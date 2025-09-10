information fournie par Reuters • 10/09/2025 à 13:30

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, Oracle, Synopsys

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Citigroup, Oracle et Synopsys, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de prix de 104 à 107 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de prix à 250 $ contre 220

* Nike Inc NKE.N : TD Cowen relève l'objectif de prix à "acheter" à partir de "conserver"

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson relève l'objectif de prix à 300 $ contre 220

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix de 685 $ à 600 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de "buy" à "neutral"

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research ramène le prix objectif de 27 $ à 25 $

* Ametek Inc AME.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un objectif de prix de 200 $

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 260,00 $ à 270,00 $

* Apple Inc AAPL.O : Evercore ISI augmente l'objectif de prix à 260 $ de 250

* Apple Inc AAPL.O : Melius Research relève l'objectif de prix à 290 $, contre 260 $ auparavant

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies ramène le cours cible de 205 $ à 195 $

* Aptargroup, Inc. ATR.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 152 $ contre 153 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup réduit l'objectif de prix de 83 $ à 79 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 85 $ contre 88

* Bxp Inc BXP.N : Citigroup relève l'objectif de prix de 70 à 75 dollars

* Casey's General Stores Inc CASY.O : BMO augmente l'objectif de prix de 515 $ à 540 $

* Casey's General Stores Inc CASY.O : Jefferies augmente l'objectif de prix de 575 $ à 600 $

* Casey's General Stores, Inc. CASY.O : Wells Fargo augmente l'objectif de prix de 540 $ à 580 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein réduit l'objectif de prix de 380 à 350 dollars

* Clear Channel Outdoor Holdings CCO.N : Morgan Stanley relève l'objectif de prix à 1,75 $ contre 1,50 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Bernstein réduit l'objectif de prix à 36 $ contre 37 $

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix de 64 $ à 54 $

* Core & Main Inc CNM.N : RBC réduit l'objectif de prix de 67 $ à 62 $

* Core & Main, Inc. CNM.N : Barclays réduit l'objectif de prix de 69 $ à 65 $

* Core & Main, Inc. CNM.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix de 70 $ à 58 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg passe de "acheter" à "conserver"; baisse l'objectif de prix de 6,50 $ à 5,05 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Keybanc réduit l'objectif de prix de 245 $ à 240 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Gerdes Energy Research réduit l'objectif de prix de 10 $ à 141 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de prix de 220 $ à 250 $

* Huntsman Corp HUN.N : Jefferies réduit l'objectif de prix de 15 $ à 14 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler relève l'objectif de prix de 145 à 153 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson relève l'objectif de prix de 55 à 60 dollars

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC réduit l'objectif de prix de 21 $ à 19 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : RBC réduit l'objectif de prix de 18 $ à 16 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève l'objectif de prix de 625 à 655 dollars

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève l'objectif de prix de 35,00 à 36,00 dollars

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève l'objectif de prix de "equal-weight" à "overweight"

* Newmont NEM.N : RBC augmente l'objectif de prix de 66 $ à 95 $

* Newmont NEM.N : RBC relève l'objectif de prix de "sector perform" à "surperformance"

* Nike Inc NKE.N : TD Cowen augmente l'objectif de prix de 62 $ à 85 $ et le fait passer de "hold" à "buy"

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup réduit l'objectif de prix de 174 $ à 173 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 155 $ contre 156 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO augmente l'objectif de prix de 275 $ à 345 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson augmente l'objectif de prix à 300 $ contre 220 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies augmente l'objectif de prix à 360 $, contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research relève l'objectif de prix de 270 $ à 370 $

* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho augmente l'objectif de prix de 300 $ à 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler augmente l'objectif de prix à 330 $, contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia augmente l'objectif de prix de 300 $ à 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : Wolfe Research augmente l'objectif de prix de 300 $ à 400 $

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler augmente l'objectif de prix de 200 $ à 211 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 344,00 $ à 347,00 $

* Rev Group Inc. REVG.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de prix à 64,00 $ à partir de 46,00 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho augmente l'objectif de prix à 145 $ à partir de 120 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de neutre à achat

* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 21 $ à 24 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC augmente l'objectif de prix de 200 $ à 230 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Barclays augmente l'objectif de prix de 115 $ à 120 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 373 $ contre 393 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 374 $ contre 380 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO ramène l'objectif de prix de 27 $ à 25 $

* Service Properties Trust SVC.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix de 3 $ à 2,5 $

* Service Properties Trust SVC.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix de surpondération à égalité de pondération

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève l'objectif de prix de 82 $ à 88 $

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 600 $ contre 685 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de prix de 660 $ à 630 $

* Synopsys, Inc. SNPS.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix de 630 $ à 550 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de prix de 330,00 $ à 430,00 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Jefferies ramène l'objectif de prix de "acheter" à "conserver"; réduit l'objectif de prix de "64" à

"47,50"

* Tourmaline Bio, Inc. TRML.O : H.C. Wainwright passe de "acheter" à "neutre"

* Trade Desk Inc TTD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 50,00 $ de 80,00

* Trade Desk Inc TTD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix de surpondération à égalité de pondération

* Vici Properties Inc VICI.N : JP Morgan augmente l'objectif de prix à 38 $ de 37

* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève l'objectif de prix à 152 $ contre 140 $