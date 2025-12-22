TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comerica, Heico, Walmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Comerica, Heico et Walmart.

FAITS MARQUANTS

* Comerica Inc CMA.N : KBW relève son objectif de cours de 93 $ à 99 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 380 $ à 400 $

* ServiceNow NOW.N : Barclays ajuste son objectif de cours (PT) de 1 225 $ à 230 $ pour refléter le

fractionnement d'actions à raison de 5 pour 1

* Symbotic Inc SYM.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 47 $ à 53 $

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 125 $ à 132 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 115 $ à 140 $

* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 100 $ à 102 $

* AIG AIG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 88 $ à 95 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 47 $ à 51 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 343 $ à 350 $

* Alzamend Neuro Inc ALZN.O : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours de 42 $ à 28 $

* American Express Co AXP.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 395 $ à 420 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Citigroup abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre"

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 17 $ à 14,5 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 20 $ à 14,5 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* Associated Banc-Corp ASB.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 27 $ à 29 $

* AT&T Inc T.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 32 $ à 29 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 23 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Bumble Inc BMBL.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 5,5 $ à 3,8 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 270 $ à 290 $

* Carnival Corp CCL.N : Stifel relève l'objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Carnival Corp. CCL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 150 $ à 157 $

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 56 $ à 63 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performer"

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : William Blair abaisse sa recommandation à "performer le marché"

* Comerica Inc CMA.N : KBW relève l'objectif de cours de 93 $ à 99 $

* Conagra Brands CAG.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : RBC réduit l'objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Context Therapeutics CNTX.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 7 $

* CubeSmart CUBE.N : BMO réduit l'objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Needham relève l'objectif de cours de 72 $ à 84 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC relève l'objectif de cours de 87 $ à 95 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 185 $ à 195 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : BMO relève l'objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Fiserv Inc FISV.O : Mizuho réduit l'objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 305 $ à 280 $

* Gap Inc GAP.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 $ à 33 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 815 $ à 830 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 152 $ à 161 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 380 $ à 400 $

* Heico Corp HEI.N : RBC relève l'objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Heico Corp HEI.N : Stifel relève l'objectif de cours de 360 $ à 370 $

* Heico Corporation HEI.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 355 $ à 375 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 18,9 $ à 16 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 78 $ à 85 $

* Invivyd Inc IVVD.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 10 $

* Keycorp KEY.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 19 $ à 22 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 70 $ à 61 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 62 $ à 50 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 63 $ à 50 $

* Linkbancorp Inc LNKB.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre"

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 139 $ à 120 $

* Paychex Inc PAYX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 140 $ à 125 $

* Paychex Inc PAYX.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 133 $ à 123 $

* PayPal PYPL.O : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 84 $ à 75 $

* Public Storage PSA.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 320 $ à 305 $

* Quantum Computing Inc QUBT.O : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours de 40 $ à 25 $

* Reed'S REED.A : Alliance Global Partners initie la couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 4,75 $

* Regions Financial RF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 26 $ à 29 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 9 $

* Republic Services RSG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 271 $ à 241 $

* RH RH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 275 $ à 225 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 110 $ à 123 $

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 28 $ à 23 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 205 $ à 210 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 76 $ à 79 $

* ServiceNow NOW.N : Barclays ajuste son objectif de cours (PT) de 1 225 $ à 230 $ pour refléter le fractionnement d'actions à

raison de 5 pour 1

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 102 $ à 90 $

* Spruce Biosciences, Inc. SPRB.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat

* Spruce Biosciences, Inc. SPRB.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec un objectif de cours de 220 $

* Strategy MSTR.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 485 $ à 325 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 2 $ à 10 $

* Symbotic Inc SYM.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 47 $ à 53 $

* Synchrony Financial SYF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 78 $ à 92 $

* United Fire Group Inc UFCS.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Universal Insurance Holdings Inc UVE.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Ventas Inc VTR.N : BMO relève l'objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Vera Therapeutics Inc VERA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 125 $ à 132 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : BMO relève l'objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 360 $ à 400 $