TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Colgate-Palmolive, IBM, UnitedHealth

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Les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis mardi, notamment Colgate-Palmolive, IBM et UnitedHealth.
POINTS FORTS
* Alexander's Inc ALX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 à 212 dollars
* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $
* Energizer Holdings, Inc ENR.N : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $
* IBM IBM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 260 $
* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 466 $ à 516 $
Voici un résumé des recommandations d'analystes concernant des sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Alexander's Inc ALX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 212 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $
* B&G Foods BGS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $
* Bellring Brands BRBR.N : Barclays relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $
* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $
* Bxp Inc BXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 75 $ à 86 $
* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 108 $ à 119 $
* Church & Dwight Co., Inc. CHD.N : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 86 $
* Clorox Company CLX.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 86 $
* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $
* Constellation Brands STZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 139 $ à 132 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $
* Corteva CTVA.N : RBC relève son objectif de cours de 97 $ à 103 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies passe de “acheter” à “conserver”; relève son objectif de cours de 210 $ à 280 $
* Digital Turbine Inc APPS.O : Roth MKM lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”
* Digital Turbine Inc APPS.O : Roth MKM fixe un objectif de cours de 11,5 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 359 $ à 353 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 295 $ à 310 $
* Dynatrace, Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 240 $ à 268 $
* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $
* Energizer Holdings, Inc ENR.N : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 310 $ à 352 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 127 $ à 149 $
* First American Financial Corp FAF.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”
* First American Financial Corp FAF.N : Benchmark fixe un objectif de cours de 85 $
* Gilead GILD.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le marché”
* Gilead GILD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 146 $ à 127 $
* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 76 $ à 100 $
* IBM IBM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 260 $
* IBM IBM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 300 $ à 270 $
* Innovative Industrial Properties Inc IIPR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $
* Kenvue Inc. KVUE.N : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $
* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays relève son objectif de cours de 101 $ à 115 $
* Kite Realty Group Trust KRG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 27 $ à 33 $
* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 77 $ à 84 $
* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Barclays relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $
* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 66 $ à 80 $
* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 111 $ à 124 $
* Lineage Inc LINE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 35 $ à 46 $
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $
* Macerich Co MAC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $
* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $
* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Newell Brands Inc. NWL.O : Barclays relève son objectif de cours de 5 $ à 7 $
* ONEOK Inc OKE.N : RBC relève son objectif de cours de 84 $ à 90 $
* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays relève son objectif de cours de 138 $ à 142 $
* Personalis Inc PSNL.O : Needham abaisse sa recommandation de “acheter” à “conserver”
* Post Holdings, Inc. POST.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 119 $ à 106 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 75 $
* Procter & Gamble PG.N : Barclays relève son objectif de cours de 146 $ à 152 $
* Reynolds Consumer Products REYN.O : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $
* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 91 $ à 94 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 285 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $
* Stewart Information Services Corp STC.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”
* Stewart Information Services Corp STC.N : Benchmark fixe son objectif de cours à 87 $
* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève son objectif de cours de 281 $ à 310 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 79 $ à 91 $
* The Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $
* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* The Hershey Company HSY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 220 $ à 208 $
* Travelers TRV.N : KBW relève son objectif de cours de 356 $ à 373 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 63 $ à 77 $
* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 466 $ à 516 $
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Vornado Realty Trust VNO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 42 $
* W&T Offshore Inc WTI.N : Roth MKM reprend la couverture du titre avec une recommandation “Achat”
* W&T Offshore Inc WTI.N : Roth MKM fixe son objectif de cours à 4,25 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de “neutre” à “sous-pondérer”
* Zions Bancorporation Na ZION.O : KBW relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $
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