$ de 20

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 179 $ contre 171 $

* Newell Brands Inc NWL.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 9 $ à 7 $

* Newell Brands Inc NWL.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 4$ de 6

* Newell Brands Inc NWL.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 4,25 $ de 5,25

* Newell Brands Inc NWL.O : RBC réduit le prix cible de 8 $ à 4,5 $

* NPK International Inc NPKI.N : B. Riley augmente le prix cible de 12,50 $ à 16 $

* NPK International Inc. NPKI.N : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 16 $ de 12,50 $: H.C.

Wainwright augmente le prix cible à 18 $ contre 12 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Loop Capital augmente le prix cible de 250 $ à 350 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 240 $ contre 215 $

* Oil States International Inc OIS.N : Stifel relève le cours cible de 9 $ à 10 $

* Oil States International Inc OIS.N : Susquehanna relève le cours cible de 5,5 à 6,5 dollars

* Olin Corp OLN.N : Mizuho ramène le cours cible de 25 à 23 dollars

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan augmente le prix cible à 59 $ contre 57 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : RBC relève le prix cible de 68 à 70 dollars

* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève le cours cible de 242 $ à 255 $

* Owens & Minor Inc OMI.N : UBS ramène le cours cible à 4 $, contre 7 $ auparavant

* Owens & Minor Inc OMI.N : UBS réduit le cours à neutre de "acheter

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush augmente le prix cible de 200 $ à 230 $

* Park Hotels & Resorts PK.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 16 $ contre 17 $

* PBF Energy Inc PBF.N : UBS relève le cours cible de 37 à 42 dollars

* Phillips 66 PSX.N : UBS relève le cours cible de 150 à 160 dollars

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : BMO initie la couverture avec une note de

surperformance

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : BMO initie une couverture avec un objectif de prix de

45

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie une couverture avec un objectif de

prix de 46

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Plus Therapeutics, Inc PSTV.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 2$ contre 3

* Portland General Electric Co POR.N : Mizuho augmente le prix cible à 47$ de 45

* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho ramène le cours cible de 120 à 118 dollars

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies relève le cours cible de 75 à 82 dollars

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Piper Sandler relève le cours cible de 6 à 16 dollars

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Proto Labs Inc PRLB.N : Benchmark relève le prix cible de 45 à 55 dollars

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 136 $ contre 134 $

auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève l'objectif de cours de 117 à 118 dollars

* Pyxis Oncology Inc PYXS.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 9

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève le cours cible de 149 $ à 171 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Stifel relève le cours cible de 475 $ à 495

* Rapt Therapeutics, Inc. RAPT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 48 $ à 72 $

* RBC Bearings RBC.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 503 $ à 517 $

* RBC Bearings Inc RBC.N : Truist Securities relève le cours cible de 455 $ à 471 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 57 $ à 59 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Stifel augmente le prix cible de 63 $ à 68 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Reddit RDDT.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 245 $ à 255 $

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 165 $ contre 161 $

auparavant

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies relève le prix cible de 272 à 281 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : KBW réduit le prix cible à 240 $, contre 255 $

auparavant

* Replimune Group Inc REPL.O : BMO augmente le prix cible de 2 $ à 11 $

* Replimune Group Inc REPL.O : BMO augmente le prix cible de "sous-performance" à "performance

du marché"

* Republic Services Inc RSG.N : RBC réduit le prix cible de 268 $ à 265 $

* Republic Services Inc. RSG.N : Barclays réduit le prix cible à 237 $ de 240 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 77

* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : Barclays réduit le prix cible de 39 $ à 38 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : B. Riley ramène le prix cible d'achat à neutre

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : B. Riley augmente le prix cible de 35 $ à 42 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 25$ contre 19

* Roblox RBLX.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 140$ contre 150

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 135 $, contre 88 $ auparavant

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondérer

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : BMO réduit le prix cible de 70 $ à 66 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW réduit le prix cible de 73 $ à 65 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 230,00 $ contre 96,00 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan retire l'action de sa liste d'analystes

américains ciblés

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $

* SL Green Realty SLG.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 60 à 59 dollars

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : UBS initie une couverture avec une note

d'achat; PT 62 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 40,00 $ à 65,00 $

* Stag Industrial Inc STAG.N : Barclays augmente le prix cible à 40$ de 37

* Standex International Corp SXI.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 237 $ à 272 $

* Stock Yards Bancorp Inc SYBT.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 82 $ à 75 $

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 25$ contre 15

* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible à 474 $ contre 464 $ auparavant

* Stratégie MSTR.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 475 $ contre 521 $

* Stryker Corp SYK.N : Bernstein réduit le prix cible de 455 $ à 450 $

* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 392 $ contre 407 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies relève le cours cible de 140 à 142 dollars

* Sun Country Airlines SNCY.O : TD Cowen relève le cours cible de 15 $ à 21 $

* Sweetgreen Inc SG.N : UBS réduit le cours cible à 12 $ contre 13 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies réduit le cours cible à 48 $ contre 50 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Barclays réduit le prix cible à 101 $ contre 103 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : BofA Global Research relève le prix cible de 97 $ à 105 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan relève le prix cible de 109 à 111 dollars

* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW relève le cours cible de 115 à 117 dollars

* T Rowe price Group Inc TROW.O : TD Cowen relève le prix cible de 108 à 112 dollars

* T. Rowe price TROW.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 112 $ de 114 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Jefferies relève le PT à 300$ contre 270

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Mizuho relève le prix cible de 225 à 235 dollars

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Truist Securities relève le prix cible à 240 $, contre 225 $

auparavant

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : William Blair relève la note à surperformance

* Tesla Inc TSLA.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 440 à 470 dollars

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : UBS réduit l'objectif de cours à 210$ contre 220

* The Carlyle Group Inc. CG.O : Barclays réduit le prix cible de 74 $ à 65 $

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays augmente le prix cible de 90 $ à 91 $

* The Hershey Company HSY.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 188 $, contre 200 $

auparavant

* Timken Co TKR.N : D.A.Davidson relève le cours cible de 80 à 86 dollars

* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 39 $ contre 43 $

* UFP Industries Inc UFPI.O : Stifel augmente le prix cible de 95 $ à 98 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Argus Research relève le cours cible de 440 à 500 $

* Universal Health Services UHS.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 220 à 261 dollars

* Universal Health Services UHS.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "market perform"

à "outperform"

* Universal Health Services Inc UHS.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 267 $ contre 242 $

auparavant

* UTZ Brands Inc UTZ.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 14$ contre 16

* UTZ Brands Inc UTZ.N : Mizuho réduit le prix cible à 16 $ contre 19 $

* Valero Energy Corp VLO.N : UBS augmente le prix cible à 190 $ contre 183 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Citigroup ramène le cours cible à 40 $, contre 58 $ auparavant

* Vontier Corporation VNT.N : Barclays réduit le prix cible de 49 $ à 47 $

* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève le cours cible à 210 $ contre 205 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Citigroup réduit le cours cible à 342 $ contre 356 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 335 $ contre 340 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Stifel augmente le prix cible à 327 $ contre 316 $

* Wesco International Inc WCC.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 255 à 305 $

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 84 $ contre 87 $

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de neutre à achat

* Weyerhaeuser Co WY.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de prix de 35 à 31 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC réduit le prix cible de 31 $ à 30 $

* Workday Inc WDAY.O : Citigroup augmente le cours cible à 261 $, contre 260 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : Citigroup augmente le prix cible à 261 $ de 260 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève le cours cible de 1006 $ à 1050 $

* Xcel Energy XEL.O : Citigroup relève le cours cible de 80 $ à 92 $

* Zillow Group Inc ZG.O : KBW réduit le prix cible de 85 $ à 80 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Susquehanna réduit son objectif de cours à 80$ contre 85