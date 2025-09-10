 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 781,13
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, Oracle, Synopsys
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Citigroup, Oracle et Synopsys, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de prix de 104 à 107 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de prix à 250 $ contre 220

* Nike Inc NKE.N : TD Cowen relève l'objectif de prix à "acheter" à partir de "conserver"

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson relève l'objectif de prix à 300 $ contre 220

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix de 685 $ à 600 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de "buy" à "neutral"

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research ramène le prix objectif de 27 $ à 25 $

* Ametek Inc AME.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un objectif de prix de 200 $

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 260,00 $ à 270,00 $

* Apple Inc AAPL.O : Evercore ISI augmente l'objectif de prix à 260 $ de 250

* Apple Inc AAPL.O : Melius Research relève l'objectif de prix à 290 $, contre 260 $ auparavant

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies ramène le cours cible de 205 $ à 195 $

* Aptargroup, Inc. ATR.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 152 $ contre 153 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup réduit l'objectif de prix de 83 $ à 79 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 85 $ contre 88

* Bxp Inc BXP.N : Citigroup relève l'objectif de prix de 70 à 75 dollars

* Casey's General Stores Inc CASY.O : BMO augmente l'objectif de prix de 515 $ à 540 $

* Casey's General Stores Inc CASY.O : Jefferies augmente l'objectif de prix de 575 $ à 600 $

* Casey's General Stores, Inc. CASY.O : Wells Fargo augmente l'objectif de prix de 540 $ à 580 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein réduit l'objectif de prix de 380 à 350 dollars

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de prix de 104 à 107 dollars

* Clear Channel Outdoor Holdings CCO.N : Morgan Stanley relève l'objectif de prix à 1,75 $ contre 1,50 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Bernstein réduit l'objectif de prix à 36 $ contre 37 $

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix de 64 $ à 54 $

* Core & Main Inc CNM.N : RBC réduit l'objectif de prix de 67 $ à 62 $

* Core & Main, Inc. CNM.N : Barclays réduit l'objectif de prix de 69 $ à 65 $

* Core & Main, Inc. CNM.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix de 70 $ à 58 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg passe de "acheter" à "conserver"; baisse l'objectif de prix de 6,50 $ à 5,05 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Keybanc réduit l'objectif de prix de 245 $ à 240 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Gerdes Energy Research réduit l'objectif de prix de 10 $ à 141 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de prix de 220 $ à 250 $

* Huntsman Corp HUN.N : Jefferies réduit l'objectif de prix de 15 $ à 14 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler relève l'objectif de prix de 145 à 153 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson relève l'objectif de prix de 55 à 60 dollars

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC réduit l'objectif de prix de 21 $ à 19 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : RBC réduit l'objectif de prix de 18 $ à 16 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève l'objectif de prix de 625 à 655 dollars

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève l'objectif de prix de 35,00 à 36,00 dollars

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève l'objectif de prix de "equal-weight" à "overweight"

* Newmont NEM.N : RBC augmente l'objectif de prix de 66 $ à 95 $

* Newmont NEM.N : RBC relève l'objectif de prix de "sector perform" à "surperformance"

* Nike Inc NKE.N : TD Cowen augmente l'objectif de prix de 62 $ à 85 $ et le fait passer de "hold" à "buy"

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup réduit l'objectif de prix de 174 $ à 173 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 155 $ contre 156 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO augmente l'objectif de prix de 275 $ à 345 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson augmente l'objectif de prix à 300 $ contre 220 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies augmente l'objectif de prix à 360 $, contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research relève l'objectif de prix de 270 $ à 370 $

* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho augmente l'objectif de prix de 300 $ à 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler augmente l'objectif de prix à 330 $, contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia augmente l'objectif de prix de 300 $ à 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : Wolfe Research augmente l'objectif de prix de 300 $ à 400 $

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler augmente l'objectif de prix de 200 $ à 211 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 344,00 $ à 347,00 $

* Rev Group Inc. REVG.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de prix à 64,00 $ à partir de 46,00 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho augmente l'objectif de prix à 145 $ à partir de 120 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de neutre à achat

* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 21 $ à 24 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC augmente l'objectif de prix de 200 $ à 230 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Barclays augmente l'objectif de prix de 115 $ à 120 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 373 $ contre 393 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 374 $ contre 380 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO ramène l'objectif de prix de 27 $ à 25 $

* Service Properties Trust SVC.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix de 3 $ à 2,5 $

* Service Properties Trust SVC.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix de surpondération à égalité de pondération

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève l'objectif de prix de 82 $ à 88 $

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 600 $ contre 685 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de prix de 660 $ à 630 $

* Synopsys, Inc. SNPS.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix de 630 $ à 550 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de prix de 330,00 $ à 430,00 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Jefferies ramène l'objectif de prix de "acheter" à "conserver"; réduit l'objectif de prix de "64" à

"47,50"

* Tourmaline Bio, Inc. TRML.O : H.C. Wainwright passe de "acheter" à "neutre"

* Trade Desk Inc TTD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 50,00 $ de 80,00

* Trade Desk Inc TTD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix de surpondération à égalité de pondération

* Vici Properties Inc VICI.N : JP Morgan augmente l'objectif de prix à 38 $ de 37

* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève l'objectif de prix à 152 $ contre 140 $

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 13:30:45.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

