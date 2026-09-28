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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chevron, Mobility Global, Tesla
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 09:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron, Mobility Global et Tesla.

POINTS FORTS

* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 à 215

dollars

* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note

“neutre”

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 à 415 dollars

Voici un résumé des actions de recherche concernant des sociétés américaines rapportées par Reuters ce lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Autozone, Inc. AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 3.850 dollars à 3.700 dollars

* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 41 à 47 dollars

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Jefferies relève son objectif de cours de

305 dollars à 340 dollars

* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 dollars à 215 dollars

* Citigroup C.N : HSBC relève son objectif de cours de 161 dollars à 164 dollars

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 96 dollars à 95 dollars

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1.130 dollars à 1.100

dollars

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1.400 dollars à 1.500 dollars

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 39 dollars à 37

dollars

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 168 dollars à 180 dollars

* Goldman Sachs GS.N : HSBC relève son objectif de cours de 995 dollars à 1.007 dollars

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 dollars à 150 dollars

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 67 dollars à 66 dollars

* Incyte INCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 dollars à 123 dollars

* JP Morgan Chase JPM.N : HSBC relève son objectif de cours de 369 dollars à 377 dollars

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 dollars à 70 dollars

* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note “neutre”

* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 21

dollars

* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève son objectif de cours de 215 dollars à 219 dollars

* Nike, Inc. NKE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 dollars à 38 dollars

* Pepsico PEP.O : Deutsche Bank passe de “acheter” à “conserver”; abaisse son objectif de cours de

155 dollars à 138 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : HSBC relève son objectif de cours de 275 dollars à 283 dollars

* Rezolute, Inc. RZLT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours à 10 dollars

* Roblox Corporation RBLX.N : Jefferies abaisse sa recommandation de “neutre” à “sous-performance”

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 dollars à 415 dollars

* US Bancorp USB.N : HSBC relève son objectif de cours de 74 dollars à 76 dollars

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une

recommandation “surpondérer”

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de

cours de 37 dollars

* Wells Fargo & Company WFC.N : HSBC relève son objectif de cours de 104 dollars à 108 dollars

* Yeti Holdings, Inc. YETI.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 45 dollars à 46

dollars

Véhicules électriques

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 09:21:00.

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