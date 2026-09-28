TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chevron, Mobility Global, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron, Mobility Global et Tesla.
POINTS FORTS
* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 à 215
dollars
* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note
“neutre”
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 à 415 dollars
Voici un résumé des actions de recherche concernant des sociétés américaines rapportées par Reuters ce lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Autozone, Inc. AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 3.850 dollars à 3.700 dollars
* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 41 à 47 dollars
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Jefferies relève son objectif de cours de
305 dollars à 340 dollars
* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 dollars à 215 dollars
* Citigroup C.N : HSBC relève son objectif de cours de 161 dollars à 164 dollars
* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 96 dollars à 95 dollars
* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1.130 dollars à 1.100
dollars
* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1.400 dollars à 1.500 dollars
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 39 dollars à 37
dollars
* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 168 dollars à 180 dollars
* Goldman Sachs GS.N : HSBC relève son objectif de cours de 995 dollars à 1.007 dollars
* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 dollars à 150 dollars
* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 67 dollars à 66 dollars
* Incyte INCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 dollars à 123 dollars
* JP Morgan Chase JPM.N : HSBC relève son objectif de cours de 369 dollars à 377 dollars
* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 dollars à 70 dollars
* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note “neutre”
* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 21
dollars
* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève son objectif de cours de 215 dollars à 219 dollars
* Nike, Inc. NKE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 dollars à 38 dollars
* Pepsico PEP.O : Deutsche Bank passe de “acheter” à “conserver”; abaisse son objectif de cours de
155 dollars à 138 dollars
* PNC Financial Services PNC.N : HSBC relève son objectif de cours de 275 dollars à 283 dollars
* Rezolute, Inc. RZLT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours à 10 dollars
* Roblox Corporation RBLX.N : Jefferies abaisse sa recommandation de “neutre” à “sous-performance”
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 dollars à 415 dollars
* US Bancorp USB.N : HSBC relève son objectif de cours de 74 dollars à 76 dollars
* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une
recommandation “surpondérer”
* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de
cours de 37 dollars
* Wells Fargo & Company WFC.N : HSBC relève son objectif de cours de 104 dollars à 108 dollars
* Yeti Holdings, Inc. YETI.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 45 dollars à 46
dollars
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