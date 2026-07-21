TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Colgate-Palmolive, IBM, UnitedHealth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Colgate-Palmolive, IBM et UnitedHealth.

POINTS FORTS

* Alexander's Inc ALX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 à 212 dollars

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $

* Energizer Holdings, Inc ENR.N : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* IBM IBM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 260 $

* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 466 $ à 516 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adapthealth Corp AHCO.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 11 $

à 13 $

* Adobe Inc. ADBE.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 365,00 $ à 240,00 $

* Adobe Inc. ADBE.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Alexander'S Inc ALX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 212 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 416 $ à 438 $

* Amazon.com Inc AMZN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 313 $ à 322 $

* Amrize Ltd. AMRZ.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Apple Hospitality REIT APLE.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Apple Hospitality REIT APLE.N : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 330 $ à 355 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Stifel relève son objectif de cours de 134 $ à 176 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours

de 10 $ à 8 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours fixé à 310 dollars

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 250 $ à 265 $

* B&G Foods BGS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 172 $

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Biogen BIIB.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $

* Biogen Inc. BIIB.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 217,00 $ à 215,00 $

* Blackline Inc BL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 50,00 $ à 33,00 $

* Blackline Inc BL.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 267 $ à 346 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Brookfield Renewable Corp BEPC.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Brookfield Renewable Corp BEPC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Bxp BXP.N : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 79 $

* Bxp Inc BXP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 62 $ à 68 $

* Bxp Inc BXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 75 $ à 86 $

* Calix Inc CALX.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 108 $ à 119 $

* Carvana CVNA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $

* Cencora COR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 285 $ à 310 $

* Chevron Corp CVX.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 230 $ à 225 $

* Church & Dwight Co., Inc. CHD.N : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 86 $

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $

* Clorox Company CLX.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 86 $

* Cloudflare NET.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 155 $ à 182 $

* Constellation Brands STZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 139 $ à 132 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 120 $ à 90 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Corteva CTVA.N : RBC relève son objectif de cours de 97 $ à 103 $

* Cousins Properties CUZ.N : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 34 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 34 $ à 42 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 172,00 $ à 227,00 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 260 $ à 290 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 210 $ à

280 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 57 $ à 63 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 245 $ à 255 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 246 $ à 243 $

* Digital Turbine Inc APPS.O : Roth MKM lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Digital Turbine Inc APPS.O : Roth MKM fixe son objectif de cours à 11,5 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BMO abaisse son objectif de cours de 450 $ à 420 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 385 $ à 400 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 359 $ à 353 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 295 $ à 310 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 465 $ à 415 $

* Dorman Products Inc DORM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* Dynatrace Inc DT.N : Barclays relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 240 $ à 268 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à 85 $

* Energizer Holdings, Inc ENR.N : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Esab Corp. ESAB.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 310 $ à 352 $

* Evgo Inc EVGO.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Expeditors International EXPD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 181,00 $ à 189,00 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 127 $ à 149 $

* First American Financial Corp FAF.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* First American Financial Corp FAF.N : Benchmark fixe son objectif de cours à 85 $

* First Tracks Biotherapeutics TRAX.O : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève son objectif de cours de 247 $ à 250 $

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Forte Biosciences Inc FBRX.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Forte Biosciences Inc FBRX.O : Barclays fixe son objectif de cours à 74 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 120 $ à 183 $

* Fortinet Inc. FTNT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80,00 $ à 133,00 $

* Fortinet Inc. FTNT.O : Morgan Stanley passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »

* Gilead GILD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 146 $ à 127 $

* Gilead GILD.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays relève son objectif de cours de 365 $ à 367 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 76 $ à 100 $

* Humana HUM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 380 $ à 410 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* IBM IBM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 260 $

* IBM IBM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 300 $ à 270 $

* IBM Corp IBM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 350 $ à 288 $

* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Innovative Industrial Properties Inc IIPR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* Insmed Inc INSM.O : BMO lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 192 $

* Intuit INTU.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 580,00 $ à 335,00 $

* Intuit INTU.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 106 $ à 89 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 235 $ à 275 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 239 $ à 275 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Jfrog Ltd. FROG.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80,00 $ à 95,00 $

* Kenvue Inc. KVUE.N : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 38 $

* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays relève son objectif de cours de 101 $ à 115 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 27 $ à 33 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 77 $ à 84 $

* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Barclays relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 66 $ à 80 $

* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : BMO fixe son objectif de cours à 46 $

* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 111 $ à 124 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 387 $

* Lineage Inc LINE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 35 $ à 46 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Susquehanna abaisse sa recommandation de « positif » à « neutre »

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 181 $ à 186 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 230 $ à 268 $

* Macerich Co MAC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 177 $ à 193 $

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : BMO lance la couverture du titre avec une note « surperformer »

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : BMO fixe son objectif de cours à 46 $

* Marinemax Inc HZO.N : B. Riley abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Marriott MAR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 410 $ à 420 $

* Marriott International MAR.O : Barclays relève son objectif de cours de 376 $ à 379 $

* McKesson Corp MCK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 900 $ à 925 $

* McKesson Corp MCK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 012 $ à 989 $

* Merlin Inc MRLN.O : Northland Capital lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Merlin Inc MRLN.O : Northland Capital fixe son objectif de cours à 10 dollars

* Meta META.O : Raymond James relève son objectif de cours de 825 $ à 850 $

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* Microsoft MSFT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 650,00 $ à 600,00 $

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Stifel relève son objectif de cours de 102 $ à 128 $

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 116 $ à 114 $

* Neurocrine Biosciences, Inc NBIX.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Neurocrine Biosciences, Inc NBIX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Newell Brands Inc. NWL.O : Barclays relève son objectif de cours de 5 $ à 7 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stifel relève son objectif de cours de 232 $ à 256 $

* ONEOK Inc OKE.N : RBC relève son objectif de cours de 84 $ à 90 $

* Pagerduty, Inc. PD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 10,00 $ à 9,00 $

* Pagerduty, Inc. PD.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Argus Research relève son objectif de cours de 320 $ à 425 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 320,00 $ à 387,00 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Barclays relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Pepsico Inc PEP.O : Barclays relève son objectif de cours de 138 $ à 142 $

* Personalis Inc PSNL.O : Needham abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Post Holdings Inc POST.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 119 $ à 106 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 75 $

* Procter & Gamble PG.N : Barclays relève son objectif de cours de 146 $ à 152 $

* Prologis Inc PLD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 154 $ à 162 $

* Qualys Inc QLYS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 96,00 $ à 115,00 $

* Qualys Inc QLYS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 85 $ à 160 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 805 $ à 714 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Ralph Lauren Corp RL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 415 $ à 425 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « pondération égale » à « sous-pondération »

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Benchmark relève son objectif de cours de 63 $ à 78 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 995 $ à 1 000 $

* Reynolds Consumer Products REYN.O : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 9,5 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham relève son objectif de cours de 97 $ à 123 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 365 $ à 335 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 362 $ à 327 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 287,00 $ à 185,00 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 91 $ à 94 $

* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 285 $

* Sirius XM Radio Inc. SIRI.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 24,00 $ à 28,00 $

* SL Green Realty SLG.N : Barclays relève son objectif de cours de 43 $ à 52 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* SM Energy Co SM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 55 $ à 48 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 57,00 $

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Morgan Stanley passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Stewart Information Services Corp STC.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* Stewart Information Services Corp STC.N : Benchmark fixe son objectif de cours à 87 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Bernstein relève son objectif de cours de 86 $ à 96 $

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève son objectif de cours de 281 $ à 310 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 27,00 $ à 35,00 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 79 $ à 91 $

* The Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* The Hershey Company HSY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 220 $ à 208 $

* The Timken Company TKR.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 147 $ à 150 $

* The Travelers Companies Inc TRV.N : Barclays relève son objectif de cours de 295 $ à 318 $

* The Travelers Companies, Inc. TRV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 290,00 $ à 330,00 $

* Travelers TRV.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »; relève son

objectif de cours de 314 $ à 379 $

* Travelers TRV.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 297 $ à 363 $

* Travelers TRV.N : KBW relève son objectif de cours de 356 $ à 373 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 36 $

* Tripadvisor Inc TRIP.O : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 59 $ à 57 $

* UDR UDR.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* UDR UDR.N : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 63 $ à 77 $

* United Airlines UAL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 176 $ à 205 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 700 $ à 695 $

* UnitedHealth UNH.N : Bernstein relève son objectif de cours de 492 $ à 512 $

* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 466 $ à 516 $

* UnitedHealth UNH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 470 $ à 493 $

* UPS UPS.N : Bernstein relève son objectif de cours de 130 $ à 133 $

* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 34 $ à 52 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : UBS relève son objectif de cours de 37 $ à 58 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 31,00 $ à 43,00 $

* Vertex Inc. VERX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 19,00 $ à 15,00 $

* Vertex Inc. VERX.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 42 $

* W&T Offshore Inc WTI.N : Roth MKM reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* W&T Offshore Inc WTI.N : Roth MKM réitère son objectif de cours à 4,25 $

* W. R. Berkley Corp WRB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 78 $ à 83 $

* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 67 $ à 68 $

* WEX Inc WEX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 161,00 $ à 172,00 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 29 $

* Workday Inc WDAY.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 185,00 $ à 145,00 $

* Workday Inc WDAY.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 140 $ à

130 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 66 $ à 73 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Zions Bancorporation Na ZION.O : KBW relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 82 $ à 80 $