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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chevron, Mobility Global, Tesla
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 12:34

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron, Mobility Global et Tesla.

POINTS FORTS

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 47 $ à 80 $

* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif

de cours de 205 $ à 215 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : KeyBanc passe d’une

recommandation « sous-pondérer » à « pondération

sectorielle »

* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la

couverture du titre avec une note « neutre »

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 445 $ à 415 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 47 $ à 80 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 395 $ à 400 $

* Autodesk, Inc. ADSK.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 338 $ à 300 $

* Autozone, Inc. AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 3 850 $ à 3 700 $

* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 41 $

à 47 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Piper Sandler relève

son objectif de cours de 254 $ à 260 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N :

Jefferies relève son objectif de cours de 305 $ à 340 $

* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif

de cours de 205 $ à 215 $

* Citigroup C.N : HSBC relève son objectif de cours de 161

$ à 164 $

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 96 $ à 95 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Bernstein abaisse

son objectif de cours de 197 $ à 180 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 1 130 $ à 1 100 $

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 1 400 $ à 1 500 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Susquehanna abaisse son

objectif de cours de 39 $ à 37 $

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 168 $ à 180 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : KeyBanc passe de «

sous-pondérer » à « pondération sectorielle »

* Goldman Sachs GS.N : HSBC relève son objectif de cours

de 995 $ à 1 007 $

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève son objectif

de cours de 80 $ à 150 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 387 $ à 357 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 67 $ à 66 $

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 225 $ à 305 $

* Incyte INCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours

de 120 $ à 123 $

* Incyte Corporation INCY.O : H.C. Wainwright relève son

objectif de cours de 150 $ à 152 $

* Jabil Inc. JBL.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 450 $ à 425 $

* JP Morgan Chase JPM.N : HSBC relève son objectif de

cours de 369 $ à 377 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 85 $ à 70 $

* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Stephens abaisse son

objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Citigroup relève son

objectif de cours de 1 200 $ à 1 400 $

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 321 $ à 313 $

* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la

couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance sa

couverture avec un objectif de cours de 21 $

* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève son objectif de cours

de 215 $ à 219 $

* Nike, Inc. NKE.N : Piper Sandler abaisse son cours-cible

de 45 $ à 38 $

* Nutanix, Inc. NTNX.O : Needham relève son objectif de

cours de 85 $ à 90 $

* Okta, Inc. OKTA.O : La Banque Scotia relève son

objectif de cours de 190 $ à 245 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Raymond James passe de

« performance du marché » à « achat fort »

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Raymond James relève

son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse sa

recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter » et ramène

son objectif de cours de 155 $ à 138 $

* PNC Financial Services PNC.N : HSBC relève son objectif

de cours de 275 $ à 283 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler

relève son objectif de cours de 125 $ à 128 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 731 $ à 714 $

* Rezolute, Inc. RZLT.O : H.C. Wainwright relève son

objectif de cours à 10 $

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James abaisse sa

recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Roblox Corporation RBLX.N : Jefferies abaisse sa

recommandation de « Hold » à « Underperform »

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Raymond James

relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* Selective Insurance Group, Inc. SIGI.O : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 105 $ à 97 $

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 445 $ à 415 $

* Tyler Technologies, Inc. TYL.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 491 $ à 450 $

* US Bancorp USB.N : HSBC relève son objectif de cours de

74 $ à 76 $

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Piper Sandler

initie la couverture avec une recommandation « surpondérer

»

* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : Piper Sandler

lance sa couverture avec un objectif de cours de 37 dollars

* Wells Fargo & Company WFC.N : HSBC relève son objectif

de cours de 104 $ à 108 $

* Yeti Holdings, Inc. YETI.N : Canaccord Genuity relève

son objectif de cours de 45 $ à 46 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
85,7100 USD NASDAQ +1,90%
ALPHABET-A
343,9200 USD NASDAQ +0,46%
AUTODESK INC
209,4000 USD NASDAQ -0,92%
AUTOZONE
2 874,350 USD NYSE +0,34%
BP SP ADR
44,150 USD NYSE -0,57%
CAPITAL ONE FINL
200,110 USD NYSE +1,85%
CHARLES RIV LAB
293,200 USD NYSE -0,44%
CHEVRON
204,450 USD NYSE -0,54%
CITIGROUP
134,270 USD NYSE +1,64%
COCA-COLA CO
87,815 USD NYSE -0,32%
CONSTELLATION BRD-A
113,650 USD NYSE -0,47%
COSTCO WHSL
922,7650 USD NASDAQ +2,93%
ELI LILLY & CO
1 183,720 USD NYSE 0,00%
ENPHASE ENERGY
32,3900 USD NASDAQ -1,31%
EXXONMOBIL HLDG
160,560 USD NYSE -0,92%
FIRST SOLAR
177,7100 USD NASDAQ +3,22%
GOLDMAN SACHS GR
935,406 USD NYSE +1,35%
GRAIL
126,8900 USD NASDAQ +1,34%
GROUP I AUTOMOTI
252,770 USD NYSE +1,78%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX -3,06%
H B FULLER CO
50,070 USD NYSE +0,11%
ILLUMINA
270,0000 USD NASDAQ -1,42%
INCYTE
123,8900 USD NASDAQ -0,44%
JABIL
316,690 USD NYSE +1,96%
JPMORGAN CHASE
342,905 USD NYSE +1,33%
LAMB WST HLDG-WI
43,600 USD NYSE -1,74%
LUMENTUM HLDNGS
941,6500 USD NASDAQ +1,36%
MASTEC
212,810 USD NYSE +0,48%
MORGAN STANLEY
196,290 USD NYSE +0,01%
NIKE
35,750 USD NYSE -0,72%
NUTANIX RG-A
68,0300 USD NASDAQ -0,82%
OKTA-A
195,1900 USD NASDAQ -5,54%
PEBBLEB REIT-SBI
18,430 USD NYSE -0,97%
PEPSICO
128,6300 USD NASDAQ +0,37%
PK HTL&RSTS REIT
15,430 USD NYSE +1,41%
PNC FINL SER
225,600 USD NYSE +1,02%
PRINCIPAL FINANC
114,7700 USD NASDAQ +0,54%
Pétrole Brent
108,33 USD Ice Europ +1,46%
Pétrole WTI
96,06 USD Ice Europ +3,95%
QUANTA SERVICES
648,850 USD NYSE +0,87%
REZOLUTE
3,9000 USD NASDAQ -1,02%
RLJ LDG REIT-SBI
11,195 USD NYSE +0,63%
ROBLOX RG-A
46,460 USD NYSE -4,81%
RYMAN HOSP REIT
121,470 USD NYSE -0,43%
SELECTIVE INSURA
86,1200 USD NASDAQ +0,41%
TESLA
372,1100 USD NASDAQ -1,54%
TYLER TECHNOLOGI
325,595 USD NYSE -0,38%
US BANCORP
59,325 USD NYSE +1,61%
WELLS FARGO
82,980 USD NYSE +0,96%
YETI HOLDINGS
42,280 USD NYSE +0,64%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 12:34:57.

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