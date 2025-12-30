information fournie par Reuters • 30/12/2025 à 13:24

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, DigitalBridge, Verisk Analytics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Citigroup, DigitalBridge et Verisk Analytics, mardi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 29 dollars contre 34 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : Argus Research augmente le prix cible de 310 à 360 dollars

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* DigitalBridge Group DBRG.N : KBW relève l'objectif de cours à 16$ contre 13,5

* DigitalBridge Group DBRG.N : RBC réduit le PT à 16$ de 23

* DigitalBridge Group DBRG.N : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer

* DigitalBridge Group DBRG.N : TD Cowen passe de "buy" à "hold"; PT passe de 20$ à 16$

* Duos Technologies Group Inc DUOT.O : Ascendiant Capital Markets augmente le PT de 11,50 $ à 14 $

* Greenwich Lifesciences, Inc. GLSI.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 50 $ contre 39 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Argus Research augmente le prix cible de 300 $ à 370 $

* Lindblad Expeditions Holdings LIND.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; PT 18 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : BTIG relève le prix cible de 135 $ à 150 $

* Rithm Property Trust RPT.N : Wedbush initie la couverture avec une note de surperformance; PT 4

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird réduit le prix cible de 72 $ à 47 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies réduit le prix cible de 114 $ à 63 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 80 $ à 70 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 75$ de 105

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 à 260 dollars