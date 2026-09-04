TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ciena Corporation, Docusign, Snowflake

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ciena Corporation, Docusign et Snowflake.
POINTS FORTS
* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 575$ à 400$
* Docusign, Inc. DOCU.O : Jefferies relève son objectif
de cours de 50$ à 75$
* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Citigroup lance la
couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Snowflake Inc SNOW.N : HSBC relève son objectif de
cours de 289$ à 470$
* W. P. Carey Inc. WPC.N : Barclays passe de «
sous-pondération » à « pondération neutre »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Citigroup abaisse
son objectif de cours de 160$ à 122$
* Aligos Therapeutics, Inc. ALGS.O : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 48$ à 28$
* Ambarella AMBA.O : BofA Global Research abaisse
son objectif de cours de 96,00$ à 70,00$
* Asana, Inc. ASAN.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 8$ à 9$
* BP BP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours
de 41,7$ à 48,1$
* Capital Bancorp Inc CBNK.O : Raymond James lance la
couverture du titre avec une note « en ligne avec le
marché »
* Centuri Holdings Inc CTRI.N : BofA Global Research
abaisse son objectif de cours de 33,50$ à 21,00$
* Ciena Corporation CIEN.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 607$ à 475$
* Ciena Corporation CIEN.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 635$ à 605$
* Ciena Corporation CIEN.N : Needham abaisse son objectif
de cours de 600$ à 520$
* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 575$ à 400$
* Climb Bio Inc CLYM.O : BTIG relève son objectif de
cours de 20$ à 32$
* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein abaisse son
objectif de cours de 1.194$ à 1.144$
* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Citigroup lance la
couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Citigroup lance la
couverture avec un objectif de cours de 156$
* Docusign, Inc. DOCU.O : Jefferies relève son objectif
de cours de 50$ à 75$
* Docusign, Inc. DOCU.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 65$ à 75$
* Docusign, Inc. DOCU.O : RBC relève son objectif de
cours de 55$ à 70$
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies reprend sa
couverture avec une recommandation « Achat »
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies reprend sa
couverture avec un objectif de cours de 295$
* Fluence Energy FLNC.O : Barclays abaisse son objectif
de cours de 16$ à 10$
* Fluence Energy FLNC.O : Barclays abaisse sa
recommandation de « pondération neutre » à «
sous-pondération »
* Four Corners Property Trust Inc. FCPT.N : Barclays
relève son objectif de cours de 29$ à 30$
* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : Raymond James relève
son objectif de cours de 180$ à 215$
* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : Citigroup relève
son objectif de cours de 36$ à 48$
* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 90$ à 88$
* Lennar Corporation LEN.N : Stonex initie la couverture
du titre avec une recommandation « neutre »
* NNN REIT Inc. NNN.N : Barclays relève son objectif de
cours de 45$ à 47$
* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Piper Sandler lance
la couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Piper Sandler lance
sa couverture avec un objectif de cours de 44$
* Ormat Technologies Inc ORA.N : Bernstein relève sa
recommandation de « sous-performance » à « en ligne avec
le marché »
* Paccar Inc PCAR.O : Morgan Stanley relève son objectif
de cours de 119$ à 125$
* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Citigroup relève son
objectif de cours de 10,5$ à 13,5$
* PG&E Corp PCG.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 13,00$ à 14,00$
* PG&E Corporation PCG.N : Barclays abaisse son objectif
de cours de 23$ à 18$
* Planet Labs Pbc PL.N : Needham abaisse son objectif de
cours de 53$ à 40$
* Pultegroup, Inc. PHM.N : Stonex lance la couverture du
titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 148$
* Realty Income Corp. O.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 67$ à 65$
* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 498$ à 490$
* Samsara IOT.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 47,00$ à 55,00$
* Simmons First National Corporation SFNC.O : Piper
Sandler relève son objectif de cours de 26$ à 27,5$
* Simmons First National Corporation SFNC.O : Piper
Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* Snowflake Inc SNOW.N : HSBC relève son objectif de
cours de 289$ à 470$
* Torrid Holdings Inc. CURV.N : BofA Global Research
relève son objectif de cours de 2,25$ à 2,70$
* Tyson Foods, Inc. TSN.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 78$ à 75$
* Uipath PATH.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 13,00$ à 15,00$
* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 108$ à 106$
* W. P. Carey Inc. WPC.N : Barclays passe de «
sous-pondération » à « pondération neutre »
* Zscaler, Inc. ZS.O : Barclays relève son objectif de
cours de 192$ à 200$
* Zscaler, Inc. ZS.O : RBC relève son objectif de cours
de 200$ à 210$
* Zscaler, Inc. ZS.O : La Banque Scotia relève son
objectif de cours de 175$ à 200$
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