TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chevron, Mobility Global, Tesla

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Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron, Mobility Global et Tesla.
POINTS FORTS
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 47 $ à 80 $
* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif
de cours de 205 à 215 dollars
* First Solar, Inc. FSLR.O : KeyBanc passe d’une
recommandation « sous-pondérer » à « pondération
sectorielle »
* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la
couverture du titre avec une note « neutre »
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 445 $ à 415 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Argus Research lance sa
couverture avec une recommandation « Achat »
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Argus Research lance sa
couverture avec un objectif de cours de 110 dollars
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 47 $ à 80 $
* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : Raymond James
abaisse sa recommandation de « achat fort » à «
surperformer »
* Acuity Inc. AYI.N : William Blair abaisse sa
recommandation à « en ligne avec le marché »
* Alaska Air Group Inc ALK.N : BMO abaisse son objectif
de cours de 62,5 $ à 50 $
* Alcoa Corp AA.N : BMO abaisse son objectif de cours de
55 $ à 50 $
* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : BMO
abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 395 $ à 400 $
* American Airlines AAL.O : BMO abaisse son objectif de
cours de 19 $ à 15,5 $
* Autodesk, Inc. ADSK.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 338 $ à 300 $
* Autozone, Inc. AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 3 850 $ à 3 700 $
* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 41 $
à 47 $
* Capital One Financial Corp COF.N : Piper Sandler relève
son objectif de cours de 254 $ à 260 $
* Century Aluminum Company CENX.O : BMO abaisse son
objectif de cours de 65 $ à 55 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N :
Jefferies relève son objectif de cours de 305 $ à 340 $
* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif
de cours de 205 $ à 215 $
* Citigroup C.N : HSBC relève son objectif de cours de 161
$ à 164 $
* Clearway Energy Inc CWEN.N : Truist Securities
abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $
* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 96 $ à 95 $
* Commercial Metals Co CMC.N : BMO abaisse son
objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Bernstein abaisse son
objectif de cours de 197 $ à 180 $
* Constellium SE CSTM.N : BMO abaisse son objectif de
cours de 40 $ à 36 $
* Costco Wholesale COST.O : la Deutsche Bank abaisse son
objectif de cours de 1 091 $ à 1 079 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies abaisse son
cours cible de 1 130 $ à 1 100 $
* Delta Air Lines, Inc. DAL.N : BMO abaisse son objectif
de cours de 105 $ à 100 $
* DTE Energy Company DTE.N : Mizuho abaisse son objectif
de cours de 152 $ à 136 $
* Dutch Bros Inc. BROS.N : D.A. Davidson abaisse son
objectif de cours de 85 $ à 60 $
* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 1 400 $ à 1 500 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Susquehanna abaisse son
objectif de cours de 39 $ à 37 $
* Envista Holdings Corporation NVST.N : BMO abaisse
son objectif de cours de 29 $ à 26 $
* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 168 $ à 180 $
* First Solar, Inc. FSLR.O : KeyBanc passe de «
sous-pondérer » à « pondération sectorielle »
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BMO relève son
objectif de cours de 78 $ à 85 $
* Goldman Sachs GS.N : HSBC relève son objectif de cours
de 995 $ à 1 007 $
* Graftech International Ltd EAF.N : BMO relève son
objectif de cours de 7,5 $ à 9 $
* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève son cours
cible de 80 $ à 150 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup abaisse son
objectif de cours de 387 $ à 357 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 67 $ à 66 $
* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève son objectif
de cours de 225 $ à 305 $
* Incyte INCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours
de 120 $ à 123 $
* Incyte Corporation INCY.O : H.C. Wainwright relève son
objectif de cours de 150 $ à 152 $
* Iqvia Holdings Inc. IQV.N : Truist Securities
relève son objectif de cours de 300 $ à 329 $
* Ivanhoe Electric Inc. IE.A : BMO relève son
objectif de cours de 21 $ à 24 $
* Jabil Inc. JBL.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 450 $ à 425 $
* JetBlue Airways JBLU.O : BMO abaisse son
cours-cible de 6,75 $ à 5,25 $
* JP Morgan Chase JPM.N : HSBC relève son objectif de
cours de 369 $ à 377 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 85 $ à 70 $
* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Stephens abaisse son
objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Citigroup relève son
objectif de cours de 1 200 $ à 1 400 $
* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 321 $ à 313 $
* Meta META.O : Monness Crespi Hardt relève son
objectif de cours de 730 $ à 830 $
* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la
couverture du titre avec une note « neutre »
* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance sa
couverture avec un objectif de cours de 21 dollars
* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève son objectif de cours
de 215 $ à 219 $
* Nike, Inc. NKE.N : la Deutsche Bank abaisse son
objectif de cours de 45 $ à 37 $
* Nike, Inc. NKE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 45 $ à 38 $
* NiSource Inc. NI.N : BMO abaisse son objectif de
cours de 49 $ à 45 $
* Nutanix, Inc. NTNX.O : Needham relève son objectif de
cours de 85 $ à 90 $
* Okta, Inc. OKTA.O : la Banque Scotia relève son objectif
de cours de 190 $ à 245 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : BTIG relève son
objectif de cours de 404 $ à 425 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Raymond James passe de
« performance du marché » à « achat fort »
* Peabody Energy Corp BTU.N : BMO abaisse son
objectif de cours de 34 $ à 32 $
* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Raymond James relève son
objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif
de cours de 155 $ à 138 $
* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à
« conserver »
* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à
« conserver »; elle abaisse son objectif de cours de 155 $
à 138 $
* PNC Financial Services PNC.N : HSBC relève son objectif
de cours de 275 $ à 283 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler
relève son objectif de cours de 125 $ à 128 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 731 $ à 714 $
* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : BMO relève son
objectif de cours de 38 $ à 39 $
* Rezolute, Inc. RZLT.O : H.C. Wainwright relève son
objectif de cours à 10 $
* RH RH.N : Stifel abaisse son objectif de cours de
130 $ à 120 $
* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James abaisse sa
recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le
marché »
* Roblox Corporation RBLX.N : Jefferies abaisse sa
recommandation de « neutre » à « sous-performance »
* Royal Caribbean Cruises RCL.N : la Deutsche Bank relève
sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Raymond James
relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $
* Safehold Inc SAFE.N : Truist Securities abaisse son
objectif de cours de 17 $ à 13 $
* Selective Insurance Group, Inc. SIGI.O : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 105 $ à 97 $
* Sibanye Stillwater SBSW.N : BMO relève son objectif de
cours de 12 $ à 15 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : BMO abaisse son objectif
de cours de 60 $ à 50 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : BMO abaisse son objectif de
cours de 296 $ à 290 $
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 445 $ à 415 $
* Transdigm Group Incorporated TDG.N : BMO abaisse
son objectif de cours de 1 525 $ à 1 400 $
* Tyler Technologies, Inc. TYL.N : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 491 $ à 450 $
* United Airlines UAL.O : BMO abaisse son objectif de
cours de 157,5 $ à 140 $
* Uranium Energy Corp. UEC.A : BMO abaisse son objectif
de cours de 12 $ à 11 $
* US Bancorp USB.N : HSBC relève son objectif de cours de
74 $ à 76 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : BMO relève son objectif de
cours de 95 $ à 100 $
* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Piper Sandler
lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : Piper Sandler
lance sa couverture avec un objectif de cours de 37 $
* Wells Fargo & Company WFC.N : HSBC relève son objectif
de cours de 104 $ à 108 $
* Xencor, Inc. XNCR.O : Truist Securities relève son
objectif de cours de 27 $ à 29 $
* Yeti Holdings, Inc. YETI.N : Canaccord Genuity relève
son objectif de cours de 45 $ à 46 $
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