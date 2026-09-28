TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chevron, Mobility Global, Tesla

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Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron, Mobility Global et Tesla.
POINTS FORTS
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 47 $ à 80 $
* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif
de cours de 205 $ à 215 $
* First Solar, Inc. FSLR.O : KeyBanc passe d’une
recommandation « sous-pondérer » à « pondération
sectorielle »
* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la
couverture du titre avec une note « neutre »
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 445 $ à 415 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 47 $ à 80 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 395 $ à 400 $
* Autodesk, Inc. ADSK.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 338 $ à 300 $
* Autozone, Inc. AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 3 850 $ à 3 700 $
* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 41 $
à 47 $
* Capital One Financial Corp COF.N : Piper Sandler relève
son objectif de cours de 254 $ à 260 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N :
Jefferies relève son objectif de cours de 305 $ à 340 $
* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif
de cours de 205 $ à 215 $
* Citigroup C.N : HSBC relève son objectif de cours de 161
$ à 164 $
* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 96 $ à 95 $
* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Bernstein abaisse
son objectif de cours de 197 $ à 180 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 1 130 $ à 1 100 $
* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 1 400 $ à 1 500 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Susquehanna abaisse son
objectif de cours de 39 $ à 37 $
* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 168 $ à 180 $
* First Solar, Inc. FSLR.O : KeyBanc passe de «
sous-pondérer » à « pondération sectorielle »
* Goldman Sachs GS.N : HSBC relève son objectif de cours
de 995 $ à 1 007 $
* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève son objectif
de cours de 80 $ à 150 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup abaisse son
objectif de cours de 387 $ à 357 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 67 $ à 66 $
* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève son objectif
de cours de 225 $ à 305 $
* Incyte INCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours
de 120 $ à 123 $
* Incyte Corporation INCY.O : H.C. Wainwright relève son
objectif de cours de 150 $ à 152 $
* Jabil Inc. JBL.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 450 $ à 425 $
* JP Morgan Chase JPM.N : HSBC relève son objectif de
cours de 369 $ à 377 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 85 $ à 70 $
* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Stephens abaisse son
objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Citigroup relève son
objectif de cours de 1 200 $ à 1 400 $
* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif
de cours de 321 $ à 313 $
* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la
couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance sa
couverture avec un objectif de cours de 21 $
* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève son objectif de cours
de 215 $ à 219 $
* Nike, Inc. NKE.N : Piper Sandler abaisse son cours-cible
de 45 $ à 38 $
* Nutanix, Inc. NTNX.O : Needham relève son objectif de
cours de 85 $ à 90 $
* Okta, Inc. OKTA.O : La Banque Scotia relève son
objectif de cours de 190 $ à 245 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Raymond James passe de
« performance du marché » à « achat fort »
* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Raymond James relève
son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse sa
recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter » et ramène
son objectif de cours de 155 $ à 138 $
* PNC Financial Services PNC.N : HSBC relève son objectif
de cours de 275 $ à 283 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler
relève son objectif de cours de 125 $ à 128 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 731 $ à 714 $
* Rezolute, Inc. RZLT.O : H.C. Wainwright relève son
objectif de cours à 10 $
* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James abaisse sa
recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le
marché »
* Roblox Corporation RBLX.N : Jefferies abaisse sa
recommandation de « Hold » à « Underperform »
* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Raymond James
relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $
* Selective Insurance Group, Inc. SIGI.O : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 105 $ à 97 $
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 445 $ à 415 $
* Tyler Technologies, Inc. TYL.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 491 $ à 450 $
* US Bancorp USB.N : HSBC relève son objectif de cours de
74 $ à 76 $
* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Piper Sandler
initie la couverture avec une recommandation « surpondérer
»
* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : Piper Sandler
lance sa couverture avec un objectif de cours de 37 dollars
* Wells Fargo & Company WFC.N : HSBC relève son objectif
de cours de 104 $ à 108 $
* Yeti Holdings, Inc. YETI.N : Canaccord Genuity relève
son objectif de cours de 45 $ à 46 $
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