information fournie par Reuters • 28/09/2026 à 14:17

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chevron, Mobility Global, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron, Mobility Global et Tesla.

POINTS FORTS

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 47 $ à 80 $

* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif

de cours de 205 à 215 dollars

* First Solar, Inc. FSLR.O : KeyBanc passe d’une

recommandation « sous-pondérer » à « pondération

sectorielle »

* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la

couverture du titre avec une note « neutre »

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 445 $ à 415 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Argus Research lance sa

couverture avec une recommandation « Achat »

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Argus Research lance sa

couverture avec un objectif de cours de 110 dollars

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 47 $ à 80 $

* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : Raymond James

abaisse sa recommandation de « achat fort » à «

surperformer »

* Acuity Inc. AYI.N : William Blair abaisse sa

recommandation à « en ligne avec le marché »

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BMO abaisse son objectif

de cours de 62,5 $ à 50 $

* Alcoa Corp AA.N : BMO abaisse son objectif de cours de

55 $ à 50 $

* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : BMO

abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 395 $ à 400 $

* American Airlines AAL.O : BMO abaisse son objectif de

cours de 19 $ à 15,5 $

* Autodesk, Inc. ADSK.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 338 $ à 300 $

* Autozone, Inc. AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 3 850 $ à 3 700 $

* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 41 $

à 47 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Piper Sandler relève

son objectif de cours de 254 $ à 260 $

* Century Aluminum Company CENX.O : BMO abaisse son

objectif de cours de 65 $ à 55 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N :

Jefferies relève son objectif de cours de 305 $ à 340 $

* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif

de cours de 205 $ à 215 $

* Citigroup C.N : HSBC relève son objectif de cours de 161

$ à 164 $

* Clearway Energy Inc CWEN.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 96 $ à 95 $

* Commercial Metals Co CMC.N : BMO abaisse son

objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 197 $ à 180 $

* Constellium SE CSTM.N : BMO abaisse son objectif de

cours de 40 $ à 36 $

* Costco Wholesale COST.O : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 1 091 $ à 1 079 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies abaisse son

cours cible de 1 130 $ à 1 100 $

* Delta Air Lines, Inc. DAL.N : BMO abaisse son objectif

de cours de 105 $ à 100 $

* DTE Energy Company DTE.N : Mizuho abaisse son objectif

de cours de 152 $ à 136 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : D.A. Davidson abaisse son

objectif de cours de 85 $ à 60 $

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 1 400 $ à 1 500 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Susquehanna abaisse son

objectif de cours de 39 $ à 37 $

* Envista Holdings Corporation NVST.N : BMO abaisse

son objectif de cours de 29 $ à 26 $

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 168 $ à 180 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : KeyBanc passe de «

sous-pondérer » à « pondération sectorielle »

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BMO relève son

objectif de cours de 78 $ à 85 $

* Goldman Sachs GS.N : HSBC relève son objectif de cours

de 995 $ à 1 007 $

* Graftech International Ltd EAF.N : BMO relève son

objectif de cours de 7,5 $ à 9 $

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève son cours

cible de 80 $ à 150 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 387 $ à 357 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 67 $ à 66 $

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 225 $ à 305 $

* Incyte INCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours

de 120 $ à 123 $

* Incyte Corporation INCY.O : H.C. Wainwright relève son

objectif de cours de 150 $ à 152 $

* Iqvia Holdings Inc. IQV.N : Truist Securities

relève son objectif de cours de 300 $ à 329 $

* Ivanhoe Electric Inc. IE.A : BMO relève son

objectif de cours de 21 $ à 24 $

* Jabil Inc. JBL.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 450 $ à 425 $

* JetBlue Airways JBLU.O : BMO abaisse son

cours-cible de 6,75 $ à 5,25 $

* JP Morgan Chase JPM.N : HSBC relève son objectif de

cours de 369 $ à 377 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 85 $ à 70 $

* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Stephens abaisse son

objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Citigroup relève son

objectif de cours de 1 200 $ à 1 400 $

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 321 $ à 313 $

* Meta META.O : Monness Crespi Hardt relève son

objectif de cours de 730 $ à 830 $

* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la

couverture du titre avec une note « neutre »

* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance sa

couverture avec un objectif de cours de 21 dollars

* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève son objectif de cours

de 215 $ à 219 $

* Nike, Inc. NKE.N : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 45 $ à 37 $

* Nike, Inc. NKE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 45 $ à 38 $

* NiSource Inc. NI.N : BMO abaisse son objectif de

cours de 49 $ à 45 $

* Nutanix, Inc. NTNX.O : Needham relève son objectif de

cours de 85 $ à 90 $

* Okta, Inc. OKTA.O : la Banque Scotia relève son objectif

de cours de 190 $ à 245 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : BTIG relève son

objectif de cours de 404 $ à 425 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Raymond James passe de

« performance du marché » à « achat fort »

* Peabody Energy Corp BTU.N : BMO abaisse son

objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Raymond James relève son

objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif

de cours de 155 $ à 138 $

* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à

« conserver »

* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à

« conserver »; elle abaisse son objectif de cours de 155 $

à 138 $

* PNC Financial Services PNC.N : HSBC relève son objectif

de cours de 275 $ à 283 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler

relève son objectif de cours de 125 $ à 128 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 731 $ à 714 $

* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : BMO relève son

objectif de cours de 38 $ à 39 $

* Rezolute, Inc. RZLT.O : H.C. Wainwright relève son

objectif de cours à 10 $

* RH RH.N : Stifel abaisse son objectif de cours de

130 $ à 120 $

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James abaisse sa

recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Roblox Corporation RBLX.N : Jefferies abaisse sa

recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Royal Caribbean Cruises RCL.N : la Deutsche Bank relève

sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Raymond James

relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* Safehold Inc SAFE.N : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 17 $ à 13 $

* Selective Insurance Group, Inc. SIGI.O : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 105 $ à 97 $

* Sibanye Stillwater SBSW.N : BMO relève son objectif de

cours de 12 $ à 15 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : BMO abaisse son objectif

de cours de 60 $ à 50 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : BMO abaisse son objectif de

cours de 296 $ à 290 $

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 445 $ à 415 $

* Transdigm Group Incorporated TDG.N : BMO abaisse

son objectif de cours de 1 525 $ à 1 400 $

* Tyler Technologies, Inc. TYL.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 491 $ à 450 $

* United Airlines UAL.O : BMO abaisse son objectif de

cours de 157,5 $ à 140 $

* Uranium Energy Corp. UEC.A : BMO abaisse son objectif

de cours de 12 $ à 11 $

* US Bancorp USB.N : HSBC relève son objectif de cours de

74 $ à 76 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : BMO relève son objectif de

cours de 95 $ à 100 $

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Piper Sandler

lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : Piper Sandler

lance sa couverture avec un objectif de cours de 37 $

* Wells Fargo & Company WFC.N : HSBC relève son objectif

de cours de 104 $ à 108 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 27 $ à 29 $

* Yeti Holdings, Inc. YETI.N : Canaccord Genuity relève

son objectif de cours de 45 $ à 46 $