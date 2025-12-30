information fournie par Reuters • 30/12/2025 à 07:38

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, DigitalBridge, Verisk Analytics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Citigroup, DigitalBridge et Verisk Analytics, mardi.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies ramène le cours cible de 34 à 29

dollars

* Citigroup C.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 120 à 130 dollars

* DigitalBridge Group DBRG.N : KBW relève l'objectif de cours de 13,5 $ à 16 $

* DigitalBridge Group DBRG.N : RBC passe de "surperformance" à "performance

sectorielle"

* DigitalBridge Group DBRG.N : RBC réduit le prix cible de 23 $ à 16 $

* DigitalBridge Group DBRG.N : TD Cowen passe de "buy" à "hold"; PT ramené à 16$

contre 20$

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : BTIG augmente le prix cible de 135 $ à

150 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird réduit le prix cible de 72 $ à 47

$

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies réduit le prix cible de 114 $

à 63 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Leerink Partners réduit le prix cible de

80 $ à 70 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 75$

de 105$

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 à 260

dollars