TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Coca-Cola, Rapid7, Walmart

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Coca-Cola, Rapid7 et Walmart, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 83 dollars contre 79 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 27 $

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Rapid7 Inc RPD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de "acheter" à "conserver"

* Walmart Inc WMT.O : RBC augmente le prix cible de 126 $ à 140 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen relève le prix cible de 210 à 300 dollars

* Aecom ACM.N : RBC relève le cours cible de 139 $ à 142 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève le cours cible de 254 $ à 260 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : JP Morgan ramène le cours cible à 205 $, contre 215 $ auparavant

* Blackbaud Inc BLKB.O : Raymond James réduit le prix cible de 85 $ à 60 $

* Blackline Inc BL.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 45 $, contre 56 $ auparavant

* BP BP.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 44 $ contre 43 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève le cours cible à 251 $, contre 233 $ auparavant

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 151 $ de 160 $

* Cloudflare NET.N : BTIG augmente le prix cible de 199 $ à 243 $

* Cloudflare NET.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien; PT 225 $ vs 185 $

* Cloudflare NET.N : RBC augmente le prix cible à 240 $ contre 230 $

* Coca-Cola Co KO.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 85 $ contre 82 $

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève le cours cible à 83 $, contre 79 $ auparavant

* Coca-Cola Co KO.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 81 à 87 dollars

* Coca-Cola Co KO.N : RBC augmente le prix cible de 78 $ à 87 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 3 $ contre 4,2 $

* Datadog Inc DDOG.O : BTIG réduit le prix cible à 170$ de 221

* Datadog Inc DDOG.O : Needham réduit le prix cible à 155$ de 220

* Datadog Inc DDOG.O : Raymond James réduit le prix cible de 205 $ à 170 $

* Datadog Inc DDOG.O : RBC augmente le prix cible de 150 $ à 161 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen augmente le prix cible à 215 $ de 200

* Dupont DD.N : Jefferies relève le cours cible de 51 $ à 59 $

* Ecolab Inc ECL.N : Jefferies relève le cours cible de 315 $ à 352 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève le cours cible à 295 $, contre 265 $ auparavant

* Ecolab Inc ECL.N : RBC relève le cours cible à 337 $, contre 294 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Piper Sandler relève le prix cible à 100 $ contre 98 $

* Evommune Inc EVMN.N : Raymond James relève le prix cible de 40 à 48 dollars

* Fiserv Inc FISV.O : Raymond James réduit le prix cible à 83 $ de 91

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen réduit le prix cible de 77 $ à 68 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève le cours cible à 63 $ contre 57 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Baird réduit le cours cible à 10 $ contre 16 $

* Gilead GILD.O : RBC relève le cours cible de 103 à 118 dollars

* Hasbro Inc HAS.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 110 $, contre 80 $ auparavant

* Hasbro Inc HAS.O : Jefferies relève le prix cible à 120 $, contre 112 $ auparavant

* Hasbro Inc HAS.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 115 dollars, contre 94 dollars

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 53 $, contre 65 $ auparavant

* Hinge Health Inc HNGE.N : RBC réduit le prix cible de 60 $ à 50 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 30 à 53 dollars

* Incyte INCY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 123 $ contre 128 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird ramène le cours cible à 34 $, contre 40 $ auparavant

* Klaviyo Inc KVYO.N : Jefferies réduit le prix cible à 29$ contre 35

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Jefferies relève le prix cible à 135 $, contre 85 $ auparavant

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC relève le prix cible de 105 à 118 dollars

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* Lyft Inc LYFT.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 19 $, contre 22 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies réduit le prix cible à 15,5 $ de 20

* Lyft Inc LYFT.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 17 dollars, contre 22,5 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : RBC ramène le cours cible à 22 $, contre 27 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 1 $ à 17 $

* Marriott MAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 415 $, contre 357 $ auparavant

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 323 $ à 356 $

* Marriott MAR.O : TD Cowen relève le cours cible de 365 $ à 400 $

* Masco Corp MAS.N : RBC relève le cours cible de 67 $ à 74 $

* Mattel Inc MAT.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 18 $ contre 25 $

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies réduit le prix cible à 19$ de 25

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 23 à 14

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 575 $ à 485 $

* Mondelez MDLZ.O : Berenberg réduit le prix cible de 67 $ à 66 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : BTIG augmente le prix cible à 151 $ contre 118 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 210$ contre 240

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW réduit le prix cible à 10,50 $ de 13

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Prokidney Corp PROK.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; PT 4,5 vs $6

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies relève le prix cible de 215 à 220 dollars

* Radian Group Inc RDN.N : KBW relève le cours cible de 41 $ à 42 $

* Radian Group Inc RDN.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Rapid7 Inc RPD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 27 $ à 10 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de "acheter" à "conserver"

* Rapid7 Inc RPD.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 14 $ à 6,5 $

* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan réduit le prix cible à 11$ de 20

* Rapid7 Inc RPD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 18 $ à 9 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 130 $ à 113 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham réduit le prix cible à 100 $ de 135

* Saia Inc SAIA.O : TD Cowen relève le cours cible à 367 $, contre 326 $ auparavant

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève le cours cible de 179 à 190 dollars

* the Coca-Cola Company KO.N : HSBC relève son objectif de cours à 84 $ contre 82 $ auparavant

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible à 57 $ contre 65 $

* Walmart Inc WMT.O : RBC augmente le prix cible de 126 $ à 140 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève le cours cible de 316 $ à 335 $

* Williams Companies Inc WMB.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 69 $ à 80 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC réduit le prix cible de 176 $ à 162 $

* Zillow Group Inc ZG.O : JP Morgan réduit le cours cible à 84 $ contre 95 $