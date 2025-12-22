 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comerica, Heico, Walmart
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Comerica, Heico et Walmart.

FAITS MARQUANTS

* Comerica Inc CMA.N : KBW relève son objectif de cours de 93 $ à 99 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 380 $ à 400 $

* ServiceNow NOW.N : Barclays ajuste son objectif de cours (PT) de 1 225 $ à 230 $ pour refléter le

fractionnement d'actions à raison de 5 pour 1

* Symbotic Inc SYM.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 47 $ à 53 $

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 125 $ à 132 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 115 $ à 140 $

* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 100 $ à 102 $

* AIG AIG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 88 $ à 95 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 47 $ à 51 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 343 $ à 350 $

* Alzamend Neuro Inc ALZN.O : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours de 42 $ à 28 $

* American Express Co AXP.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 395 $ à 420 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Citigroup abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre"

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 17 $ à 14,5 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 20 $ à 14,5 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* Associated Banc-Corp ASB.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 27 $ à 29 $

* AT&T Inc T.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 32 $ à 29 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 23 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Bumble Inc BMBL.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 5,5 $ à 3,8 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 270 $ à 290 $

* Carnival Corp CCL.N : Stifel relève l'objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Carnival Corp. CCL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 150 $ à 157 $

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 56 $ à 63 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performer"

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : William Blair abaisse sa recommandation à "performer le marché"

* Comerica Inc CMA.N : KBW relève l'objectif de cours de 93 $ à 99 $

* Conagra Brands CAG.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : RBC réduit l'objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Context Therapeutics CNTX.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 7 $

* CubeSmart CUBE.N : BMO réduit l'objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Needham relève l'objectif de cours de 72 $ à 84 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC relève l'objectif de cours de 87 $ à 95 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 185 $ à 195 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : BMO relève l'objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Fiserv Inc FISV.O : Mizuho réduit l'objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 305 $ à 280 $

* Gap Inc GAP.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 $ à 33 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 815 $ à 830 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 152 $ à 161 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 380 $ à 400 $

* Heico Corp HEI.N : RBC relève l'objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Heico Corp HEI.N : Stifel relève l'objectif de cours de 360 $ à 370 $

* Heico Corporation HEI.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 355 $ à 375 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 18,9 $ à 16 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 78 $ à 85 $

* Invivyd Inc IVVD.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 10 $

* Keycorp KEY.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 19 $ à 22 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 70 $ à 61 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 62 $ à 50 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 63 $ à 50 $

* Linkbancorp Inc LNKB.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre"

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 139 $ à 120 $

* Paychex Inc PAYX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 140 $ à 125 $

* Paychex Inc PAYX.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 133 $ à 123 $

* PayPal PYPL.O : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 84 $ à 75 $

* Public Storage PSA.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 320 $ à 305 $

* Quantum Computing Inc QUBT.O : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours de 40 $ à 25 $

* Reed'S REED.A : Alliance Global Partners initie la couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 4,75 $

* Regions Financial RF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 26 $ à 29 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 9 $

* Republic Services RSG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 271 $ à 241 $

* RH RH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 275 $ à 225 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 110 $ à 123 $

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 28 $ à 23 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 205 $ à 210 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 76 $ à 79 $

* ServiceNow NOW.N : Barclays ajuste son objectif de cours (PT) de 1 225 $ à 230 $ pour refléter le fractionnement d'actions à

raison de 5 pour 1

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 102 $ à 90 $

* Spruce Biosciences, Inc. SPRB.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat

* Spruce Biosciences, Inc. SPRB.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec un objectif de cours de 220 $

* Strategy MSTR.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 485 $ à 325 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 2 $ à 10 $

* Symbotic Inc SYM.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 47 $ à 53 $

* Synchrony Financial SYF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 78 $ à 92 $

* United Fire Group Inc UFCS.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Universal Insurance Holdings Inc UVE.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Ventas Inc VTR.N : BMO relève l'objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Vera Therapeutics Inc VERA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 125 $ à 132 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : BMO relève l'objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 360 $ à 400 $

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/12/2025 à 13:25:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.



