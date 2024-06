TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chord Energy, PVH, Saia

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Chord Energy, PVH et Saia.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : BMO réduit le prix cible de 610 $ à 525 $

* Adobe Inc ADBE.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 580 dollars contre 660 dollars

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies relève le cours cible à 230 $ contre 195 $

* Amphenol Corp APH.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 115 $

* AT&T Inc T.N : Moffettnathanson relève le cours cible de 18 $ à 19 $

* Atossa Therapeutics ATOS.O : Ascendiant Capital Markets relève le PT de 6 $ à 6,25 $

* Bank Ozk OZK.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 39 $ à 35 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BTIG relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Bernstein ramène l'objectif de cours de 69 $ à 66 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup réduit le prix cible de 48 $ à 46 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Evercore ISI réduit le prix cible à 50$ de 55

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan réduit le prix cible de 52 $ à 44 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 45 $, contre 58 $ auparavant

* Brown-Forman Corp BFb.N : RBC réduit le prix cible de 56 $ à 49 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Roth MKM réduit le prix cible à 49 $ de 55

* Brown-Forman Corp BFb.N : UBS réduit le prix cible à 48 $ contre 59 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 183$ de 195

* Campbell Soup Co CPB.N : Bernstein augmente le prix cible à 47$ de 46

* Campbell Soup Co CPB.N : TD Cowen augmente le prix cible de 44 $ à 46 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible de 145 à 165 dollars

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Cardio Diagnostics Holdings Inc CDIO.O : Benchmark relève le cours cible à 2

* Carmax Inc KMX.N : Evercore ISI ajoute le titre à sa liste tactique de sous-performance

* Carmax Inc KMX.N : Evercore ISI réduit le prix cible de 72 $ à 68 $

* Carvana Co CVNA.N : Evercore ISI ajoute le titre à sa liste tactique de surperformance

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : UBS relève l'objectif de cours à 90 $ contre 71 $ auparavant

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : UBS relève l'objectif de cours de vente à neutre

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 4 à 3 dollars

* Chimera Investment Corp CIM.N : KBW relève le cours cible de 5 à 15 dollars

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research augmente le cours cible de neutre à achat

* Cipher Mining Inc CIFR.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 5,5 $ à 6 $

* Core & Main Inc CNM.N : Citigroup réduit le prix cible de 64 $ à 53 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : BTIG augmente le prix cible de 8 $ à 10 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer relève le cours cible de 850 $ à 905 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 850 $ à 900 $

* Couchbase Inc BASE.O : Baird réduit le prix cible de 35 $ à 32 $

* Couchbase Inc BASE.O : Barclays réduit le prix cible à 27 $ contre 33 $

* Couchbase Inc BASE.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 30$ de 35

* Couchbase Inc BASE.O : Guggenheim réduit l'objectif de cours à 30$ contre 32

* Couchbase Inc BASE.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 29$ contre 30

* Couchbase Inc BASE.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 30 $ contre 36 $

* Couchbase Inc BASE.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 31 $

* Couchbase Inc BASE.O : UBS réduit le prix cible de 31 $ à 24 $

* Couchbase Inc BASE.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 37 $ à 30 $

* Creative Realities Inc CREX.O : Craig-Hallum initie une couverture avec une note d'achat; PT 10

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : HSBC réduit le prix cible de 412 $ à 388 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 26 $ à 25 $

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Stifel réduit le prix cible à 30 $ contre 32 $

* Docusign Inc DOCU.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 86 $ contre 93 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : BMO réduit le prix cible de 150 $ à 145 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 117 $ de 120

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 136 $ contre 138 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies réduit le prix cible à 115$ de 128

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 152 $ à 135 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 160 $ à 155 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities réduit le prix cible de 147 $ à 140 $

* Entergy Corp ETR.N : BMO augmente le prix cible de 118 $ à 120 $

* Ferguson FERG.N : Berenberg augmente le prix cible de 210 $ à 224 $

* Ferguson FERG.N : UBS réduit le prix cible à 228 $ de 236 $

* Five Below Inc FIVE.O : Citigroup réduit le prix cible à 175 $ contre 185 $

* Five Below Inc FIVE.O : Craig-Hallum réduit le prix cible à 124 $ de 187 $

* Five Below Inc FIVE.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 160 $ de 200

* Five Below Inc FIVE.O : Guggenheim réduit le prix cible à 165 $ de 230

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies réduit le prix cible à 180 $ de 200

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan réduit le prix cible à 122 $ de 170

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho réduit le prix cible à 150 $ de 215

* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 160 $ de 210

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 155 $ de 220

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities réduit le prix cible à 136 $ de 176 $

* Five Below Inc FIVE.O : UBS réduit le prix cible à 223$ de 245

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 145 $ de 180

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Guggenheim ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Ftai Infrastructure Inc FIP.O : BTIG augmente le prix cible à 11$ de 10

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : Guggenheim relève l'objectif de cours de 10 à 11 dollars

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 53 $ contre 47 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : UBS relève l'objectif de cours à 17 $ contre 16 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 75 $ contre 76 $

* Illumina Inc ILMN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 140 $ à 122 $

* Insmed Inc INSM.O : UBS relève le cours cible à 78 $, contre 58 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Citigroup abaisse le cours cible à 180 $, contre 185 $ auparavant

* Lexeo Therapeutics LXEO.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un PT de 22 $

* Lions Gate Entertainment Corp LGFa.N : JP Morgan réduit le prix cible de 9 $ à 8 $

* Lithium Americas (Argentina) LAAC.N : La Banque Nationale du Canada initie avec PT $6

* Lithium Americas (Argentine) LAAC.N : La Banque Nationale du Canada initie avec une note de performance du secteur

* Lucid Diagnostics Inc LUCD.O : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif à 7,5 $ de 8

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 223 $ contre 227 $

* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 120$ contre 130

* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 83 $ à 79 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible de 45 à 50 dollars

* Nextdecade Corp NEXT.O : TD Cowen relève le cours cible de 7 à 9 dollars

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 205 $ à 192 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : BofA Global Research augmente le PT à $102 de $92

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Craig-Hallum augmente le PT à 105$ de 100

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Jefferies relève l'objectif de 90 $ à 110 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : JP Morgan relève l'objectif de 85 $ à 89 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 92 $ contre 80 $ auparavant

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : RBC augmente le prix cible de 86 $ à 101 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Truist Securities relève le prix cible de 86 $ à 102 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : UBS augmente le prix cible de 95 $ à 97 $

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève le cours cible de 130 à 135 dollars

* Patterson Companies Inc PDCO.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 28$ contre 30

* Pavmed Inc PAVM.O : Ascendiant Capital Markets réduit le cours cible à 22 $ contre 26 $ auparavant

* PBF Energy Inc PBF.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours de 66 à 67 dollars

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $

* Petroleo Brasileiro SA Petrobras PBR.N : UBS relève l'objectif de cours à 19,4$ contre 17,4

* Primo Water Corp PRMW.N : TD Cowen relève le cours cible de 27 $ à 30 $

* PVH Corp PVH.N : Barclays relève le cours cible à 154 $ contre 149 $

* PVH Corp PVH.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 125 $ contre 120 $ auparavant

* PVH Corp PVH.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 120 $ contre 110 $ auparavant

* Rev Group Inc REVG.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 25 à 33 dollars

* RH RH.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 320$ contre 335

* Rubrik Inc RBRK.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Saia Inc SAIA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 473 $ à 475 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 50 $ contre 36 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Mizuho augmente le prix cible de neutre à achat

* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 40 à 56 dollars

* Semtech Corp SMTC.O : Craig-Hallum relève l'objectif de cours à 48 $ contre 36 $ auparavant

* Semtech Corp SMTC.O : Needham relève le cours cible de 38 à 50 dollars

* Semtech Corp SMTC.O : Northland Capital augmente le prix cible à 46

* Semtech Corp SMTC.O : Stifel augmente le prix cible de 43 $ à 50 $

* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna relève le cours cible de 45 à 55 dollars

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Truist Securities abaisse le prix cible à 158 $ contre 175 $

* Smartsheet Inc SMAR.N : Barclays augmente le prix cible de 40 $ à 45 $

* Smartsheet Inc SMAR.N : BMO augmente le prix cible de 42 $ à 48 $

* Smartsheet Inc SMAR.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 45 $ à 52 $

* Smartsheet Inc SMAR.N : Citigroup relève le prix cible de 50 à 55 dollars

* Smartsheet Inc SMAR.N : Jefferies relève le prix cible de 50 $ à 55 $

* Smartsheet Inc SMAR.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 53 $ contre 51 $ auparavant

* Smartsheet Inc SMAR.N : RBC augmente le prix cible de 36 $ à 43 $

* Smartsheet Inc SMAR.N : UBS augmente le prix cible de 54 $ à 56 $

* Smartsheet Inc SMAR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 47 à 50 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : UBS réduit le prix cible à 171 $ de 190

* Sotera Health Co SHC.O : Jefferies relève le cours cible de 14,5 $ à 14 $

* Sprinklr Inc CXM.N : Barclays réduit le prix cible à 11 $ contre 17 $

* Sprinklr Inc CXM.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 9 $ de 16 $

* Sprinklr Inc CXM.N : D.A. Davidson abaisse le prix cible à 9 $, contre 16 $ auparavant

* Sprinklr Inc CXM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 16 $ à 11 $

* Sprinklr Inc CXM.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 12 $ contre 16 $

* Sprinklr Inc CXM.N : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 14 $ contre 18 $

* Sprinklr Inc CXM.N : Stifel réduit le prix cible à 9$ de 15

* Sprinklr Inc CXM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 14 $ à 10 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : UBS passe de neutre à achat; l'objectif de cours passe de 5 $ à 6,9 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : BTIG augmente le prix cible de 50 $ à 53 $

* Surgepays Inc SURG.O : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours à 9,5$ contre 10

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 200$ contre 180

* Thor Industries Inc THO.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 95$ contre 100

* T-Mobile US Inc TMUS.O : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 200$ contre 190

* Treehouse Foods Inc THS.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT 37 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : Roth MKM augmente le prix cible de 13 $ à 14 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : UBS relève le prix cible de 14 $ à 16 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Truist Securities relève le cours cible de 65 $ à 66 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Wells Fargo relève le cours cible de 63 à 66 dollars

* Valero Energy Corp VLO.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 179 $ contre 184 $

* Ventyx Biosciences VTYX.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 10 $ contre 12 $

* Verint Systems Inc VRNT.O : Wedbush augmente le prix cible de 37 $ à 42 $

* Versabank VBNK.O : Raymond James ramène l'objectif de cours à 12 $, contre 13 $ auparavant

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Needham relève le cours cible de 15 à 19 dollars

* Walgreens WBA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 22 $

* Walmart WMT.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 75 $ contre 69 $

* Xylem Inc XYL.N : TD Cowen relève le cours cible de 135 $ à 138 $

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup passe de neutre à vente

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup augmente le PT à 13$ de 11,6