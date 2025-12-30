TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, DigitalBridge, Verisk Analytics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Citigroup, DigitalBridge et Verisk Analytics, mardi.
FAITS MARQUANTS
* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 29$
contre 34$
* Citigroup C.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 130$ contre 120$
* DigitalBridge Group DBRG.N : KBW relève le cours cible de 13,5 $ à 16 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies ramène le cours cible à 63 $,
contre 114 $ auparavant
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève le prix cible de 250 à 260
dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies ramène le cours cible de 34 à 29
dollars
* Citigroup C.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 120 à 130 dollars
* DigitalBridge Group DBRG.N : KBW relève l'objectif de cours de 13,5 $ à 16 $
* DigitalBridge Group DBRG.N : RBC passe de "surperformance" à "performance
sectorielle"
* DigitalBridge Group DBRG.N : RBC réduit le prix cible de 23 $ à 16 $
* DigitalBridge Group DBRG.N : TD Cowen passe de "buy" à "hold"; PT ramené à 16$
contre 20$
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : BTIG augmente le prix cible de 135 $ à
150 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird réduit le prix cible de 72 $ à 47
$
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies réduit le prix cible de 114 $
à 63 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Leerink Partners réduit le prix cible de
80 $ à 70 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 75$
de 105$
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 à 260
dollars
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer