TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chipotle Mexican Grill, Honeywell, Tesla

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chipotle Mexican Grill, Honeywell et Tesla.
POINTS FORTS
* Brown-Forman Corp BFb.N : Morgan Stanley reprend la couverture du titre avec une note
“sous-pondérer”
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan relève sa note de “neutre” à “surpondérer”
* Honeywell HON.O : RBC relève son objectif de cours de 268 $ à 275 $
* Pepsico, Inc. PEP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan passe de “sous-pondérer” à “neutre”
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 253 $ à 264 $
* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $
* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $
* Arcbest Corporation ARCB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Brown-Forman Corp BFb.N : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note
“sous-pondérer”; objectif de cours: 23 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan relève sa recommandation de “neutre” à “surpondérer”
* Ciena Corp CIEN.N : Argus Research relève son objectif de cours de 370 $ à 650 $
* Ciena Corp CIEN.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 531 $ à 516 $
* Ciena Corp CIEN.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 405 $ à 490 $
* Ciena Corp CIEN.N : Needham relève son objectif de cours de 470 $ à 600 $
* Ciena Corp CIEN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 320 $ à 530 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 135 $ à 85 $
* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 71 $
* Cooper Companies Inc COO.O : Needham abaisse son objectif de cours de 101 $ à 86 $
* Cooper Companies Inc COO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 82 $ à 66 $
* Cooper Companies Inc COO.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $
* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg passe de “acheter” à “conserver”; relève son objectif de cours de 525
$ à 720 $
* Crowdstrike CRWD.O : Stephens relève son objectif de cours de 490 $ à 790 $
* Dentsply Sirona XRAY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $
* Docusign Inc DOCU.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Docusign Inc DOCU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Docusign Inc DOCU.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 60 $ à 58 $
* Docusign Inc DOCU.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $
* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $
* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Stifel lance la couverture avec une
recommandation “neutre”
* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Stifel lance la couverture avec un objectif de
cours de 160 $
* Five Below FIVE.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 298 $ à 318 $
* Five Below Inc FIVE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 240 $ à 224 $
* Formula One Group FWONA.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 210 $ à 180 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 215 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 210 $ à 190 $
* Honeywell HON.O : RBC relève son objectif de cours de 268 $ à 275 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : HSBC passe de “conserver” à “acheter”; relève son objectif de cours
de 174 $ à 212 $
* Ibio Inc IBIO.O : B. Riley initie la couverture avec une recommandation “acheter”; objectif
de cours de 6 $
* Innodata Inc INOD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $
* Insmed Inc INSM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 205 $ à 195 $
* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BMO relève son objectif de cours de 250 $ à 320 $
* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 250 $
à 310 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours
de 65 $ à 86 $
* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : Morgan Stanley lance la couverture avec une note “neutre”
* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : Morgan Stanley lance la couverture avec un objectif de cours de 17 $
* Landstar System, Inc LSTR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $
* Liquidia Corporation LQDA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 205 $ à 235 $
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Deutsche Bank lance la couverture avec une recommandation
“Achat” et un objectif de cours de 350 $
* Oracle Corp ORCL.N : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $
* Pepsico Inc PEP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $
* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève son objectif de cours de 40 $ à 53 $
* Planet Labs Pbc PL.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $
* PVH Corp PVH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 91 $
* PVH Corp PVH.N : Needham abaisse son objectif de cours de 107 $ à 102 $
* PVH Corp PVH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $
* Robinhood Markets HOOD.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 88 $ à 98 $
* Rubrik RBRK.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* Rubrik Inc RBRK.N : BMO relève son objectif de cours de 73 $ à 87 $
* Rubrik Inc RBRK.N : BTIG relève son objectif de cours de 76 $ à 91 $
* Rubrik Inc RBRK.N : CIBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Rubrik Inc RBRK.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 84 $ à 91 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Scotiabank relève son objectif de cours de 70 $ à 95 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Stephens relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $
* Ryder System Inc R.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 290 $
* Saia Inc SAIA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 445 $ à 490 $
* Samsara Inc IOT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $
* Schneider National Inc SNDR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO relève son objectif de cours de 92 $ à 103 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 118 $ à 124 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Shattuck Labs Inc STTK.O : Citigroup passe de “neutre” à “acheter”
* Snowflake Inc SNOW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO relève son objectif de cours de 92 $ à 101 $
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : RBC relève son objectif de cours de 94 $ à 100 $
* Starz Entertainment STRZ.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 17 $ à 26 $
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 475 $
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan passe de “sous-pondérer” à “neutre”
* The Hartford Financial Services Group HIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de
165 $ à 154 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $
* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 98 $
* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 46 $
* Xpo Inc XPO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $
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