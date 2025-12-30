 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, DigitalBridge, Verisk Analytics
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 07:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Citigroup, DigitalBridge et Verisk Analytics, mardi.

FAITS MARQUANTS

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 29$

contre 34$

* Citigroup C.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 130$ contre 120$

* DigitalBridge Group DBRG.N : KBW relève le cours cible de 13,5 $ à 16 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies ramène le cours cible à 63 $,

contre 114 $ auparavant

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève le prix cible de 250 à 260

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies ramène le cours cible de 34 à 29

dollars

* Citigroup C.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 120 à 130 dollars

* DigitalBridge Group DBRG.N : KBW relève l'objectif de cours de 13,5 $ à 16 $

* DigitalBridge Group DBRG.N : RBC passe de "surperformance" à "performance

sectorielle"

* DigitalBridge Group DBRG.N : RBC réduit le prix cible de 23 $ à 16 $

* DigitalBridge Group DBRG.N : TD Cowen passe de "buy" à "hold"; PT ramené à 16$

contre 20$

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : BTIG augmente le prix cible de 135 $ à

150 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird réduit le prix cible de 72 $ à 47

$

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies réduit le prix cible de 114 $

à 63 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Leerink Partners réduit le prix cible de

80 $ à 70 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 75$

de 105$

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 à 260

dollars

Valeurs associées

AMERICA'S CAR-MA
25,2400 USD NASDAQ -2,40%
CITIGROUP
118,120 USD NYSE -1,91%
DIGITALBR REIT RG-A
15,270 USD NYSE +9,62%
PNNYMC FINL SVC
133,580 USD NYSE -0,18%
ULTRAGENYX PHARM
19,7200 USD NASDAQ -42,32%
VERISK ANALYTICS
224,7800 USD NASDAQ +2,02%
