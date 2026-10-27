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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Clearwater Paper, Molina Healthcare, Qualys
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 15:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Clearwater Paper, Molina Healthcare et Qualys.

POINTS FORTS

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings, Inc. OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 235 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 1St Source Corporation SRCE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Abbott ABT.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Acnb Corp ACNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $

* Agilysys Inc AGYS.O : Needham relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Agilysys Inc AGYS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Agilysys, Inc. AGYS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 118 $ à 135 $

* Airbnb Inc. ABNB.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* Almonty Industries Inc. ALM.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* American Express Company AXP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 340 $ à 335 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 46 $ à 41 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 53 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 63,00 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 55 $

* Apollo APO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 134 $ à 124 $

* Ares Management Corporation ARES.N : BMO abaisse son objectif de cours de 134 $ à 130 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* Associated Banc-Corp ASB.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* AT&T T.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Beacon Financial Corporation BBT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Bellring Brands, Inc. BRBR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 85 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30,5 $

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson passe de « neutre » à « acheter »

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 365 $ à 344 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : Raymond James relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : Stephens relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 715 $ à 725 $

* Cadence Design Systems, Inc. CDNS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 405 $ à 420 $

* Cadence Design Systems, Inc. CDNS.O : Needham relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $

* Cadence Design Systems, Inc. CDNS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : BTIG relève son objectif de cours de 74 $ à 81 $

* Caris Life Sciences, Inc. CAI.O : BTIG relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Carlyle Group Inc CG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 56 $ à 46 $

* Centuri Holdings, Inc. CTRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : UBS relève son objectif de cours de 123 $ à 134 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 139 $ à 132 $

* City Holding Co CHCO.O : KBW relève son objectif de cours de 145 $ à 147 $

* City Holding Co CHCO.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 17 $

* Clearway Energy CWEN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Cnb Financial Corp CCNE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Cognizant CTSH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 51,00 $ à 70,00 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 157 $

* Constellation Energy CEG.O : Barclays relève son objectif de cours de 324 $ à 345 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 368 $ à 374 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 125 $ à 75 $

* Dariohealth Corp DRIO.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 6 $

* Datadog Inc DDOG.O : UBS relève son objectif de cours de 280 $ à 320 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 90 $

* Dycom Industries Inc DY.N : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « Perform »

* Dynatrace, Inc DT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Dyne Therapeutics, Inc. DYN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $

* eBay Inc. EBAY.O : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 131 $

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 473 $ à 492 $

* Energous Corporation WATT.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 15 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 140 $

* EQT Corporation EQT.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 1 $ à 78 $

* EQT Corporation EQT.N : Stephens relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $

* EQT Corporation EQT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 76 $ à 75 $

* EQT Corporation EQT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 71 $

* Evergy, Inc. EVRG.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 97 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 063 $ à 986 $

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 285 $ à 288 $

* First Bancorp FBP.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* Fiserv Inc FISV.O : BMO abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15,5 $ à 14,5 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Forgent Power Solutions, Inc. FPS.N : Clear Street lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 58 dollars

* Fox Corp FOXA.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* Fulton Financial Corporation FULT.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Stephens relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $

* Guardant Health, Inc. GH.O : BTIG relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $

* Hbt Financial Inc HBT.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $

* Hbt Financial Inc HBT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Hbt Financial Inc HBT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Heartland Express, Inc. HTLD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Hexcel Corporation HXL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 152 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Hubspot, Inc. HUBS.N : UBS relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $

* Idexx Laboratories, Inc. IDXX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 670 $ à 627 $

* Innovex International Inc INVX.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Innovex International Inc INVX.N : JP Morgan fixe un objectif de cours de 33 $

* Integra Lifesciences Holdings Corporation IART.O : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* Investar Holding Corp ISTR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32,5 $ à 31 $

* Investar Holding Corp ISTR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32,50 $ à 31 $

* JetBlue Airways Corp. JBLU.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : UBS abaisse son objectif de cours de 184 $ à 158 $

* Kforce Inc. KFRC.N : UBS relève son objectif de cours de 59 $ à 63 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* KKR KKR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 118 $ à 109 $

* Lakeland Financial Corp LKFN.O : KBW relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Lattice Semiconductor LSCC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 175 $ à 125 $

* Life Time Group Holdings, Inc. LTH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 64 $ à 68 $

* Lifestance Health Group, Inc. LFST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 15,50 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 25 $

* Lkq Corp. LKQ.O : Barclays passe de « neutral » à « surpondérer »

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Mama'S Creations Inc MAMA.O : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 19 $

* Match Group MTCH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $

* Meta META.O : New Street Research relève son objectif de cours de 700 $ à 775 $

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 100 $

* Miami International Holdings, Inc. MIAX.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $

* Microsoft MSFT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 540 $ à 630 $

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Moderna MRNA.O : William Blair abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Moelis & Company MC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 68 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Mosaic Co MOS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une recommandation « Surperformance »

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Oppenheimer lance une couverture avec un objectif de cours de 15 dollars

* Natera, Inc. NTRA.O : BTIG relève son objectif de cours de 320 $ à 430 $

* Nb Bancorp Inc NBBK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Newmont NEM.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 149 $ à 148 $

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 54 dollars

* NRG Energy Inc NRG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 204 $ à 163 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours à 69 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings, Inc. OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : La Banque Nationale du Canada reprend sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Ovintiv Inc. OVV.N : La Banque Nationale du Canada réitère son objectif de cours à 95 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 260 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 194 $ à 279 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 300 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 168 $ à 208 $

* PBF Energy Inc. PBF.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 94 $

* Performance Food Group Company PFGC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 144 $ à 127 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : UBS relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Ppl Corp PPL.N : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 41 $

* Primis Financial Corp FRST.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 107 $ à 106 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 120 $ à 112 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 235 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 945 $ à 960 $

* Rambus Inc. RMBS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 52 $ à 67 $

* Rapid7, Inc. RPD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Revolve Group, Inc. RVLV.N : UBS abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Rithm Capital Corp. RITM.N : KBW relève son objectif de cours de 12,5 $ à 13 $

* River City Bank RCBC.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours à 61 dollars

* River City Bank RCBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 56 $ à 60 $

* Ross Stores Inc ROST.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 265 $ à 258 $

* Sharkninja, Inc. SN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 $ à 230 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 396 $ à 390 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 47 $ à 48,50 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* Simpson Manufacturing Co., Inc. SSD.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 212 $ à 203 $

* Simpson Manufacturing Co., Inc. SSD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $

* SpaceX SPCX.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* SpaceX SPCX.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $

* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 170,00 $ à 150,00 $

* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; relève son objectif de cours de 19 $ à 23,5 $

* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : Stonex abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Sysco SYY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 86 $ à 87 $

* Take-Two Interactive TTWO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 368,00 $ à 330,00 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 408 $ à 387 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 345 $ à 390 $

* The Greenbrier Companies, Inc. GBX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $

* TPG Inc TPG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $

* UGI Corporation UGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 44 $

* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 529,00 $ à 531,00 $

* UnitedHealth Group Incorporated UNH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 526 $ à 487 $

* US Foods Holding Corp. USFD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 124 $ à 120 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 96 $ à 101 $

* Uscb Financial Holdings Inc USCB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Stephens relève son objectif de cours de 16,5 $ à 17,5 $

* Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 5,75 $ à 4,5 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49,75 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Stephens passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Verizon VZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Verizon VZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 56 $ à 55 $

* Verizon Communications Inc. VZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : UBS relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $

* Waste Connections, Inc. WCN.TO : UBS relève son objectif de cours de 278 $CA à 301 $CA

* Weyerhaeuser Company WY.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 30,00 $ à 25,00 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : RBC relève son objectif de cours de 20 $ à 43 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 44 $

* Zoetis Inc ZTS.N : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

1ST SOURCE CORP
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ABBOTT LABORATOR
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ACNB
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AGILYSYS
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AIRBNB
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AL INM PROP REIT
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ALMONTY INDS
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AMERICAN EXPRESS
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AMKOR TECHNOLOGY
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APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
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ARES MGT RG-A
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ARRIVENT BIO
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ARTIVA BIOTHRP
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ASSD BANC-CORP
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AT&T
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BADGER METER
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BANK OF HAWAII
71,000 USD NYSE +0,58%
BELLRNG BRNDS
9,175 USD NYSE -3,98%
BLUE OWL CAP RG-A
9,335 USD NYSE +0,05%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
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BRIXMOR PRP REIT
28,575 USD NYSE +1,58%
BROADCOM
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BSNSS FRST BANC
31,8400 USD NASDAQ +0,06%
BURLINGTON STORE
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CACI INTL RG-A
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CADENCE DESIGN
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CAREDX
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CARIS
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CENTURI HLDG
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CF INDUSTRIES HL
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CHEMUNG FINANCIA
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CHURCHILL DOWNS
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CITY HOLDING CO
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CNB FINL
35,7150 USD NASDAQ +0,46%
CNSTLLTN ENER CO
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COGNIZANT TECH SO-A
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COLUMBIA BANKING SYS.
31,1950 USD NASDAQ +0,43%
CONOCOPHILLIPS
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COREWEAVE
59,3900 USD NASDAQ +7,61%
DARIOHEALTH
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DATADOG RG-A
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DELEK US HLDGS
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FLAGSTAR FINANC
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FULTON FINANCIAL
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GALAXY RG-A
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GLACIER BANCORP
49,150 USD NYSE +0,37%
GREENBRIER COS
36,645 USD NYSE -4,12%
GUARDANT HEALTH
177,2200 USD NASDAQ +2,29%
Gaz naturel
2,60 USD NYMEX 0,00%
HBT FINANCIAL
36,8400 USD NASDAQ -0,99%
HEARTLAND EXPRES
10,2100 USD NASDAQ +1,90%
HEXCEL
77,725 USD NYSE -2,49%
HF SINCLAIR
116,700 USD NYSE -6,87%
HUBSPOT
254,955 USD NYSE -3,43%
IDEXX LABS
563,8000 USD NASDAQ -1,12%
INTEGRA LIFE HLD
11,8800 USD NASDAQ -1,82%
INVESTAR HLDG
27,7800 USD NASDAQ -0,14%
JETBLUE AIRWAYS
2,8100 USD NASDAQ +18,57%
KAISER ALUM
112,7100 USD NASDAQ +6,86%
KINDER MORGAN RG-P
33,840 USD NYSE -0,29%
KKR & CO
91,715 USD NYSE +0,07%
LAKELAND FINANCI
60,7200 USD NASDAQ -0,73%
LATTICE SEMICOND
103,7450 USD NASDAQ +5,46%
LIFE TIME GROUP
44,420 USD NYSE +1,25%
LIFESTANCE HLTH
13,0550 USD NASDAQ -0,04%
LIFTOFF MOBILE
17,2600 USD NASDAQ +3,04%
LKQ
17,0500 USD NASDAQ -1,16%
MACOM TECHNOLOGY
257,3850 USD NASDAQ +5,67%
MAMA'S CREATIONS
12,5900 USD NASDAQ +2,69%
MATCH GROUP
44,0450 USD NASDAQ -2,58%
META PLATFORMS
623,1750 USD NASDAQ -1,17%
MICROSOFT
532,5501 USD NASDAQ 0,00%
MID PENN BANCORP
34,4100 USD NASDAQ +0,01%
MIDLAND STS BANC
34,2400 USD NASDAQ +0,82%
MODERNA
200,1650 USD NASDAQ +0,66%
MOELIS & CO RG-A
55,490 USD NYSE +0,47%
MOLINA HEALTHCAR
199,400 USD NYSE -2,63%
MOSAIC
18,565 USD NYSE +4,86%
MTRPLTN BANK HLD
97,205 USD NYSE -0,25%
NATERA
412,9300 USD NASDAQ +1,98%
NB BANCORP
22,6400 USD NASDAQ -1,61%
NEWMONT
112,385 USD NYSE +1,82%
NRG ENERGY
94,550 USD NYSE +0,98%
NW NAT HLDG
49,950 USD NYSE +0,02%
OCCIDENTAL PETROLEUM
62,930 USD NYSE -1,78%
OLLIE'S BARGAIN
86,0000 USD NASDAQ +2,09%
ORIC PHARMA
9,0650 USD NASDAQ +1,23%
OVINTIV
71,180 USD NYSE -1,86%
PALANTIR TECHNOLOGIES
199,7950 USD NASDAQ +0,48%
PAYCOM SOFTWARE
260,815 USD NYSE -2,74%
PAYLOCITY HOLDIN
170,8100 USD NASDAQ -3,20%
PBF ENER RG-A
74,420 USD NYSE -7,60%
PERFORMANCE FOOD
95,545 USD NYSE -0,11%
PPL
34,985 USD NYSE +0,19%
PRIMIS FINANCIAL
14,8141 USD NASDAQ +0,57%
PRINCIPAL FINANC
111,6800 USD NASDAQ +1,41%
Pétrole Brent
113,47 USD Ice Europ -1,44%
Pétrole WTI
99,63 USD Ice Europ -1,29%
QUALYS
230,5200 USD NASDAQ +2,39%
QUANTA SERVICES
580,510 USD NYSE +2,90%
RAMBUS
89,1200 USD NASDAQ -1,33%
RANGE RESOURCES
54,095 USD NYSE +1,00%
RAPID7
17,6900 USD NASDAQ -1,34%
REVOLVE GROUP-A
22,080 USD NYSE +0,34%
RITHM CAPI REIT
9,355 USD NYSE +1,52%
RIVER CITY BK
57,7500 USD NASDAQ +1,85%
ROSS STORES
229,9700 USD NASDAQ -1,77%
SHERWIN-WILLIAMS
326,245 USD NYSE -2,66%
SIERRA BANCP
43,5400 USD NASDAQ +2,93%
SIMPSON MANUFACT
192,520 USD NYSE +5,90%
SNR
194,880 USD NYSE -1,92%
SPACEX
150,0600 USD NASDAQ +2,15%
SPHERE ENTMT RG-A
112,995 USD NYSE +2,21%
SURGERY PARTNERS
23,1950 USD NASDAQ -0,24%
SYSCO
82,075 USD NYSE -0,07%
TAKE-TWO INTERACTIVE
201,6800 USD NASDAQ -0,82%
TALEN ENERGY
343,0275 USD NASDAQ +1,55%
TENABLE HLDGS
49,0350 USD NASDAQ +1,71%
TESLA
406,2250 USD NASDAQ +3,73%
THE CARLYLE GRP
38,7000 USD NASDAQ -0,13%
TJX COMPANIES
140,420 USD NYSE -2,28%
TPG RG-A
45,2800 USD NASDAQ +1,03%
UGI
39,150 USD NYSE +0,08%
UNITEDHEALTH GRO
410,640 USD NYSE -0,02%
US FOODS HOLDING
101,405 USD NYSE -0,01%
US PHYSICAL THER
86,580 USD NYSE -2,39%
USCB FIN HLDGS RG-A
20,0000 USD NASDAQ +1,32%
VALLEY NATL BANC
14,1550 USD NASDAQ +0,75%
VANDA PHARMA
3,9550 USD NASDAQ +0,38%
VARONIS SYSTEMS
49,1700 USD NASDAQ +0,04%
VERIZON COMM
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2026 à 15:14:56.

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BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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