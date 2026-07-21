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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Colgate-Palmolive, IBM, UnitedHealth
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 09:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis mardi, notamment Colgate-Palmolive, IBM et UnitedHealth.

POINTS FORTS

* Alexander's Inc ALX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 à 212 dollars

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $

* Energizer Holdings, Inc ENR.N : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* IBM IBM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 260 $

* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 466 $ à 516 $

Voici un résumé des recommandations d'analystes concernant des sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alexander's Inc ALX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 212 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $

* B&G Foods BGS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Bxp Inc BXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 75 $ à 86 $

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 108 $ à 119 $

* Church & Dwight Co., Inc. CHD.N : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 86 $

* Clorox Company CLX.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 86 $

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $

* Constellation Brands STZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 139 $ à 132 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Corteva CTVA.N : RBC relève son objectif de cours de 97 $ à 103 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies passe de “acheter” à “conserver”; relève son objectif de cours de 210 $ à 280 $

* Digital Turbine Inc APPS.O : Roth MKM lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”

* Digital Turbine Inc APPS.O : Roth MKM fixe un objectif de cours de 11,5 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 359 $ à 353 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 295 $ à 310 $

* Dynatrace, Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 240 $ à 268 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $

* Energizer Holdings, Inc ENR.N : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 310 $ à 352 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 127 $ à 149 $

* First American Financial Corp FAF.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”

* First American Financial Corp FAF.N : Benchmark fixe un objectif de cours de 85 $

* Gilead GILD.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le marché”

* Gilead GILD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 146 $ à 127 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 76 $ à 100 $

* IBM IBM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 260 $

* IBM IBM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 300 $ à 270 $

* Innovative Industrial Properties Inc IIPR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* Kenvue Inc. KVUE.N : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays relève son objectif de cours de 101 $ à 115 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 27 $ à 33 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 77 $ à 84 $

* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Barclays relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 66 $ à 80 $

* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 111 $ à 124 $

* Lineage Inc LINE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 35 $ à 46 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $

* Macerich Co MAC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Newell Brands Inc. NWL.O : Barclays relève son objectif de cours de 5 $ à 7 $

* ONEOK Inc OKE.N : RBC relève son objectif de cours de 84 $ à 90 $

* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays relève son objectif de cours de 138 $ à 142 $

* Personalis Inc PSNL.O : Needham abaisse sa recommandation de “acheter” à “conserver”

* Post Holdings, Inc. POST.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 119 $ à 106 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 75 $

* Procter & Gamble PG.N : Barclays relève son objectif de cours de 146 $ à 152 $

* Reynolds Consumer Products REYN.O : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 91 $ à 94 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 285 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”

* Stewart Information Services Corp STC.N : Benchmark fixe son objectif de cours à 87 $

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève son objectif de cours de 281 $ à 310 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 79 $ à 91 $

* The Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* The Hershey Company HSY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 220 $ à 208 $

* Travelers TRV.N : KBW relève son objectif de cours de 356 $ à 373 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 63 $ à 77 $

* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 466 $ à 516 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 42 $

* W&T Offshore Inc WTI.N : Roth MKM reprend la couverture du titre avec une recommandation “Achat”

* W&T Offshore Inc WTI.N : Roth MKM fixe son objectif de cours à 4,25 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de “neutre” à “sous-pondérer”

* Zions Bancorporation Na ZION.O : KBW relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $

Valeurs associées

AVLONBY COM REIT
191,835 USD NYSE -0,35%
B&G FOODS
3,615 USD NYSE -2,69%
BELLRNG BRNDS
12,155 USD NYSE +0,37%
BOK FINL
140,4700 USD NASDAQ -0,55%
BRIXMOR PRP REIT
32,425 USD NYSE -0,41%
BXP
67,915 USD NYSE -2,76%
CAMDEN REIT-SBI
112,870 USD NYSE -0,12%
CHURCH & DWIGHT
97,790 USD NYSE -0,28%
CLOROX CO.
96,335 USD NYSE +0,07%
COCA-COLA CO
82,110 USD NYSE +0,67%
COLGATE-PALMOLIV
91,940 USD NYSE -1,11%
CONSTELLATION BRD-A
134,360 USD NYSE +1,16%
COREWEAVE
73,0600 USD NASDAQ -0,20%
CORTEVA
86,780 USD NYSE -0,64%
DATADOG RG-A
263,2000 USD NASDAQ +1,74%
DIGITAL TURBINE
8,3400 USD NASDAQ +0,06%
DOMINO'S PIZZA
328,9700 USD NASDAQ +2,11%
DYNATRACE
44,710 USD NYSE +0,65%
EASTGROUP PROP R
221,310 USD NYSE -0,40%
EDGEWELL PRSCR
28,615 USD NYSE -3,56%
ENERGIZER HLDGS
20,350 USD NYSE +0,57%
ESSEX PROP REIT
293,770 USD NYSE +0,29%
ESTEE LAUDER RG-A
83,645 USD NYSE +1,84%
FD RLTY INV-SBI
125,590 USD NYSE -0,38%
FRST AMER FINCL
71,730 USD NYSE -1,77%
GILEAD SCIENCES
133,2100 USD NASDAQ -0,80%
HERSHEY
171,670 USD NYSE +0,16%
IBM
213,005 USD NYSE +0,16%
INNOV INDS REIT
64,430 USD NYSE +0,51%
KENVUE
19,025 USD NYSE +0,24%
KIMBERLY-CLARK
108,4800 USD NASDAQ +0,12%
KITE REALTY REIT
29,680 USD NYSE +0,30%
KONTOOR BRAND
83,330 USD NYSE -2,61%
LAMB WST HLDG-WI
46,580 USD NYSE -0,42%
LANDBRIDGE RG-A
75,490 USD NYSE -2,83%
LIBERTY FORMUL RG-C
99,2000 USD NASDAQ -2,94%
LINEAGE
43,2200 USD NASDAQ -3,07%
LIVE NATION ENT
180,975 USD NYSE +0,44%
MACERICH REIT
25,590 USD NYSE -1,24%
MADISON SQU
76,690 USD NYSE +1,91%
NEWELL BRANDS
5,1250 USD NASDAQ -2,01%
ONEOK
93,570 USD NYSE +0,05%
PEPSICO
135,4600 USD NASDAQ -1,21%
PERSONALIS
13,3400 USD NASDAQ -13,32%
POST HOLDINGS
87,350 USD NYSE +0,54%
PROCORE TECH
46,250 USD NYSE +0,69%
PROCTER&GAMBLE
149,150 USD NYSE -0,55%
REYNOLDS CONSMER
26,0600 USD NASDAQ -0,69%
SERVISFIRST BANC
85,630 USD NYSE -1,40%
SL GREEN REIT
50,800 USD NYSE -1,45%
SMN PRP GRP REIT
228,150 USD NYSE -0,24%
SNOWFLAKE
274,330 USD NYSE +1,95%
SPHERE ENTMT RG-A
137,390 USD NYSE -3,56%
STEWART INFO.SER
69,720 USD NYSE -3,14%
TAPESTRY
141,090 USD NYSE -0,24%
TARGA RESOURCES
282,405 USD NYSE -0,22%
TERRENORLTY REIT
74,090 USD NYSE -1,24%
TRAVELERS COS
368,460 USD NYSE -0,17%
ULTRAGENYX PHARM
28,5300 USD NASDAQ -2,56%
UNITEDHEALTH GRO
421,720 USD NYSE -1,02%
VITA COCO CO
73,8700 USD NASDAQ +0,94%
VOR RLT REIT-SBI
39,750 USD NYSE -1,49%
W&T OFFSHORE
3,510 USD NYSE +0,29%
ZIONS BANCORP
71,8900 USD NASDAQ -0,53%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/07/2026 à 09:58:11.

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