TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Coca-Cola, Rapid7, Walmart
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Coca-Cola, Rapid7 et Walmart, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 83 dollars contre 79 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 27 $

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Rapid7 Inc RPD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de "acheter" à "conserver"

* Walmart Inc WMT.O : RBC augmente le prix cible de 126 $ à 140 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen relève le prix cible de 210 à 300 dollars

* Aecom ACM.N : RBC relève le cours cible de 139 $ à 142 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève le cours cible de 254 $ à 260 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : JP Morgan ramène le cours cible à 205 $, contre 215 $ auparavant

* Blackbaud Inc BLKB.O : Raymond James réduit le prix cible de 85 $ à 60 $

* Blackline Inc BL.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 45 $, contre 56 $ auparavant

* BP BP.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 44 $ contre 43 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève le cours cible à 251 $, contre 233 $ auparavant

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 151 $ de 160 $

* Cloudflare NET.N : BTIG augmente le prix cible de 199 $ à 243 $

* Cloudflare NET.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien; PT 225 $ vs 185 $

* Cloudflare NET.N : RBC augmente le prix cible à 240 $ contre 230 $

* Coca-Cola Co KO.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 85 $ contre 82 $

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève le cours cible à 83 $, contre 79 $ auparavant

* Coca-Cola Co KO.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 81 à 87 dollars

* Coca-Cola Co KO.N : RBC augmente le prix cible de 78 $ à 87 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 3 $ contre 4,2 $

* Datadog Inc DDOG.O : BTIG réduit le prix cible à 170$ de 221

* Datadog Inc DDOG.O : Needham réduit le prix cible à 155$ de 220

* Datadog Inc DDOG.O : Raymond James réduit le prix cible de 205 $ à 170 $

* Datadog Inc DDOG.O : RBC augmente le prix cible de 150 $ à 161 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen augmente le prix cible à 215 $ de 200

* Dupont DD.N : Jefferies relève le cours cible de 51 $ à 59 $

* Ecolab Inc ECL.N : Jefferies relève le cours cible de 315 $ à 352 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève le cours cible à 295 $, contre 265 $ auparavant

* Ecolab Inc ECL.N : RBC relève le cours cible à 337 $, contre 294 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Piper Sandler relève le prix cible à 100 $ contre 98 $

* Evommune Inc EVMN.N : Raymond James relève le prix cible de 40 à 48 dollars

* Fiserv Inc FISV.O : Raymond James réduit le prix cible à 83 $ de 91

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen réduit le prix cible de 77 $ à 68 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève le cours cible à 63 $ contre 57 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Baird réduit le cours cible à 10 $ contre 16 $

* Gilead GILD.O : RBC relève le cours cible de 103 à 118 dollars

* Hasbro Inc HAS.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 110 $, contre 80 $ auparavant

* Hasbro Inc HAS.O : Jefferies relève le prix cible à 120 $, contre 112 $ auparavant

* Hasbro Inc HAS.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 115 dollars, contre 94 dollars

auparavant

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 53 $, contre 65 $ auparavant

* Hinge Health Inc HNGE.N : RBC réduit le prix cible de 60 $ à 50 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 30 à 53 dollars

* Incyte INCY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 123 $ contre 128 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird ramène le cours cible à 34 $, contre 40 $ auparavant

* Klaviyo Inc KVYO.N : Jefferies réduit le prix cible à 29$ contre 35

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Jefferies relève le prix cible à 135 $, contre 85 $ auparavant

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC relève le prix cible de 105 à 118 dollars

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* Lyft Inc LYFT.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 19 $, contre 22 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies réduit le prix cible à 15,5 $ de 20

* Lyft Inc LYFT.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 17 dollars, contre 22,5 dollars

auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : RBC ramène le cours cible à 22 $, contre 27 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 1 $ à 17 $

* Marriott MAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 415 $, contre 357 $ auparavant

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 323 $ à 356 $

* Marriott MAR.O : TD Cowen relève le cours cible de 365 $ à 400 $

* Masco Corp MAS.N : RBC relève le cours cible de 67 $ à 74 $

* Mattel Inc MAT.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 18 $ contre 25 $

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies réduit le prix cible à 19$ de 25

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 23 à 14

dollars

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 575 $ à 485 $

* Mondelez MDLZ.O : Berenberg réduit le prix cible de 67 $ à 66 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : BTIG augmente le prix cible à 151 $ contre 118 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 210$ contre 240

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW réduit le prix cible à 10,50 $ de 13

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Prokidney Corp PROK.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; PT 4,5 vs $6

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies relève le prix cible de 215 à 220 dollars

* Radian Group Inc RDN.N : KBW relève le cours cible de 41 $ à 42 $

* Radian Group Inc RDN.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Rapid7 Inc RPD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 27 $ à 10 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de "acheter" à "conserver"

* Rapid7 Inc RPD.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 14 $ à 6,5 $

* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan réduit le prix cible à 11$ de 20

* Rapid7 Inc RPD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 18 $ à 9 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 130 $ à 113 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham réduit le prix cible à 100 $ de 135

* Saia Inc SAIA.O : TD Cowen relève le cours cible à 367 $, contre 326 $ auparavant

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève le cours cible de 179 à 190 dollars

* the Coca-Cola Company KO.N : HSBC relève son objectif de cours à 84 $ contre 82 $ auparavant

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible à 57 $ contre 65 $

* Walmart Inc WMT.O : RBC augmente le prix cible de 126 $ à 140 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève le cours cible de 316 $ à 335 $

* Williams Companies Inc WMB.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 69 $ à 80 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC réduit le prix cible de 176 $ à 162 $

* Zillow Group Inc ZG.O : JP Morgan réduit le cours cible à 84 $ contre 95 $

Valeurs associées

ADVANCED ENERGY
279,3700 USD NASDAQ +0,07%
AECOM
103,730 USD NYSE +1,07%
ALLSTATE
201,040 USD NYSE +0,53%
ASTERA LABS
182,8600 USD NASDAQ -2,56%
BLACKBAUD
47,6800 USD NASDAQ -1,18%
BLACKLINE
44,3400 USD NASDAQ +3,07%
BP SP ADR
36,970 USD NYSE -5,71%
CARDINAL HEALTH
220,270 USD NYSE -2,39%
CLOUDFLARE RG-A
179,910 USD NYSE +3,56%
COCA-COLA CO
76,815 USD NYSE -1,46%
COTY RG-A
2,535 USD NYSE -0,39%
DATADOG RG-A
129,6700 USD NASDAQ +13,74%
DUPONT DE NEMOURS
49,410 USD NYSE +4,95%
ECOLAB INC
299,490 USD NYSE +3,97%
EDWARDS LIFESCIENCES
77,050 USD NYSE +0,36%
FISERV INC
62,5900 USD NASDAQ +4,07%
FORTIVE
61,900 USD NYSE +2,03%
FRESHWORKS RG-A
8,7300 USD NASDAQ +1,16%
GILEAD SCIENCES
147,3100 USD NASDAQ -2,88%
HASBRO INC
103,9800 USD NASDAQ +7,46%
ICHOR
45,2700 USD NASDAQ +32,72%
INCYTE
100,0000 USD NASDAQ -8,28%
KLAVIYO RG-A
21,140 USD NYSE +7,36%
LATTICE SEMICOND
90,9000 USD NASDAQ +3,84%
LYFT RG-A
16,8600 USD NASDAQ +1,51%
MARRIOTT INTL RG-A
359,6500 USD NASDAQ +8,59%
MASCO
77,840 USD NYSE +8,87%
MATTEL
21,0700 USD NASDAQ -2,18%
MEDPACE HOLDINGS
446,0500 USD NASDAQ -15,90%
MONDELEZ INTL RG-A
60,6500 USD NASDAQ -0,13%
NEKTAR THERAPEUT
56,0600 USD NASDAQ +51,23%
PALO ALTO NETWORKS
165,4500 USD NASDAQ -0,33%
PORCH GROUP
7,3900 USD NASDAQ +0,41%
PROKIDNEY RG-A
2,0100 USD NASDAQ +1,01%
QUEST DIAGNOSTIC
205,300 USD NYSE +7,18%
RADIAN GROUP
33,030 USD NYSE +0,85%
RAPID7
10,3900 USD NASDAQ -3,44%
ROBINHOOD MARKETS
85,6000 USD NASDAQ -1,11%
SAIA
381,6400 USD NASDAQ -6,83%
TAPESTRY
153,170 USD NYSE -0,96%
UPSTART HLDGS
38,9700 USD NASDAQ +0,31%
WALMART
126,7200 USD NASDAQ -1,78%
WESCO INTL
285,840 USD NYSE -5,01%
WILLIAMS COMPANI
68,840 USD NYSE +1,41%
XYLEM
128,890 USD NYSE -8,08%
ZILLOW GRP RG-A
54,4200 USD NASDAQ +0,89%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/02/2026 à 12:01:14.

