TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Costco Wholesale, HCA Healthcare, Micron Technology

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Costco Wholesale, HCA Healthcare et Micron Technology.
POINTS FORTS
* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer
relève son objectif de cours de 1.100 $ à 1.160 $
* elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 535 $ à 490 $
* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève
son objectif de cours de 750 $ à 1.100 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :
Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 1.057 $
à 875 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Agilon Health Inc AGL.N : Leerink Partners
ajuste son objectif de cours de 1 $ à 92 $ pour refléter le
regroupement d'actions à raison de 1 pour 25
* Altimmune Inc ALT.O : H.C. Wainwright
abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Block Inc XYZ.N : Canaccord Genuity relève
son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer
relève son objectif de cours de 1.100 $ à 1.160 $
* Dominion Energy D.N : RBC relève son
objectif de cours de 66 $ à 72 $
* elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $
* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity
lance la couverture avec une recommandation "acheter"
* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity
lance la couverture avec un objectif de cours de 20 $
* F5 Inc FFIV.O : RBC relève son objectif de
cours de 375 $ à 425 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 535 $ à 490 $
* J.M. Smucker Co SJM.N : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 130 $ à 120 $
* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève
son objectif de cours de 750 $ à 1.100 $
* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity
passe de "conserver" à "acheter"
* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity
relève son objectif de cours de 19 $ à 30 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :
Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 1.057 $
à 875 $
* X-Energy Inc XE.O : JP Morgan lance la
couverture avec une recommandation "surpondérer"; objectif
de cours de 38 $
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