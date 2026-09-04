TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ciena Corporation, Docusign, Snowflake

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ciena Corporation, Docusign et Snowflake.

POINTS FORTS

* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 575$ à 400$

* Docusign, Inc. DOCU.O : Jefferies relève son objectif

de cours de 50$ à 75$

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Citigroup lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Snowflake Inc SNOW.N : HSBC relève son objectif de

cours de 289$ à 470$

* W. P. Carey Inc. WPC.N : Barclays passe de «

sous-pondération » à « pondération neutre »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Citigroup abaisse

son objectif de cours de 160$ à 122$

* Aligos Therapeutics, Inc. ALGS.O : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 48$ à 28$

* Ambarella AMBA.O : BofA Global Research abaisse

son objectif de cours de 96,00$ à 70,00$

* Asana, Inc. ASAN.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 8$ à 9$

* BP BP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours

de 41,7$ à 48,1$

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : Raymond James lance la

couverture du titre avec une note « en ligne avec le

marché »

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 33,50$ à 21,00$

* Ciena Corporation CIEN.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 607$ à 475$

* Ciena Corporation CIEN.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 635$ à 605$

* Ciena Corporation CIEN.N : Needham abaisse son objectif

de cours de 600$ à 520$

* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 575$ à 400$

* Climb Bio Inc CLYM.O : BTIG relève son objectif de

cours de 20$ à 32$

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 1.194$ à 1.144$

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Citigroup lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Citigroup lance la

couverture avec un objectif de cours de 156$

* Docusign, Inc. DOCU.O : Jefferies relève son objectif

de cours de 50$ à 75$

* Docusign, Inc. DOCU.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 65$ à 75$

* Docusign, Inc. DOCU.O : RBC relève son objectif de

cours de 55$ à 70$

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies reprend sa

couverture avec une recommandation « Achat »

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies reprend sa

couverture avec un objectif de cours de 295$

* Fluence Energy FLNC.O : Barclays abaisse son objectif

de cours de 16$ à 10$

* Fluence Energy FLNC.O : Barclays abaisse sa

recommandation de « pondération neutre » à «

sous-pondération »

* Four Corners Property Trust Inc. FCPT.N : Barclays

relève son objectif de cours de 29$ à 30$

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : Raymond James relève

son objectif de cours de 180$ à 215$

* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : Citigroup relève

son objectif de cours de 36$ à 48$

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 90$ à 88$

* Lennar Corporation LEN.N : Stonex initie la couverture

du titre avec une recommandation « neutre »

* NNN REIT Inc. NNN.N : Barclays relève son objectif de

cours de 45$ à 47$

* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Piper Sandler lance

la couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Piper Sandler lance

sa couverture avec un objectif de cours de 44$

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Bernstein relève sa

recommandation de « sous-performance » à « en ligne avec

le marché »

* Paccar Inc PCAR.O : Morgan Stanley relève son objectif

de cours de 119$ à 125$

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Citigroup relève son

objectif de cours de 10,5$ à 13,5$

* PG&E Corp PCG.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 13,00$ à 14,00$

* PG&E Corporation PCG.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 23$ à 18$

* Planet Labs Pbc PL.N : Needham abaisse son objectif de

cours de 53$ à 40$

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Stonex lance la couverture du

titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 148$

* Realty Income Corp. O.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 67$ à 65$

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 498$ à 490$

* Samsara IOT.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 47,00$ à 55,00$

* Simmons First National Corporation SFNC.O : Piper

Sandler relève son objectif de cours de 26$ à 27,5$

* Simmons First National Corporation SFNC.O : Piper

Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Snowflake Inc SNOW.N : HSBC relève son objectif de

cours de 289$ à 470$

* Torrid Holdings Inc. CURV.N : BofA Global Research

relève son objectif de cours de 2,25$ à 2,70$

* Tyson Foods, Inc. TSN.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 78$ à 75$

* Uipath PATH.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 13,00$ à 15,00$

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 108$ à 106$

* W. P. Carey Inc. WPC.N : Barclays passe de «

sous-pondération » à « pondération neutre »

* Zscaler, Inc. ZS.O : Barclays relève son objectif de

cours de 192$ à 200$

* Zscaler, Inc. ZS.O : RBC relève son objectif de cours

de 200$ à 210$

* Zscaler, Inc. ZS.O : La Banque Scotia relève son

objectif de cours de 175$ à 200$