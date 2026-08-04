TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cloudflare, Replimune, Walmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cloudflare, Replimune Group et Walmart.

POINTS FORTS

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 à 370

dollars

* Cloudflare NET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 290 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « performance du

marché » à « surperformance »

* Walmart Inc WMT.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ADI Global Distribution Inc ADIG_w.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer

»

* ADI Global Distribution Inc ADIG_w.N : Oppenheimer lance la couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20,00 $ à 27,50 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 450 $ à 410 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 435 $ à 460 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 370 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 421 $ à 439 $

* AGCO Corporation AGCO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 123 $ à 114 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 410 $ à 315 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 485 $ à 455 $

* Ameresco Inc AMRC.N : BNP Paribas relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Ameresco Inc AMRC.N : BNP Paribas relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* APi Group Corp APG.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* APi Group Corp APG.N : Wells Fargo lance la couverture avec un objectif de cours de 53 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 178 $ à 171 $

* Arxis Inc ARXS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 63 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 220 $ à 190 $

* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 235 $ à 210 $

* Autozone Inc AZO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 3 900 $ à 3 637 $

* Avista Corp AVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Backblaze Inc BLZE.O : B. Riley relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $

* Backblaze Inc BLZE.O : Needham relève son objectif de cours de 14 $ à 23 $

* Backblaze Inc BLZE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 15 $ à 25 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 149 $ à 159 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Bowhead BOW.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Bowhead BOW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

secteur »

* BWX Technologies Inc BWXT.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $

* Carpenter Technology Corporation CRS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 425 $ à 540 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève son objectif de cours de 269 $ à 292 $

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 67 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Argus Research relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Cigna CI.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 336 $ à 307 $

* Clorox CLX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $

* Clorox CLX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 118 $ à 110 $

* Cloudflare NET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 290 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 390 $ à 376 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 151 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 170 $ à 155 $

* Datadog Inc DDOG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 250 $ à 295 $

* Datadog Inc DDOG.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 220 $ à 305 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Argus Research relève son objectif de cours de 10 dollars, le portant à 96 dollars

* Duolingo DUOL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 103 $ à 93 $

* Duolingo DUOL.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »

* Echostar Corp ECHO.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 137 $ à 118 $

* Ethos Technologies LIFE.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 37 $

* Ethos Technologies LIFE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Ethos Technologies LIFE.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Everquote Inc EVER.O : Needham relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : Jonestrading lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : Jonestrading lance sa couverture avec un objectif de cours de 55 dollars

* Fair Isaac Corp FICO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 494 $ à 1 344 $

* Fibrobiologics Inc FBLG.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6 $

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : KBW relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* First Solar Inc FSLR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 207 $ à 196 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Fulgent Genetics Inc FLGT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 15 $ à 19 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : UBS relève son objectif de cours de 335 $ à 340 $

* General Dynamics Corporation GD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 275 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 135 $ à 193 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 $ à 100 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 120 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 79 $ à 85 $

* Hilton Grand Vacations HGV.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $

* Huntington Ingalls Industries HII.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* Huntsman Corporation HUN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $

* Ibotta Inc IBTA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 19 $ à 22 $

* Ibotta Inc IBTA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Needham relève son objectif de cours de 72 $ à 88 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 125 $ à 105 $

* Inflection Point Acquisition Corp V IPEX.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»

* Inflection Point Acquisition Corp V IPEX.O : Benchmark lance sa couverture avec un objectif de cours de 14 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 52 $ à 59 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 54 $ à 62 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 54 $ à 62 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 110 $ à 127 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « performant »

* Integer Holdings Corporation ITGR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 84 $ à 127 $

* Intuit Inc INTU.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 410 $ à 350 $

* Intuit Inc INTU.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* J.M. Smucker Co SJM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 139 $ à 149 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Baird relève son objectif de cours de 252 $ à 280 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 $ à 276 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève son objectif de cours de 282 $ à 292 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 301 $ à 310 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 275 $ à 295 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève son objectif de cours de 258 $ à 273 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Stifel relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 78 $ à 95 $

* Keros Therapeutics Inc KROS.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 30 $ à 23 $

* Keros Therapeutics Inc KROS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Krystal Biotech KRYS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 396 $ à 392 $

* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 300 $ à 309 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 110 $ à 102,5 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 125 $ à 102,50 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : UBS relève son objectif de cours de 43 $ à 57 $

* Lindblad Expeditions Holdings Inc LIND.O : Benchmark relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* Marriott MAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 388 $

* Marriott MAR.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 384 $ à 374 $

* Marriott International MAR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 379 $ à 348 $

* Marriott International MAR.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 379 $ à 372 $

* Marriott International MAR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 449 $ à 425 $

* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 502 $ à 457 $

* Mastec Inc MTZ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 453 $ à 410 $

* Matson Inc MATX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 270 $

* Matson Inc MATX.N : Stephens relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 147 $ à 152 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 275 $ à 1 450 $

* Mobility Global Inc. MBGL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 109 $ à 121 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 142 $ à 111 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 47 $ à 40 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 179,5 $ à 185,5 $

* Olin Corp OLN.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Olin Corporation OLN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 125 $ à 110 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Needham abaisse son objectif de cours de 130 $ à 116 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 107 $ à 90 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* Onsemi ON.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 135 $ à 127 $

* Onsemi ON.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 138 $ à 120 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 200 $ à 245 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 185 $ à 215 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : UBS relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 27 $ à 37 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 37 $ à 45 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $

* PBF Energy Inc PBF.N : UBS relève son objectif de cours de 62 $ à 84 $

* PDF Solutions Inc PDFS.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* PDF Solutions Inc PDFS.O : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 50 dollars

* Peabody Energy Corp BTU.N : UBS abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26,5 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 215 $

* Progressive Corp PGR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 250 $ à 241 $

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 84 $

* QXO Inc QXO.N : Morgan Stanley reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 35 $

* Ralph Lauren RL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 437 $ à 441 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 434 $ à 452 $

* RBC Bearings RBC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 676 $ à 686 $

* RBC Bearings Inc RBC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 615 $ à 646 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 11 $ à 17 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Roblox Corporation RBLX.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 82 $ à 50 $

* Saia Inc SAIA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 470 $ à 400 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 17 $

* SBA Communications SBAC.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $

* SBA Communications SBAC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 270 $ à 264 $

* SI-BONE inc SIBN.O : UBS relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Snap Inc SNAP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Snap Inc SNAP.N : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Snap Inc SNAP.N : Bernstein relève son objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 6,50 $ à 6,75 $

* Snap Inc SNAP.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 6,4 $ à 6 $

* Snap Inc SNAP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Snap Inc SNAP.N : UBS relève son objectif de cours de 5 $ à 5,7 $

* Snap Inc SNAP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 76 $ à 72 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 282 $

* State Street Corp STT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 176,5 $ à 187 $

* Summit Midstream Corp SMC.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 39 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 $ à 211 $

* Tempus AI Inc TEM.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* The Clorox Company CLX.N : UBS relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $

* TKO Group Holdings Inc TKO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Needham relève son objectif de cours de 92 $ à 125 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 115 $ à 150 $

* V2X Inc VVX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80,00 $ à 90,00 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève son objectif de cours de 75 $ à 88 $

* V2X Inc VVX.N : Stifel relève son objectif de cours de 79 $ à 102 $

* V2X Inc VVX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 289 $ à 300 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 66 $ à 54 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VERX.O : BMO relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 600 $ à 605 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 436 $ à 442 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 577 $ à 570 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Stifel relève son objectif de cours de 466 $ à 500 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 $ à 550 $

* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 45 $

* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de 40 $

* Walmart Inc WMT.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformance » à « performance »

* Waste Management Inc WM.N : UBS relève son objectif de cours de 265 $ à 270 $

* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11,5 $

* Yum Brands YUM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 170 $ à 160 $