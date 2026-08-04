TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cloudflare, Replimune, Walmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cloudflare, Replimune Group et Walmart.

POINTS FORTS

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 à 370

dollars

* Cloudflare NET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 290 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « performance du

marché » à « surperformance »

* Walmart Inc WMT.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20,00 $ à 27,50

$

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 370 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 220 $ à 190 $

* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 235 $ à 210 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 149 $ à 159 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le secteur »

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève son objectif de cours de 269 $ à 292 $

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 67 $

* Cigna CI.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »; abaisse son

objectif de cours de 336 $ à 307 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $

* Cloudflare NET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 290 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 151 $

* Datadog Inc DDOG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 250 $ à 295 $

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : KBW relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* First Solar Inc FSLR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 207 $ à 196 $

* Fulgent Genetics Inc FLGT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 15 $ à 19 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 275 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 135 $ à 193 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 52 $ à 59 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 54 $ à 62 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Baird relève son objectif de cours de 252 $ à 280 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 $ à 276 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 301 $ à 310 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève son objectif de cours de 258 $ à 273 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 78 $ à 95 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 300 $ à 309 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 110 $ à 102,5 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* Marriott MAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 388 $

* Matson Inc MATX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 270 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 147 $ à 152 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 47 $ à 40 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 179,5 $ à 185,5 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 200 $ à 245 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 27 $ à 37 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 215 $

* Progressive Corp PGR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 250 $ à 241 $

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 84 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 434 $ à 452 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 11 $ à 17 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « en ligne avec le marché

» à « surperformer »

* Sailpoint Inc SAIL.O : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif

de cours: 17 $

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 6,50 $ à 6,75 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 76 $ à 72 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 282 $

* State Street Corp STT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 176,5 $ à 187 $

* Summit Midstream Corp SMC.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 39 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 $ à 211 $

* Tempus AI Inc TEM.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Needham relève son objectif de cours de 92 $ à 125 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève son objectif de cours de 75 $ à 88 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 66,00 $ à 54,00 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 436 $ à 442 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 577 $ à 570 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 $ à 550 $

* Walmart Inc WMT.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Yum Brands YUM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 170 $ à 160 $