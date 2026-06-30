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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Comcast, Honeywell Aerospace, Qualys
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Comcast, Honeywell Aerospace et Qualys .

POINTS FORTS

* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Comcast Corp CMCSA.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « neutre » à « acheter

»

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation «

conserver »

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 123 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Abivax SA ABVX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 505 $ à 615 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 315 $ à 220 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 375 $ à 415 $

* American Airlines Group Inc AAL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 17 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 23 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 53 $

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « performant »

* Bankunited Inc BKU.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »; il abaisse son objectif de cours de 50

$ à 45 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « Buy » à « Hold »

* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 215 $ à 214 $

* Celanese CE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 63 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $

* Citigroup C.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Citigroup Inc C.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Comcast CMCSA.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Comcast CMCSA.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « Hold » à « Buy »

* Comcast Corp CMCSA.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Comcast Corp CMCSA.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Comcast Corp CMCSA.O : Rosenblatt Securities relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Comcast Corp CMCSA.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 24 $ à 31 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à 105 $

* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 139 $ à 140 $

* Dow DOW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29 $

* Dutch Bros BROS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 72 $ à 82 $

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 148 $ à 142 $

* Evergy Inc EVRG.O : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 94 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »

* Evommune Inc EVMN.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 53 $ à 28 $

* Evommune Inc EVMN.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55 $ à 26 $

* Evommune Inc EVMN.N : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Expedia Group Inc EXPE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 307 $ à 303 $

* First Community Bankshares Inc FCBC.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Truist Securities relève sa recommandation de « Hold » à « Buy »

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 45 $ à 70 $

* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $

* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays relève son objectif de cours de 228 $ à 285 $

* Goldman Sachs GS.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « perform » à « sous-performer »

* Goldman Sachs Group GS.N : Oppenheimer abaisse sa note de « perform » à « sous-performance »

* H.B. Fuller FUL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Hawkins Inc HWKN.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un cours cible de 170 dollars

* Honeywell HON.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $

* Honeywell HON.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 250 $ à 263 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Hold »

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 235 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 92 $ à 119 $

* Merck & Co Inc MRK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 130 $ à 141 $

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : Raymond James lance la couverture avec un objectif de cours de 38 $

* MKS Incorporated MKSI.O : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 453 dollars

* Morgan Stanley MS.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « perform » à « underperform »

* Mosaic Company MOS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28,00 $ à 26,00 $

* Mueller Water Products MWA.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 25 $

* Mueller Water Products MWA.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 162 $ à 172 $

* Olin Corp OLN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 32 $ à 21 $

* Olin Corp OLN.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « sous-performer »

* Owens Corning OC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 136 $ à 165 $

* Paychex Inc PAYX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 107 $ à 109 $

* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 255 $ à 280 $

* PNC Financial Services PNC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 268 $ à 271 $

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 268 $ à 271 $

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 87 $ à 139 $

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Quantinuum Inc QNT.O : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Quantinuum Inc QNT.O : Morgan Stanley lance la couverture avec un objectif de cours de 78 $

* RB Global Inc RBA.N : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à « achat fort »

* Replimune Group Inc REPL.O : BMO relève sa recommandation de « sous-performance » à « surperformance »

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 179 $ à 210 $

* Robinhood Markets HOOD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 105 $ à 113 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; cours: 21 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 700 $ à 3 000 $

* Southwest Airlines Co. LUV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 44 $ à 50 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 143 $ à 137 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 23 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 96 $ à 105 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »

* Truist Financial Corp TFC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 63 $ à 54 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 74 $ à 73 $

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 165 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 453 $ à 468 $

* US Bancorp USB.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 74 $ à 73 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 32 $ à 43 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 20 $ à 31 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Barclays relève son objectif de cours de 317 $ à 414 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Barclays passe de « neutral » à « surpondérer »

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 123 $

* Zoetis Inc ZTS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 150 $ à 104 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « Surpondérer »

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Barclays lance la couverture avec un objectif de cours de 59 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 37 $

Valeurs associées

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44,7100 USD NASDAQ 0,00%
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141,790 USD NYSE 0,00%
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ASTRANA HEALTH
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/06/2026 à 15:12:33.

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