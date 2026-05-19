information fournie par Reuters • 19/05/2026 à 09:57

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Costco Wholesale, HCA Healthcare, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Costco Wholesale, HCA Healthcare et Micron Technology.

POINTS FORTS

* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer

relève son objectif de cours de 1.100 $ à 1.160 $

* elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 535 $ à 490 $

* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève

son objectif de cours de 750 $ à 1.100 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 1.057 $

à 875 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Agilon Health Inc AGL.N : Leerink Partners

ajuste son objectif de cours de 1 $ à 92 $ pour refléter le

regroupement d'actions à raison de 1 pour 25

* Altimmune Inc ALT.O : H.C. Wainwright

abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Block Inc XYZ.N : Canaccord Genuity relève

son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer

relève son objectif de cours de 1.100 $ à 1.160 $

* Dominion Energy D.N : RBC relève son

objectif de cours de 66 $ à 72 $

* elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $

* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity

lance la couverture avec une recommandation "acheter"

* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity

lance la couverture avec un objectif de cours de 20 $

* F5 Inc FFIV.O : RBC relève son objectif de

cours de 375 $ à 425 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 535 $ à 490 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 130 $ à 120 $

* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève

son objectif de cours de 750 $ à 1.100 $

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity

passe de "conserver" à "acheter"

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity

relève son objectif de cours de 19 $ à 30 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 1.057 $

à 875 $

* X-Energy Inc XE.O : JP Morgan lance la

couverture avec une recommandation "surpondérer"; objectif

de cours de 38 $