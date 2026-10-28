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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Coca-Cola, Ecolab, Visa
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 12:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Coca-Cola, Ecolab et Visa.

POINTS FORTS

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : JP Morgan relève son objectif de cours de 288 $ à 332 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $

* Ecolab Inc. ECL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 310 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 305 $ à 320

$

* Visa Inc V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 406 $ à 445 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alignment Healthcare, Inc. ALHC.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Amentum Holdings, Inc. AMTM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* American Tower Corporation AMT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 212 $ à 221 $

* American Tower Corporation AMT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $

* American Water AWK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 149 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Applovin Corporation APP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 575 $ à 500 $

* Ares Capital Corp ARCC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Ares Capital Corporation ARCC.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 212 $ à 210 $

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 182 $ à 173 $

* Armstrong World Industries Inc. AWI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Armstrong World Industries, Inc. AWI.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Armstrong World Industries, Inc. AWI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 230 $ à 210 $

* Atrium Therapeutics Inc RNA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Atrium Therapeutics, Inc. RNA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $

* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $

* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Biogen BIIB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 244 $ à 255 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 260 $ à 1 341 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Boeing BA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 206 $ à 157 $

* Boeing BA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 265 $ à 230 $

* Boeing BA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 290 $ à 240 $

* Boeing BA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 225 $ à 195 $

* Boeing BA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240 $ à 210 $

* Boeing Co. BA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 225,00 $ à 195,00 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Byline Bancorp Inc BY.N : Stephens relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* C&F Financial Corp CFFI.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 115 $ à 124 $

* Camden National Corp CAC.O : KBW relève son objectif de cours de 55,00 $ à 58,00 $

* Cavco Industries, Inc. CVCO.O : Northland Capital lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Cavco Industries, Inc. CVCO.O : Northland Capital lance sa couverture avec un objectif de cours de 650 $

* CB Financial Services Inc CBFV.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : JP Morgan relève son objectif de cours de 288 $ à 332 $

* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* Centene Corp CNC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 69 $ à 72 $

* Centerpoint Energy CNP.N : BMO relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Central Bancompany, Inc. CBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Chemed Corporation CHE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 550,00 $ à 555 $

* Chemed Corporation CHE.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 520 $ à 620

$

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 192 $ à 193 $

* Cloudflare Inc. NET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* Clover Health Investments CLOV.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 6 $

* CMS Energy Corporation CMS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 77 $ à 76 $

* CMS Energy Corporation CMS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 77 $ à 73 $

* CMS Energy Corporation CMS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 73 $

* Coca-Cola Co KO.N : Bernstein relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 98 $

* Coca-Cola Co KO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Coca-Cola Co KO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 104 $

* Coca-Cola Co. KO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100,00 $ à 103,00 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Stephens relève son objectif de cours de 170 $ à 205 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 182 $ à 200 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 185 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : CIBC abaisse son objectif de cours de 358,00 $ à 343,00 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 362 $ à 352 $

* Corning GLW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Corning GLW.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 165 $ à 155 $

* Corning GLW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 182 $ à 175 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 42 $ à 35 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 44 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 34,00 $ à 30,00 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Csquare Inc CSQR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $

* Datadog, Inc. DDOG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 295 $ à 325 $

* Dorman Products, Inc. DORM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 161 $ à 155 $

* Ducommun Incorporated DCO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 200 $ à 180 $

* Dynatrace, Inc. DT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 232 $ à 207 $

* Ecolab Inc. ECL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 330 $ à 345 $

* Ecolab Inc. ECL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 310 $

* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 56 $ à 40 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : BMO abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 34 $ à 28 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 34 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 24 $ à 16 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 41 $ à 30 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 35 $ à 26 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 34 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 137 $ à 143 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 292,75 $ à 285,5 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 78,00 $ à 68,00 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 71 $ à 63 $

* Exelon Corp EXC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 49 $ à 46 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Gerdes Energy Research relève son objectif de 2 $, le portant à 147 $

* F5, Inc. FFIV.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* F5, Inc. FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 525 $ à 540 $

* Figma, Inc. FIG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 2 323 $ à 2 470 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Stephens relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 87 $ à 79 $

* Freshworks, Inc. FRSH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Ftai Aviation Ltd. FTAI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* German American Bancorp Inc GABC.O : KBW relève son objectif de cours de 51,00 $ à 53,00 $

* Hanmi Financial Corp HAFC.O : KBW relève son objectif de cours de 34,00 $ à 37,00 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 28 $ à 21 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Bernstein relève son objectif de cours de 426 $ à 471 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 525 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 475 $ à 495 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 $ à 486 $

* Herc Holdings Inc. HRI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Herc Holdings Inc. HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 230 $

* Herc Holdings, Inc. HRI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 176 $ à 200 $

* Hilton Worldwide HLT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 365 $ à 389 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 383 $ à 386 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 584 $ à 560 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 485 $ à 486 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 560 $ à 515 $

* Hubbell Incorporated HUBB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 531 $ à 525 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 317 $ à 310 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 315 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 297 $ à 293 $

* Independent Bank Corp IBCP.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Invesco Ltd IVZ.N : KBW relève son objectif de cours de 38,00 $ à 39,00 $

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Baird relève son objectif de cours de 324 $ à 328 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 305 $ à 320 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 295 $ à 325 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 310 $ à 320 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 329 $ à 346 $

* Itron, Inc. ITRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 107 $ à 109 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 276 $ à 300 $

* JetBlue Airways JBLU.O : BMO abaisse son objectif de cours de 5,25 $ à 3,75 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : RBC relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Klaviyo, Inc. KVYO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Klaviyo, Inc. KVYO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Kosmos Energy Ltd KOS.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 2,75 $ à 2,90 $

* Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 55 $

* Lakeland Financial Corp LKFN.O : Stephens relève son objectif de cours de 66 $ à 67 $

* Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc LABT.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc LABT.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 3 $

* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 151 $ à 156 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Baird abaisse son objectif de cours de 215 $ à 195 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 181 $ à 172 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 215 $ à 210 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 197 $ à 179 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $

* Liftoff Mobile, Inc. LFTO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 34 $ à 21 $

* Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO.O : Stifel relève son objectif de cours de 271 $ à 290 $

* Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO.O : Stifel relève son objectif de cours de 271 $ à 290 $

* LKQ Corp LKQ.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 32,5 $ à 26 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 564 $ à 633 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 410 $ à 403 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 $ à 413 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 380 $ à 356 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 354 $ à 335 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 362 $ à 350 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 215 $ à 300 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Stifel relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 240 $ à 305 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 634 $ à 629 $

* Match Group, Inc. MTCH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 120 $ à 105 $

* Metrocity Bankshares Inc MCBS.O : KBW relève son objectif de cours de 38,00 $ à 41,00 $

* Midcap Financial Investment Corporation MFIC.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre

»

* Monarch Casino & Resort, Inc. MCRI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 128 $ à 123 $

* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $

* Noble Corporation Plc NE.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Northeast Bank NBN.O : KBW relève son objectif de cours de 136,00 $ à 140,00 $

* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* NRG Energy Inc NRG.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 173,00 $ à 159,00 $

* NRG Energy Inc NRG.N : la Scotiabank abaisse son cours-cible de 162 $ à 149 $

* NRG Energy, Inc. NRG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 209 $ à 182 $

* Nucor Corporation NUE.N : JP Morgan relève son cours cible de 296 $ à 304 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 280 $ à 305 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Stifel relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 23 $ à 28 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 22 $ à 28 $

* P&G PG.N : Berenberg relève son objectif de cours de 143 $ à 151 $

* Paccar Inc PCAR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 150,00 $ à 120,00 $

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 132 $

* Paccar Inc PCAR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 125 $ à 124 $

* Park National Corp PRK.A : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 217 $ à 201 $

* PayPal PYPL.O : BMO relève son objectif de cours de 56 $ à 59 $

* PayPal PYPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $

* PayPal PYPL.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 61 $ à 58 $

* PayPal PYPL.O : Clear Street relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $

* PayPal PYPL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 51 $ à 55 $

* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* PayPal PYPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 59 $ à 60 $

* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 18 $ à 6 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 112 $ à 120 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Polaris Inc PII.N : BMO abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Polaris Inc PII.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Polaris Inc PII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $

* Principal Financial Group, Inc. PFG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 112 $ à 109 $

* Prudential Financial, Inc. PRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 103 $

* Public Storage PSA.N : RBC relève son objectif de cours de 318 $ à 323 $

* Pulmonx Corporation LUNG.O : Stifel relève son objectif de cours de 2,5 $ à 4 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 173 $ à 241 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 875 $ à 922 $

* Repligen Corporation RGEN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Repligen Corporation RGEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* Repligen Corporation RGEN.O : RBC relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $

* Ribbon Communications Inc. RBBN.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 2,2 $ à 1,8 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 131 $ à 115 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 114 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 126 $ à 116 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 136 $ à 124 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 134 $ à 125 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Roblox Corporation RBLX.N : BTIG relève son objectif de cours de 41 $ à 42 $

* Royal Caribbean Cruises RCL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 312 $ à 315 $

* Royal Caribbean Cruises RCL.N : HSBC relève son objectif de cours de 371 $ à 377 $

* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 358 $ à 361 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 380 $ à 379 $

* S&P Global SPGI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 502 $ à 535 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 477,00 $ à 515,00 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 500 $ à 520 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Clear Street relève son objectif de cours de 516 $ à 525 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 520 $ à 550 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 477 $ à 515 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 525 $ à 545 $

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 58 $ à 57 $

* Sharkninja, Inc. SN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 234 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 380 $ à 375 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 396 $ à 390 $

* Sherwin-Williams Company SHW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 380 $ à 373 $

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW relève son objectif de cours de 25,00 $ à 26,00 $

* Sirius XM Holdings Inc. SIRI.O : Stonex relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 48 $

* Smithfield Foods Inc SFD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $

* Smithfield Foods, Inc. SFD.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Sofi Technologies SOFI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 16,5 $

* Sofi Technologies SOFI.O : Scotiabank relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : KBW relève son objectif de cours de 15,00 $ à 16,00 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Stonex relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 17,5 $ à 18 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 35,00 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 113 $ à 118 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Suncoke Energy Inc SXC.N : Stonex relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Talen Energy Corp. TLN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 501 $ à 479 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 499,00 $ à 493,00 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 440 $ à 442 $

* The Boeing Company BA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $

* The Cheesecake Factory CAKE.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 112 $ à 108 $

* The Coca-Cola Company KO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 98 $ à 101 $

* The Coca-Cola Company KO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 146 $ à 145 $

* The Marzetti Company MZTI.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $

* The Simply Good Foods Company SMPL.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Simply Good Foods Company SMPL.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Simply Good Foods Company SMPL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $

* The Simply Good Foods Company SMPL.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Simply Good Foods Company SMPL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2 $

* TPG Re Finance Trust, Inc. TRTX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* TransUnion TRU.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 97 $ à 92 $

* TransUnion TRU.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* TransUnion TRU.N : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* TransUnion TRU.N : Needham relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* TransUnion TRU.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* TransUnion TRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 102 $ à 96 $

* Travel + Leisure Co TNL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Travel + Leisure Co TNL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 107 $ à 108 $

* Travel + Leisure Co. TNL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 $ à 95 $

* Twilio, Inc. TWLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 125 $ à 80 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 140 $ à 100 $

* United Parcel Service, Inc. UPS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 110 $ à 112 $

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 710 $ à 695 $

* Universal Health Services UHS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 175,00 $ à 170,00 $

* UPS UPS.N : Bernstein relève son objectif de cours de 127 $ à 128 $

* UPS UPS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 108 $ à 114 $

* UPS UPS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 122 $ à 131 $

* UPS UPS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 112 $

* UPS UPS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $

* UPS UPS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* V2X, Inc. VVX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 88 $ à 81 $

* Verizon VZ.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $

* Visa Inc. V.N : BMO relève son objectif de cours de 425 $ à 438 $

* Visa Inc. V.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 430,00 $ à 450,00 $

* Visa Inc. V.N : Clear Street relève son objectif de cours de 466 $ à 470 $

* Visa Inc. V.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 370 $ à 405 $

* Visa Inc. V.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $ à 455 $

* Visa Inc. V.N : KBW relève son objectif de cours de 430,00 $ à 470,00 $

* Visa Inc. V.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 416 $ à 471 $

* Visa Inc. V.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 430 $ à 479 $

* Visa Inc. V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 406 $ à 445 $

* Visa Inc. V.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 420 $ à 450 $

* Vistra Corp. VST.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 201,00 $ à 181,00 $

* Vistra Corp. VST.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 207 $ à 189 $

* Vistra Corp. VST.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 212 $ à 198 $

* Vse Corp VSEC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 265 $ à 220 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 333 $ à 320 $

* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 46 $ à 38 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* WEX Inc. WEX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 172 $ à 178 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 15 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Stifel passe de « conserver » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 24 $

* Woodward, Inc. WWD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 430 $ à 380 $

* Xylem Inc XYL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 148 $ à 130 $

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »; abaisse son objectif de cours de 118 $ à 90 $

* Xylem Inc XYL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 110 $ à 99 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 125 $

* Xylem Inc XYL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 141 $ à 114 $

* Zymeworks Inc. ZYME.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 12:42:23.

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