TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Clorox, GoDaddy, Reynolds Consumer Products

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Clorox, GoDaddy et Reynolds Consumer Products.

FAITS MARQUANTS

* Clorox Co CLX.N : JP Morgan relève son opinion de sous-pondéré à neutre

* Equinix Inc EQIX.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 830 $ à 895 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : RBC relève l'objectif de cours à "surperformer" à partir de "sector

perform"

* Guess Inc GES.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 28 $

* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : JP Morgan réduit le prix cible de surpondérer à neutre

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 75 à 82 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 85 $ contre 80 $ auparavant

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible à 83 $ contre 74 $ auparavant

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Morgan Stanley relève le PT à 68,00 $ contre 53,00 $

* Accolade Inc ACCD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 12$ contre 15

* Agilent Technologies Inc A.N : Barclays réduit le prix cible à 100 $ de 105

* Agilent Technologies Inc A.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 145 $ contre 160 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 18 $ contre 19 $

* American Financial Group AFG.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 125 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Barclays relève le prix cible de 175 à 180 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Citigroup relève l'objectif de prix à 210 $, contre 200 $ auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 175 $ contre 190

* Analog Devices Inc ADI.O : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 210$ contre 215

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 206$ contre 213

* Analog Devices Inc ADI.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 175 $ à 185 $

* APA Corporation APA.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; abaisse le prix cible de 52 $ à 37 $

* APA Corporation APA.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 53 $ à 52 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Redburn augmente le prix à acheter

* Autodesk Inc ADSK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 235,00 $ contre 245,00 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird réduit le prix cible de 238 $ à 235 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 243 $ contre 261 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Mizuho réduit l'objectif de prix à 200 $ contre 220 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Oppenheimer abaisse le prix cible à 240 $, contre 250 $ auparavant

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 240 à 215 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler ramène le prix cible de surpondération à neutre

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC réduit le prix cible de 260 $ à 250 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 230 $, contre 233 $ auparavant

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities relève le PT à 204 $ contre 202 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 54 $ contre 56 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global Research augmente le PT à 57$ de 50

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies augmente le prix cible à 54 $ de 49

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Stifel augmente le prix cible de 48 à 54 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 69 $ contre 80

* Best buy Co Inc BBY.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 90 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Guggenheim réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 86 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit le prix cible à 69$ de 82

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 78$ contre 88

* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 75$ contre 80

* Best buy Co Inc BBY.N : Truist Securities réduit le prix cible à 68 $ contre 74 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 990 $ contre 900 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 195 dollars contre 158 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : BofA Global Research relève le prix cible de 195 $ à 205 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Citigroup relève l'objectif de prix à 245 $, contre 215 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 195 $ contre 190 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 175 $ contre 168 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : TD Cowen relève le prix cible à 157 $, contre 146 $ auparavant

* Caleres Inc CAL.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 30$ de 27

* Caleres Inc CAL.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 33 $ à 35 $

* Calidi Biotherapeutics Inc CLDI.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Calidi Biotherapeutics Inc CLDI.A : H.C. Wainwright initie la couverture avec un objectif de prix de 11

* Callon Petroleum Co CPE.N : RBC réduit le prix cible de 50 $ à 42 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : Jefferies augmente le prix cible de 24 $ à 26 $

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup rétablit la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 18 $

* Cedar Fair LP FUN.N : Stifel réduit le prix cible de 51 $ à 49 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 34 $ contre 32 $

* Cheniere Energy Inc LNG.A : Citigroup relève l'objectif de cours à 200 $ contre 190 $

* Chesapeake Energy Corporation CHK.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 89 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : Citigroup initie avec une note neutre; PT 110

* Clear Channel Outdoor Holdings Inc CCO.N : Citigroup relève le PT de 1,4 à 1,5

* Clorox Co CLX.N : JP Morgan relève le PT à 145 $ contre 124 $

* Clorox Co CLX.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Consolidated Communications Holdings CNSL.O : Citigroup relève le PT à 4,7$ de 3,75

* CRH Plc CRH.N : Jefferies réduit le prix cible de 78,40 $ à 76,20 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 86 $ contre 93 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 48 $ contre 50 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 189 $ de 190

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 149 $ contre 139 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : BofA Global Research relève le prix cible de 125 à 135 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève l'objectif de prix à 120 $ contre 112 $ auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 132 $, contre 128 $ auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Stephens relève l'objectif de cours à 131 $ contre 117 $ auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 132 $ à 138 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible de 140 à 145 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Truist Securities augmente le PT à 154$ de 134

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Wedbush relève le prix cible de 115 à 130 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Wells Fargo relève le prix cible de 115 à 125 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Raymond James réduit le prix cible à 150$ de 160

* Dycom Industries Inc DY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 105 à 125 dollars

* Emeren Group Ltd SOL.N : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 7$ contre 10

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 21 $ contre 25 $

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : JP Morgan réduit le cours cible à 32 $ contre 33 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 150 $, contre 152 $ auparavant

* EQT Corporation EQT.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 51 $ à 53 $

* Equinix Inc EQIX.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 895 $ contre 830 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Guggenheim réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 47 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Baird augmente le prix cible à 110$ de 105

* GoDaddy Inc GDDY.N : RBC augmente le PT à 124 $ de 90

* GoDaddy Inc GDDY.N : RBC relève la note à surperformer de "sector perform" à "sector perform"

* Golub Capital BDC Inc GBDC.O : KBW augmente le prix cible de 16,50 $ à 17 $

* Golub Capital BDC Inc GBDC.O : Raymond James augmente le prix cible de 15,5 $ à 16 $

* Guess Inc GES.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25$ contre 28

* Hibbett Inc HIBB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 50$ contre 40

* Hibbett Inc HIBB.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 60 à 73 dollars

* Hirequest Inc HQI.O : Barrington Research réduit le prix cible de 26 $ à 21 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Stephens réduit le prix cible de 38 $ à 35 $

* HP Inc HPQ.N : Barclays réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $

* Idacorp Inc IDA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 97 $ contre 113 $

* Inter Parfums Inc IPAR.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 192 $ contre 191 $

* Inter Parfums Inc IPAR.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 172$ contre 175

* Jack in the Box Inc JACK.O : BofA Global Research augmente le prix cible à 80$ contre 77

* Jack in the Box Inc JACK.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 79$ de 80

* Jack in the Box Inc JACK.O : RBC réduit l'objectif de prix à 78 $ contre 80 $

* Jack in the Box Inc JACK.O : Stifel réduit le prix cible à 75$ de 80

* Jack in the Box Inc JACK.O : TD Cowen augmente le prix cible de 66 $ à 71 $

* Jack in the Box Inc JACK.O : Truist Securities réduit le prix cible à 86$ de 109

* Jack in the Box Inc JACK.O : Barclays augmente le prix cible à 80$ de 70

* Jack in the Box Inc JACK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 78,00 $ contre 80,00

* Jacobs Solutions Inc J.N : Bernstein réduit le prix cible à 176 $ de 205 $

* Jacobs Solutions Inc J.N : Raymond James réduit le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

marché

* Jacobs Solutions Inc J.N : RBC réduit le prix cible de 157 $ à 151 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Baird relève le cours cible à 160 $ contre 155 $

* KLA Corp KLAC.O : Redburn initie avec une note neutre; objectif de prix 550

* Kohls Corp KSS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 24 $, contre 20 $ auparavant

* Kohls Corp KSS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 $, contre 20 $ auparavant

* Kohls Corp KSS.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 29

* Lam Research Corp LRCX.O : Redburn initie avec une note d'achat; PT $800

* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan relève le prix cible de 344 $ à 370 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein réduit le prix cible de 282 $ à 235 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 236 $ de 257 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies réduit le prix cible à 235$ de 261

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 218 $ contre 240 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 215 $ contre 225 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities réduit le prix cible de 225 $ à 235 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Wedbush réduit le prix cible de 230 à 215 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Barclays réduit le prix cible à 203 $ de 207 $

* Lowes Cos Inc LOW.N : HSBC augmente le prix cible à 216 $ contre 211 $

* Ltc Properties Inc LTC.N : Jefferies relève le cours cible à 30 $ contre 29 $ auparavant

* Mainz Biomed NV MYNZ.O : Jonestrading réduit le prix cible à 8$ contre 11

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Truist Securities relève le PT à 240$ contre 230

* Markel Group Inc MKL.N : Citigroup initie une couverture avec une note de vente; PT 1275 $

* Medical Properties Trust Inc MPW.N : Jefferies réduit le PT de 5,50 $ à 4,50

* Medtronic Plc MDT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 78 $ à 84 $

* Moog Inc MOGa.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 95 $ à 141 $

* Moog Inc MOGa.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération

* Nanostring Technologies Inc NSTG.O : Baird passe à neutre; baisse le PT à 0,75 $ de 4

* Netstreit Corp NTST.N : BTIG réduit le prix cible de 23 $ à 19 $

* New Jersey Resources Corporation NJR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 47 $ à 44 $

* Ngm Biopharmaceuticals Inc NGM.O : B. Riley réduit le prix cible à 3,5 $ de 7 $

* Nordstrom Inc JWN.N : Jefferies augmente le prix cible à 18 $ contre 17 $

* Nordstrom Inc JWN.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 17$ contre 20

* Nordstrom Inc JWN.N : TD Cowen réduit le prix cible à 17 $ contre 20 $

* Nordstrom Inc JWN.N : Telsey Advisory Group ramène l'objectif de cours à 17 $, contre 19 $ auparavant

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies augmente le prix cible de 51 $ à 52 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible de 55 $ à 51 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Truist Securities réduit le prix cible à 55 $ contre 57 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Citigroup relève le PT à 16$ contre 14

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 700 $ contre 675 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : BMO relève le prix cible de 600 $ à 650 $

* Nvidia Corp NVDA.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 650 $ à 700 $

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan relève l'objectif de prix à 650 $ contre 600 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 625 $ contre 590 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Stifel relève le prix cible de 600 à 665 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Truist Securities relève le prix cible à 674 $ contre 668 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 600 à 675 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 603,00 $ de 600,00 $

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 29 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 32$ contre 33

* One Gas Inc OGS.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 79 $

* Organon & Co OGN.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 22 $, contre 32 $ auparavant

* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 48 à 52 dollars

* Ovintiv Inc OVV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 51 $ à 49 $

* Pan American Silver Corp PAAS.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 23,5 $ à 22 $

* Progressive Corp PGR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 162 $ contre 158 $

* Revance Therapeutics Inc RVNC.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 16$ contre 35

* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 28 $ contre 29 $

* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Berenberg augmente le prix cible à 330$ de 320

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup rétablit la couverture avec une note d'achat; PT 127 $

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : Citigroup relève le PT de 12,5 $ à 14 $

* Saia Inc SAIA.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; PT 450

* Six Flags Entertainment Corp SIX.N : Stifel relève le prix cible de 30 $ à 32 $

* SNDL Inc SNDL.O : Atb Capital Markets reprend la couverture avec une note de surperformance et un PT de 4

* Sonos Inc SONO.O : Jefferies relève le cours cible à 18 $, contre 16 $ auparavant

* Southwestern Energy Co SWN.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération

* Southwestern Energy Co SWN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 6,3 $ à 6,9 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC réduit le prix cible à 89 $ contre 96 $

* Springworks Therapeutics Inc SWTX.O : JP Morgan relève le PT à 58 $ contre 55 $

* Synopsys Inc SNPS.O : CFRA réduit le prix cible à 560 $ de 650 $

* Talos Energy Inc TALO.N : Canaccord Genuity initie une couverture avec une note d'achat; PT 24 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Barclays réduit le prix cible de 47 $ à 46 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 38 $ de 40

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Jefferies réduit l'objectif de prix à 34 $ contre 36 $

* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève le cours cible à 85 $ contre 79 $

* Veris Residential Inc VRE.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 14 $ contre 16

* Viatris Inc VTRS.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 11 $ de 10

* Virgin Galactic Holdings SPCE.N : Morgan Stanley réduit le PT à 1,75 $ de 4,00

* Virgin Galactic Holdings SPCE.N : Morgan Stanley réduit la pondération à sous pondération à partir de égale à

pondération

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 85 $ contre 79 $ auparavant

* Woodward Inc WWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 à 140 dollars

* Zscaler Inc ZS.O : BTIG relève le cours cible de 191 $ à 229 $

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 170,00 $ contre 155,00 $ auparavant