TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cisco, DTE Energy, Marvell Technology
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cisco, DTE Energy et Marvell Technology.

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AbbVie ABBV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 294 $ à 298 $

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Stephens initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de

cours de 78 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Akamai Technologies AKAM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 120,00 $ à 165,00 $

* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 123 $ à 120 $

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 432 $ à 427 $

* An2 Therapeutics Inc ANTX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1,00 $ à 9,00 $

* An2 Therapeutics Inc ANTX.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « market perform » à « outperform »

* Andersen Group Inc ANDG.N : UBS relève son objectif de cours de 34 $ à 42 $

* Aramark ARMK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 47 $ à 58 $

* Aramark ARMK.N : RBC relève son objectif de cours de 47 $ à 55 $

* Arvinas Inc ARVN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 18 $ à 9 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 47 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : B. Riley relève son objectif de cours de 98 $ à 111 $

* Autonation AN.N : Citigroup relève son objectif de cours de 269 $ à 287 $

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 191 $ à 189 $

* BXP Inc BXP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 66 $ à 61 $

* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 113 $ à 95 $

* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia abaisse sa recommandation de « performance sectorielle » à «

sous-performance sectorielle »

* Camden Property Trust CPT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 108 $ à 106 $

* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $

* Carvana Co CVNA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 475 $ à 93 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $

* Centerspace CSR.N : UBS relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $

* CG Oncology Inc CGON.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 77 $ à 82 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 68 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de

cours: 32 $

* Cisco CSCO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 90 $ à 112 $

* Cisco CSCO.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 120 $

* Cisco CSCO.O : Melius Research relève son objectif de cours de 100 $ à 145 $

* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 120 $

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 86 $ à 132 $

* Cisco CSCO.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 100 $ à 150 $

* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91,00 $ à 120,00 $

* Cisco CSCO.O : UBS relève son objectif de cours de 95 $ à 132 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : UBS relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* CMS Energy Corp CMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 86 $ à 82 $

* Commercial Metals Co CMC.N : UBS relève son objectif de cours de 79 $ à 89 $

* Commercial Metals Co CMC.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $

* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 37 $

* Damora Therapeutics Inc DMRA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 55 $ à 51 $

* Deckers Outdoor Corp DECK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 161 $ à 145 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 290 $ à 235 $

* Doximity Inc DOCS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 33 $ à 28 $

* Doximity Inc DOCS.N : Keybanc passe de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Doximity Inc DOCS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 31 $ à 25 $

* Doximity Inc DOCS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 34 $ à 26 $

* Doximity Inc DOCS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 49,00 $ à 35,00 $

* Doximity Inc DOCS.N : Needham abaisse son objectif de cours de 55 $ à 27 $

* Doximity Inc DOCS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 40 $ à 23 $

* Doximity Inc DOCS.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat » à «

surperformer »

* Doximity Inc DOCS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 29 $ à 19 $

* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* Dynatrace Inc DT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 47 $ à 44 $

* Dynatrace Inc DT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Dynatrace Inc DT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Dynatrace Inc DT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Dynatrace Inc DT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Dynatrace Inc DT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* eBay EBAY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 114 $ à 127 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Energy Transfer LP ET.N : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Enovix Corp ENVX.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15 $

* Equity Residential EQR.N : UBS relève son objectif de cours de 71 $ à 73 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 278 $ à 282 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : UBS relève son objectif de cours de 274 $ à 278 $

* Ethos Technologies LIFE.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Everpure Inc P.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 4,9 $ à 5 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 55 $

* Harrow Inc HROW.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel relève son objectif de cours de 80 $ à 89 $

* Helmerich & Payne Inc HP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 35,00 $ à 39,00 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 39 $ à 27 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 390 $ à 365 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 50 $ à 42 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 156

$

* I3 Verticals Inc IIIV.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 39 $ à 30 $

* Independence Realty Trust Inc IRT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Innodata Inc INOD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $

* Intrepid Potash Inc IPI.N : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : RBC relève son objectif de cours de 139 $ à 147 $

* Jack In the Box JACK.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $

* Jack In the Box JACK.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 22 $ à 15 $

* Jack In the Box JACK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Jack In the Box JACK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Jack In the Box JACK.O : Stifel relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Jack In the Box JACK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 23 $ à 14 $

* Jack In the Box JACK.O : UBS abaisse son objectif de cours de 23 $ à 14 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Barclays relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 323 $ à 364 $

* Life Time Group Holdings LTH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 38,00 $ à 39,00 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 303 $ à 281 $

* Main Street Capital Corp MAIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 66 $ à 58 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 493 $ à 500 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 138 $ à 120 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia abaisse sa recommandation de « performance

sectorielle » à « sous-performance sectorielle »

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 134 $ à 132 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 150 $ à 154 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* MPLX LP MPLX.N : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 59 $

* National Health Investors Inc NHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 83 $ à 74 $

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 $ à 27 $

* National Vision Holdings Inc EYE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 42 $ à 36 $

* Navan Inc NAVN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 17,00 $ à 20,00 $

* Nextpower NXT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 114 $ à 145 $

* Nextpower NXT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 129 $ à 140 $

* Nextpower NXT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 112 $ à 130 $

* Nvidia Corp NVDA.O : UBS relève son objectif de cours de 245 $ à 275 $

* Okta Inc OKTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* Optimum Communications Inc OPTU.N : UBS abaisse son objectif de cours de 2 $ à 1 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 1 050 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Wedbush relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $

* Precigen Inc PGEN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Prestige Consumer Healthcare PBH.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Argus Research relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Jefferies initie la couverture avec une note « Hold »; objectif de cours de 24 $

* Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 321 $ à 309 $

* Solv Energy Inc MWH.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* Solv Energy Inc MWH.O : UBS relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 33 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Stifel relève son objectif de cours de 18 $ à 31 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 26 $ à 40 $

* Starbucks SBUX.O : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 106 $ à 120

$

* Stubhub Holdings STUB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 8,25 $ à 8,75 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 133 $ à 138 $

* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 73 $

* Sunococorp SUNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 73 $

* Tango Therapeutics TNGX.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 18

$ à 27 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 19 $ à 33 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Barclays relève son objectif de cours de 255 $ à 262 $

* Terawulf Inc WULF.O : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de

28 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 182 $ à 188 $

* Under Armour Inc UAA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 98 $ à 90 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Vishay Intertechnology VSH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 18,00 $ à 28,00 $

* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 40 $

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 94 $ à 91 $

Valeurs associées

ABBVIE
211,150 USD NYSE +1,27%
ACADEMY SPORTS
51,6000 USD NASDAQ +3,26%
AFFIRM HLDG RG-A
64,4400 USD NASDAQ +1,43%
AKAMAI TECHNOLOG
155,2900 USD NASDAQ -3,63%
AMEREN
109,260 USD NYSE +0,17%
AMGEN
336,3100 USD NASDAQ -0,04%
AN2 THERAPEUTIC
4,9250 USD NASDAQ +13,74%
ARAMARK
50,700 USD NYSE -0,06%
ARVINAS
9,6100 USD NASDAQ -2,63%
ATLANTICUS HLDGS
79,1400 USD NASDAQ +3,90%
AUTONATION
195,230 USD NYSE +2,11%
AVALO THERAP
19,4550 USD NASDAQ -1,99%
AVLONBY COM REIT
185,660 USD NYSE -0,43%
BXP
59,135 USD NYSE +1,26%
CAMDEN REIT-SBI
104,185 USD NYSE -1,15%
CARRIER GLOBAL
65,920 USD NYSE +0,53%
CARVANA-A
69,255 USD NYSE -0,89%
CAVA GROUP
74,440 USD NYSE +2,97%
CENTERS REIT-SBI
68,980 USD NYSE +0,67%
CG ONCOLOGY
72,5350 USD NASDAQ -2,01%
CHEESECAKE FACTO
58,1100 USD NASDAQ +2,78%
CIPHER DIGITAL
20,8500 USD NASDAQ -1,81%
CISCO SYSTEMS
115,9350 USD NASDAQ +13,81%
CMS ENERGY CORP
73,110 USD NYSE +0,43%
COMMERCIAL METAL
71,910 USD NYSE +2,26%
COMPASS MINERALS
31,345 USD NYSE +3,83%
CORE SCIENTIFIC
23,8850 USD NASDAQ -0,48%
DAMORA THERAPE
23,8200 USD NASDAQ -1,41%
DECKERS OUTDOOR
94,700 USD NYSE +0,84%
DELL TECH RG-C
245,765 USD NYSE +0,70%
DOXIMITY RG-A
17,570 USD NYSE -24,66%
DTE ENERGY
142,970 USD NYSE +0,69%
DYNATRACE
35,380 USD NYSE +1,93%
EBAY
112,8200 USD NASDAQ -0,17%
ELF BEAUTY
54,780 USD NYSE +1,89%
ENERGY TRANSFER
20,430 USD NYSE +1,67%
ENOVIX
6,0250 USD NASDAQ -17,35%
EQTY RE REIT-SBI
65,540 USD NYSE -0,47%
ESSEX PROP REIT
268,970 USD NYSE -1,10%
ETHOS TECH RG-A
22,3500 USD NASDAQ -8,51%
FIGURE TECH RG-A
39,4700 USD NASDAQ -2,57%
FRONTIR GROP HLD
4,8900 USD NASDAQ +3,60%
GALECTO
28,0800 USD NASDAQ -2,13%
GOOSEHEAD INS-A
37,5300 USD NASDAQ +3,16%
HARROW
29,7800 USD NASDAQ -0,12%
HELIOS TECH
75,520 USD NYSE +0,43%
HELMERICH&PAYNE
38,990 USD NYSE +1,91%
HIGHWOOD PROP RE
26,600 USD NYSE +2,11%
HOME DEPOT
303,130 USD NYSE +0,18%
HP ENTERPRISE
33,702 USD NYSE +5,06%
HUB GROUP-A
37,8200 USD NASDAQ -0,40%
HUT 8
106,7000 USD NASDAQ -1,50%
I3 VERTICALS-A
19,2650 USD NASDAQ +2,01%
INDEPENDENC REIT
16,250 USD NYSE -0,28%
INNODATA
92,0000 USD NASDAQ +2,28%
INSMED
117,1800 USD NASDAQ -0,69%
INTREPID POTASH
43,950 USD NYSE -3,28%
IRON MOUNT REIT
125,945 USD NYSE -0,16%
JACK IN THE BOX
11,3287 USD NASDAQ -11,43%
KINETIK HLDGS RG-A
50,200 USD NYSE +0,99%
KRYSTAL BIOTECH
316,4400 USD NASDAQ +1,31%
LIFE TIME GROUP
34,460 USD NYSE +1,92%
LOWE'S COM
222,730 USD NYSE +1,05%
MAIN STREET CAP
50,7400 USD NYSE -0,55%
MARVELL TECH
187,7300 USD NASDAQ +5,48%
MASTEC
427,040 USD NYSE +0,77%
MID-AMER AP REIT
127,915 USD NYSE -1,13%
MIRUM RG REG S-AI
109,1400 USD NASDAQ -0,02%
MOLINA HEALTHCAR
188,460 USD NYSE -1,88%
MPLX
55,250 USD NYSE +0,80%
NATIONAL VSN HLD
17,5400 USD NASDAQ +3,57%
NATL HEALTH REIT
75,110 USD NYSE +0,17%
NAVAN RG-A
17,7300 USD NASDAQ -1,88%
NEXTPOWER RG-A
131,2800 USD NASDAQ -3,73%
NVIDIA
231,6800 USD NASDAQ +2,59%
OKTA-A
79,3635 USD NASDAQ +1,49%
PARKER-HANNIFIN
890,825 USD NYSE +0,96%
PLANET LABS RG-A
40,110 USD NYSE -1,57%
PRECIGEN
4,5700 USD NASDAQ +10,12%
PRESTIGE CONSMER
45,230 USD NYSE -12,60%
RESTAURANT BRAND
76,040 USD NYSE -0,48%
RIOT PLATFORMS
24,1600 USD NASDAQ -3,05%
RYL CARIBBEAN CR
269,040 USD NYSE +1,80%
SOLV ENERGY RG-A
44,6825 USD NASDAQ -4,46%
STAAR SURGICAL
32,4700 USD NASDAQ +10,44%
STARBUCKS
107,5600 USD NASDAQ +1,52%
SUN COMMUN REIT
123,350 USD NYSE -0,72%
SUNOCO
70,255 USD NYSE +0,44%
TANGO THERAPETCS
23,8700 USD NASDAQ -6,43%
TARGA RESOURCES
265,010 USD NYSE +0,65%
TERAWULF
23,1700 USD NASDAQ +0,22%
TEXAS ROADHOUSE
178,3750 USD NASDAQ -0,52%
UNDER ARMOUR RG-A
5,115 USD NYSE +0,20%
US FOODS HOLDING
85,930 USD NYSE +0,90%
US PHYSICAL THER
63,297 USD NYSE +5,27%
VISHAY INTERTECH
37,800 USD NYSE -1,84%
VTV THERAP RG-A
34,8950 USD NASDAQ +10,20%
WEC ENERGY GROUP
111,520 USD NYSE -0,61%
WEYERHAEUSE REIT
23,250 USD NYSE +0,71%
XCEL ENERGY
80,1000 USD NASDAQ +0,25%
