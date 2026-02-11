information fournie par Reuters • 11/02/2026 à 09:13

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Coca-Cola, Rapid7, Walmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Coca-Cola, Rapid7 et Walmart, mercredi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen relève le prix cible de 210 à 300

dollars

* Aecom ACM.N : RBC relève le cours cible de 139 $ à 142 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève le cours cible de 254 $ à 260 $

* Blackbaud Inc BLKB.O : Raymond James réduit le cours cible de 85 $ à 60 $

* Blackline Inc BL.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 45 $, contre 56 $

auparavant

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen augmente le prix cible à 251 $ de 233 $

* Cloudflare NET.N : BTIG relève le prix cible à 243 $, contre 199 $ auparavant

* Cloudflare NET.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien;

PT 225 $ vs 185 $

* Cloudflare NET.N : RBC augmente le prix cible à 240 $ contre 230 $

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 83 $ contre 79 $

* Coca-Cola Co KO.N : RBC relève le cours cible de 78 $ à 87 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 3 $ contre 4,2 $

* Datadog Inc DDOG.O : BTIG réduit le prix cible à 170 $ contre 221 $

* Datadog Inc DDOG.O : Needham réduit le prix cible à 155 $ contre 220 $

* Datadog Inc DDOG.O : Raymond James réduit le prix cible de 205 $ à 170 $

* Datadog Inc DDOG.O : RBC augmente le prix cible de 150 $ à 161 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen augmente le prix cible à 215 $ contre 200 $

* Dupont DD.N : Jefferies relève le cours cible de 51 $ à 59 $

* Ecolab Inc ECL.N : Jefferies relève le cours cible de 315 $ à 352 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève le cours cible à 295 $, contre 265 $ auparavant

* Ecolab Inc ECL.N : RBC relève le cours cible à 337 $, contre 294 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Piper Sandler relève le prix cible à 100 $ contre 98

$

* Evommune Inc EVMN.N : Raymond James relève le prix cible de 40 à 48 dollars

* Fiserv Inc FISV.O : Raymond James ramène le cours cible de 91 $ à 83 $

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen réduit le prix cible de 77 $ à 68 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève le cours cible à 63 $ contre 57 $

* Gilead GILD.O : RBC relève le cours cible de 103 à 118 dollars

* Hasbro Inc HAS.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 80 à 110 dollars

* Hasbro Inc HAS.O : Jefferies relève le prix cible à 120 $, contre 112 $ auparavant

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 65 $ à 53 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : RBC réduit le prix cible à 50 $ contre 60 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 30 à 53 dollars

* Incyte INCY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 123 $ contre 128 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Jefferies réduit le prix cible à 29 $ contre 35 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Jefferies augmente le prix cible de 85 $ à 135 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC relève le prix cible de 105 à 118 dollars

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* Lyft Inc LYFT.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 19 $, contre 22 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies réduit le prix cible à 15,5 $ contre 20 $

* Marriott MAR.O : Jefferies relève le cours cible à 415 $, contre 357 $ auparavant

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève le cours cible de 323 à 356 dollars

* Marriott MAR.O : TD Cowen relève le cours cible de 365 $ à 400 $

* Masco Corp MAS.N : RBC relève le cours cible de 67 $ à 74 $

* Mattel Inc MAT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 18 $ contre 25 $

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies réduit le prix cible à 19 $ contre 25 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 485 $ contre 575

$

* Nektar Therapeutics NKTR.O : BTIG augmente le prix cible à 151 $, contre 118 $

auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 210 $

contre 240 $

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW réduit le prix cible de 13 $ à 10,50 $

* Prokidney Corp PROK.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; PT 4,5

$ vs 6 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies augmente le prix cible de 215 $ à 220 $

* Radian Group Inc RDN.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Radian Group Inc RDN.N : KBW relève le prix cible de 41 $ à 42 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"

* Rapid7 Inc RPD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 27 $ à 10 $

* Rapid7 Inc RPD.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 14 $ à 6,5 $

* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan réduit le prix cible à 11 $ contre 20 $

* Saia Inc SAIA.O : TD Cowen augmente le cours cible de 326 $ à 367 $

* the Coca-Cola Company KO.N : HSBC relève le cours cible à 84 $ contre 82 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible de 65 $ à 57 $

* Walmart Inc WMT.O : RBC augmente le prix cible de 126 $ à 140 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève le cours cible de 316 $ à 335 $

* Williams Companies Inc WMB.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 69 $ à 80 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC réduit le cours cible de 176 $ à 162 $